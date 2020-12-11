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Лидс
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
1
Меслье
Иллан
15
Даллас
Стюарт
2
Эйлинг
Люк
6
Купер
Лиам
10
Алиоски
Эгзиян
23
Филлипс
Кэлвин
18
Рафинья
Диас
20
Морено
Родриго
43
Клих
Матеуш
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
1
Фабьянски
Лукаш
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
5
Цоуфал
Владимир
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
18
Форнальс
Пабло
20
Боуэн
Джаррод
22
Алле
Себастьян
9
Бенрахма
Саид
Лидс
4-1-4-1
Вест Хэм
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 8 0.73
2. Клих Матеуш 2 (1) 0.18
3. Кошта Элдер 2 0.18
4. Харрисон Джек 1 0.09
5. Морено Родриго 1 0.09
6. Даллас Стюарт 1 0.09
7. Рафинья Диас 1 0.09
8. Филлипс Кэлвин 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 4 0.36
2. Антонио Майкл 3 0.27
3. Форнальс Пабло 2 0.18
4. Алле Себастьян 2 0.18
5. Соучек Томаш 2 0.18
6. Огбонна Анджело 1 0.09
7. Лансини Мануэль 1 0.09
8. Бальбуэна Фабиан 1 0.09
9. Крессуэлл Арон 0 0
10. Бенрахма Саид 0 0
11. Фредерикс Райан 0 0
12. Цоуфал Владимир 0 0
13. Масуаку Артур 0 0
14. Райс Деклан 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Купер Лиам 3 0
2. Клих Матеуш 3 0
3. Даллас Стюарт 3 0
4. Филлипс Кэлвин 3 0
5. Эйлинг Люк 2 0
6. Бэмфорд Патрик 1 0
7. Льоренте Диего 1 0
8. Рафинья Диас 1 0
9. Стрёйк Паскаль 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 2 0
2. Фредерикс Райан 2 0
3. Цоуфал Владимир 2 0
4. Форнальс Пабло 2 0
5. Ярмоленко Андрей 1 0
6. Антонио Майкл 1 0
7. Лансини Мануэль 1 0
8. Масуаку Артур 1 0
9. Бальбуэна Фабиан 1 0
10. Соучек Томаш 1 0
11. Диоп Исса 1 0
12. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 18.75% (3) 12.5% (2) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3) 12.5% (2)
 Вест Хэм 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3) 0 31.25% (5)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс
Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм
Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Лидс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Вест Хэм: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Лидс 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лидс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Саутгемптон Заявка 11 6 2 3 21 - 17 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
7. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
8. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 18 - 14 17
9. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
10. Вулверхэмптон Заявка 11 5 2 4 11 - 15 17
11. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
12. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
7. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
11. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на стартовом матче 12-го тура чемпионата Англии между "Лидсом" и лондонским "Вест Хэмом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Майкл Оливер из Нортумберленда. Помогать ему на бровках будут Стюарт Бёрт из Нортгемптоншира и Саймон Беннетт. Резервным арбитром на этот матч назначен Даррен Ингланд. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2020, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.50 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.60 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.75 3.30
  2.19 3.79 3.31

Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 0.00 13.00 1.01 5.10 1.14 4.40 1.21 2.52 1.51 2.17 1.74 2.06 1.81 1.81 2.06 1.66 2.31 1.35 3.20 1.27 3.85 1.11 6.10 1.09 6.70 1.02 12.00 1.01 12.00
13.75 1.03 11.25 1.00 5.20 1.14 3.90 1.21 2.43 1.53 1.97 1.83 1.66 2.36 1.33 3.26 1.26 3.78 1.09 6.15 1.07 6.60
5.71 1.17 2.62 1.54 2.33 1.67 2.05 1.86 1.79 2.12 1.64 2.38 1.25 4.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.55 1.51 1.64 2.25 1.23 3.90
3.38 1.32 2.48 1.54 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
3.24 1.38 2.59 1.54 1.94 1.94 1.65 2.33 1.45 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.08 1.70 1.55 2.37 1.33 3.15
5.30 1.16 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.70
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
2.60 1.50
Где смотреть матч Лидс - Вест Хэм онлайн

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Прогнозы на матч Лидс - Вест Хэм

Исход игры
Лидс
45.2% (70)
Ничья
35.5% (55)
Вест Хэм
19.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
50% (76)
Меньше
50% (76)
Обе команды забьют
Да
80.26% (122)
Нет
19.74% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (47)
2:1 Лидс
29% (45)
1:2 Вест Хэм
12.3% (19)
1:0 Лидс
10.3% (16)
2:2 Ничья
5.2% (8)
0:1 Вест Хэм
3.9% (6)
2:0 Лидс
3.9% (6)
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