Брайтон
Позже
Стадион: Фалмер
Саутгемптон
3
Уайт
Бен
20
Марч
Соломон
18
Уэлбек
Данни
35
Беднарек
Ян
32
Уолкотт
Тео
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
3 Уайт БенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
33 Бёрн ДэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|0.4
|2.
|Марч Соломон
|2
|0.2
|3.
|Гросс Паскаль
|1 (1)
|0.1
|4.
|Коннолли Аарон
|1
|0.1
|5.
|Троссар Леандро
|1
|0.1
|6.
|Лемпти Тарик
|1
|0.1
|7.
|Уэлбек Данни
|1
|0.1
|8.
|Биссума Ив
|1
|0.1
|9.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.1
|10.
|Лаллана Адам
|0
|0
|11.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|5 (1)
|0.5
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0.4
|3.
|Адамс Че
|3
|0.3
|4.
|Вестергор Янник
|2
|0.2
|5.
|Уолкотт Тео
|1
|0.1
|6.
|Армстронг Стюарт
|1
|0.1
|7.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.1
|8.
|Беднарек Ян
|1
|0.1
|9.
|Дженепо Мусса
|1
|0.1
|10.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|3
|1
|2.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|3.
|Данк Льюис
|1
|1
|4.
|Уайт Бен
|2
|0
|5.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|6.
|Бёрн Дэн
|1
|0
|7.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|8.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|9.
|Райан Мэтт
|1
|0
|10.
|Троссар Леандро
|1
|0
|11.
|Альсате Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|2.
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|4.
|Бертранд Райан
|1
|0
|5.
|Стивенс Джек
|1
|0
|6.
|Адамс Че
|1
|0
|7.
|Дженепо Мусса
|1
|0
|8.
|Диалло Ибраима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|23.08% (3)
|0
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|0
|38.46% (5)
|Саутгемптон
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|36.84% (7)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =9 -6Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити
Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 6
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 2
Брайтон 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Брайтон 1:3 Саутгемптон Товарищеские матчи Брайтон 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 2:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 1:3 Брайтон Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 17
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|4.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|21 - 15
|21
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 17
|19
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 14
|17
|9.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 15
|17
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|20 - 13
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|15.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|8.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брайтон - Саутгемптон
Исход игры
Брайтон
22.4% (33)
Ничья
46.9% (69)
Саутгемптон
30.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
39.31% (57)
Меньше
60.69% (88)
Обе команды забьют
Да
82.07% (119)
Нет
17.93% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (63)
1:2 Саутгемптон
21.1% (31)
1:0 Брайтон
10.9% (16)
2:1 Брайтон
10.9% (16)
0:1 Саутгемптон
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
2:3 Саутгемптон
1.4% (2)
0:2 Саутгемптон
1.4% (2)
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