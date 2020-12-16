0:1
16' ПенальтиЮрченко Владлен
53' Желтая карточкаКонопля Ефим
59' Красная карточкаЮрченко Владлен
81' Желтая карточкаШевченко Никита
88' Желтая карточкаГуцуляк Алексей
88' Желтая карточкаАбу-Ханна Джоэл
88' Желтая карточкаПаст Евгений
90' Вторая желтая карточкаГуцуляк Алексей
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
16'
0:1
53'
59'
81'
88'
88'
88'
90'
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов
Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк
Заря Последние 20 матчей: +9 =5 -6Александрия 0:2 Заря Брага 2:0 Заря Заря 3:1 Днепр-1 Заря 1:0 Лестер
Последние игры между собой
Десна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Заря: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Десна 0:1 Заря
Исход игры
Десна
20% (28)
Ничья
28.6% (40)
Заря
51.4% (72)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
73.53% (100)
Нет
26.47% (36)
Популярный счёт
1:2 Заря
35% (49)
1:1 Ничья
25% (35)
1:0 Десна
10% (14)
0:1 Заря
9.3% (13)
2:1 Десна
7.9% (11)
0:2 Заря
4.3% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:0 Десна
1.4% (2)
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