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Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Лестер
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
29
Брайан
Кин
2
Бэлдок
Джордж
8
Берге
Сандер
7
Ландстрем
Джон
4
Флек
Джон
13
Лоу
Макс
9
Макбарни
Оливер
14
Бёрк
Оливер
1
Шмейхель
Каспер
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
28
Фухс
Кристиан
11
Олбрайтон
Марк
8
Тилеманс
Юри
24
Менди
Нампалис
2
Джастин
Джеймс
17
Перес
Айосе
10
Мэддисон
Джеймс
9
Варди
Джейми
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Лестер
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 2 0.2
2. Берге Сандер 1 (1) 0.1
3. Шарп Билли 1 (1) 0.1
4. Бэлдок Джордж 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 8 (5) 0.8
2. Барнс Харви 3 0.3
3. Тилеманс Юри 3 (2) 0.3
4. Кастань Тимоти 1 0.1
5. Прает Деннис 1 0.1
6. Мэддисон Джеймс 1 0.1
7. Джастин Джеймс 1 0.1
8. Юндер Дженгиз 0 0
9. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 3 1
2. Берге Сандер 4 0
3. Ландстрем Джон 3 0
4. Стивенс Энда 1 0
5. Норвуд Оливер 1 0
6. Бэлдок Джордж 1 0
7. Макбарни Оливер 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 4 0
2. Менди Нампалис 3 0
3. Тилеманс Юри 3 0
4. Джастин Джеймс 2 0
5. Фофана Уэсли 2 0
6. Перес Айосе 1 0
7. Фухс Кристиан 1 0
8. Амарти Даниэль 1 0
9. Кастань Тимоти 1 0
10. Мэддисон Джеймс 1 0
11. Сёюнджю Чаглар 1 0
12. Томас Люк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 50% (2) 0 0 0 0 50% (2)
 Лестер 11.11% (2) 11.11% (2) 5.56% (1) 16.67% (3) 11.11% (2) 44.44% (8)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити
Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед
Лестер Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Лестер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Шеффилд Юнайтед Кубок Шеффилд Юнайтед 1:4 Лестер Кубок лиги
Шеффилд Юнайтед 0:1 Лестер Лестер 2:2 Шеффилд Юнайтед Лестер 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 3:0 Лестер Лестер 0:1 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
2. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
3. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
4. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
5. Лестер Заявка 10 6 0 4 19 - 14 18
6. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
8. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
9. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 18 - 14 17
10. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
11. Кристал Пэлас 5:1 Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
12. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
15. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич 1:5 Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас 5:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич 1:5 Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
8. Кристал Пэлас 5:1 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
10. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
14. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
15. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич 1:5 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 149
    Шеффилд Юнайтед 2% (3)
    X 10.7% (16)
    Лестер 87.2% (130)
    Все прогнозы
    2.05 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Лестер
    4.01
    3.56
    2.11
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.40 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 3.95 3.55 2.11
    Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.54 2.10
      4.01 3.56 2.03

    Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.03 7.40 1.07 3.20 1.35 2.50 1.57 2.14 1.82 1.86 2.01 1.40 2.95 1.28 3.65 1.11 6.40 1.08 6.80 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 20.00
    10.00 1.05 8.20 1.08 3.38 1.33 2.60 1.51 1.82 2.10 1.41 2.95 1.31 3.52 1.12 6.60 1.09 7.50 1.02 14.75
    3.49 1.34 3.06 1.42 2.60 1.55 2.09 1.83 1.81 2.10 1.62 2.43 1.46 2.91 1.30 3.73 1.11 7.74
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.79 2.01 1.41 3.10 1.13 6.80
    2.83 1.43 1.86 1.94 1.42 2.88 1.11 6.40 1.08 7.80
    2.87 1.46 2.36 1.64 1.85 2.05 1.53 2.62 1.39 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
    3.76 1.27 2.48 1.54 1.62 2.30 1.26 3.85 1.16 5.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.86 1.94
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.28
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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Лестер

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    2% (3)
    Ничья
    10.7% (16)
    Лестер
    87.2% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (70)
    Меньше
    52.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (84)
    Нет
    42.86% (63)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    39.6% (59)
    0:1 Лестер
    24.2% (36)
    0:2 Лестер
    16.1% (24)
    1:1 Ничья
    10.1% (15)
    1:3 Лестер
    4.7% (7)
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