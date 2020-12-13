Волос
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Пантессалико
Панетоликос
23
Ринстра
Дан
19
Переа
Хуан
11
Варда
Амр
10
Далсью
11
Jorge
Diaz1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
-
19 Переа ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Варда АмрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Киакос ЯннисНападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|5
|0.42
|2.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.25
|3.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.17
|4.
|Коломбо Родриго
|1
|0.08
|5.
|Варда Амр
|1
|0.08
|6.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.08
|7.
|Переа Хуан
|1
|0.08
|8.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|9.
|Феррари Франко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|2 (1)
|0.17
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.17
|3.
|Javier Mendoza
|1 (1)
|0.08
|4.
|Franco Mazurek
|1 (1)
|0.08
|5.
|Яколиш Антонио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|5
|0
|2.
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|3.
|Феррари Франко
|2
|1
|4.
|Коломбо Родриго
|3
|0
|5.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|6.
|Текио Серхио
|3
|0
|7.
|Ринстра Дан
|1
|1
|8.
|Митоглу Герасимос
|1
|1
|9.
|Нинис Сотирис
|2
|0
|10.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|11.
|Переа Хуан
|2
|0
|12.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|13.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|14.
|Дентакис Антонис
|1
|0
|15.
|Варда Амр
|1
|0
|16.
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|17.
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jorge Diaz1
|4
|0
|2.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|3.
|Вергос Николаос
|2
|0
|4.
|Aristotle Karasalidis
|2
|0
|5.
|Giorgos Liavas
|2
|0
|6.
|Vanderson
|0
|1
|7.
|Таар Аймен
|0
|1
|8.
|Nicolas Mazzola
|1
|0
|9.
|Manolis Tzanakakis
|1
|0
|10.
|Арийиби Гболи
|1
|0
|11.
|Далсью
|1
|0
|12.
|Мелиссас Никос
|1
|0
|13.
|Перейра Элиас
|1
|0
|14.
|Angelos Tsigaras
|1
|0
|15.
|Apostolos Konstantopoulos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|0
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|64.29% (9)
|Панетоликос
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +3 =7 -10Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ
Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос
Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос
Последние игры между собой
Волос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Панетоликос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|27 - 3
|28
|2.
|ПАОК
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|18 - 5
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|4.
|АЕК
|1:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 8
|20
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 10
|18
|6.
|ОФИ
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|7.
|Волос
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 17
|15
|8.
|Атромитос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|9.
|Астерас
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Аполлон Смирнис
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|12.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|14.
|Ламия
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|ПАОК
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|АЕК
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|6.
|Астерас
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|ОФИ
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Волос
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|11.
|Аполлон Смирнис
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|ПАОК
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|4.
|АЕК
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|ОФИ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|6.
|Волос
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|7.
|Панатинаикос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|9.
|Атромитос
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|10.
|Аполлон Смирнис
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|Лариса
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
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