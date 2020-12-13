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  3. Норвегия
Конгсвингер
2:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Улленсакер-Киса
0'
1:0
11' Гол
Mahmoud Al Laham
2:0
42' Гол
Adem Gueven
56' Желтая карточка
Christian Roeer
64' Желтая карточка
Сундли Мортен
66' Желтая карточка
Mahmoud Al Laham
76'
27
Манданда
Риффи
25
Скагестад
Эдвард
2
Fredrik
Mani
Paalerud
5
Christian
Roeer
19
Herman
Solberg
Nilsen
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
50
Jesper
Grundt
16
Harald
Holter
15
Mahmoud
Al
Laham
8
Martin
Hoel
Andersen
9
Adem
Gueven
31
Stefan
Hagerup
29
Herman
Haugen
20
Сундли
Мортен
4
Steffen
Jensen
I
3
Vegard
Kongsro
11
Christian
Aas
9
Ole
Kristian
Langaas
25
Торп
Мартин
16
Henrik
Kristiansen
32
Kristoffer
Oedemarksbakken
15
Sander
Haugaard
Werni
Конгсвингер
4-1-2-1-2
Улленсакер-Киса
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 7 (2) 0.23
2. Martin Hoel Andersen 6 0.2
3. Simon Marklund 4 0.13
4. Mahmoud Al Laham 3 0.1
5. Ludvig Langrekken 3 0.1
6. Яласто Вилле 2 0.07
7. Christian Roeer 2 0.07
8. Fredrik Mani Paalerud 1 0.03
9. Mathias Berg Gjerstroem 1 0.03
10. Скагестад Эдвард 1 0.03
11. Стейринг Пер-Магнус 1 0.03
12. Jonas Roenningen 1 0.03
13. Even Bydal 1 0.03
14. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.03
15. Martin Tangen Vinjor 0 0
16. Кака Камер 0 0
17. Jesper Grundt 0 0
Улленсакер-Киса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Henrik Kristiansen 7 0.23
2. Kristoffer Oedemarksbakken 5 0.17
3. Ole Andreas Nesset 5 (1) 0.17
4. Сундли Мортен 4 0.13
5. Espen Garnaas 4 0.13
6. Mesut Can 3 0.1
7. Торп Мартин 3 0.1
8. Elias Solberg 3 0.1
9. Ринстад Стиан 2 0.07
10. Steffen Jensen I 2 0.07
11. Sander Haugaard Werni 2 0.07
12. Vegard Kongsro 1 0.03
13. Ole Kristian Langaas 1 0.03
14. Christian Aas 1 0.03
15. Stefan Hagerup 1 0.03
16. Nikolas Walstad 1 0.03
17. Sebastian Remme Berge 0 0
18. Herman Haugen 0 0

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Скагестад Эдвард 9 0
2. Harald Holter 9 0
3. Christian Roeer 6 1
4. Яласто Вилле 4 0
5. Стейринг Пер-Магнус 4 0
6. Ludvig Langrekken 4 0
7. Манданда Риффи 3 0
8. Martin Hoel Andersen 3 0
9. Simon Marklund 3 0
10. Кака Камер 2 0
11. Adem Gueven 2 0
12. Victor Grodaas 2 0
13. Mahmoud Al Laham 2 0
14. Fredrik Mani Paalerud 2 0
15. Daniel Lysgaard 2 0
16. Martin Tangen Vinjor 2 0
17. Eirik Maeland 1 0
18. Jonas Roenningen 1 0
19. Even Bydal 1 0
20. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
21. Markus Aanesland 1 0
22. Dong-Wan Gang 1 0
Улленсакер-Киса
# Игрок      
1. Steffen Jensen I 3 2
2. Сундли Мортен 6 0
3. Herman Haugen 5 0
4. Christian Aas 4 0
5. Espen Garnaas 4 0
6. Ринстад Стиан 3 0
7. Sebastian Remme Berge 3 0
8. Singre Engja Rindal 3 0
9. Kristoffer Oedemarksbakken 2 0
10. Henrik Kristiansen 2 0
11. Vegard Kongsro 2 0
12. Mesut Can 1 0
13. Sverre Oekland 1 0
14. Ole Kristian Langaas 1 0
15. Erik Rosland 1 0
16. Nikolas Walstad 1 0
17. Sander Haugaard Werni 1 0
18. Fredrik Holme 1 0
19. Elias Solberg 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 12.9% (4) 9.68% (3) 12.9% (4) 29.03% (9) 9.68% (3) 25.81% (8)
 Улленсакер-Киса 6.67% (3) 24.44% (11) 20% (9) 11.11% (5) 13.33% (6) 24.44% (11)

