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КСМ Политехника Яссы
0:2
Конец матча

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
0:1
14' Гол
Дяк Чиприан
54' Желтая карточка
Виллиам Соарес
56' Желтая карточка
Manuel De Iriondo
61' Желтая карточка
Dzenan Zajmovic
66' Желтая карточка
Кипчу Александру
73' Желтая карточка
Сушич Матео
0:2
78' Пенальти
Дяк Чиприан
79' Желтая карточка
Дебелюх Габриэл
90'+4
16
Levente
Bosz
19
Razvan
Onea
4
Михалаке
Мариус
26
Manuel
Angiulli
3
Баксеванос
Николаос
2
Кабрал
Родни
18
Manuel
De
Iriondo
86
Бреевелд
Никандро
8
Juan
Pablo
Passaglia
29
Antonio
Stan
90
Калкан
Андреас
34
Бэлгрэдян
Кристиан
16
Сушич
Матео
13
Чоботарю
Денис
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
5
Виллиам
Соарес
8
Джокович
Дамьян
27
Кипчу
Александру
99
Рондон
Марио
18
Костаке
Йонуц
КСМ Политехника Яссы
ЧФР Клуж

Бомбардиры внутри турнира

КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andrei Cristea1 5 0.45
2. Juan Pablo Passaglia 2 0.18
3. Dzenan Zajmovic 2 0.18
4. Платини Суареш 1 0.09
5. Калкан Андреас 1 0.09
6. Попадюк Дору 1 0.09
7. Razvan Onea 1 0.09
8. Ванцо Флориано 0 0
9. Бреевелд Никандро 0 0
10. Sorin Busu 0 0
11. Ionut Francisc Cristea 0 0
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 3 (2) 0.25
2. Рондон Марио 2 0.17
3. Винисиус Пауло 2 0.17
4. Дебелюх Габриэл 2 0.17
5. Костаке Йонуц 1 0.08
6. Чоботарю Денис 1 0.08
7. Петрила Клаудиу 1 0.08
8. Иту Кэтэлин 1 0.08
9. Камора Мауру 0 0
10. Войтуш Якуб 0 0
11. Кипчу Александру 0 0
12. Перейра Мишель 0 0
13. Паун-Александру Константин 0 0

Карточки

КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Manuel De Iriondo 5 1
2. Платини Суареш 4 0
3. Ванцо Флориано 4 0
4. Фрасинеску Козмин 2 1
5. Ionut Francisc Cristea 2 1
6. Бреевелд Никандро 3 0
7. Калкан Андреас 2 0
8. Razvan Onea 2 0
9. Andrei Cristea1 2 0
10. Михалаке Мариус 0 1
11. Sorin Busu 1 0
12. Juan Pablo Passaglia 1 0
13. Dzenan Zajmovic 1 0
14. Lucas Chacana 1 0
15. Donaldo Acka 1 0
ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Майк Сестор 3 0
2. Дебелюх Габриэл 3 0
3. Рондон Марио 2 0
4. Омрани Билель 2 0
5. Маня Кристьян 2 0
6. Паун-Александру Константин 2 0
7. Иту Кэтэлин 2 0
8. Дяк Чиприан 1 0
9. Хобан Овидиу 1 0
10. Камора Мауру 1 0
11. Латовлевич Ясмин 1 0
12. Войтуш Якуб 1 0
13. Кипчу Александру 1 0
14. Перейра Мишель 1 0
15. Сушич Матео 1 0
16. Боли Кевин 1 0
17. Аурелиу Луиш 1 0
18. Виллиам Соарес 1 0
19. Жунич Ивица 1 0
20. Бордеяну Михай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
КСМ Политехника Яссы 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2)
 ЧФР Клуж 30.77% (4) 7.69% (1) 0 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3)

Предыдущие игры

КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +7 =4 -9
КСМ Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси
Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж
Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
ЧФР Клуж: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 12 10 0 2 34 - 12 30
2. Университатя Крайова 11 8 1 2 14 - 5 25
3. ЧФР Клуж 12 7 3 2 14 - 6 24
4. Академика Клинчени 12 5 5 2 14 - 9 20
5. Сепси 12 5 5 2 17 - 12 20
6. УТА Арад 12 4 5 3 12 - 14 17
7. Киндия Тырговиште 11 4 2 5 7 - 9 14
8. Волунтари 12 4 2 6 17 - 19 14
9. Вииторул Констанца 10 3 4 3 15 - 16 13
10. Газ-Метан Медиаш 11 4 1 6 17 - 17 13
11. Ботошани 12 3 4 5 17 - 19 13
12. Динамо Бухарест 12 3 3 6 13 - 14 12
13. Германнштадт 11 2 5 4 11 - 16 11
14. КСМ Политехника Яссы 11 3 1 7 13 - 29 10
15. Арджеш 12 2 3 7 10 - 19 9
16. Астра 11 2 2 7 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Академика Клинчени 6 3 1 2 6 - 4 10
3. Волунтари 7 3 1 3 12 - 10 10
4. Университатя Крайова 5 3 0 2 5 - 3 9
5. Сепси 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Вииторул Констанца 6 2 3 1 11 - 10 9
7. ЧФР Клуж 6 2 2 2 4 - 4 8
8. КСМ Политехника Яссы 6 2 1 3 10 - 14 7
9. Арджеш 7 2 1 4 7 - 10 7
10. Киндия Тырговиште 5 2 0 3 4 - 7 6
11. Динамо Бухарест 6 1 3 2 6 - 5 6
12. Ботошани 5 1 2 2 6 - 5 5
13. Германнштадт 5 1 2 2 5 - 6 5
14. УТА Арад 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 7 - 9 4
16. Астра 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Университатя Крайова 6 5 1 0 9 - 2 16
3. ФКСБ 6 4 0 2 13 - 9 12
4. УТА Арад 7 3 3 1 8 - 8 12
5. Сепси 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Академика Клинчени 6 2 4 0 8 - 5 10
7. Газ-Метан Медиаш 6 3 0 3 10 - 8 9
8. Киндия Тырговиште 6 2 2 2 3 - 2 8
9. Ботошани 7 2 2 3 11 - 14 8
10. Динамо Бухарест 6 2 0 4 7 - 9 6
11. Германнштадт 6 1 3 2 6 - 10 6
12. Вииторул Констанца 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Волунтари 5 1 1 3 5 - 9 4
14. Астра 5 1 1 3 3 - 8 4
15. КСМ Политехника Яссы 5 1 0 4 3 - 15 3
16. Арджеш 5 0 2 3 3 - 9 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  40.92 9.44 1.09

Самый высокий коэффициент на матч «КСМ Политехника Яссы» – «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «КСМ Политехника Яссы» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «КСМ Политехника Яссы» – «ЧФР Клуж», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
1.91 1.95 1.59 2.42 1.28 3.75 1.77 2.11 1.55 2.50 1.37 3.15 1.44 2.87 1.26 3.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
2.40 1.60 1.97 1.89 1.52 2.59 1.50 2.69 1.45 2.81 1.25 4.00
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