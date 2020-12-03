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Ливерпуль
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 8 (4) 0.8
2. Жота Диогу 5 0.5
3. Мане Садио 4 0.4
4. Фирмино Роберто 2 0.2
5. Робертсон Эндрю 1 0.1
6. Ван Дейк Виргил 1 0.1
7. Милнер Джеймс 0 0
8. Шакири Джердан 0 0
9. Александер-Арнольд Трент 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 4 0.4
2. Нету Педру 3 0.3
3. Поденсе Даниэл 2 0.2
4. Саисс Ромен 1 0.1
5. Аит-Нури Раян 1 0.1
6. Килман Макс 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Матип Жоэль 1 0
4. Фирмино Роберто 1 0
5. Ван Дейк Виргил 1 0
6. Алиссон Бекер 1 0
7. Александер-Арнольд Трент 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 3 0
2. Траоре Адама 2 0
3. Коди Конор 2 0
4. Силва Фабио 1 0
5. Боли Вийи 1 0
6. Моутинью Жоау 1 0
7. Марсал Фернандо 1 0
8. Дендонкер Леандер 1 0
9. Килман Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 14.29% (3) 9.52% (2) 28.57% (6) 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4)
 Вулверхэмптон 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 9
Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Кубок
Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон Кубок Ливерпуль 3:2 Вулверхэмптон Товарищеские матчи Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
2. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
3. Челси Заявка 10 5 4 1 22 - 10 19
4. Лестер Заявка 10 6 0 4 19 - 14 18
5. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 16 - 16 16
9. Эвертон Заявка 10 5 1 4 19 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
11. Манчестер Сити Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
12. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм Заявка 10 2 1 7 11 - 19 7
18. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Вест Хэм Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
4. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
5. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 4 0 0 13 - 6 12
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
14. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 2 дня 16 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Ливерпуль 86.8% (46)
    X 7.5% (4)
    Вулверхэмптон 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.55
    4.50
    7.13
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.47 4.50 6.70
      1.55 4.13 7.13

    Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
    4.29 1.25 2.50 1.59 2.11 1.81 1.88 2.03 1.64 2.39 1.51 2.72 1.42 3.04 1.16 5.94
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
    3.32 1.36 2.73 1.50 2.14 1.77 1.68 2.27 1.49 2.76
    Где смотреть матч Ливерпуль - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Ливерпуль
    86.8% (46)
    Ничья
    7.5% (4)
    Вулверхэмптон
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (28)
    Меньше
    45.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    56.86% (29)
    Нет
    43.14% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    32.1% (17)
    2:1 Ливерпуль
    30.2% (16)
    3:1 Ливерпуль
    9.4% (5)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    1:0 Ливерпуль
    3.8% (2)
    3:0 Ливерпуль
    3.8% (2)
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