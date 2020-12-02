Лариса
0:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Alkazar Stadium
Арис Салоники
0:1
18' ГолМанос Димитриос
30' Желтая карточкаКости Иоаннис
13
Мужек
Матео
16
Жижич
Никола
92
Труич
Никола
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
10
Матео
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Мужек МатеоЗащитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Труич НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
66 Хазаль АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Tatsis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Буше ЗакариВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Каче ЭргюсПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
18'
0:1
30'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Dimitris Pinakas
|4 (1)
|0.44
|2.
|Спарв Тим
|1
|0.11
|3.
|Мужек Матео
|1
|0.11
|4.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|5.
|Филип Стелиано
|0
|0
|6.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|7.
|Глинос Спиридон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.44
|2.
|Лопес Кристиан
|2
|0.22
|3.
|Бертолио Факундо
|1
|0.11
|4.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.11
|5.
|Матилья Хавьер
|1
|0.11
|6.
|Манос Димитриос
|1
|0.11
|7.
|Мансини Даниэль
|1
|0.11
|8.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|9.
|Силва Алешандре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|2.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|3.
|Труич Никола
|3
|0
|4.
|Дурмишай Фиорин
|3
|0
|5.
|Спарв Тим
|2
|0
|6.
|Плателлас Вангелис
|2
|0
|7.
|Филип Стелиано
|2
|0
|8.
|Милосавлевич Радомир
|2
|0
|9.
|Юнес Хамза
|2
|0
|10.
|Manolis Bertos
|1
|0
|11.
|Михаил Алексиос
|1
|0
|12.
|Николиас Александрос
|1
|0
|13.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|14.
|Georgios Maidanos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|4
|0
|2.
|Джегго Джеймс
|3
|0
|3.
|Сакик Эмануэль
|3
|0
|4.
|Саша Лукас
|2
|0
|5.
|Манос Димитриос
|2
|0
|6.
|Мансини Даниэль
|2
|0
|7.
|Беналуань Йоан
|1
|0
|8.
|Бертолио Факундо
|1
|0
|9.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|10.
|Буше Закари
|1
|0
|11.
|Бруну Гама
|1
|0
|12.
|Сиампанис Мариос
|1
|0
|13.
|Матео Гарсия
|1
|0
|14.
|Багалианис Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лариса
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|50% (3)
|Арис Салоники
|0
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
Предыдущие игры
Лариса Последние 20 матчей: +4 =8 -8Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса
Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Волос 0:0 Лариса
Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =4 -7Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис
Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
Лариса: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 3
Арис Салоники: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 2
Арис Салоники 2:0 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Лариса Суперлига Арис Салоники 2:0 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Арис Салоники Суперлига Лариса 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Лариса Суперлига Арис Салоники 1:1 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Арис Салоники Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 2
|22
|2.
|Арис Салоники
|1:0
|9
|7
|1
|1
|12 - 5
|22
|3.
|ПАОК
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|4.
|АЕК
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|5.
|Волос
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|6.
|Атромитос
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|7.
|Астерас
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|8.
|Панатинаикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|9.
|ОФИ
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|10.
|ПАС Янина
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|11.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|12.
|Лариса
|0:1
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|13.
|Панетоликос
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|14.
|Ламия
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|АЕК
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Арис Салоники
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Астерас
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Панатинаикос
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Атромитос
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|ПАС Янина
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Лариса
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|13.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|14.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|1:0
|4
|4
|0
|0
|4 - 0
|12
|2.
|ПАОК
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Волос
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|ПАС Янина
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|ОФИ
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Атромитос
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|9.
|Панатинаикос
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|Астерас
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Лариса
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Панетоликос
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
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