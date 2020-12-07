Астра
0:0
Конец матча
Стадион: Марин Анастасовичи
Киндия Тырговиште
41' Желтая карточкаCristian Negut
56' Желтая карточкаМойсе Ромарио
62' Желтая карточкаGeorge Merloi
78' Желтая карточкаБалауре Сильвиу
85' Желтая карточкаРадунович Ристо
86' Желтая карточкаCornel Dinu
18
Шломи
Азулай
25
Mihai
Aioani
66
Paul
Iacob
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шломи АзулайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mihai Popa
-
92 Robert Riza
-
77 Albert Stahl
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Paul IacobЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
29 Костя МихайНападающий
-
-
24 Alex Negrea
-
15 Cornel Dinu
-
14 Tomas Diaz2
-
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
Ход матча
41'
56'
62'
78'
85'
86'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Георге Валентин
|4
|0.33
|2.
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.17
|3.
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.08
|4.
|Вютрих Себастьен
|1
|0.08
|5.
|Гэман Валерикэ
|1
|0.08
|6.
|Albert Stahl
|1
|0.08
|7.
|Алибек Денис
|1 (1)
|0.08
|8.
|Бруну Давид
|0
|0
|9.
|Constantin Dima
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Константин
|2
|0.17
|2.
|Daniel Popa III
|2 (1)
|0.17
|3.
|Раца Вадим
|1
|0.08
|4.
|Denis Dumitrascu
|1
|0.08
|5.
|Бериша Вальмир
|1 (1)
|0.08
|6.
|Cristian Negut
|0
|0
|7.
|Tomas Diaz2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Георге Валентин
|3
|2
|2.
|Радунович Ристо
|4
|0
|3.
|Рэдуц Михай
|4
|0
|4.
|Чанадьия Дарио
|2
|0
|5.
|Дандя Александру
|2
|0
|6.
|Граовац Даниэль
|2
|0
|7.
|Constantin Dima
|2
|0
|8.
|Алибек Денис
|1
|0
|9.
|Монтини Маттиа
|1
|0
|10.
|Hugo Sousa
|1
|0
|11.
|Црепуля Любян
|1
|0
|12.
|Лазар Давид
|1
|0
|13.
|Граур Дини
|1
|0
|14.
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|15.
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|16.
|Raoul Baicu
|1
|0
|17.
|Albert Stahl
|1
|0
|18.
|George Merloi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Daniel Popa III
|4
|0
|2.
|Denis Dumitrascu
|2
|1
|3.
|Флоря Константин
|3
|0
|4.
|Раца Вадим
|3
|0
|5.
|Cristian Negut
|3
|0
|6.
|Cornel Dinu
|3
|0
|7.
|Paul Iacob
|1
|1
|8.
|Marco Dulca
|2
|0
|9.
|Franck Yameogo
|2
|0
|10.
|Mihai Aioani
|2
|0
|11.
|Tomas Diaz2
|2
|0
|12.
|Пициан Андрей
|1
|0
|13.
|Adrian Ionita
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астра
|9.09% (1)
|0
|0
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|45.45% (5)
|Киндия Тырговиште
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Астра Последние 20 матчей: +5 =6 -9Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы
Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 3:2 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =3 -10Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
Астра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|12
|10
|0
|2
|34 - 12
|30
|2.
|Университатя Крайова
|1:0
|12
|9
|1
|2
|15 - 5
|28
|3.
|ЧФР Клуж
|12
|7
|3
|2
|14 - 6
|24
|4.
|Академика Клинчени
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Сепси
|12
|5
|5
|2
|17 - 12
|20
|6.
|УТА Арад
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|12
|4
|3
|5
|7 - 9
|15
|8.
|Волунтари
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|9.
|Вииторул Констанца
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|0:1
|12
|4
|1
|7
|17 - 18
|13
|11.
|Ботошани
|12
|3
|4
|5
|17 - 19
|13
|12.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|13.
|Германнштадт
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|14.
|КСМ Политехника Яссы
|11
|3
|1
|7
|13 - 29
|10
|15.
|Астра
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|16.
|Арджеш
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Университатя Крайова
|1:0
|6
|4
|0
|2
|6 - 3
|12
|3.
|Академика Клинчени
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|4.
|Волунтари
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|5.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Вииторул Констанца
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|ЧФР Клуж
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|2
|1
|3
|10 - 14
|7
|9.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|Динамо Бухарест
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Ботошани
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|13.
|Германнштадт
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|УТА Арад
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Астра
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Газ-Метан Медиаш
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Университатя Крайова
|1:0
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|3.
|ФКСБ
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|4.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|5.
|Сепси
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Академика Клинчени
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|0:1
|7
|3
|0
|4
|10 - 9
|9
|8.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|3
|2
|3 - 2
|9
|9.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|10.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|11.
|Германнштадт
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|12.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Астра
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|16.
|Арджеш
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
Победитель
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