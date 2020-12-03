Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Арсенал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|9
|0.9
|2.
|Кейн Гарри
|7 (2)
|0.7
|3.
|Орье Серж
|1
|0.1
|4.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.1
|5.
|Бэйл Гарет
|1
|0.1
|6.
|Лукас Моура
|1
|0.1
|7.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.1
|8.
|Регилон Серхио
|0
|0
|9.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|10.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|3
|0.3
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2 (1)
|0.2
|3.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.2
|4.
|Пепе Николя
|1
|0.1
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.1
|6.
|Сака Букайо
|1
|0.1
|7.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|9.
|Себальос Дани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Регилон Серхио
|2
|0
|2.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|3.
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|4.
|Ламела Эрик
|1
|0
|5.
|Кейн Гарри
|1
|0
|6.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|7.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|8.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|9.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|10.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|4
|0
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|3.
|Холдинг Роб
|2
|0
|4.
|Пепе Николя
|0
|1
|5.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|6.
|Джака Гранит
|1
|0
|7.
|Себальос Дани
|1
|0
|8.
|Парти Томас
|1
|0
|9.
|Тирни Киран
|1
|0
|10.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|Арсенал
|10% (1)
|30% (3)
|0
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =4 -2ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити
Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон
Арсенал Последние 20 матчей: +14 =1 -5Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал
Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Арсенал: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Арсенал 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Арсенал Кубок лиги Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Кубок Арсенал 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 17
|21
|3.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 14
|18
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 16
|16
|9.
|Эвертон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|20 - 13
|15
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|12.
|Лидс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 19
|7
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 6
|12
|3.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Лидс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|14.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Арсенал
Исход игры
Тоттенхэм
80.8% (42)
Ничья
15.4% (8)
Арсенал
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
68% (34)
Меньше
32% (16)
Обе команды забьют
Да
76% (38)
Нет
24% (12)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
48.1% (25)
2:0 Тоттенхэм
11.5% (6)
1:1 Ничья
9.6% (5)
1:0 Тоттенхэм
7.7% (4)
3:1 Тоттенхэм
7.7% (4)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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