Арджеш
0:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
Динамо Бухарест
0:1
7' ГолКамара Хуан
11' Желтая карточкаБейян Флориан
38' Желтая карточкаDavid Meza II
39' Желтая карточкаКамара Хуан
41' Желтая карточкаРаду Йонуц
43' Желтая карточкаПрепелицэ Андрей
58' Вторая желтая карточкаРаду Йонуц
67' Желтая карточкаStefan Draghici2
69' Желтая карточкаIonut Nastasie
90' Желтая карточкаМехиас Томас
33
George
Micle
14
Mihai
Leca
26
Марич
Лука
17
Греку
Роберт
28
Малеле
Сефас
17
Немец
Адам
- Основной состав
-
33 George MicleВратарь
- Защитник
-
14 Mihai LecaЗащитник
-
26 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Греку РобертНападающий
-
28 Малеле СефасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Augustin Eduard
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
-
33 Рене РоманВратарь
-
75 Гарсия АлешПолузащитник
-
77 Аким ВладПолузащитник
- Нападающий
-
28 Ioan Borcea
-
-
32 Geani Cretu
-
38 Bani Ahmed
-
Главный тренер: Ionel Gane
Ход матча
7'
0:1
11'
38'
39'
41'
43'
58'
67'
69'
84'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Малеле Сефас
|4 (1)
|0.33
|2.
|David Meza II
|1
|0.08
|3.
|Ionut Nastasie
|1
|0.08
|4.
|Греку Роберт
|1
|0.08
|5.
|Georgian Honciu
|1
|0.08
|6.
|Ionut Serban II
|1 (1)
|0.08
|7.
|Gabriel Deac
|1 (1)
|0.08
|8.
|Препелицэ Андрей
|0
|0
|9.
|Costinel Tofan
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валье Борха
|5 (1)
|0.42
|2.
|Камара Хуан
|2
|0.17
|3.
|Deian Sorescu
|2 (1)
|0.17
|4.
|Немец Адам
|1
|0.08
|5.
|Гуэйе Магайе
|1
|0.08
|6.
|Гонсалес Александр
|1
|0.08
|7.
|Антон Паул
|1
|0.08
|8.
|Гол Януш
|0
|0
|9.
|Фаббрини Диего
|0
|0
|10.
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|11.
|Catalin Magureanu
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матей Габриэль
|2
|1
|2.
|Препелицэ Андрей
|3
|0
|3.
|Mihai Leca
|3
|0
|4.
|David Meza II
|3
|0
|5.
|Ionut Serban II
|2
|0
|6.
|Gabriel Deac
|2
|0
|7.
|Costinel Tofan
|2
|0
|8.
|Grigore Turda
|2
|0
|9.
|Nicolae Musat
|1
|0
|10.
|Ionut Nastasie
|1
|0
|11.
|Малеле Сефас
|1
|0
|12.
|Греку Роберт
|1
|0
|13.
|Georgian Honciu
|1
|0
|14.
|Mediop Ndiaye
|1
|0
|15.
|Stefan Draghici2
|1
|0
|16.
|Daniel Serbanica
|1
|0
|17.
|Andrei Blejdea
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рэуцэ Александру
|3
|1
|2.
|Гол Януш
|4
|0
|3.
|Камара Хуан
|4
|0
|4.
|Раду Йонуц
|2
|1
|5.
|Валье Борха
|3
|0
|6.
|Немец Адам
|2
|0
|7.
|Пульич Анте
|2
|0
|8.
|Гонсалес Александр
|2
|0
|9.
|Антон Паул
|2
|0
|10.
|Marco Ehmann
|2
|0
|11.
|Denis Dragus2
|2
|0
|12.
|Лопес Исма
|0
|1
|13.
|Мехиас Томас
|1
|0
|14.
|Бейян Флориан
|1
|0
|15.
|Deian Sorescu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арджеш
|0
|0
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|40% (4)
|Динамо Бухарест
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Арджеш Последние 20 матчей: +6 =7 -7КСМ Политехника Яссы 1:1 Арджеш Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Арджеш 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 Арджеш
Арджеш 1:0 Астра Сепси 1:0 Арджеш Арджеш 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Арджеш Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Арджеш 2:3 Ботошани Арджеш 1:1 УТА Арад Петролул Плоешти 1:2 Арджеш Арджеш 2:3 Миовени Рапид Бухарест 1:2 Арджеш Туррис-Олтул 0:0 Арджеш Пандурий 0:4 Арджеш Арджеш 1:1 Миовени Университатя 1:1 Арджеш Арджеш 3:0 Спортул Снагов
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +4 =5 -11Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:3 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ Динамо Бухарест 1:3 Сепси
Последние игры между собой
Арджеш: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Бухарест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|11
|9
|0
|2
|31 - 12
|27
|2.
|Университатя Крайова
|11
|8
|1
|2
|14 - 5
|25
|3.
|ЧФР Клуж
|11
|6
|3
|2
|12 - 6
|21
|4.
|Академика Клинчени
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Сепси
|11
|5
|4
|2
|15 - 10
|19
|6.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|11
|4
|2
|5
|7 - 9
|14
|8.
|Волунтари
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|9.
|Вииторул Констанца
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|4
|1
|6
|17 - 17
|13
|11.
|Ботошани
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|12.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|13.
|Германнштадт
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|14.
|КСМ Политехника Яссы
|10
|3
|1
|6
|13 - 27
|10
|15.
|Арджеш
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|Астра
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|2.
|Академика Клинчени
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|3.
|Волунтари
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|4.
|Университатя Крайова
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|5.
|Вииторул Констанца
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Сепси
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|ЧФР Клуж
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|9.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|Динамо Бухарест
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Ботошани
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|13.
|Германнштадт
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|УТА Арад
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|16.
|Астра
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|ФКСБ
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|4.
|УТА Арад
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|5.
|Сепси
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Академика Клинчени
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|8.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|3 - 2
|8
|9.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|11.
|Германнштадт
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|12.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Астра
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|16.
|Арджеш
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
Победитель
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