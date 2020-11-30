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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/4 финала
Коламбус Кру
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Нэшвилл
0' 9'
13
Тарбелл
Эндрю
19
Валенсуэла
Мильтон
3
Уильямс
Джош
4
Менса
Джонатан
25
Аффул
Харрисон
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Artur
Moraes
III
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
7
Сантуш
Педру
11
Зардес
Гьяси
1
Joe
Willis
12
Alistair
Johnston
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
27
Brian
Anunga
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
29
Мьюл
Алекс
99
Кадис
Хондер
Коламбус Кру
4-2-3-1
Нэшвилл
4-2-3-1

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Даллас 2:2 Коламбус Кру Торонто 3:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед
Нэшвилл Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Торонто 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Интер Майами Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Нэшвилл 0:1 Даллас
Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Монреаль Импакт 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 3:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Нэшвилл: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл МЛС
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Нэшвилл
2.40
3.33
3.51
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.20 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.15 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.32 3.34
  2.26 3.33 3.51

Самый высокий коэффициент на матч «Коламбус Кру» – «Нэшвилл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коламбус Кру» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нэшвилл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коламбус Кру» – «Нэшвилл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.05 6.70 1.12 2.95 1.37 2.28 1.63 1.90 1.90 1.69 2.17 1.33 3.15 1.21 3.85 1.07 6.80 1.04 7.50 1.01 22.00 1.01 12.00 0.00 21.00
7.60 1.04 6.65 1.08 2.90 1.39 2.22 1.66 1.71 2.26 1.33 3.32 1.20 4.55 1.07 7.20 1.04 7.70 1.00 11.00
2.96 1.43 2.59 1.54 2.21 1.72 1.86 2.03 1.65 2.33 1.50 2.74 1.24 4.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.63 2.20 1.29 3.20 1.06 7.60
2.65 1.48 1.75 2.08 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60
2.65 1.52 2.19 1.75 1.69 2.25 1.45 2.89 1.35 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.52 2.40 1.19 4.40
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.75
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.60 1.22
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