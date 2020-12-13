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Волос
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Панетоликос
0' 11'
55
Клейман
Борис
2
Дентакис
Антонис
15
Коломбо
Родриго
5
Санчес
Сальвадор
73
Бартоло
Хулиан
8
Нинис
Сотирис
23
Ринстра
Дан
19
Переа
Хуан
12
Мартинес
Николас
II
11
Варда
Амр
9
Дувикас
Анастасиос
22
Мелиссас
Никос
27
Manolis
Tzanakakis
66
Apostolos
Konstantopoulos
54
Giorgos
Liavas
10
Далсью
6
Таар
Аймен
37
Angelos
Tsigaras
92
Яколиш
Антонио
11
Jorge
Diaz1
30
Javier
Mendoza
29
Вергос
Николаос
Волос
4-2-3-1
Панетоликос
4-2-3-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 5 0.42
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.25
3. Бартоло Хулиан 2 0.17
4. Коломбо Родриго 1 0.08
5. Варда Амр 1 0.08
6. Димопулос Стергиос 1 0.08
7. Переа Хуан 1 0.08
8. Мартинес Николас II 0 0
9. Феррари Франко 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.17
2. Вергос Николаос 2 (1) 0.17
3. Javier Mendoza 1 (1) 0.08
4. Franco Mazurek 1 (1) 0.08
5. Яколиш Антонио 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 5 0
2. Санчес Сальвадор 3 1
3. Феррари Франко 2 1
4. Коломбо Родриго 3 0
5. Гуаррочена Икер 3 0
6. Текио Серхио 3 0
7. Ринстра Дан 1 1
8. Митоглу Герасимос 1 1
9. Нинис Сотирис 2 0
10. Димопулос Стергиос 2 0
11. Переа Хуан 2 0
12. Ендришек Эрик 1 0
13. Цоканис Тасос 1 0
14. Дентакис Антонис 1 0
15. Варда Амр 1 0
16. Дувикас Анастасиос 1 0
17. Бартоло Хулиан 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Jorge Diaz1 4 0
2. Яколиш Антонио 2 0
3. Вергос Николаос 2 0
4. Aristotle Karasalidis 2 0
5. Giorgos Liavas 2 0
6. Vanderson 0 1
7. Таар Аймен 0 1
8. Nicolas Mazzola 1 0
9. Manolis Tzanakakis 1 0
10. Арийиби Гболи 1 0
11. Далсью 1 0
12. Мелиссас Никос 1 0
13. Перейра Элиас 1 0
14. Angelos Tsigaras 1 0
15. Apostolos Konstantopoulos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Волос 7.14% (1) 7.14% (1) 0 14.29% (2) 7.14% (1) 64.29% (9)
 Панетоликос 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ
Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос
Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос

Последние игры между собой

Волос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Панетоликос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Панетоликос 1:0 Волос Суперлига Панетоликос 1:1 Волос Суперлига Волос 3:2 Панетоликос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 9 1 0 27 - 3 28
2. ПАОК Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
3. Арис Салоники Заявка 10 7 2 1 16 - 7 23
4. АЕК 1:1 Заявка 10 6 2 2 17 - 8 20
5. Панатинаикос Заявка 12 5 3 4 13 - 10 18
6. ОФИ Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
7. Волос 0:0 Заявка 12 3 6 3 14 - 17 15
8. Атромитос Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
9. Астерас Заявка 11 3 4 4 10 - 13 13
10. ПАС Янина Заявка 12 3 3 6 13 - 15 12
11. Аполлон Смирнис 1:1 Заявка 11 2 4 5 11 - 15 10
12. Панетоликос 0:0 Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
13. Лариса Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
14. Ламия Заявка 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 6 6 0 0 16 - 1 18
2. ПАОК Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. АЕК 1:1 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4. Арис Салоники Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Панатинаикос Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
6. Астерас Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8. ОФИ Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Волос 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
10. ПАС Янина Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
11. Аполлон Смирнис 1:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Панетоликос 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Лариса Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. ПАОК Заявка 5 3 2 0 9 - 3 11
3. Олимпиакос Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
4. АЕК 1:1 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. ОФИ Заявка 6 3 0 3 8 - 8 9
6. Волос 0:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
7. Панатинаикос Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
9. Атромитос Заявка 5 1 3 1 4 - 7 6
10. Аполлон Смирнис 1:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
11. Астерас Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
12. Лариса Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Панетоликос 0:0 Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Панетоликос
2.20
3.30
4.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.30 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.10 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.22 3.85

Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.05 6.70 1.10 2.95 1.37 1.85 1.95 2.28 1.64 1.90 1.90 1.62 2.17 1.33 3.15 1.22 4.00 1.07 6.80 1.06 7.50 1.01 14.00 0.00 22.00 0.00 22.00
7.20 1.05 6.20 1.09 2.90 1.39 2.24 1.65 1.71 2.26 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.85 1.05 7.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.47 1.68 2.20 1.32 3.20 1.08 7.30
2.56 1.51 1.70 2.15 1.36 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.39 1.59 1.58 2.28 1.19 4.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.84
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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