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  3. Англия
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион: Зрители: 2000
Вулверхэмптон
0'
3' Желтая карточка
Уильямс Неко
22'
62
Келлехер
Каомхин
76
Уильямс
Неко
32
Матип
Жоэль
3
Фабиньо
Энрике
26
Робертсон
Эндрю
17
Джонс
Кёртис
14
Хендерсон
Джордан
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
11
Патрисиу
Руй
22
Семеду
Нелсон
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
5
Марсал
Фернандо
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
32
Дендонкер
Леандер
37
Траоре
Адама
10
Поденсе
Даниэл
7
Нету
Педру
Ливерпуль
4-3-3
Вулверхэмптон
4-3-3

Ход матча

3'
Уильямс Неко
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 8 (4) 0.73
2. Жота Диогу 5 0.45
3. Мане Садио 4 0.36
4. Фирмино Роберто 2 0.18
5. Робертсон Эндрю 1 0.09
6. Ван Дейк Виргил 1 0.09
7. Милнер Джеймс 0 0
8. Шакири Джердан 0 0
9. Александер-Арнольд Трент 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 4 0.36
2. Нету Педру 3 0.27
3. Поденсе Даниэл 2 0.18
4. Саисс Ромен 1 0.09
5. Аит-Нури Раян 1 0.09
6. Килман Макс 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Матип Жоэль 1 0
4. Фирмино Роберто 1 0
5. Ван Дейк Виргил 1 0
6. Алиссон Бекер 1 0
7. Александер-Арнольд Трент 1 0
8. Уильямс Неко 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 3 0
2. Траоре Адама 2 0
3. Коди Конор 2 0
4. Силва Фабио 1 0
5. Боли Вийи 1 0
6. Моутинью Жоау 1 0
7. Марсал Фернандо 1 0
8. Дендонкер Леандер 1 0
9. Килман Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 14.29% (3) 9.52% (2) 28.57% (6) 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4)
 Вулверхэмптон 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 9
Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Кубок
Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон Кубок Ливерпуль 3:2 Вулверхэмптон Товарищеские матчи Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 11 6 4 1 22 - 17 22
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
6. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 11 5 3 3 11 - 11 18
8. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
9. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 18 - 14 17
10. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
11. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
12. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
7. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
10. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль 0:0 Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 23'
    Салах мягко забросил в штрафную на Мане, но тот махнул мимо мяча в борьбе против Дендонкера.
  • 22'
    Мог убегать на ворота Фирмино после заброса от Уильямса, но проиграл он верховую борьбу за мяч Боли.
  • 21'
    Ушел финтом от соперника по флангу Траоре и прострелил на дальнюю штангу, но тут не смог замкнуть в падении Поденсе.
  • 20'
    Тонким пасом Хендерсон запустил в штрафную Салаха, но до того мяч не дошел. Хорошо на перехвате сыграл Коди.
  • 19'
    С углового навесил Моутинью в центр штрафной площади, но здесь Матип спокойно вынес мяч обратно на фланг.
  • Опасный момент
    18'
    Траоре с фланга покатил в центре на Поденсе, который пробил на технику в дальнюю девятку, но Келлехер в красиво прыжке перевел на угловой.
  • 17'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 16'
    Забросил Дендонкер на левый фланг, куда врывался Марсал, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 15'
    Получил по ногам Траоре в центре поля от Джонса. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Вулверхэмптона".
  • 14'
    Догнал мяч на фланге Робертсон и прострелил в штрафную на Мане, но тому пробить в створ не удалось.
  • Офсайд
    13'
    По флангу Траоре отдавал на ход Нету, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры", о чем сообщил лайнсмен.
  • 12'
    Со штрафного навесил Робертсон на дальнюю штангу, но вышел из ворот Патрисиу и забрал мяч в свои руки.
  • 11'
    На фланге грамотно подставился Мане и вынудил Боли нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 10'
    Диагональ исполнял Коди на фланг, куда забегал Невеш, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 9'
    Джонс убегал в контратаку по флангу, но откровенно передержал мяч и так и не смог отдать точный пас на партнера.
  • 8'
    С углового навесил Хендерсон на дальнюю штангу, но здесь немного не дотянулся до мяча головой Фабиньо.
  • 7'
    Мог убегать на ворота соперника Траоре после заброса от Марсала, но проиграл он борьбу за мяч Матипу.
  • 6'
    Со штрафного Невеш попытался закрутить в дальнюю девятку, но мяч упал на сетку с внешней стороны ворот.
  • Желтая карточка
    5'
    Уильямс откровенно рукой схватил за плечо перед линией своей штрафной. Судья сразу же показал желтую карточку нарушителю.
  • 4'
    Диагональным пасом Уильямс искал на чужой половине поля Фирмино, но тот нарушил правила в борьбе против Боли.
  • Угловой
    3'
    Прорывался по левой бровке Мане и прострелил вдоль ворот, но Коди вынес сферу в подкате на угловой.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Вулверхэмптона"!
  • До матча
  • Сегодняшная посещаемость составляет 2000 болельщиков
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 4.30 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.56 4.55 5.75
  1.57 4.32 5.47

Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
14.25 1.02 12.75 1.03 4.70 1.20 3.72 1.28 2.36 1.66 1.82 2.01 1.53 2.54 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.10
4.86 1.21 2.62 1.52 2.20 1.72 1.96 1.93 1.70 2.23 1.55 2.55 1.53 2.67 1.21 4.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.36 1.59 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
3.27 1.36 2.70 1.50 2.11 1.78 1.68 2.28 1.48 2.77 1.41 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.18 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
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Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Ливерпуль
94.8% (145)
Ничья
2.6% (4)
Вулверхэмптон
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.38% (84)
Меньше
43.62% (65)
Обе команды забьют
Да
52.35% (78)
Нет
47.65% (71)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
37.9% (58)
2:0 Ливерпуль
28.1% (43)
1:0 Ливерпуль
11.8% (18)
3:1 Ливерпуль
7.2% (11)
3:0 Ливерпуль
4.6% (7)
1:1 Ничья
2% (3)
4:0 Ливерпуль
1.3% (2)
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