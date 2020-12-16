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  3. Украина: Кубок: 1/8 финала
Десна
0:1
Конец матча
Заря
0'
0:1
16' Пенальти
Юрченко Владлен
53' Желтая карточка
Конопля Ефим
59' Красная карточка
Юрченко Владлен
81' Желтая карточка
Шевченко Никита
88' Желтая карточка
Гуцуляк Алексей
88' Желтая карточка
Абу-Ханна Джоэл
88' Желтая карточка
Паст Евгений
90' Вторая желтая карточка
Гуцуляк Алексей
90'+5
Десна
Заря

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов
Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк
Заря Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Александрия 0:2 Заря Брага 2:0 Заря Заря 3:1 Днепр-1 Заря 1:0 Лестер
Минай 0:3 Заря АЕК 0:3 Заря Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь

Последние игры между собой

Десна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Заря: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Десна 3:1 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Десна Премьер-лига Десна 1:2 Заря Премьер-лига Десна 1:0 Заря Премьер-лига
Заря 2:1 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Заря Премьер-лига Десна 1:1 Заря Кубок Заря 0:2 Десна Премьер-лига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 140
Десна 20% (28)
X 28.6% (40)
Заря 51.4% (72)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 3.40 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.35 2.34
  14.64 3.47 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
9.20 1.04 7.20 1.08 1.90 1.90 1.27 3.70 1.94 1.80 1.14 5.55 1.23 4.05 1.16 5.10 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 13.00 0.00 19.50
7.50 1.05 3.20 1.32 2.47 1.53 1.83 2.06 1.39 2.95 1.28 3.46 1.09 6.15 1.06 6.80
1.73 2.06 1.43 2.68 1.15 4.92 1.45 2.64 1.31 3.21 1.47 2.60 1.38 2.91 1.60 2.28 1.46 2.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.76 1.92 1.48 2.63 1.08 7.77 1.04 10.00
2.78 1.43 1.84 1.94 1.40 2.90
2.66 1.42 2.28 1.60 1.82 2.00 1.46 2.56 1.22 3.85 1.11 5.85 1.22 3.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.70 1.27 2.63 1.50 1.65 2.22 1.23 3.95
2.50 1.52 1.62 2.27 1.24 3.96

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.50 1.29
Где смотреть матч Десна 0:1 Заря онлайн

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Прогнозы на матч Десна 0:1 Заря

Исход игры
Десна
20% (28)
Ничья
28.6% (40)
Заря
51.4% (72)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
73.53% (100)
Нет
26.47% (36)
Популярный счёт
1:2 Заря
35% (49)
1:1 Ничья
25% (35)
1:0 Десна
10% (14)
0:1 Заря
9.3% (13)
2:1 Десна
7.9% (11)
0:2 Заря
4.3% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:0 Десна
1.4% (2)
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