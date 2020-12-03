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Брайтон
 
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Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.4
2. Марч Соломон 2 0.2
3. Гросс Паскаль 1 (1) 0.1
4. Коннолли Аарон 1 0.1
5. Троссар Леандро 1 0.1
6. Лемпти Тарик 1 0.1
7. Уэлбек Данни 1 0.1
8. Биссума Ив 1 0.1
9. Макаллистер Алексис 1 0.1
10. Лаллана Адам 0 0
11. Джаханбакш Алиреза 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 5 (1) 0.5
2. Уорд-Праус Джеймс 4 0.4
3. Адамс Че 3 0.3
4. Вестергор Янник 2 0.2
5. Уолкотт Тео 1 0.1
6. Армстронг Стюарт 1 0.1
7. Ромеу Ориоль 1 0.1
8. Беднарек Ян 1 0.1
9. Дженепо Мусса 1 0.1
10. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 3 1
2. Лемпти Тарик 3 1
3. Данк Льюис 1 1
4. Уайт Бен 2 0
5. Уэбстер Адам 1 0
6. Бёрн Дэн 1 0
7. Джаханбакш Алиреза 1 0
8. Вельтман Йоел 1 0
9. Райан Мэтт 1 0
10. Троссар Леандро 1 0
11. Альсате Стивен 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 3 0
2. Уокер-Питерс Кайл 3 0
3. Уорд-Праус Джеймс 2 0
4. Бертранд Райан 1 0
5. Стивенс Джек 1 0
6. Адамс Че 1 0
7. Дженепо Мусса 1 0
8. Диалло Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 23.08% (3) 0 15.38% (2) 23.08% (3) 0 38.46% (5)
 Саутгемптон 10.53% (2) 15.79% (3) 36.84% (7) 15.79% (3) 5.26% (1) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити
Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 6
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 2
Саутгемптон 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Брайтон 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Брайтон 1:3 Саутгемптон Товарищеские матчи Брайтон 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 2:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 1:3 Брайтон Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
2. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
3. Челси Заявка 10 5 4 1 22 - 10 19
4. Лестер Заявка 10 6 0 4 19 - 14 18
5. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 16 - 16 16
9. Эвертон Заявка 10 5 1 4 19 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
11. Манчестер Сити Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
12. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм Заявка 10 2 1 7 11 - 19 7
18. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Вест Хэм Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
4. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
5. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 4 0 0 13 - 6 12
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
14. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Брайтон 25% (16)
    X 48.4% (31)
    Саутгемптон 26.6% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Саутгемптон
    2.48
    3.55
    3.05
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.40 2.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.55 2.97
      2.48 3.44 3.05

    Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.00 1.05 9.30 1.07 3.52 1.31 2.69 1.48 1.93 1.97 1.49 2.66 1.33 3.36 1.14 5.75 1.11 6.60 1.03 12.75
    3.67 1.31 2.80 1.49 2.22 1.73 1.93 1.98 1.70 2.27 1.49 2.80 1.33 3.57 1.11 7.62
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.13 5.80 1.09 7.20
    3.03 1.42 2.49 1.58 1.94 1.94 1.58 2.49 1.42 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
    Где смотреть матч Брайтон - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Саутгемптон

    Исход игры
    Брайтон
    25% (16)
    Ничья
    48.4% (31)
    Саутгемптон
    26.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.32% (25)
    Меньше
    59.68% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    85.48% (53)
    Нет
    14.52% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.8% (28)
    1:2 Саутгемптон
    18.8% (12)
    2:1 Брайтон
    12.5% (8)
    1:0 Брайтон
    10.9% (7)
    0:1 Саутгемптон
    3.1% (2)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
    1:3 Саутгемптон
    3.1% (2)
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