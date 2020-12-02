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  3. Греция
Лариса
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Арис Салоники
0'
0:1
18' Гол
Манос Димитриос
30' Желтая карточка
Кости Иоаннис
45'
1
Gergely
Nagy
13
Мужек
Матео
16
Жижич
Никола
4
Theocharis
Iliadis
25
Manolis
Bertos
11
Плателлас
Вангелис
6
Спарв
Тим
48
Кости
Иоаннис
7
Филип
Стелиано
9
Дурмишай
Фиорин
92
Труич
Никола
99
Сиампанис
Мариос
66
Сакик
Эмануэль
92
Роуз
Линдси
5
Делизисис
Георгиос
22
Ганя
Кристиан
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
16
Бруну
Гама
18
Бертолио
Факундо
10
Матео
Гарсия
9
Манос
Димитриос
Лариса
3-5-2
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Манос Димитриос
30'
Кости Иоаннис
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Dimitris Pinakas 4 (1) 0.44
2. Спарв Тим 1 0.11
3. Мужек Матео 1 0.11
4. Торже Андрей-Габриэль 0 0
5. Филип Стелиано 0 0
6. Дурмишай Фиорин 0 0
7. Глинос Спиридон 0 0
Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 4 (3) 0.44
2. Лопес Кристиан 2 0.22
3. Бертолио Факундо 1 0.11
4. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.11
5. Матилья Хавьер 1 0.11
6. Манос Димитриос 1 0.11
7. Мансини Даниэль 1 0.11
8. Джегго Джеймс 0 0
9. Силва Алешандре 0 0

Карточки

Лариса
# Игрок      
1. Торже Андрей-Габриэль 3 0
2. Сецерович Аднан 3 0
3. Труич Никола 3 0
4. Дурмишай Фиорин 3 0
5. Спарв Тим 2 0
6. Плателлас Вангелис 2 0
7. Филип Стелиано 2 0
8. Милосавлевич Радомир 2 0
9. Юнес Хамза 2 0
10. Manolis Bertos 1 0
11. Михаил Алексиос 1 0
12. Николиас Александрос 1 0
13. Кости Иоаннис 1 0
14. Georgios Maidanos 1 0
Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 4 0
2. Джегго Джеймс 3 0
3. Сакик Эмануэль 3 0
4. Саша Лукас 2 0
5. Манос Димитриос 2 0
6. Мансини Даниэль 2 0
7. Беналуань Йоан 1 0
8. Бертолио Факундо 1 0
9. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
10. Буше Закари 1 0
11. Бруну Гама 1 0
12. Сиампанис Мариос 1 0
13. Матео Гарсия 1 0
14. Багалианис Петрос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лариса 0 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 50% (3)
 Арис Салоники 0 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Лариса Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса
Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Волос 0:0 Лариса
Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис
Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

Лариса: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 3
Арис Салоники: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 2
Арис Салоники 1:0 Лариса Товарищеские матчи Лариса 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:3 Лариса Суперлига Лариса 0:0 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 2:0 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Лариса Суперлига Арис Салоники 2:0 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Арис Салоники Суперлига Лариса 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Лариса Суперлига Арис Салоники 1:1 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Арис Салоники Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 2 22
2. Арис Салоники 1:0 9 7 1 1 12 - 5 22
3. ПАОК 9 6 3 0 16 - 5 21
4. АЕК 8 6 1 1 15 - 5 19
5. Волос 9 3 4 2 12 - 12 13
6. Атромитос 10 3 4 3 9 - 13 13
7. Астерас 9 3 3 3 9 - 10 12
8. Панатинаикос 10 3 3 4 9 - 9 12
9. ОФИ 10 3 3 4 14 - 16 12
10. ПАС Янина 10 2 3 5 11 - 13 9
11. Аполлон Смирнис 9 1 3 5 8 - 14 6
12. Лариса 0:1 9 1 3 5 6 - 13 6
13. Панетоликос 10 0 4 6 4 - 14 4
14. Ламия 8 0 2 6 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ПАОК 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Арис Салоники 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Астерас 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Панатинаикос 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Атромитос 5 2 1 2 5 - 6 7
8. ОФИ 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
10. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 6 - 8 4
11. ПАС Янина 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Лариса 0:1 4 0 2 2 2 - 5 2
13. Ламия 6 0 2 4 4 - 10 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 1:0 4 4 0 0 4 - 0 12
2. ПАОК 5 3 2 0 9 - 3 11
3. АЕК 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Волос 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 2 7
6. ПАС Янина 6 2 1 3 9 - 9 7
7. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
9. Панатинаикос 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Астерас 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Лариса 0:1 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 7 3
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Ламия 2 0 0 2 1 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alkazar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лариса
Ничья
Арис Салоники
12.00
5.15
1.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.50 4.90 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 4.30 1.25
  11.06 5.15 1.28

Самый высокий коэффициент на матч «Лариса» – «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лариса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лариса» – «Арис Салоники», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.60 1.09 4.90 1.16 3.15 1.33 2.11 1.73 1.80 2.02 1.67 2.21 1.50 1.85 1.19 4.40 1.11 5.80 1.03 10.50 1.07 7.50 0.00 25.00
6.50 1.12 2.75 1.46 2.21 1.68 1.93 1.93 2.91 1.41 2.14 1.73 1.81 2.04 1.57 2.42 1.35 3.24 1.14 5.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.47 2.70 1.13 5.40 1.04 9.60 1.08 7.00
2.06 1.77 1.69 2.18 1.32 3.33 1.32 3.45 1.53 2.51 1.30 3.45
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.98 1.77 1.44 2.70 1.13 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.97
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
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