С углового навесил Моутинью в центр штрафной площади, но здесь Матип спокойно вынес мяч обратно на фланг.

Тонким пасом Хендерсон запустил в штрафную Салаха, но до того мяч не дошел. Хорошо на перехвате сыграл Коди.

Ушел финтом от соперника по флангу Траоре и прострелил на дальнюю штангу, но тут не смог замкнуть в падении Поденсе.

Мог убегать на ворота Фирмино после заброса от Уильямса, но проиграл он верховую борьбу за мяч Боли.

Салах мягко забросил в штрафную на Мане, но тот махнул мимо мяча в борьбе против Дендонкера.

18' Траоре с фланга покатил в центре на Поденсе, который пробил на технику в дальнюю девятку, но Келлехер в красиво прыжке перевел на угловой.

17' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

16' Забросил Дендонкер на левый фланг, куда врывался Марсал, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

15' Получил по ногам Траоре в центре поля от Джонса. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Вулверхэмптона".

14' Догнал мяч на фланге Робертсон и прострелил в штрафную на Мане, но тому пробить в створ не удалось.

13' По флангу Траоре отдавал на ход Нету, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры", о чем сообщил лайнсмен.

12' Со штрафного навесил Робертсон на дальнюю штангу, но вышел из ворот Патрисиу и забрал мяч в свои руки.

11' На фланге грамотно подставился Мане и вынудил Боли нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.

10' Диагональ исполнял Коди на фланг, куда забегал Невеш, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

9' Джонс убегал в контратаку по флангу, но откровенно передержал мяч и так и не смог отдать точный пас на партнера.

8' С углового навесил Хендерсон на дальнюю штангу, но здесь немного не дотянулся до мяча головой Фабиньо.

7' Мог убегать на ворота соперника Траоре после заброса от Марсала, но проиграл он борьбу за мяч Матипу.

6' Со штрафного Невеш попытался закрутить в дальнюю девятку, но мяч упал на сетку с внешней стороны ворот.

5' Уильямс откровенно рукой схватил за плечо перед линией своей штрафной. Судья сразу же показал желтую карточку нарушителю.

4' Диагональным пасом Уильямс искал на чужой половине поля Фирмино, но тот нарушил правила в борьбе против Боли.

3' Прорывался по левой бровке Мане и прострелил вдоль ворот, но Коди вынес сферу в подкате на угловой.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.