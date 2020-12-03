Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Кристал Пэлас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.2
|2.
|Перейра Матеус
|1
|0.1
|3.
|Бартли Кайл
|1
|0.1
|4.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.1
|5.
|Диангана Грэди
|1
|0.1
|6.
|Галлахер Конор
|1
|0.1
|7.
|Ферлонг Дарнелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|5 (2)
|0.5
|2.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.1
|3.
|Эзе Эберечи
|1
|0.1
|4.
|Данн Скотт
|1
|0.1
|5.
|Куйяте Шейку
|1
|0.1
|6.
|Айю Джордан
|1
|0.1
|7.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.1
|8.
|Бачуайи Миши
|0
|0
|9.
|Шлупп Джеффри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ливермор Джейк
|2
|0
|2.
|Галлахер Конор
|2
|0
|3.
|Гиббс Киран
|0
|1
|4.
|Иванович Бранислав
|1
|0
|5.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|6.
|Бартли Кайл
|1
|0
|7.
|Сойерс Ромен
|1
|0
|8.
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|9.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0
|10.
|Перейра Матеус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макартур Джеймс
|2
|0
|2.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|2
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|2
|0
|5.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|6.
|Миливоевич Лука
|0
|1
|7.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|8.
|Данн Скотт
|1
|0
|9.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|10.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|Кристал Пэлас
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|0
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =7 -9Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич
Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас
Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Кристал Пэлас: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Кубок Вест Бромвич 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 17
|21
|3.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 14
|18
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 16
|16
|9.
|Эвертон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|20 - 13
|15
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|12.
|Лидс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 19
|7
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 6
|12
|3.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Лидс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|14.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|2.75
|3.20
|2.65
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Кристал Пэлас
Исход игры
Вест Бромвич
42.3% (22)
Ничья
38.5% (20)
Кристал Пэлас
19.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
44% (22)
Меньше
56% (28)
Обе команды забьют
Да
78% (39)
Нет
22% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (17)
2:1 Вест Бромвич
28.8% (15)
1:2 Кристал Пэлас
9.6% (5)
0:1 Кристал Пэлас
7.7% (4)
1:0 Вест Бромвич
7.7% (4)
0:0 Ничья
3.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!