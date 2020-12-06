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Вест Бромвич
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
6
Аджайи
Олувасемилого
20
Иванович
Бранислав
5
Бартли
Кайл
10
Филлипс
Мэтт
12
Перейра
Матеус
18
Галлахер
Конор
19
Сойерс
Ромен
11
Диангана
Грэди
29
Ахерн-Грант
Карлан
31
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
8
Куйяте
Шейку
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
15
Шлупп
Джеффри
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
25
Эзе
Эберечи
20
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
Вест Бромвич
5-4-1
Кристал Пэлас
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.2
2. Перейра Матеус 1 0.1
3. Бартли Кайл 1 0.1
4. Ахерн-Грант Карлан 1 0.1
5. Диангана Грэди 1 0.1
6. Галлахер Конор 1 0.1
7. Ферлонг Дарнелл 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 5 (2) 0.5
2. Таунсенд Андрос 1 0.1
3. Эзе Эберечи 1 0.1
4. Данн Скотт 1 0.1
5. Куйяте Шейку 1 0.1
6. Айю Джордан 1 0.1
7. Ридевальд Жайро 1 0.1
8. Бачуайи Миши 0 0
9. Шлупп Джеффри 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Ливермор Джейк 2 0
2. Галлахер Конор 2 0
3. Гиббс Киран 0 1
4. Иванович Бранислав 1 0
5. Филлипс Мэтт 1 0
6. Бартли Кайл 1 0
7. Сойерс Ромен 1 0
8. Аджайи Олувасемилого 1 0
9. Ферлонг Дарнелл 1 0
10. Перейра Матеус 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Макартур Джеймс 2 0
2. Гуаита Висенте 2 0
3. Уорд Джоэл 2 0
4. Заха Уилфрид 2 0
5. Шлупп Джеффри 2 0
6. Миливоевич Лука 0 1
7. Маккарти Джеймс 1 0
8. Данн Скотт 1 0
9. Ван Анхольт Патрик 1 0
10. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 42.86% (3) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0 14.29% (1)
 Кристал Пэлас 36.36% (4) 27.27% (3) 0 0 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич
Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас
Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Кристал Пэлас: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Бромвич 0:3 Кристал Пэлас Кубок лиги Кристал Пэлас 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Кубок Вест Бромвич 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
2. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
3. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
4. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
5. Лестер Заявка 10 6 0 4 19 - 14 18
6. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
8. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
9. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 18 - 14 17
10. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
11. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
12. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
13. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
14. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
19. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
8. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
9. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
14. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 11-го тура АПЛ между "Вест Бромвичем" и "Кристал Пэласом". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 139
Вест Бромвич 36% (50)
X 41% (57)
Кристал Пэлас 23% (32)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Бромвич
Ничья
Кристал Пэлас
3.08
3.36
2.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.10 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 3.36 2.49

Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.90 1.07 7.40 1.10 3.05 1.39 2.31 1.63 1.74 2.21 1.36 3.18 1.26 3.94 1.10 7.30 1.08 8.20 1.01 16.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.78 2.04 1.37 3.10 1.10 6.95 1.07 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
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Прогнозы на матч Вест Бромвич - Кристал Пэлас

Исход игры
Вест Бромвич
36% (50)
Ничья
41% (57)
Кристал Пэлас
23% (32)
Тотал 2.5
Больше
37.23% (51)
Меньше
62.77% (86)
Обе команды забьют
Да
75.91% (104)
Нет
24.09% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (53)
2:1 Вест Бромвич
23% (32)
1:2 Кристал Пэлас
11.5% (16)
0:1 Кристал Пэлас
10.1% (14)
1:0 Вест Бромвич
10.1% (14)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:0 Вест Бромвич
1.4% (2)
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