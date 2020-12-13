Конгсвингер
3:0
Конец матча
Стадион: Гьемселунд Зрители: 600
Улленсакер-Киса
1:0
11' ГолMahmoud Al Laham
2:0
42' ПенальтиAdem Gueven
56' Желтая карточкаChristian Roeer
64' Желтая карточкаСундли Мортен
66' Желтая карточкаMahmoud Al Laham
76' Желтая карточкаFredrik Mani Paalerud
3:0
90' ГолSebastian Fjose Berg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
92 Кака КамерПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Espen Nystuen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
Ход матча
11'
1:0
42'
2:0
56'
64'
66'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|7 (3)
|0.23
|2.
|Martin Hoel Andersen
|6
|0.2
|3.
|Simon Marklund
|4
|0.13
|4.
|Mahmoud Al Laham
|3
|0.1
|5.
|Ludvig Langrekken
|3
|0.1
|6.
|Яласто Вилле
|2
|0.07
|7.
|Christian Roeer
|2
|0.07
|8.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0.03
|9.
|Mathias Berg Gjerstroem
|1
|0.03
|10.
|Скагестад Эдвард
|1
|0.03
|11.
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.03
|12.
|Jonas Roenningen
|1
|0.03
|13.
|Even Bydal
|1
|0.03
|14.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.03
|15.
|Sebastian Fjose Berg
|1
|0.03
|16.
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
|17.
|Кака Камер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Henrik Kristiansen
|7
|0.23
|2.
|Kristoffer Oedemarksbakken
|5
|0.17
|3.
|Ole Andreas Nesset
|5 (1)
|0.17
|4.
|Сундли Мортен
|4
|0.13
|5.
|Espen Garnaas
|4
|0.13
|6.
|Mesut Can
|3
|0.1
|7.
|Торп Мартин
|3
|0.1
|8.
|Elias Solberg
|3
|0.1
|9.
|Ринстад Стиан
|2
|0.07
|10.
|Steffen Jensen I
|2
|0.07
|11.
|Sander Haugaard Werni
|2
|0.07
|12.
|Vegard Kongsro
|1
|0.03
|13.
|Ole Kristian Langaas
|1
|0.03
|14.
|Christian Aas
|1
|0.03
|15.
|Stefan Hagerup
|1
|0.03
|16.
|Nikolas Walstad
|1
|0.03
|17.
|Sebastian Remme Berge
|0
|0
|18.
|Herman Haugen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скагестад Эдвард
|9
|0
|2.
|Harald Holter
|9
|0
|3.
|Christian Roeer
|6
|1
|4.
|Яласто Вилле
|4
|0
|5.
|Стейринг Пер-Магнус
|4
|0
|6.
|Ludvig Langrekken
|4
|0
|7.
|Манданда Риффи
|3
|0
|8.
|Martin Hoel Andersen
|3
|0
|9.
|Mahmoud Al Laham
|3
|0
|10.
|Fredrik Mani Paalerud
|3
|0
|11.
|Simon Marklund
|3
|0
|12.
|Кака Камер
|2
|0
|13.
|Adem Gueven
|2
|0
|14.
|Victor Grodaas
|2
|0
|15.
|Daniel Lysgaard
|2
|0
|16.
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|17.
|Eirik Maeland
|1
|0
|18.
|Jonas Roenningen
|1
|0
|19.
|Even Bydal
|1
|0
|20.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|21.
|Markus Aanesland
|1
|0
|22.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сундли Мортен
|7
|0
|2.
|Steffen Jensen I
|3
|2
|3.
|Herman Haugen
|5
|0
|4.
|Christian Aas
|4
|0
|5.
|Espen Garnaas
|4
|0
|6.
|Ринстад Стиан
|3
|0
|7.
|Sebastian Remme Berge
|3
|0
|8.
|Singre Engja Rindal
|3
|0
|9.
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0
|10.
|Henrik Kristiansen
|2
|0
|11.
|Vegard Kongsro
|2
|0
|12.
|Mesut Can
|1
|0
|13.
|Sverre Oekland
|1
|0
|14.
|Ole Kristian Langaas
|1
|0
|15.
|Erik Rosland
|1
|0
|16.
|Nikolas Walstad
|1
|0
|17.
|Sander Haugaard Werni
|1
|0
|18.
|Fredrik Holme
|1
|0
|19.
