Астон Вилла
Отложен
Стадион: Вилла Парк
Ньюкасл
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|6 (1)
|0.67
|2.
|Грилиш Джек
|5
|0.56
|3.
|Баркли Росс
|2
|0.22
|4.
|Мингс Тайрон
|2
|0.22
|5.
|Конса Эзри
|2
|0.22
|6.
|Макгинн Джон
|1
|0.11
|7.
|Хурихан Конор
|1
|0.11
|8.
|Траоре Бертран
|0
|0
|9.
|Трезеге
|0
|0
|10.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|11.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|7 (3)
|0.7
|2.
|Хендрик Джефф
|1
|0.1
|3.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.1
|4.
|Жоэлинтон
|1
|0.1
|5.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.1
|6.
|Альмирон Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кэш Мэтти
|4
|0
|2.
|Макгинн Джон
|3
|0
|3.
|Таргетт Мэтт
|3
|0
|4.
|Грилиш Джек
|2
|0
|5.
|Мингс Тайрон
|2
|0
|6.
|Соарес Дуглас
|2
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|3
|0
|2.
|Льюис Джамал
|3
|0
|3.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|4.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|5.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|6.
|Жоэлинтон
|2
|0
|7.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|8.
|Уилсон Каллум
|1
|0
|9.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|10.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|11.
|Манкильо Хави
|1
|0
|12.
|Альмирон Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|Ньюкасл
|9.09% (1)
|0
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|63.64% (7)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =2 -8Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон
Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +9 =3 -8Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Астон Вилла 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 6:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:1 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 17
|21
|3.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 14
|18
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 16
|16
|9.
|Эвертон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|20 - 13
|15
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|12.
|Лидс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 19
|7
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 6
|12
|3.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Лидс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|14.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|1.75
|3.90
|4.50
Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Прогнозы на матч Астон Вилла - Ньюкасл
Исход игры
Астон Вилла
68.4% (39)
Ничья
26.3% (15)
Ньюкасл
5.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.36% (31)
Меньше
44.64% (25)
Обе команды забьют
Да
76.79% (43)
Нет
23.21% (13)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
43.9% (25)
1:1 Ничья
24.6% (14)
1:0 Астон Вилла
8.8% (5)
2:0 Астон Вилла
8.8% (5)
1:2 Ньюкасл
3.5% (2)
3:2 Астон Вилла
3.5% (2)
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