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  3. Румыния
Арджеш
0:1
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
0:1
7' Гол
Камара Хуан
11' Желтая карточка
Бейян Флориан
38' Желтая карточка
David Meza II
39' Желтая карточка
Камара Хуан
41' Желтая карточка
Раду Йонуц
43' Желтая карточка
Препелицэ Андрей
58' Вторая желтая карточка
Раду Йонуц
67' Желтая карточка
Stefan Draghici2
69' Желтая карточка
Ionut Nastasie
90' Желтая карточка
Мехиас Томас
90'+6
33
George
Micle
2
Costinel
Tofan
14
Mihai
Leca
26
Марич
Лука
30
Nicolae
Musat
4
David
Meza
II
19
Препелицэ
Андрей
8
Ionut
Serban
II
17
Греку
Роберт
28
Малеле
Сефас
7
Andrei
Blejdea
1
Мехиас
Томас
22
Deian
Sorescu
30
Бейян
Флориан
27
Denis
Dragus2
3
Раду
Йонуц
8
Антон
Паул
5
Рэуцэ
Александру
7
Камара
Хуан
29
Catalin
Magureanu
31
Фаббрини
Диего
17
Немец
Адам
Арджеш
Динамо Бухарест

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Малеле Сефас 4 (1) 0.33
2. David Meza II 1 0.08
3. Ionut Nastasie 1 0.08
4. Греку Роберт 1 0.08
5. Georgian Honciu 1 0.08
6. Ionut Serban II 1 (1) 0.08
7. Gabriel Deac 1 (1) 0.08
8. Препелицэ Андрей 0 0
9. Costinel Tofan 0 0
Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валье Борха 5 (1) 0.42
2. Камара Хуан 2 0.17
3. Deian Sorescu 2 (1) 0.17
4. Немец Адам 1 0.08
5. Гуэйе Магайе 1 0.08
6. Гонсалес Александр 1 0.08
7. Антон Паул 1 0.08
8. Гол Януш 0 0
9. Фаббрини Диего 0 0
10. Рэуцэ Александру 0 0
11. Catalin Magureanu 0 0

Карточки

Арджеш
# Игрок      
1. Матей Габриэль 2 1
2. Препелицэ Андрей 3 0
3. Mihai Leca 3 0
4. David Meza II 3 0
5. Ionut Serban II 2 0
6. Gabriel Deac 2 0
7. Costinel Tofan 2 0
8. Grigore Turda 2 0
9. Nicolae Musat 1 0
10. Ionut Nastasie 1 0
11. Малеле Сефас 1 0
12. Греку Роберт 1 0
13. Georgian Honciu 1 0
14. Mediop Ndiaye 1 0
15. Stefan Draghici2 1 0
16. Daniel Serbanica 1 0
17. Andrei Blejdea 1 0
Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Рэуцэ Александру 3 1
2. Гол Януш 4 0
3. Камара Хуан 4 0
4. Раду Йонуц 2 1
5. Валье Борха 3 0
6. Немец Адам 2 0
7. Пульич Анте 2 0
8. Гонсалес Александр 2 0
9. Антон Паул 2 0
10. Marco Ehmann 2 0
11. Denis Dragus2 2 0
12. Лопес Исма 0 1
13. Мехиас Томас 1 0
14. Бейян Флориан 1 0
15. Deian Sorescu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Арджеш 0 0 20% (2) 20% (2) 20% (2) 40% (4)
 Динамо Бухарест 7.69% (1) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 30.77% (4) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Арджеш Последние 20 матчей: +6 =7 -7
КСМ Политехника Яссы 1:1 Арджеш Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Арджеш 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 Арджеш
Арджеш 1:0 Астра Сепси 1:0 Арджеш Арджеш 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Арджеш Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Арджеш 2:3 Ботошани Арджеш 1:1 УТА Арад Петролул Плоешти 1:2 Арджеш Арджеш 2:3 Миовени Рапид Бухарест 1:2 Арджеш Туррис-Олтул 0:0 Арджеш Пандурий 0:4 Арджеш Арджеш 1:1 Миовени Университатя 1:1 Арджеш Арджеш 3:0 Спортул Снагов
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:3 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ Динамо Бухарест 1:3 Сепси

