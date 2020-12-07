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  3. Румыния
Университатя Крайова
3:1
Конец матча

Стадион:
Газ-Метан Медиаш
0'
1:0
2' Гол
Чикылдэу Александру
2:0
38' Гол
Офусу Риги
48' Желтая карточка
Альсё Бриан
2:1
50' Гол
Думитру Николао
3:1
58' Гол
Бэрбуц Кристиан
90' Желтая карточка
Самбу Идриса
90'+5
13
Пильячелли
Мирко
18
Stefan
Vladoiu
4
Бэлаша
Михай
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
6
Скречу
Владимир
10
Чикылдэу
Александру
22
Бэрбуц
Кристиан
30
Ivan
Mamut
14
Офусу
Риги
31
Бузбуки
Александру
21
Бутян
Михай
25
Ларие
Йонуц
3
Yuri
V
98
Mihai
Velisar
92
Альсё
Бриан
8
Франсишку
Жуниор
22
Хоршия
Овидиу
13
Ronaldo
Deaconu
91
Валенте
Рикарду
29
Зе
Мануэль
Университатя Крайова
Газ-Метан Медиаш

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кольич Элвир 6 0.5
2. Чикылдэу Александру 5 (2) 0.42
3. Банку Никусор 2 0.17
4. Бэрбуц Кристиан 2 0.17
5. Офусу Риги 1 0.08
6. Иван Андрей 1 0.08
7. Нистор Дан 0 0
8. Stefan Vladoiu 0 0
9. Ivan Mamut 0 0
10. Михэйлэ Валентин 0 0
Газ-Метан Медиаш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Думитру Николао 7 0.58
2. Ronaldo Deaconu 5 (1) 0.42
3. Sergiu Ciocan 2 0.17
4. Валенте Рикарду 1 0.08
5. Roberto Romeo 1 0.08
6. Бачо Ондржей 1 0.08
7. Франсишку Жуниор 0 0
8. Mihai Velisar 0 0
9. Зе Мануэль 0 0
10. Самбу Идриса 0 0
11. Razvan Trif 0 0

