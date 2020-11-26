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Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 8 0.73
2. Клих Матеуш 2 (1) 0.18
3. Кошта Элдер 2 0.18
4. Харрисон Джек 1 0.09
5. Морено Родриго 1 0.09
6. Даллас Стюарт 1 0.09
7. Рафинья Диас 1 0.09
8. Филлипс Кэлвин 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 4 0.36
2. Антонио Майкл 3 0.27
3. Форнальс Пабло 2 0.18
4. Алле Себастьян 2 0.18
5. Соучек Томаш 2 0.18
6. Огбонна Анджело 1 0.09
7. Лансини Мануэль 1 0.09
8. Бальбуэна Фабиан 1 0.09
9. Крессуэлл Арон 0 0
10. Бенрахма Саид 0 0
11. Фредерикс Райан 0 0
12. Цоуфал Владимир 0 0
13. Масуаку Артур 0 0
14. Райс Деклан 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Купер Лиам 3 0
2. Клих Матеуш 3 0
3. Даллас Стюарт 3 0
4. Филлипс Кэлвин 3 0
5. Эйлинг Люк 2 0
6. Бэмфорд Патрик 1 0
7. Льоренте Диего 1 0
8. Рафинья Диас 1 0
9. Стрёйк Паскаль 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 2 0
2. Фредерикс Райан 2 0
3. Цоуфал Владимир 2 0
4. Форнальс Пабло 2 0
5. Ярмоленко Андрей 1 0
6. Антонио Майкл 1 0
7. Лансини Мануэль 1 0
8. Масуаку Артур 1 0
9. Бальбуэна Фабиан 1 0
10. Соучек Томаш 1 0
11. Диоп Исса 1 0
12. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 18.75% (3) 12.5% (2) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3) 12.5% (2)
 Вест Хэм 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3) 0 31.25% (5)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс
Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм
Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Лидс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Вест Хэм: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Лидс 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лидс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Саутгемптон Заявка 11 6 2 3 21 - 17 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
7. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
8. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 18 - 14 17
9. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
10. Вулверхэмптон Заявка 11 5 2 4 11 - 15 17
11. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
12. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
7. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
11. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2020, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Лидс 44.6% (25)
    X 37.5% (21)
    Вест Хэм 17.9% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Вест Хэм
    2.23
    3.90
    3.23
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.12 3.90 3.15
    Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.65 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.88 3.20
      2.23 3.77 3.23

    Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.50 0.00 11.50 1.02 4.50 1.18 3.75 1.27 2.37 1.63 2.11 1.78 1.85 2.01 1.53 2.50 1.25 3.75 1.21 4.40 1.07 7.30 1.06 7.90 1.01 14.00
    14.75 1.02 13.50 1.03 4.80 1.19 3.75 1.28 2.40 1.64 1.83 1.99 1.54 2.51 1.27 3.84 1.22 4.40 1.08 8.00
    5.10 1.20 2.39 1.63 2.13 1.79 1.87 2.04 1.67 2.32 1.55 2.61 1.21 4.90
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.31 1.61 1.57 2.41 1.21 4.40
    3.60 1.29 2.38 1.58 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40
    3.05 1.42 2.41 1.62 1.83 2.07 1.58 2.49 1.40 3.15
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.94 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
    4.90 1.18 3.38 1.32 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.55 2.48
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.75 1.45
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    Прогнозы на матч Лидс - Вест Хэм

    Исход игры
    Лидс
    44.6% (25)
    Ничья
    37.5% (21)
    Вест Хэм
    17.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (26)
    Меньше
    51.85% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (44)
    Нет
    18.52% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (19)
    2:1 Лидс
    26.8% (15)
    1:2 Вест Хэм
    12.5% (7)
    1:0 Лидс
    10.7% (6)
    2:0 Лидс
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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