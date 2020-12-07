Астра
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Марин Анастасовичи
Киндия Тырговиште
18
Шломи
Азулай
25
Mihai
Aioani
66
Paul
Iacob
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шломи АзулайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Albert Stahl
-
92 Robert Riza
-
12 Mihai Popa
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Paul IacobЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
29 Костя МихайНападающий
-
-
14 Tomas Diaz2
-
-
24 Alex Negrea
-
15 Cornel Dinu
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Георге Валентин
|4
|0.33
|2.
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.17
|3.
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.08
|4.
|Вютрих Себастьен
|1
|0.08
|5.
|Гэман Валерикэ
|1
|0.08
|6.
|Albert Stahl
|1
|0.08
|7.
|Алибек Денис
|1 (1)
|0.08
|8.
|Бруну Давид
|0
|0
|9.
|Constantin Dima
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Константин
|2
|0.17
|2.
|Daniel Popa III
|2 (1)
|0.17
|3.
|Раца Вадим
|1
|0.08
|4.
|Denis Dumitrascu
|1
|0.08
|5.
|Бериша Вальмир
|1 (1)
|0.08
|6.
|Cristian Negut
|0
|0
|7.
|Tomas Diaz2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Георге Валентин
|3
|2
|2.
|Рэдуц Михай
|4
|0
|3.
|Радунович Ристо
|3
|0
|4.
|Чанадьия Дарио
|2
|0
|5.
|Дандя Александру
|2
|0
|6.
|Граовац Даниэль
|2
|0
|7.
|Constantin Dima
|2
|0
|8.
|Алибек Денис
|1
|0
|9.
|Монтини Маттиа
|1
|0
|10.
|Hugo Sousa
|1
|0
|11.
|Црепуля Любян
|1
|0
|12.
|Лазар Давид
|1
|0
|13.
|Граур Дини
|1
|0
|14.
|Raoul Baicu
|1
|0
|15.
|Albert Stahl
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Daniel Popa III
|4
|0
|2.
|Denis Dumitrascu
|2
|1
|3.
|Флоря Константин
|3
|0
|4.
|Раца Вадим
|3
|0
|5.
|Paul Iacob
|1
|1
|6.
|Marco Dulca
|2
|0
|7.
|Franck Yameogo
|2
|0
|8.
|Mihai Aioani
|2
|0
|9.
|Cristian Negut
|2
|0
|10.
|Cornel Dinu
|2
|0
|11.
|Tomas Diaz2
|2
|0
|12.
|Пициан Андрей
|1
|0
|13.
|Adrian Ionita
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астра
|9.09% (1)
|0
|0
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|45.45% (5)
|Киндия Тырговиште
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Астра Последние 20 матчей: +5 =6 -9Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы
Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 3:2 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =3 -10Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
Астра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|12
|10
|0
|2
|34 - 12
|30
|2.
|Университатя Крайова
|11
|8
|1
|2
|14 - 5
|25
|3.
|ЧФР Клуж
|12
|7
|3
|2
|14 - 6
|24
|4.
|Академика Клинчени
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Сепси
|12
|5
|5
|2
|17 - 12
|20
|6.
|УТА Арад
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|12
|4
|3
|5
|7 - 9
|15
|8.
|Волунтари
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|9.
|Вииторул Констанца
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|4
|1
|6
|17 - 17
|13
|11.
|Ботошани
|12
|3
|4
|5
|17 - 19
|13
|12.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|13.
|Германнштадт
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|14.
|КСМ Политехника Яссы
|11
|3
|1
|7
|13 - 29
|10
|15.
|Астра
|0:0
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|16.
|Арджеш
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Академика Клинчени
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|3.
|Волунтари
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|4.
|Университатя Крайова
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|5.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Вииторул Констанца
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|ЧФР Клуж
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|2
|1
|3
|10 - 14
|7
|9.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|Динамо Бухарест
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Ботошани
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|13.
|Германнштадт
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|УТА Арад
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Астра
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Университатя Крайова
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|3.
|ФКСБ
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|4.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|5.
|Сепси
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Академика Клинчени
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|8.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|7
|2
|3
|2
|3 - 2
|9
|9.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|10.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|11.
|Германнштадт
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|12.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Астра
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|16.
|Арджеш
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
Победитель
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