Последние игры между собой

Арджеш: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Бухарест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Арджеш 5:2 Динамо Бухарест Дивизион А Динамо Бухарест 2:0 Арджеш Дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 11 9 0 2 31 - 12 27
2. Университатя Крайова 11 8 1 2 14 - 5 25
3. ЧФР Клуж 11 6 3 2 12 - 6 21
4. Академика Клинчени 12 5 5 2 14 - 9 20
5. Сепси 11 5 4 2 15 - 10 19
6. УТА Арад 11 4 5 2 12 - 11 17
7. Киндия Тырговиште 11 4 2 5 7 - 9 14
8. Волунтари 12 4 2 6 17 - 19 14
9. Вииторул Констанца 10 3 4 3 15 - 16 13
10. Газ-Метан Медиаш 11 4 1 6 17 - 17 13
11. Ботошани 11 3 3 5 15 - 17 12
12. Динамо Бухарест 12 3 3 6 13 - 14 12
13. Германнштадт 11 2 5 4 11 - 16 11
14. КСМ Политехника Яссы 10 3 1 6 13 - 27 10
15. Арджеш 12 2 3 7 10 - 19 9
16. Астра 11 2 2 7 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 5 5 0 0 18 - 3 15
2. Академика Клинчени 6 3 1 2 6 - 4 10
3. Волунтари 7 3 1 3 12 - 10 10
4. Университатя Крайова 5 3 0 2 5 - 3 9
5. Вииторул Констанца 6 2 3 1 11 - 10 9
6. Сепси 5 2 2 1 5 - 3 8
7. ЧФР Клуж 6 2 2 2 4 - 4 8
8. КСМ Политехника Яссы 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Арджеш 7 2 1 4 7 - 10 7
10. Киндия Тырговиште 5 2 0 3 4 - 7 6
11. Динамо Бухарест 6 1 3 2 6 - 5 6
12. Ботошани 5 1 2 2 6 - 5 5
13. Германнштадт 5 1 2 2 5 - 6 5
14. УТА Арад 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 7 - 9 4
16. Астра 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 6 5 1 0 9 - 2 16
2. ЧФР Клуж 5 4 1 0 8 - 2 13
3. ФКСБ 6 4 0 2 13 - 9 12
4. УТА Арад 6 3 3 0 8 - 5 12
5. Сепси 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Академика Клинчени 6 2 4 0 8 - 5 10
7. Газ-Метан Медиаш 6 3 0 3 10 - 8 9
8. Киндия Тырговиште 6 2 2 2 3 - 2 8
9. Ботошани 6 2 1 3 9 - 12 7
10. Динамо Бухарест 6 2 0 4 7 - 9 6
11. Германнштадт 6 1 3 2 6 - 10 6
12. Вииторул Констанца 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Волунтари 5 1 1 3 5 - 9 4
14. Астра 5 1 1 3 3 - 8 4
15. КСМ Политехника Яссы 5 1 0 4 3 - 15 3
16. Арджеш 5 0 2 3 3 - 9 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 16.00 3.60 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 6.50 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 2.96 3.18 2.45

Самый высокий коэффициент на матч «Арджеш» – «Динамо Бухарест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арджеш» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Бухарест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арджеш» – «Динамо Бухарест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.05 6.40 1.09 1.18 4.50 2.23 1.65 1.87 1.93 1.20 4.20 1.31 3.30 1.15 5.00 1.07 7.00 1.05 6.25 1.01 14.50 1.01 22.00 0.00 22.00
7.10 1.05 6.10 1.09 2.66 1.44 2.10 1.72 1.61 2.43 1.29 3.52 1.20 4.30 1.05 7.70 1.03 8.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.70 2.15 1.62 2.20 1.08 7.10 1.08 7.00
2.50 1.52 1.67 2.18 1.31 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.37 1.58 1.58 2.30 1.19 4.30
3.20 1.34 2.13 1.70 1.50 2.55 1.22 4.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.55 1.25
Где смотреть матч Арджеш 0:1 Динамо Бухарест онлайн

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