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Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Арсенал
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
4
Алдервейрельд
Тоби
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
17
Сиссоко
Мусса
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
7
Сон
Хынмин
18
Ло
Чельсо
Джовани
23
Бергвейн
Стевен
10
Кейн
Гарри
1
Лено
Бернд
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
2
Бельерин
Эктор
18
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
12
Виллиан
Боргес
9
Ляказетт
Александр
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Тоттенхэм
4-2-3-1
Арсенал
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 9 0.9
2. Кейн Гарри 7 (2) 0.7
3. Орье Серж 1 0.1
4. Н'Домбеле Тангай 1 0.1
5. Бэйл Гарет 1 0.1
6. Лукас Моура 1 0.1
7. Ло Чельсо Джовани 1 0.1
8. Регилон Серхио 0 0
9. Доэрти Мэтт 0 0
10. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.3
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 (1) 0.2
3. Габриэль дос Сантос 2 0.2
4. Пепе Николя 1 0.1
5. Нкетиа Эдди 1 0.1
6. Сака Букайо 1 0.1
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Регилон Серхио 2 0
2. Н'Домбеле Тангай 2 0
3. Сиссоко Мусса 1 0
4. Ламела Эрик 1 0
5. Кейн Гарри 1 0
6. Доэрти Мэтт 1 0
7. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
8. Уинкс Гарри 1 0
9. Бергвейн Стевен 1 0
10. Ло Чельсо Джовани 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 4 0
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
3. Холдинг Роб 2 0
4. Пепе Николя 0 1
5. Ляказетт Александр 1 0
6. Джака Гранит 1 0
7. Себальос Дани 1 0
8. Парти Томас 1 0
9. Тирни Киран 1 0
10. Габриэль дос Сантос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 28.57% (6) 14.29% (3) 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4)
 Арсенал 10% (1) 30% (3) 0 20% (2) 30% (3) 10% (1)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити
Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон
Арсенал Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал
Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Арсенал: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Тоттенхэм Кубок лиги
Арсенал 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Арсенал Кубок лиги Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Кубок Арсенал 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
2. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
3. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
6. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
8. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
9. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 18 - 14 17
10. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
11. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
12. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
15. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
10. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
14. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
15. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добрый вечер, любители спорта номер один во всем мире! В центральном поединке одиннадцатого тура АПЛ нас ждет интереснейшее противостояние, "Тоттенхэм" примет "Арсенал". Всегда проходит в напряженной борьбе "северолондонское" дерби, ведь команды особенно не любят друг друга. Учитывая важность очков и принципиальность, нас ждет сегодня очень интересный поединок. Текстовую трансляцию для Вас проведет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 152
Тоттенхэм 82.9% (126)
X 14.5% (22)
Арсенал 2.6% (4)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Арсенал
2.34
3.65
3.58
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.35 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.65 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.65 3.58
  2.21 3.56 3.46

Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.01 9.20 1.04 3.90 1.25 3.00 1.38 2.18 1.74 2.05 1.83 1.83 2.05 1.61 2.41 1.39 3.00 1.18 4.90 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 16.50
10.75 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.12 1.88 1.51 2.56 1.38 2.94 1.13 5.20 1.09 5.30 1.01 9.30
3.87 1.29 2.97 1.44 2.31 1.68 1.99 1.92 1.76 2.16 1.55 2.61 1.37 3.30 1.14 6.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.77 1.47 2.70 1.15 5.40
3.20 1.35 2.05 1.77 1.49 2.62 1.15 5.15 1.10 6.75
3.14 1.40 2.59 1.54 2.03 1.86 1.64 2.37 1.46 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.76 2.03 1.31 3.25
4.20 1.23 2.91 1.41 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.21
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
Где смотреть матч Тоттенхэм - Арсенал онлайн

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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Арсенал

Исход игры
Тоттенхэм
82.9% (126)
Ничья
14.5% (22)
Арсенал
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.67% (106)
Меньше
29.33% (44)
Обе команды забьют
Да
78% (117)
Нет
22% (33)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
52.6% (80)
1:0 Тоттенхэм
13.8% (21)
1:1 Ничья
8.6% (13)
3:1 Тоттенхэм
7.9% (12)
2:0 Тоттенхэм
5.9% (9)
2:2 Ничья
5.3% (8)
1:2 Арсенал
1.3% (2)
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