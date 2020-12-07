Университатя Крайова
3:1
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко
Газ-Метан Медиаш
1:0
2' ГолЧикылдэу Александру
2:0
38' ГолОфусу Риги
48' Желтая карточкаАльсё Бриан
2:1
50' ГолДумитру Николао
3:1
58' ГолБэрбуц Кристиан
90' Желтая карточкаСамбу Идриса
16
Нистор
Дан
30
Ivan
Mamut
14
Офусу
Риги
21
Бутян
Михай
25
Ларие
Йонуц
3
Yuri
V
92
Альсё
Бриан
29
Зе
Мануэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Ivan MamutНападающий
-
14 Офусу РигиНападающий
- Запасные игроки
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Corneliu Papura
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бутян МихайЗащитник
-
25 Ларие ЙонуцЗащитник
-
3 Yuri VЗащитник
- Защитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зе МануэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Самбу ИдрисаНападающий
- Нападающий
-
11 Paul Costea
-
-
99 Albert Popa
-
Главный тренер: Кошта Жорже
Ход матча
2'
38'
2:0
48'
50'
2:1
58'
3:1
79'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кольич Элвир
|6
|0.5
|2.
|Чикылдэу Александру
|5 (2)
|0.42
|3.
|Банку Никусор
|2
|0.17
|4.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0.17
|5.
|Офусу Риги
|1
|0.08
|6.
|Иван Андрей
|1
|0.08
|7.
|Нистор Дан
|0
|0
|8.
|Stefan Vladoiu
|0
|0
|9.
|Ivan Mamut
|0
|0
|10.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Думитру Николао
|7
|0.58
|2.
|Ronaldo Deaconu
|5 (1)
|0.42
|3.
|Sergiu Ciocan
|2
|0.17
|4.
|Валенте Рикарду
|1
|0.08
|5.
|Roberto Romeo
|1
|0.08
|6.
|Бачо Ондржей
|1
|0.08
|7.
|Франсишку Жуниор
|0
|0
|8.
|Mihai Velisar
|0
|0
|9.
|Зе Мануэль
|0
|0
|10.
|Самбу Идриса
|0
|0
|11.
|Razvan Trif
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бэлаша Михай
|3
|0
|2.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0
|3.
|Чикылдэу Александру
|2
|0
|4.
|Stefan Vladoiu
|2
|0
|5.
|Нистор Дан
|1
|0
|6.
|Ivan Mamut
|1
|0
|7.
|Бик Овидиу
|1
|0
|8.
|Баярам Штефан
|1
|0
|9.
|Ionut Mitran
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бачо Ондржей
|2
|1
|2.
|Ларие Йонуц
|3
|0
|3.
|Альсё Бриан
|3
|0
|4.
|Yuri V
|3
|0
|5.
|Бутян Михай
|3
|0
|6.
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|7.
|Зе Мануэль
|2
|0
|8.
|Думитру Николао
|2
|0
|9.
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|10.
|Tomas Smola
|2
|0
|11.
|Moussa Sanoh
|2
|0
|12.
|Памбу Ив Симон
|2
|0
|13.
|Sergiu Ciocan
|2
|0
|14.
|Кассай Фернандер
|1
|0
|15.
|Шамед Нассер
|1
|0
|16.
|Бузбуки Александру
|1
|0
|17.
|Roberto Romeo
|1
|0
|18.
|Самбу Идриса
|1
|0
|19.
|Ronaldo Deaconu
|1
|0
|20.
|Paul Costea
|1
|0
|21.
|Хоршия Овидиу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|Газ-Метан Медиаш
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +12 =6 -2Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова
Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 5:0 Рапид Бухарест Комуна Реча 3:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 2:1 Слатина Арджеш 1:2 Университатя Крайова Энергетицианал 2:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова
Газ-Метан Медиаш Последние 20 матчей: +4 =3 -13Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани
Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
Газ-Метан Медиаш: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
Университатя Крайова 2:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 3:2 Университатя Крайова Первая лига Газ-Метан Медиаш 0:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Университатя Крайова 1:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 2:2 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:1 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:2 Газ-Метан Медиаш Дивизион А Газ-Метан Медиаш 1:0 Университатя Крайова Дивизион А Университатя Крайова 1:2 Газ-Метан Медиаш Дивизион А Газ-Метан Медиаш 2:1 Университатя Крайова Дивизион А Университатя Крайова 2:0 Газ-Метан Медиаш Дивизион А Газ-Метан Медиаш 2:5 Университатя Крайова Дивизион А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|12
|10
|0
|2
|34 - 12
|30
|2.
|Университатя Крайова
|12
|9
|1
|2
|17 - 6
|28
|3.
|ЧФР Клуж
|12
|7
|3
|2
|14 - 6
|24
|4.
|Академика Клинчени
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Сепси
|12
|5
|5
|2
|17 - 12
|20
|6.
|УТА Арад
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|12
|4
|3
|5
|7 - 9
|15
|8.
|Волунтари
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|9.
|Вииторул Констанца
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|4
|1
|7
|18 - 20
|13
|11.
|Ботошани
|12
|3
|4
|5
|17 - 19
|13
|12.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|13.
|Германнштадт
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|14.
|КСМ Политехника Яссы
|11
|3
|1
|7
|13 - 29
|10
|15.
|Астра
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|16.
|Арджеш
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Университатя Крайова
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|3.
|Академика Клинчени
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|4.
|Волунтари
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|5.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Вииторул Констанца
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|ЧФР Клуж
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|2
|1
|3
|10 - 14
|7
|9.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|Динамо Бухарест
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Ботошани
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|13.
|Германнштадт
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|УТА Арад
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Астра
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Университатя Крайова
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|3.
|ФКСБ
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|4.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|5.
|Сепси
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Академика Клинчени
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|3
|0
|4
|11 - 11
|9
|8.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|3
|2
|3 - 2
|9
|9.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|10.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|11.
|Германнштадт
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|12.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Астра
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|16.
|Арджеш
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
Победитель
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