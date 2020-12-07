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  2. Матчи
  3. Румыния
Астра
0:0
Конец матча

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
41' Желтая карточка
Cristian Negut
56' Желтая карточка
Мойсе Ромарио
62' Желтая карточка
George Merloi
78' Желтая карточка
Балауре Сильвиу
85' Желтая карточка
Радунович Ристо
86' Желтая карточка
Cornel Dinu
90'+4
1
Лазар
Давид
2
Hugo
Sousa
4
Граовац
Даниэль
5
Constantin
Dima
3
Радунович
Ристо
80
George
Merloi
21
Црепуля
Любян
7
Чанадьия
Дарио
11
Георге
Валентин
18
Шломи
Азулай
10
Будеску
Константин
25
Mihai
Aioani
2
Marius
Martac
17
Пициан
Андрей
66
Paul
Iacob
98
Tiberio
Capusa
8
Marco
Dulca
22
Раца
Вадим
20
Cristian
Negut
13
Cristian
Cherchez
80
Denis
Dumitrascu
11
Флоря
Константин
Астра
Киндия Тырговиште

Бомбардиры внутри турнира

Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Георге Валентин 4 0.33
2. Будеску Константин 2 (1) 0.17
3. Радунович Ристо 1 (1) 0.08
4. Вютрих Себастьен 1 0.08
5. Гэман Валерикэ 1 0.08
6. Albert Stahl 1 0.08
7. Алибек Денис 1 (1) 0.08
8. Бруну Давид 0 0
9. Constantin Dima 0 0
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Константин 2 0.17
2. Daniel Popa III 2 (1) 0.17
3. Раца Вадим 1 0.08
4. Denis Dumitrascu 1 0.08
5. Бериша Вальмир 1 (1) 0.08
6. Cristian Negut 0 0
7. Tomas Diaz2 0 0

Карточки

Астра
# Игрок      
1. Георге Валентин 3 2
2. Радунович Ристо 4 0
3. Рэдуц Михай 4 0
4. Чанадьия Дарио 2 0
5. Дандя Александру 2 0
6. Граовац Даниэль 2 0
7. Constantin Dima 2 0
8. Алибек Денис 1 0
9. Монтини Маттиа 1 0
10. Hugo Sousa 1 0
11. Црепуля Любян 1 0
12. Лазар Давид 1 0
13. Граур Дини 1 0
14. Балауре Сильвиу 1 0
15. Мойсе Ромарио 1 0
16. Raoul Baicu 1 0
17. Albert Stahl 1 0
18. George Merloi 1 0
Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Daniel Popa III 4 0
2. Denis Dumitrascu 2 1
3. Флоря Константин 3 0
4. Раца Вадим 3 0
5. Cristian Negut 3 0
6. Cornel Dinu 3 0
7. Paul Iacob 1 1
8. Marco Dulca 2 0
9. Franck Yameogo 2 0
10. Mihai Aioani 2 0
11. Tomas Diaz2 2 0
12. Пициан Андрей 1 0
13. Adrian Ionita 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астра 9.09% (1) 0 0 27.27% (3) 18.18% (2) 45.45% (5)
Киндия Тырговиште 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Астра Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы
Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 3:2 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Астра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Астра 1:2 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 1:0 Астра Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 12 10 0 2 34 - 12 30
2. Университатя Крайова 1:0 12 9 1 2 15 - 5 28
3. ЧФР Клуж 12 7 3 2 14 - 6 24
4. Академика Клинчени 12 5 5 2 14 - 9 20
5. Сепси 12 5 5 2 17 - 12 20
6. УТА Арад 12 4 5 3 12 - 14 17
7. Киндия Тырговиште 12 4 3 5 7 - 9 15
8. Волунтари 12 4 2 6 17 - 19 14
9. Вииторул Констанца 10 3 4 3 15 - 16 13
10. Газ-Метан Медиаш 0:1 12 4 1 7 17 - 18 13
11. Ботошани 12 3 4 5 17 - 19 13
12. Динамо Бухарест 12 3 3 6 13 - 14 12
13. Германнштадт 11 2 5 4 11 - 16 11
14. КСМ Политехника Яссы 11 3 1 7 13 - 29 10
15. Астра 12 2 3 7 11 - 20 9
16. Арджеш 12 2 3 7 10 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Университатя Крайова 1:0 6 4 0 2 6 - 3 12
3. Академика Клинчени 6 3 1 2 6 - 4 10
4. Волунтари 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Сепси 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Вииторул Констанца 6 2 3 1 11 - 10 9
7. ЧФР Клуж 6 2 2 2 4 - 4 8
8. КСМ Политехника Яссы 6 2 1 3 10 - 14 7
9. Арджеш 7 2 1 4 7 - 10 7
10. Киндия Тырговиште 5 2 0 3 4 - 7 6
11. Динамо Бухарест 6 1 3 2 6 - 5 6
12. Ботошани 5 1 2 2 6 - 5 5
13. Германнштадт 5 1 2 2 5 - 6 5
14. УТА Арад 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Астра 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Газ-Метан Медиаш 0:1 5 1 1 3 7 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Университатя Крайова 1:0 6 5 1 0 9 - 2 16
3. ФКСБ 6 4 0 2 13 - 9 12
4. УТА Арад 7 3 3 1 8 - 8 12
5. Сепси 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Академика Клинчени 6 2 4 0 8 - 5 10
7. Газ-Метан Медиаш 0:1 7 3 0 4 10 - 9 9
8. Киндия Тырговиште 7 2 3 2 3 - 2 9
9. Ботошани 7 2 2 3 11 - 14 8
10. Динамо Бухарест 6 2 0 4 7 - 9 6
11. Германнштадт 6 1 3 2 6 - 10 6
12. Вииторул Констанца 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Волунтари 5 1 1 3 5 - 9 4
14. Астра 5 1 1 3 3 - 8 4
15. КСМ Политехника Яссы 5 1 0 4 3 - 15 3
16. Арджеш 5 0 2 3 3 - 9 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.50 1.27 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 1.04 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 2.96 3.26
  5.18 1.36 7.68

Самый высокий коэффициент на матч «Астра» – «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астра» – «Киндия Тырговиште», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.05 8.50 5.90 1.11 1.07 7.50 2.05 1.77 1.75 2.07 1.05 8.50 1.27 3.60 1.05 8.50 1.06 8.00 1.03 10.00 1.01 23.00 0.00 22.00 0.00 21.00
6.50 1.07 5.70 1.10 2.70 1.43 2.06 1.75 1.63 2.38 1.28 3.56 1.19 4.30 1.05 7.80 1.06 7.10
1.43 2.91 1.24 4.06 1.47 2.70 1.32 3.36 1.24 4.02 1.28 3.64 1.25 3.97 1.45 2.78 1.35 3.20 1.45 2.87 1.21 4.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.37 2.95 1.64 2.26 1.20 4.20 1.07 7.60
2.42 1.55 1.65 2.21 1.32 3.32
1.22 4.22 1.11 6.50 1.22 4.12 1.16 5.12 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.14 1.67 1.49 2.50 1.17 4.70
3.20 1.34 2.14 1.69 1.51 2.52 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
Где смотреть матч Астра 0:0 Киндия Тырговиште онлайн

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