|Elias Solberg
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Конгсвингер
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|26.47% (9)
|8.82% (3)
|26.47% (9)
|Улленсакер-Киса
|6.67% (3)
|24.44% (11)
|20% (9)
|11.11% (5)
|13.33% (6)
|24.44% (11)
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +3 =8 -9Гроруд 4:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Схьёрдал-Блинк Осане 2:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Санднес
Тромсё 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:3 Рёуфосс Oeygarden FK 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Ранхейм Конгсвингер 1:1 Дьерв Стрёммен 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 КФУМ Согндаль 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 2:4 Осане Санднес 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +9 =1 -10Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль Стрёммен 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Лиллестрём Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса
Осане 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Санднес КФУМ 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Ранхейм Oeygarden FK 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Улленсакер-Киса 1:4 Рёуфосс Ранхейм 2:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 6:1 Oeygarden FK Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Рёуфосс 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Схьёрдал-Блинк
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Улленсакер-Киса: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 3:2 Конгсвингер Кубок Конгсвингер 1:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|30
|19
|6
|5
|60 - 29
|63
|2.
|Лиллестрём
|30
|16
|9
|5
|49 - 26
|57
|3.
|Согндаль
|30
|15
|6
|9
|57 - 36
|51
|4.
|Ранхейм
|30
|13
|8
|9
|61 - 41
|47
|5.
|Осане
|30
|12
|9
|9
|60 - 48
|45
|6.
|Рёуфосс
|30
|11
|10
|9
|53 - 44
|43
|7.
|Санднес
|30
|11
|8
|11
|46 - 55
|41
|8.
|КФУМ
|30
|10
|9
|11
|44 - 44
|39
|9.
|Хам-Кам
|30
|10
|9
|11
|49 - 52
|39
|10.
|Стрёммен
|30
|10
|8
|12
|47 - 51
|38
|11.
|Улленсакер-Киса
|30
|10
|5
|15
|45 - 63
|35
|12.
|Дьерв
|30
|9
|8
|13
|41 - 57
|35
|13.
|Гроруд
|30
|9
|7
|14
|45 - 56
|34
|14.
|Схьёрдал-Блинк
|30
|8
|9
|13
|52 - 59
|33
|15.
|Конгсвингер
|30
|6
|10
|14
|35 - 53
|28
|16.
|Oeygarden FK
|17
|4
|4
|9
|20 - 40
|16
|17.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|15
|12
|2
|1
|33 - 13
|38
|2.
|Согндаль
|15
|11
|2
|2
|37 - 14
|35
|3.
|Санднес
|15
|10
|3
|2
|31 - 20
|33
|4.
|Лиллестрём
|15
|9
|4
|2
|27 - 12
|31
|5.
|Ранхейм
|15
|8
|4
|3
|39 - 19
|28
|6.
|Улленсакер-Киса
|15
|8
|3
|4
|27 - 24
|27
|7.
|КФУМ
|15
|7
|5
|3
|27 - 13
|26
|8.
|Стрёммен
|15
|7
|5
|3
|29 - 23
|26
|9.
|Дьерв
|15
|7
|4
|4
|24 - 25
|25
|10.
|Рёуфосс
|15
|6
|7
|2
|24 - 17
|25
|11.
|Гроруд
|15
|7
|2
|6
|26 - 26
|23
|12.
|Осане
|15
|6
|4
|5
|29 - 26
|22
|13.
|Схьёрдал-Блинк
|15
|5
|4
|6
|32 - 31
|19
|14.
|Хам-Кам
|15
|4
|5
|6
|26 - 27
|17
|15.
|Конгсвингер
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|16.
|Oeygarden FK
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|17.
|Нест-Сотра
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|15
|7
|5
|3
|22 - 14
|26
|2.
|Тромсё
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|3.
|Осане
|15
|6
|5
|4
|31 - 22
|23
|4.
|Хам-Кам
|15
|6
|4
|5
|23 - 25
|22
|5.
|Ранхейм
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|Рёуфосс
|15
|5
|3
|7
|29 - 27
|18
|7.
|Согндаль
|15
|4
|4
|7
|20 - 22
|16
|8.
|Схьёрдал-Блинк
|15
|3
|5
|7
|20 - 28
|14
|9.
|КФУМ
|15
|3
|4
|8
|17 - 31
|13
|10.
|Стрёммен
|15
|3
|3
|9
|18 - 28
|12
|11.
|Гроруд
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|12.
|Конгсвингер
|15
|2
|5
|8
|16 - 30
|11
|13.
|Дьерв
|15
|2
|4
|9
|17 - 32
|10
|14.
|Улленсакер-Киса
|15
|2
|2
|11
|18 - 39
|8
|15.
|Санднес
|15
|1
|5
|9
|15 - 35
|8
|16.
|Нест-Сотра
|7
|1
|2
|4
|11 - 19
|5
|17.
|Oeygarden FK
|8
|1
|1
|6
|9 - 27
|4
Победитель
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