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Гроруд 4:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Схьёрдал-Блинк Осане 2:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Санднес
Тромсё 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:3 Рёуфосс Oeygarden FK 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Ранхейм Конгсвингер 1:1 Дьерв Стрёммен 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 КФУМ Согндаль 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 2:4 Осане Санднес 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль Стрёммен 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Лиллестрём Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса
Осане 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Санднес КФУМ 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Ранхейм Oeygarden FK 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Улленсакер-Киса 1:4 Рёуфосс Ранхейм 2:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 6:1 Oeygarden FK Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Рёуфосс 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Схьёрдал-Блинк

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Улленсакер-Киса: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Товарищеские матчи Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Первый дивизион
Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 3:2 Конгсвингер Кубок Конгсвингер 1:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 3:0 30 19 6 5 59 - 28 63
2. Лиллестрём 0:0 30 16 9 5 48 - 25 57
3. Согндаль 2:1 30 16 5 9 57 - 35 53
4. Ранхейм 0:1 30 13 7 10 60 - 41 46
5. Осане 1:2 30 12 8 10 59 - 48 44
6. Санднес 1:0 30 12 7 11 46 - 54 43
7. Рёуфосс 1:1 30 10 11 9 49 - 41 41
8. КФУМ 1:1 30 10 10 10 41 - 40 40
9. Хам-Кам 2:1 30 10 9 11 48 - 52 39
10. Стрёммен 0:3 30 10 8 12 46 - 50 38
11. Улленсакер-Киса 0:2 30 10 5 15 45 - 62 35
12. Схьёрдал-Блинк 1:0 30 9 8 13 52 - 58 35
13. Гроруд 0:0 30 9 7 14 44 - 55 34
14. Дьерв 0:1 30 9 7 14 40 - 57 34
15. Конгсвингер 2:0 30 6 10 14 34 - 53 28
16. Oeygarden FK 1:2 17 4 4 9 20 - 39 16
17. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 3:0 15 12 2 1 33 - 13 38
2. Согндаль 2:1 15 12 1 2 37 - 13 37
3. Санднес 1:0 15 10 3 2 31 - 20 33
4. Лиллестрём 0:0 15 9 4 2 26 - 11 31
5. Ранхейм 0:1 15 8 3 4 38 - 19 27
6. Улленсакер-Киса 0:2 15 8 3 4 27 - 24 27
7. КФУМ 1:1 15 7 5 3 27 - 13 26
8. Стрёммен 0:3 15 7 5 3 28 - 22 26
9. Дьерв 0:1 15 7 3 5 23 - 25 24
10. Гроруд 0:0 15 7 2 6 26 - 26 23
11. Рёуфосс 1:1 15 5 8 2 20 - 14 23
12. Осане 1:2 15 6 4 5 29 - 26 22
13. Схьёрдал-Блинк 1:0 15 5 4 6 32 - 31 19
14. Хам-Кам 2:1 15 4 5 6 26 - 27 17
15. Конгсвингер 2:0 15 4 5 6 18 - 23 17
16. Oeygarden FK 1:2 9 3 3 3 11 - 12 12
17. Нест-Сотра 6 1 3 2 6 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:0 15 7 5 3 22 - 14 26
2. Тромсё 3:0 15 7 4 4 26 - 15 25
3. Осане 1:2 15 6 4 5 30 - 22 22
4. Хам-Кам 2:1 15 6 4 5 22 - 25 22
5. Ранхейм 0:1 15 5 4 6 22 - 22 19
6. Рёуфосс 1:1 15 5 3 7 29 - 27 18
7. Согндаль 2:1 15 4 4 7 20 - 22 16
8. Схьёрдал-Блинк 1:0 15 4 4 7 20 - 27 16
9. КФУМ 1:1 15 3 5 7 14 - 27 14
10. Стрёммен 0:3 15 3 3 9 18 - 28 12
11. Гроруд 0:0 15 2 5 8 18 - 29 11
12. Конгсвингер 2:0 15 2 5 8 16 - 30 11
13. Дьерв 0:1 15 2 4 9 17 - 32 10
14. Санднес 1:0 15 2 4 9 15 - 34 10
15. Улленсакер-Киса 0:2 15 2 2 11 18 - 38 8
16. Нест-Сотра 7 1 2 4 11 - 19 5
17. Oeygarden FK 1:2 8 1 1 6 9 - 27 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Mahmoud Al Laham бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Улленсакер-Киса
2.27
3.94
45.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 12.00 45.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.94 2.74

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.95 1.14 2.81 1.40 2.28 1.61 1.81 2.08 1.45 2.71 1.32 3.20 1.13 5.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.40 1.77 2.03 1.33 3.26
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
4.30 1.21 2.21 1.65 1.65 2.21
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