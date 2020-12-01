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Астон Вилла
 
Отложен

Стадион:
Ньюкасл

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.67
2. Грилиш Джек 5 0.56
3. Баркли Росс 2 0.22
4. Мингс Тайрон 2 0.22
5. Конса Эзри 2 0.22
6. Макгинн Джон 1 0.11
7. Хурихан Конор 1 0.11
8. Траоре Бертран 0 0
9. Трезеге 0 0
10. Кэш Мэтти 0 0
11. Соарес Дуглас 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 7 (3) 0.7
2. Хендрик Джефф 1 0.1
3. Сент-Максимин Аллан 1 0.1
4. Жоэлинтон 1 0.1
5. Мёрфи Джейкоб 1 0.1
6. Альмирон Мигель 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Кэш Мэтти 4 0
2. Макгинн Джон 3 0
3. Таргетт Мэтт 3 0
4. Грилиш Джек 2 0
5. Мингс Тайрон 2 0
6. Соарес Дуглас 2 0
7. Накамба Марвелус 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 3 0
2. Льюис Джамал 3 0
3. Шелви Джонджо 2 0
4. Фернандес Федерико 2 0
5. Мёрфи Джейкоб 2 0
6. Жоэлинтон 2 0
7. Лонгстафф Шон 2 0
8. Уилсон Каллум 1 0
9. Крафт Эмиль 1 0
10. Ласcеллс Джамал 1 0
11. Манкильо Хави 1 0
12. Альмирон Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 15.79% (3) 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 15.79% (3)
 Ньюкасл 9.09% (1) 0 0 18.18% (2) 9.09% (1) 63.64% (7)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон
Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Ньюкасл
Астон Вилла 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 6:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
2. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
3. Челси Заявка 10 5 4 1 22 - 10 19
4. Лестер Заявка 10 6 0 4 19 - 14 18
5. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 16 - 16 16
9. Эвертон Заявка 10 5 1 4 19 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
11. Манчестер Сити Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
12. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм Заявка 10 2 1 7 11 - 19 7
18. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Вест Хэм Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
4. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
5. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 4 0 0 13 - 6 12
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
14. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2020, осталось 2 дня 20 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Астон Вилла 68.4% (39)
    X 26.3% (15)
    Ньюкасл 5.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Ньюкасл
    1.75
    3.90
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.90 4.50

    Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Где смотреть матч Астон Вилла - Ньюкасл онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Ньюкасл

    Исход игры
    Астон Вилла
    68.4% (39)
    Ничья
    26.3% (15)
    Ньюкасл
    5.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.36% (31)
    Меньше
    44.64% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (43)
    Нет
    23.21% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    43.9% (25)
    1:1 Ничья
    24.6% (14)
    1:0 Астон Вилла
    8.8% (5)
    2:0 Астон Вилла
    8.8% (5)
    1:2 Ньюкасл
    3.5% (2)
    3:2 Астон Вилла
    3.5% (2)
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