Карточки

Университатя Крайова
# Игрок      
1. Бэлаша Михай 3 0
2. Бэрбуц Кристиан 2 0
3. Чикылдэу Александру 2 0
4. Stefan Vladoiu 2 0
5. Нистор Дан 1 0
6. Ivan Mamut 1 0
7. Бик Овидиу 1 0
8. Баярам Штефан 1 0
9. Ionut Mitran 1 0
Газ-Метан Медиаш
# Игрок      
1. Бачо Ондржей 2 1
2. Ларие Йонуц 3 0
3. Альсё Бриан 3 0
4. Yuri V 3 0
5. Бутян Михай 3 0
6. Дроппа Лукаш 2 0
7. Зе Мануэль 2 0
8. Думитру Николао 2 0
9. Франсишку Жуниор 2 0
10. Tomas Smola 2 0
11. Moussa Sanoh 2 0
12. Памбу Ив Симон 2 0
13. Sergiu Ciocan 2 0
14. Кассай Фернандер 1 0
15. Шамед Нассер 1 0
16. Бузбуки Александру 1 0
17. Roberto Romeo 1 0
18. Самбу Идриса 1 0
19. Ronaldo Deaconu 1 0
20. Paul Costea 1 0
21. Хоршия Овидиу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 5.88% (1)
 Газ-Метан Медиаш 5.88% (1) 23.53% (4) 17.65% (3) 29.41% (5) 5.88% (1) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова
Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 5:0 Рапид Бухарест Комуна Реча 3:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 2:1 Слатина Арджеш 1:2 Университатя Крайова Энергетицианал 2:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова
Газ-Метан Медиаш Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани
Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
Газ-Метан Медиаш: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:1 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 2:3 Университатя Крайова Первая лига
Университатя Крайова 2:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 3:2 Университатя Крайова Первая лига Газ-Метан Медиаш 0:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Университатя Крайова 1:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 2:2 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:1 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:2 Газ-Метан Медиаш Дивизион А Газ-Метан Медиаш 1:0 Университатя Крайова Дивизион А Университатя Крайова 1:2 Газ-Метан Медиаш Дивизион А Газ-Метан Медиаш 2:1 Университатя Крайова Дивизион А Университатя Крайова 2:0 Газ-Метан Медиаш Дивизион А Газ-Метан Медиаш 2:5 Университатя Крайова Дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 12 10 0 2 34 - 12 30
2. Университатя Крайова 12 9 1 2 17 - 6 28
3. ЧФР Клуж 12 7 3 2 14 - 6 24
4. Академика Клинчени 12 5 5 2 14 - 9 20
5. Сепси 12 5 5 2 17 - 12 20
6. УТА Арад 12 4 5 3 12 - 14 17
7. Киндия Тырговиште 12 4 3 5 7 - 9 15
8. Волунтари 12 4 2 6 17 - 19 14
9. Вииторул Констанца 10 3 4 3 15 - 16 13
10. Газ-Метан Медиаш 12 4 1 7 18 - 20 13
11. Ботошани 12 3 4 5 17 - 19 13
12. Динамо Бухарест 12 3 3 6 13 - 14 12
13. Германнштадт 11 2 5 4 11 - 16 11
14. КСМ Политехника Яссы 11 3 1 7 13 - 29 10
15. Астра 12 2 3 7 11 - 20 9
16. Арджеш 12 2 3 7 10 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Университатя Крайова 6 4 0 2 8 - 4 12
3. Академика Клинчени 6 3 1 2 6 - 4 10
4. Волунтари 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Сепси 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Вииторул Констанца 6 2 3 1 11 - 10 9
7. ЧФР Клуж 6 2 2 2 4 - 4 8
8. КСМ Политехника Яссы 6 2 1 3 10 - 14 7
9. Арджеш 7 2 1 4 7 - 10 7
10. Киндия Тырговиште 5 2 0 3 4 - 7 6
11. Динамо Бухарест 6 1 3 2 6 - 5 6
12. Ботошани 5 1 2 2 6 - 5 5
13. Германнштадт 5 1 2 2 5 - 6 5
14. УТА Арад 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Астра 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 7 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Университатя Крайова 6 5 1 0 9 - 2 16
3. ФКСБ 6 4 0 2 13 - 9 12
4. УТА Арад 7 3 3 1 8 - 8 12
5. Сепси 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Академика Клинчени 6 2 4 0 8 - 5 10
7. Газ-Метан Медиаш 7 3 0 4 11 - 11 9
8. Киндия Тырговиште 7 2 3 2 3 - 2 9
9. Ботошани 7 2 2 3 11 - 14 8
10. Динамо Бухарест 6 2 0 4 7 - 9 6
11. Германнштадт 6 1 3 2 6 - 10 6
12. Вииторул Констанца 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Волунтари 5 1 1 3 5 - 9 4
14. Астра 5 1 1 3 3 - 8 4
15. КСМ Политехника Яссы 5 1 0 4 3 - 15 3
16. Арджеш 5 0 2 3 3 - 9 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 5.60 27.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 5.55 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.15 6.15
  1.20 6.32 14.88

Самый высокий коэффициент на матч «Университатя Крайова» – «Газ-Метан Медиаш» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Университатя Крайова» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Газ-Метан Медиаш» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Университатя Крайова» – «Газ-Метан Медиаш», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.50 1.01 10.00 1.03 5.30 1.13 3.25 1.31 2.14 1.71 3.75 1.25 1.92 1.88 1.69 2.18 1.65 2.15 1.21 4.10 1.68 2.11 1.05 8.40 1.08 7.00 0.00 15.00 1.07 7.50
10.50 1.01 9.40 1.02 4.10 1.21 3.32 1.32 2.20 1.73 1.71 2.11 1.46 2.60 1.21 3.92 1.15 4.55 1.04 7.70
4.14 1.25 2.93 1.43 3.36 1.32 3.66 1.28 4.25 1.22 3.54 1.30 2.82 1.44 2.02 1.85 1.68 2.22 1.46 2.73 1.25 3.95 1.41 2.91 1.46 2.78 1.25 3.99 1.64 2.30 1.39 3.00 1.28 3.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.04 1.78 2.13 1.66 1.14 5.20 1.20 4.20
3.14 1.35 2.16 1.68 1.53 2.47
3.20 1.34 2.65 1.48 2.09 1.76 1.65 2.24 1.93 1.92 1.58 2.39 1.24 3.92 1.17 4.88 1.25 3.96 1.12 6.06
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70
3.20 1.34 1.88 1.90 1.41 2.86

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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