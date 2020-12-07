Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

93' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

92' Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

91' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Franck Yameogo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Астра имеет хороший шанс забить.

87' Астра имеет хороший шанс забить.

87' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Тактическая замена. Георге Валентин уходит с поля и его заменяет Albert Stahl

86' Cornel Dinu получил желтую карточку от судьи

86' Безумный фол. Cornel Dinu грубо играет против соперника. Пострадал Монтини Маттиа

86' Лазар Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Флоря Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Радунович Ристо получил желтую карточку от судьи

85' Назначен штрафной. Пострадал Cristian Negut, его свалил Радунович Ристо

84' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Астра

82' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

81' Denis Dumitrascu получил травму и заменен. Cornel Dinu выходит на поле.

81' Denis Dumitrascu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

78' Denis Dumitrascu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Балауре Сильвиу получил желтую карточку от судьи

77' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

76' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Paul Iacob выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Астра имеет хороший шанс забить.

74' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Paul Iacob выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Paul Iacob выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Монтини Маттиа нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

70' Удар от ворот произведет Астра

70' Тактическая замена. Cristian Cherchez уходит с поля и его заменяет Franck Yameogo

68' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Paul Iacob выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Paul Iacob выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Астра имеет хороший шанс забить.

66' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

64' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' George Merloi получил желтую карточку от судьи

61' Радунович Ристо из команды Астра навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

60' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

60' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште делает пас партнеру.

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

58' Marius Martac выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Астра

56' Мойсе Ромарио получил желтую карточку от судьи

56' Монтини Маттиа пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani ловит мяч

55' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Астра имеет хороший шанс забить.

54' Cristian Cherchez нанес удар, но тот был заблокирован.

54' Constantin Dima выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште в офсайде

52' [player1] наносит удар из-за штрафной, но [player2] держит все под контролем

51' Астра имеет хороший шанс забить.

50' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Denis Dumitrascu нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Cristian Cherchez из команды Киндия Тырговиште делает пас партнеру.

47' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля