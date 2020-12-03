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Вест Бромвич
 
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Стадион:
Кристал Пэлас

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.2
2. Перейра Матеус 1 0.1
3. Бартли Кайл 1 0.1
4. Ахерн-Грант Карлан 1 0.1
5. Диангана Грэди 1 0.1
6. Галлахер Конор 1 0.1
7. Ферлонг Дарнелл 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 5 (2) 0.5
2. Таунсенд Андрос 1 0.1
3. Эзе Эберечи 1 0.1
4. Данн Скотт 1 0.1
5. Куйяте Шейку 1 0.1
6. Айю Джордан 1 0.1
7. Ридевальд Жайро 1 0.1
8. Бачуайи Миши 0 0
9. Шлупп Джеффри 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Ливермор Джейк 2 0
2. Галлахер Конор 2 0
3. Гиббс Киран 0 1
4. Иванович Бранислав 1 0
5. Филлипс Мэтт 1 0
6. Бартли Кайл 1 0
7. Сойерс Ромен 1 0
8. Аджайи Олувасемилого 1 0
9. Ферлонг Дарнелл 1 0
10. Перейра Матеус 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Макартур Джеймс 2 0
2. Гуаита Висенте 2 0
3. Уорд Джоэл 2 0
4. Заха Уилфрид 2 0
5. Шлупп Джеффри 2 0
6. Миливоевич Лука 0 1
7. Маккарти Джеймс 1 0
8. Данн Скотт 1 0
9. Ван Анхольт Патрик 1 0
10. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 42.86% (3) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0 14.29% (1)
 Кристал Пэлас 36.36% (4) 27.27% (3) 0 0 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич
Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас
Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Кристал Пэлас: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Бромвич 0:3 Кристал Пэлас Кубок лиги Кристал Пэлас 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Кубок Вест Бромвич 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
2. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
3. Челси Заявка 10 5 4 1 22 - 10 19
4. Лестер Заявка 10 6 0 4 19 - 14 18
5. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 16 - 16 16
9. Эвертон Заявка 10 5 1 4 19 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
11. Манчестер Сити Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
12. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм Заявка 10 2 1 7 11 - 19 7
18. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Вест Хэм Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
4. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
5. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 4 0 0 13 - 6 12
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
14. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 2 дня 8 часов 55 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Вест Бромвич 42.3% (22)
    X 38.5% (20)
    Кристал Пэлас 19.2% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.75
    3.20
    2.65
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.20 2.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

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    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Вест Бромвич
    42.3% (22)
    Ничья
    38.5% (20)
    Кристал Пэлас
    19.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (22)
    Меньше
    56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    78% (39)
    Нет
    22% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (17)
    2:1 Вест Бромвич
    28.8% (15)
    1:2 Кристал Пэлас
    9.6% (5)
    0:1 Кристал Пэлас
    7.7% (4)
    1:0 Вест Бромвич
    7.7% (4)
    0:0 Ничья
    3.8% (2)
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