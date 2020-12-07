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Панетоликос
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Лариса
0'
1:0
17' Гол в свои ворота
Jorge Diaz1
24'
1
Christopher
Knett
27
Manolis
Tzanakakis
66
Apostolos
Konstantopoulos
54
Giorgos
Liavas
10
Далсью
6
Таар
Аймен
37
Angelos
Tsigaras
92
Яколиш
Антонио
11
Jorge
Diaz1
12
Арийиби
Гболи
29
Вергос
Николаос
12
Gergely
Nagy
25
Manolis
Bertos
16
Жижич
Никола
4
Theocharis
Iliadis
5
Михаил
Алексиос
7
Филип
Стелиано
8
Милосавлевич
Радомир
6
Спарв
Тим
17
Dimitris
Pinakas
92
Труич
Никола
9
Дурмишай
Фиорин
Панетоликос
4-2-3-1
Лариса
5-3-2

Ход матча

17'
Jorge Diaz1
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.18
2. Jorge Diaz1 1 0.09
3. Javier Mendoza 1 (1) 0.09
4. Franco Mazurek 1 (1) 0.09
Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Dimitris Pinakas 4 (1) 0.4
2. Спарв Тим 1 0.1
3. Мужек Матео 1 0.1
4. Торже Андрей-Габриэль 0 0
5. Филип Стелиано 0 0
6. Дурмишай Фиорин 0 0
7. Глинос Спиридон 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Jorge Diaz1 3 0
2. Aristotle Karasalidis 2 0
3. Giorgos Liavas 2 0
4. Vanderson 0 1
5. Таар Аймен 0 1
6. Nicolas Mazzola 1 0
7. Яколиш Антонио 1 0
8. Manolis Tzanakakis 1 0
9. Арийиби Гболи 1 0
10. Далсью 1 0
11. Вергос Николаос 1 0
12. Перейра Элиас 1 0
13. Angelos Tsigaras 1 0
14. Apostolos Konstantopoulos 1 0
Лариса
# Игрок      
1. Торже Андрей-Габриэль 3 0
2. Спарв Тим 3 0
3. Сецерович Аднан 3 0
4. Филип Стелиано 3 0
5. Труич Никола 3 0
6. Дурмишай Фиорин 3 0
7. Плателлас Вангелис 2 0
8. Милосавлевич Радомир 2 0
9. Юнес Хамза 2 0
10. Manolis Bertos 1 0
11. Михаил Алексиос 1 0
12. Николиас Александрос 1 0
13. Мужек Матео 1 0
14. Кости Иоаннис 1 0
15. Georgios Maidanos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)
 Лариса 0 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 50% (3)

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК
Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса
Лариса Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса
Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Лариса: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Панетоликос 3:0 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Лариса Суперлига Панетоликос 2:2 Лариса Суперлига
Лариса 1:0 Панетоликос Суперлига Лариса 4:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 3:1 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Лариса Суперлига Лариса 0:0 Панетоликос Футбольная лига Панетоликос 0:1 Лариса Футбольная лига Панетоликос 0:2 Лариса Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 8 1 0 21 - 3 25
2. ПАОК 10 7 3 0 18 - 5 24
3. Арис Салоники 10 7 2 1 16 - 7 23
4. АЕК 9 6 1 2 16 - 7 19
5. Панатинаикос 11 4 3 4 11 - 10 15
6. Атромитос 11 3 5 3 11 - 15 14
7. Волос 10 3 4 3 13 - 16 13
8. Астерас 10 3 3 4 9 - 12 12
9. ПАС Янина 11 3 3 5 13 - 13 12
10. ОФИ 11 3 3 5 14 - 18 12
11. Аполлон Смирнис 10 2 3 5 10 - 14 9
12. Панетоликос 1:0 11 1 4 6 5 - 14 7
13. Лариса 0:1 10 1 3 6 6 - 16 6
14. Ламия 9 0 2 7 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 16 - 1 18
2. ПАОК 5 4 1 0 9 - 2 13
3. АЕК 5 3 1 1 11 - 5 10
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Атромитос 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Астерас 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Панатинаикос 5 2 1 2 4 - 4 7
8. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
9. ПАС Янина 5 1 2 2 4 - 4 5
10. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
11. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 6 - 8 4
12. Панетоликос 1:0 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Лариса 0:1 4 0 2 2 2 - 7 2
14. Ламия 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 2 13
2. ПАОК 5 3 2 0 9 - 3 11
3. АЕК 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Волос 5 2 2 1 9 - 9 8
5. Панатинаикос 6 2 2 2 7 - 6 8
6. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПАС Янина 6 2 1 3 9 - 9 7
8. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
9. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
10. Аполлон Смирнис 6 1 2 3 4 - 6 5
11. Астерас 6 1 2 3 6 - 10 5
12. Лариса 0:1 6 1 1 4 4 - 9 4
13. Панетоликос 1:0 6 0 3 3 2 - 7 3
14. Ламия 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Jorge Diaz уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Jorge Diaz бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Лариса
2.65
3.00
3.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 2.90 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 3.90 9.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 2.95 3.14
  2.35 2.77 3.60

Самый высокий коэффициент на матч «Панетоликос» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панетоликос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панетоликос» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.30 1.10 4.70 1.17 3.75 1.25 2.06 1.76 1.76 2.07 1.66 2.23 1.66 2.13 1.17 4.60 1.17 4.70 1.02 11.50 1.03 9.80 0.00 24.00
6.20 1.11 5.00 1.17 2.53 1.58 1.83 1.98 1.47 2.60 1.19 4.25 1.13 4.95 1.02 9.30 1.01 10.25
6.11 1.13 4.08 1.22 2.69 1.45 2.16 1.69 1.89 1.94 1.58 2.36 1.43 2.78 1.33 3.19 1.14 5.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.47 2.70 1.44 2.65 1.03 9.50 1.04 9.00
2.32 1.61 1.53 2.50 1.27 3.76 1.06 9.40 1.04 10.75
2.02 1.79 1.65 2.20 1.29 3.41 1.19 4.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.89 1.85 1.40 2.85 1.11 5.90
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Где смотреть матч Панетоликос 1:0 Лариса онлайн

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