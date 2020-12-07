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  3. Румыния
Астра
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0' 26'
1
Лазар
Давид
2
Hugo
Sousa
4
Граовац
Даниэль
5
Constantin
Dima
3
Радунович
Ристо
80
George
Merloi
21
Црепуля
Любян
7
Чанадьия
Дарио
11
Георге
Валентин
18
Шломи
Азулай
10
Будеску
Константин
25
Mihai
Aioani
2
Marius
Martac
17
Пициан
Андрей
66
Paul
Iacob
98
Tiberio
Capusa
8
Marco
Dulca
22
Раца
Вадим
20
Cristian
Negut
13
Cristian
Cherchez
80
Denis
Dumitrascu
11
Флоря
Константин
Астра
Киндия Тырговиште

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Георге Валентин 4 0.33
2. Будеску Константин 2 (1) 0.17
3. Радунович Ристо 1 (1) 0.08
4. Вютрих Себастьен 1 0.08
5. Гэман Валерикэ 1 0.08
6. Albert Stahl 1 0.08
7. Алибек Денис 1 (1) 0.08
8. Бруну Давид 0 0
9. Constantin Dima 0 0
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Константин 2 0.17
2. Daniel Popa III 2 (1) 0.17
3. Раца Вадим 1 0.08
4. Denis Dumitrascu 1 0.08
5. Бериша Вальмир 1 (1) 0.08
6. Cristian Negut 0 0
7. Tomas Diaz2 0 0

Карточки

Астра
# Игрок      
1. Георге Валентин 3 2
2. Рэдуц Михай 4 0
3. Радунович Ристо 3 0
4. Чанадьия Дарио 2 0
5. Дандя Александру 2 0
6. Граовац Даниэль 2 0
7. Constantin Dima 2 0
8. Алибек Денис 1 0
9. Монтини Маттиа 1 0
10. Hugo Sousa 1 0
11. Црепуля Любян 1 0
12. Лазар Давид 1 0
13. Граур Дини 1 0
14. Raoul Baicu 1 0
15. Albert Stahl 1 0
Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Daniel Popa III 4 0
2. Denis Dumitrascu 2 1
3. Флоря Константин 3 0
4. Раца Вадим 3 0
5. Paul Iacob 1 1
6. Marco Dulca 2 0
7. Franck Yameogo 2 0
8. Mihai Aioani 2 0
9. Cristian Negut 2 0
10. Cornel Dinu 2 0
11. Tomas Diaz2 2 0
12. Пициан Андрей 1 0
13. Adrian Ionita 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астра 9.09% (1) 0 0 27.27% (3) 18.18% (2) 45.45% (5)
Киндия Тырговиште 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Астра Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы
Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 3:2 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Астра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Астра 1:2 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 1:0 Астра Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 12 10 0 2 34 - 12 30
2. Университатя Крайова 11 8 1 2 14 - 5 25
3. ЧФР Клуж 12 7 3 2 14 - 6 24
4. Академика Клинчени 12 5 5 2 14 - 9 20
5. Сепси 12 5 5 2 17 - 12 20
6. УТА Арад 12 4 5 3 12 - 14 17
7. Киндия Тырговиште 0:0 12 4 3 5 7 - 9 15
8. Волунтари 12 4 2 6 17 - 19 14
9. Вииторул Констанца 10 3 4 3 15 - 16 13
10. Газ-Метан Медиаш 11 4 1 6 17 - 17 13
11. Ботошани 12 3 4 5 17 - 19 13
12. Динамо Бухарест 12 3 3 6 13 - 14 12
13. Германнштадт 11 2 5 4 11 - 16 11
14. КСМ Политехника Яссы 11 3 1 7 13 - 29 10
15. Астра 0:0 12 2 3 7 11 - 20 9
16. Арджеш 12 2 3 7 10 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Академика Клинчени 6 3 1 2 6 - 4 10
3. Волунтари 7 3 1 3 12 - 10 10
4. Университатя Крайова 5 3 0 2 5 - 3 9
5. Сепси 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Вииторул Констанца 6 2 3 1 11 - 10 9
7. ЧФР Клуж 6 2 2 2 4 - 4 8
8. КСМ Политехника Яссы 6 2 1 3 10 - 14 7
9. Арджеш 7 2 1 4 7 - 10 7
10. Киндия Тырговиште 0:0 5 2 0 3 4 - 7 6
11. Динамо Бухарест 6 1 3 2 6 - 5 6
12. Ботошани 5 1 2 2 6 - 5 5
13. Германнштадт 5 1 2 2 5 - 6 5
14. УТА Арад 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Астра 0:0 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 7 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Университатя Крайова 6 5 1 0 9 - 2 16
3. ФКСБ 6 4 0 2 13 - 9 12
4. УТА Арад 7 3 3 1 8 - 8 12
5. Сепси 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Академика Клинчени 6 2 4 0 8 - 5 10
7. Газ-Метан Медиаш 6 3 0 3 10 - 8 9
8. Киндия Тырговиште 0:0 7 2 3 2 3 - 2 9
9. Ботошани 7 2 2 3 11 - 14 8
10. Динамо Бухарест 6 2 0 4 7 - 9 6
11. Германнштадт 6 1 3 2 6 - 10 6
12. Вииторул Констанца 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Волунтари 5 1 1 3 5 - 9 4
14. Астра 0:0 5 1 1 3 3 - 8 4
15. КСМ Политехника Яссы 5 1 0 4 3 - 15 3
16. Арджеш 5 0 2 3 3 - 9 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Астра
Ничья
Киндия Тырговиште
2.40
3.05
3.67
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.05 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.37 2.70 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 2.96 3.26
  2.40 2.76 3.67

Самый высокий коэффициент на матч «Астра» – «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астра» – «Киндия Тырговиште», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.90 1.10 5.90 1.11 2.35 1.55 2.05 1.77 1.75 2.07 1.45 2.62 1.27 3.60 1.15 5.00 1.06 8.00 1.03 10.00 1.01 23.00 0.00 22.00 0.00 21.00
6.50 1.07 5.70 1.10 2.70 1.43 2.06 1.75 1.63 2.38 1.28 3.56 1.19 4.30 1.05 7.80 1.06 7.10
7.85 1.10 4.14 1.23 2.74 1.46 2.20 1.69 1.93 1.94 1.60 2.36 1.45 2.78 1.35 3.20 1.45 2.87 1.21 4.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.08 1.70 1.64 2.26 1.20 4.20 1.07 7.60
2.42 1.55 1.65 2.21 1.32 3.32
1.88 1.96 1.55 2.46 1.22 4.12 1.16 5.12 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.14 1.67 1.49 2.50 1.17 4.70
3.20 1.34 2.14 1.69 1.51 2.52 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.66
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
Где смотреть матч Астра 0:0 Киндия Тырговиште онлайн

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