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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 9 0.9
2. Кейн Гарри 7 (2) 0.7
3. Орье Серж 1 0.1
4. Н'Домбеле Тангай 1 0.1
5. Бэйл Гарет 1 0.1
6. Лукас Моура 1 0.1
7. Ло Чельсо Джовани 1 0.1
8. Регилон Серхио 0 0
9. Доэрти Мэтт 0 0
10. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.3
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 (1) 0.2
3. Габриэль дос Сантос 2 0.2
4. Пепе Николя 1 0.1
5. Нкетиа Эдди 1 0.1
6. Сака Букайо 1 0.1
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Регилон Серхио 2 0
2. Н'Домбеле Тангай 2 0
3. Сиссоко Мусса 1 0
4. Ламела Эрик 1 0
5. Кейн Гарри 1 0
6. Доэрти Мэтт 1 0
7. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
8. Уинкс Гарри 1 0
9. Бергвейн Стевен 1 0
10. Ло Чельсо Джовани 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 4 0
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
3. Холдинг Роб 2 0
4. Пепе Николя 0 1
5. Ляказетт Александр 1 0
6. Джака Гранит 1 0
7. Себальос Дани 1 0
8. Парти Томас 1 0
9. Тирни Киран 1 0
10. Габриэль дос Сантос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 28.57% (6) 14.29% (3) 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4)
 Арсенал 10% (1) 30% (3) 0 20% (2) 30% (3) 10% (1)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити
Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон
Арсенал Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал
Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Арсенал: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Тоттенхэм Кубок лиги
Арсенал 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Арсенал Кубок лиги Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Кубок Арсенал 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
2. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
3. Челси Заявка 10 5 4 1 22 - 10 19
4. Лестер Заявка 10 6 0 4 19 - 14 18
5. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 16 - 16 16
9. Эвертон Заявка 10 5 1 4 19 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
11. Манчестер Сити Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
12. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм Заявка 10 2 1 7 11 - 19 7
18. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Вест Хэм Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
4. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
5. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 4 0 0 13 - 6 12
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
14. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Тоттенхэм 80.8% (42)
    X 15.4% (8)
    Арсенал 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Арсенал
    2.10
    3.65
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.50 3.45
    Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.65 3.95
      2.03 3.61 3.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    10.50 1.03 8.10 1.05 3.50 1.28 2.75 1.47 2.18 1.71 1.92 1.96 1.72 2.20 1.51 2.60 1.33 3.15 1.15 5.70 1.11 6.20 1.03 10.50 0.00 18.50
    3.77 1.30 2.87 1.47 2.25 1.71 1.94 1.96 1.72 2.23 1.51 2.73 1.34 3.46 1.12 7.12
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    1.93 1.87 1.42 2.75 1.13 5.50
    3.09 1.41 2.53 1.56 1.98 1.91 1.60 2.45 1.43 2.99
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.75 1.42 1.69 2.08 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 2.05
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.32
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Арсенал

    Исход игры
    Тоттенхэм
    80.8% (42)
    Ничья
    15.4% (8)
    Арсенал
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    68% (34)
    Меньше
    32% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    76% (38)
    Нет
    24% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    48.1% (25)
    2:0 Тоттенхэм
    11.5% (6)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
    1:0 Тоттенхэм
    7.7% (4)
    3:1 Тоттенхэм
    7.7% (4)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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