Панетоликос
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Панетоликос
Лариса
1:0
17' Гол в свои воротаJorge Diaz1
10
Далсью
11
Jorge
Diaz1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
-
12 Gergely NagyВратарь
- Защитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мужек МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
99 Юнес ХамзаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Tatsis
Ход матча
17'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|2 (1)
|0.18
|2.
|Jorge Diaz1
|1
|0.09
|3.
|Javier Mendoza
|1 (1)
|0.09
|4.
|Franco Mazurek
|1 (1)
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Dimitris Pinakas
|4 (1)
|0.4
|2.
|Спарв Тим
|1
|0.1
|3.
|Мужек Матео
|1
|0.1
|4.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|5.
|Филип Стелиано
|0
|0
|6.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|7.
|Глинос Спиридон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jorge Diaz1
|3
|0
|2.
|Aristotle Karasalidis
|2
|0
|3.
|Giorgos Liavas
|2
|0
|4.
|Vanderson
|0
|1
|5.
|Таар Аймен
|0
|1
|6.
|Nicolas Mazzola
|1
|0
|7.
|Яколиш Антонио
|1
|0
|8.
|Manolis Tzanakakis
|1
|0
|9.
|Арийиби Гболи
|1
|0
|10.
|Далсью
|1
|0
|11.
|Вергос Николаос
|1
|0
|12.
|Перейра Элиас
|1
|0
|13.
|Angelos Tsigaras
|1
|0
|14.
|Apostolos Konstantopoulos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|2.
|Спарв Тим
|3
|0
|3.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|4.
|Филип Стелиано
|3
|0
|5.
|Труич Никола
|3
|0
|6.
|Дурмишай Фиорин
|3
|0
|7.
|Плателлас Вангелис
|2
|0
|8.
|Милосавлевич Радомир
|2
|0
|9.
|Юнес Хамза
|2
|0
|10.
|Manolis Bertos
|1
|0
|11.
|Михаил Алексиос
|1
|0
|12.
|Николиас Александрос
|1
|0
|13.
|Мужек Матео
|1
|0
|14.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|15.
|Georgios Maidanos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Лариса
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|50% (3)
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК
Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса
Лариса Последние 20 матчей: +4 =7 -9Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса
Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Лариса: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|8
|1
|0
|21 - 3
|25
|2.
|ПАОК
|10
|7
|3
|0
|18 - 5
|24
|3.
|Арис Салоники
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|4.
|АЕК
|9
|6
|1
|2
|16 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|6.
|Атромитос
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|7.
|Волос
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|8.
|Астерас
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|9.
|ПАС Янина
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|10.
|ОФИ
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|11.
|Аполлон Смирнис
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|12.
|Панетоликос
|1:0
|11
|1
|4
|6
|5 - 14
|7
|13.
|Лариса
|0:1
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|14.
|Ламия
|9
|0
|2
|7
|5 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|ПАОК
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Астерас
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Панатинаикос
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|ОФИ
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|ПАС Янина
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|12.
|Панетоликос
|1:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Лариса
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|14.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|ПАОК
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Волос
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|Панатинаикос
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|6.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|ПАС Янина
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|8.
|ОФИ
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|9.
|Атромитос
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|10.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|Лариса
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|13.
|Панетоликос
|1:0
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Ламия
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
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