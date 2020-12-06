КСМ Политехника Яссы
0:2
Конец матча
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
ЧФР Клуж
0:1
14' ГолДяк Чиприан
54' Желтая карточкаВиллиам Соарес
56' Желтая карточкаManuel De Iriondo
61' Желтая карточкаDzenan Zajmovic
66' Желтая карточкаКипчу Александру
73' Желтая карточкаСушич Матео
0:2
78' ПенальтиДяк Чиприан
79' Желтая карточкаДебелюх Габриэл
16
Levente
Bosz
19
Razvan
Onea
29
Antonio
Stan
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
99
Рондон
Марио
- Основной состав
-
16 Levente BoszВратарь
-
19 Razvan OneaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Antonio StanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Sorin BusuЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
42 Dan Talmaciu
-
-
-
Главный тренер: Daniel Pancu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
0:1
54'
61'
66'
73'
78'
0:2
79'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andrei Cristea1
|5
|0.45
|2.
|Juan Pablo Passaglia
|2
|0.18
|3.
|Dzenan Zajmovic
|2
|0.18
|4.
|Платини Суареш
|1
|0.09
|5.
|Калкан Андреас
|1
|0.09
|6.
|Попадюк Дору
|1
|0.09
|7.
|Razvan Onea
|1
|0.09
|8.
|Ванцо Флориано
|0
|0
|9.
|Бреевелд Никандро
|0
|0
|10.
|Sorin Busu
|0
|0
|11.
|Ionut Francisc Cristea
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|3 (2)
|0.25
|2.
|Рондон Марио
|2
|0.17
|3.
|Винисиус Пауло
|2
|0.17
|4.
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.17
|5.
|Костаке Йонуц
|1
|0.08
|6.
|Чоботарю Денис
|1
|0.08
|7.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.08
|8.
|Иту Кэтэлин
|1
|0.08
|9.
|Камора Мауру
|0
|0
|10.
|Войтуш Якуб
|0
|0
|11.
|Кипчу Александру
|0
|0
|12.
|Перейра Мишель
|0
|0
|13.
|Паун-Александру Константин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Manuel De Iriondo
|5
|1
|2.
|Платини Суареш
|4
|0
|3.
|Ванцо Флориано
|4
|0
|4.
|Фрасинеску Козмин
|2
|1
|5.
|Ionut Francisc Cristea
|2
|1
|6.
|Бреевелд Никандро
|3
|0
|7.
|Калкан Андреас
|2
|0
|8.
|Razvan Onea
|2
|0
|9.
|Andrei Cristea1
|2
|0
|10.
|Михалаке Мариус
|0
|1
|11.
|Sorin Busu
|1
|0
|12.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|0
|13.
|Dzenan Zajmovic
|1
|0
|14.
|Lucas Chacana
|1
|0
|15.
|Donaldo Acka
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майк Сестор
|3
|0
|2.
|Дебелюх Габриэл
|3
|0
|3.
|Рондон Марио
|2
|0
|4.
|Омрани Билель
|2
|0
|5.
|Маня Кристьян
|2
|0
|6.
|Паун-Александру Константин
|2
|0
|7.
|Иту Кэтэлин
|2
|0
|8.
|Дяк Чиприан
|1
|0
|9.
|Хобан Овидиу
|1
|0
|10.
|Камора Мауру
|1
|0
|11.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|12.
|Войтуш Якуб
|1
|0
|13.
|Кипчу Александру
|1
|0
|14.
|Перейра Мишель
|1
|0
|15.
|Сушич Матео
|1
|0
|16.
|Боли Кевин
|1
|0
|17.
|Аурелиу Луиш
|1
|0
|18.
|Виллиам Соарес
|1
|0
|19.
|Жунич Ивица
|1
|0
|20.
|Бордеяну Михай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КСМ Политехника Яссы
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|ЧФР Клуж
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|0
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +7 =4 -9КСМ Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси
Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +10 =5 -5ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж
Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
ЧФР Клуж: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|12
|10
|0
|2
|34 - 12
|30
|2.
|Университатя Крайова
|11
|8
|1
|2
|14 - 5
|25
|3.
|ЧФР Клуж
|12
|7
|3
|2
|14 - 6
|24
|4.
|Академика Клинчени
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Сепси
|12
|5
|5
|2
|17 - 12
|20
|6.
|УТА Арад
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|11
|4
|2
|5
|7 - 9
|14
|8.
|Волунтари
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|9.
|Вииторул Констанца
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|4
|1
|6
|17 - 17
|13
|11.
|Ботошани
|12
|3
|4
|5
|17 - 19
|13
|12.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|13.
|Германнштадт
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|14.
|КСМ Политехника Яссы
|11
|3
|1
|7
|13 - 29
|10
|15.
|Арджеш
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|Астра
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Академика Клинчени
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|3.
|Волунтари
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|4.
|Университатя Крайова
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|5.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Вииторул Констанца
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|ЧФР Клуж
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|2
|1
|3
|10 - 14
|7
|9.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|Динамо Бухарест
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Ботошани
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|13.
|Германнштадт
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|УТА Арад
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|16.
|Астра
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Университатя Крайова
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|3.
|ФКСБ
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|4.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|5.
|Сепси
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Академика Клинчени
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|8.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|3 - 2
|8
|9.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|10.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|11.
|Германнштадт
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|12.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Астра
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|16.
|Арджеш
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
Победитель
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