Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Кристал Пэлас
10
Филлипс
Мэтт
19
Сойерс
Ромен
24
Кэхилл
Гари
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Филлипс МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Остин ЧарльзНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Билич Славен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.2
|2.
|Перейра Матеус
|1
|0.1
|3.
|Бартли Кайл
|1
|0.1
|4.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.1
|5.
|Диангана Грэди
|1
|0.1
|6.
|Галлахер Конор
|1
|0.1
|7.
|Ферлонг Дарнелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|5 (2)
|0.5
|2.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.1
|3.
|Эзе Эберечи
|1
|0.1
|4.
|Данн Скотт
|1
|0.1
|5.
|Куйяте Шейку
|1
|0.1
|6.
|Айю Джордан
|1
|0.1
|7.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.1
|8.
|Бачуайи Миши
|0
|0
|9.
|Шлупп Джеффри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ливермор Джейк
|2
|0
|2.
|Галлахер Конор
|2
|0
|3.
|Гиббс Киран
|0
|1
|4.
|Иванович Бранислав
|1
|0
|5.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|6.
|Бартли Кайл
|1
|0
|7.
|Сойерс Ромен
|1
|0
|8.
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|9.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0
|10.
|Перейра Матеус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макартур Джеймс
|2
|0
|2.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|2
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|2
|0
|5.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|6.
|Миливоевич Лука
|0
|1
|7.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|8.
|Данн Скотт
|1
|0
|9.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|10.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|Кристал Пэлас
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|0
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =7 -9Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич
Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас
Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Кристал Пэлас: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Кубок Вест Бромвич 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 17
|21
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 17
|19
|5.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 14
|18
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 14
|17
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|20 - 13
|15
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|13.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|14.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|14.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Кристал Пэлас
Исход игры
Вест Бромвич
36% (50)
Ничья
41% (57)
Кристал Пэлас
23% (32)
Тотал 2.5
Больше
37.23% (51)
Меньше
62.77% (86)
Обе команды забьют
Да
75.91% (104)
Нет
24.09% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (53)
2:1 Вест Бромвич
23% (32)
1:2 Кристал Пэлас
11.5% (16)
0:1 Кристал Пэлас
10.1% (14)
1:0 Вест Бромвич
10.1% (14)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:0 Вест Бромвич
1.4% (2)
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