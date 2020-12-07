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Брайтон
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
1
Райан
Мэтт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
2
Лемпти
Тарик
3
Уайт
Бен
8
Биссума
Ив
20
Марч
Соломон
13
Гросс
Паскаль
18
Уэлбек
Данни
7
Коннолли
Аарон
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
4
Вестергор
Янник
35
Беднарек
Ян
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
12
Дженепо
Мусса
32
Уолкотт
Тео
10
Адамс
Че
Брайтон
3-4-1-2
Саутгемптон
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.4
2. Марч Соломон 2 0.2
3. Гросс Паскаль 1 (1) 0.1
4. Коннолли Аарон 1 0.1
5. Троссар Леандро 1 0.1
6. Лемпти Тарик 1 0.1
7. Уэлбек Данни 1 0.1
8. Биссума Ив 1 0.1
9. Макаллистер Алексис 1 0.1
10. Лаллана Адам 0 0
11. Джаханбакш Алиреза 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 5 (1) 0.5
2. Уорд-Праус Джеймс 4 0.4
3. Адамс Че 3 0.3
4. Вестергор Янник 2 0.2
5. Уолкотт Тео 1 0.1
6. Армстронг Стюарт 1 0.1
7. Ромеу Ориоль 1 0.1
8. Беднарек Ян 1 0.1
9. Дженепо Мусса 1 0.1
10. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 3 1
2. Лемпти Тарик 3 1
3. Данк Льюис 1 1
4. Уайт Бен 2 0
5. Уэбстер Адам 1 0
6. Бёрн Дэн 1 0
7. Джаханбакш Алиреза 1 0
8. Вельтман Йоел 1 0
9. Райан Мэтт 1 0
10. Троссар Леандро 1 0
11. Альсате Стивен 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 3 0
2. Уокер-Питерс Кайл 3 0
3. Уорд-Праус Джеймс 2 0
4. Бертранд Райан 1 0
5. Стивенс Джек 1 0
6. Адамс Че 1 0
7. Дженепо Мусса 1 0
8. Диалло Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 23.08% (3) 0 15.38% (2) 23.08% (3) 0 38.46% (5)
 Саутгемптон 10.53% (2) 15.79% (3) 36.84% (7) 15.79% (3) 5.26% (1) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити
Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 6
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 2
Саутгемптон 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Брайтон 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Брайтон 1:3 Саутгемптон Товарищеские матчи Брайтон 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 2:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 1:3 Брайтон Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
6. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
8. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 18 - 14 17
9. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
10. Вулверхэмптон Заявка 11 5 2 4 11 - 15 17
11. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
12. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
8. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
9. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
10. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2020, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    Брайтон 22.4% (33)
    X 46.9% (69)
    Саутгемптон 30.6% (45)
    Все прогнозы
    2.93 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Саутгемптон
    2.62
    3.47
    3.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.30 2.80
    Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.45 2.86
      2.43 3.47 3.10

    Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.90 1.06 8.40 1.08 3.72 1.28 2.82 1.44 1.98 1.92 1.54 2.51 1.36 3.18 1.16 5.35 1.13 6.10 1.04 11.50
    3.78 1.30 2.91 1.46 2.29 1.68 1.98 1.93 1.76 2.17 1.55 2.61 1.37 3.30 1.13 6.82
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.83 1.43 1.99 1.82 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.85
    3.08 1.41 2.55 1.56 2.01 1.88 1.62 2.39 1.45 2.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
    Где смотреть матч Брайтон - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Саутгемптон

    Исход игры
    Брайтон
    22.4% (33)
    Ничья
    46.9% (69)
    Саутгемптон
    30.6% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.31% (57)
    Меньше
    60.69% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    82.07% (119)
    Нет
    17.93% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.9% (63)
    1:2 Саутгемптон
    21.1% (31)
    1:0 Брайтон
    10.9% (16)
    2:1 Брайтон
    10.9% (16)
    0:1 Саутгемптон
    4.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
    2:3 Саутгемптон
    1.4% (2)
    0:2 Саутгемптон
    1.4% (2)
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