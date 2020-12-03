Ливерпуль
Позже
Стадион: Энфилд
Вулверхэмптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|8 (4)
|0.8
|2.
|Жота Диогу
|5
|0.5
|3.
|Мане Садио
|4
|0.4
|4.
|Фирмино Роберто
|2
|0.2
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.1
|6.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.1
|7.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|8.
|Шакири Джердан
|0
|0
|9.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|4
|0.4
|2.
|Нету Педру
|3
|0.3
|3.
|Поденсе Даниэл
|2
|0.2
|4.
|Саисс Ромен
|1
|0.1
|5.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.1
|6.
|Килман Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мане Садио
|2
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|3.
|Матип Жоэль
|1
|0
|4.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|5.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|6.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Невеш Рубен
|3
|0
|2.
|Траоре Адама
|2
|0
|3.
|Коди Конор
|2
|0
|4.
|Силва Фабио
|1
|0
|5.
|Боли Вийи
|1
|0
|6.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|7.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|8.
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|9.
|Килман Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|Вулверхэмптон
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =3 -8Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 9
Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон Кубок Ливерпуль 3:2 Вулверхэмптон Товарищеские матчи Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 17
|21
|3.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 14
|18
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 16
|16
|9.
|Эвертон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|20 - 13
|15
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|12.
|Лидс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 19
|7
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 6
|12
|3.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Лидс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|14.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|1.47
|4.50
|6.70
|
|1.55
|4.13
|7.13
Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Прогнозы на матч Ливерпуль - Вулверхэмптон
Исход игры
Ливерпуль
86.8% (46)
Ничья
7.5% (4)
Вулверхэмптон
5.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (28)
Меньше
45.1% (23)
Обе команды забьют
Да
56.86% (29)
Нет
43.14% (22)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
32.1% (17)
2:1 Ливерпуль
30.2% (16)
3:1 Ливерпуль
9.4% (5)
1:1 Ничья
5.7% (3)
1:0 Ливерпуль
3.8% (2)
3:0 Ливерпуль
3.8% (2)
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