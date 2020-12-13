Уолкотта перед своей штрафной откровенно сбивал в подкате Ампаду. Опасный стандарт исполнят хозяева.

Со штрафного попытался Уорд-Праус закрутить в ближнюю девятку, но мяч упал на сетку с внешней стороны ворот.

По флангу прорывался Уолкотт на скорости, но напоролся на Башама, который вынес мяч в подкате за пределы поля.

Замена очередная в нашем поединке. Вместо Криса Башама игру продолжать будет Ли Муссе.

С углового навесил Уорд-Праус на дальнюю штангу, куда вбегал Вестергор, но пробить ему не позволил Ампаду.

Мягко забросил в штрафную Берге на ход Макбарни, но того опередил Беднарек и вынес мяч за лицевую линию.

С угла поля навесил Стивенс на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес мяч в центр поля Беднарек.

Замена произошла в составе "Шеффилд Юнайтед". Вместо Оливера Макбарни играть будет Дэвид Макголдрик.

Прорывался по флангу Уолкотт и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог подставить ногу.

Дальний заброс исполнял Берге с фланга на ход Макголдрику, но того опередил Беднарек и вынес мяч на угловой.

Пробивал головой Иган с угла вратарской после навеса с угла поля, но мяч полетел немного выше перекладины.

Стивенс ушел от соперника на фланге и прострелил в центр штрафной, но здесь удар Шарпа оказался неточным.

Продавил защитника по флангу Башам и подал в центр штрафной, но здесь Шарпу не удалось пробить по воротам.

Выиграл верх Ингс на чужой половине поля и сбросил на ход Адамсу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

Сместился с фланга в центр Армстронг и попытался пробить по воротам, но на пути мяча оказалась спина защитника.

С углового навесил Уорд-Праус на дальнюю штангу, где пробивал Ромеу, но мяч застрял в гуще защитников.

Получил небольшое повреждение в столкновении с соперником Ромеу. Потребуется ему помощь медиков.

Замена произошла в составе "клинков". Вместо Билли Шарпа свое игровое время получил Риан Брюстер.

Мягко забросил Ингс с фланга в штрафную на Уолкотта, но тот немного не дотянулся до мяча в борьбе с защитником.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Стюарт Армстронг! С фланга отдавал пас Ингс в центр на Армстронга, который пробил вторым касанием. Мяч рикошетом от ноги Джагелке полетел точно в ближний угол, дезориентировав голкипера.

Диагональ исполнял Ромеу в штрафную на ход Адамсу, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

В верховой борьбе против Макголдрика нарушил правила Уолкотт. Штрафной удар будут исполнять гости.

Ушел от опеки по флангу Стивенс и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

По флангу отдавал Бэлдок на ход Макголдрику, но тот в борьбе с Беднареком выпустил мяч за пределы поля.

Первый тайм

— Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Минимальный перевес на стороне хозяев после первого тайма!

45' Прострелил Берге с фланга на ход Макбарни, но удар с лету последнего заблокировали защитники.

45' Мягко забросил в штрафную Ромеу на ход Адамсу, но тому пробить с лету в подкате не позволил защитник.

45' Две минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.

44' Забросил Бертранд по флангу на ход Ингсу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

43' С фланга прострелил низом в штрафную Бертранд, но здесь в касание удар Адамса накрыли защитники.

42' С фланга навесил со штрафного Стивенс на дальнюю штангу, но здесь до удара дело так и не дошло.

41' В центре поля Армстронг налетел на Стивенса. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Шеффилда".

40' Мягко забросил Уорд-Праус в штрафную на ход Ингсу, но тот не смог дотянуться головой до мяча.

39' Уорд-Праус пробивал с линии штрафной в ближний угол, но мяч от спины защитника полетел в руки голкиперу.

38' Прорывался по флангу Ромеу и прострелил в центр штрафной, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

37' С фланга прострелил в центр штрафной Бертранд, но здесь пробить Ингсу не позволил в силовой борьбе Иган.

36' По флангу забросил Беднарек на ход Армстронга, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

35' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Че Адамс! Навесил со штрафного Уорд-Праус на ближнюю штангу, где после серии рикошетов мяч подхватил Адамс и с лету затолкал его в нижний ближний угол. Лишь взглядом проводил сферу в сетку Ремсдейл.

33' Получил по ногам Уорд-Праус на чужой половине поля от Джагелки. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

32' Прострелил низом в штрафную Стивенс под удар Берге, но с его выстрелом в касание справился Маккарти.

31' Бертранд прорывался по левой бровке и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

30' Убежал по флангу Ингс и навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес мяч подальше Иган.

29' Обрезался в центре поля Стивенс и вынужден был сбивать Уолкотта в подкате. Заслуженная желтая карточка.

28' Берге отдавал пас на ход Шарпу, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Беднарек и вынес на угловой.

27' Диагональ исполнял Башам в штрафную, куда врывался Шарп, но проиграл он верховую борьбу за мяч Вестергору.

26' С углового навесил Уорд-Праус на ближнюю штангу, но здесь на выходе Ремсдейл забрал мяч в свои руки.

25' Ингс убегал на ворота соперника после паса от Ромеу, но его удар из пределов штрафной накрыл защитник.

24' Прорывался по флангу Бэлдок и подал в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

23' Затянулась пауза. Долгое время медики не могут вернуть форварда в игру, травму плеча получил Макбарни.

22' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Макбарни. Без помощи медиков здесь не обойтись.

21' В разрез отдавал Ромеу в штрафную на ход Ингсу, но тот не смог оторваться от Башама и потерял сферу.

20' Пробивал головой Вестергор после навеса с углового от Уорда-Прауса, но мяч пролетел рядом со штангой.

19' Отличным пасом Вестергор вывел на ударную позицию Адамса, но тому пробить в подкате не позволил Джагелка.

18' Грамотно подставился на чужой половине поля Уорд-Праус и заработал опасный стандарт для своей команды.

17' Долго катают мяч на чужой половине поля "святые", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

16' Ингс выскакивал один на один с голкипером после паса от Ромеу, но в ближнем бою переиграть Ремсдейла ему не удалось.

15' Прорывался по флангу на скорости Бертранд, но напоролся на Башама, который вынес мяч в подкате.

14' Выиграл подбор у чужой штрафной Уорд-Праус и пробил по воротам, но мяч угодил точно в корпус Башаму.

13' По флангу Беднарек забросил на ход Армстронгу, но подачу последнего без проблем перехватил защитник.

12' Тонким пасом Ампаду искал в чужой штрафной Макбарни, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Беднарек.

10' Зацепился за мяч Ромеу перед чужой штрафной и вторым касанием пробил по воротам, но точности этому удару не хватило.

9' Отличный заброс Ромеу исполнял в штрафную на Адамса, но тот проиграл скоростную дуэль Джагелке.

8' Диагональ исполнял Уокер-Питерс в штрафную на Уолкотта, который упал в борьбе с Башамом, но судья не стал назначать пенальти.

7' Выскакивал на ворота соперника Уорд-Праус после заброса от Беднарека, но снова на выходе спокойно забрал мяч в руки Ремсдейл.

6' Мягко забросил в штрафную Ромеу на ход Уолкотту, но того опередил вышедший из ворот Ремсдейл.

5' По флангу забросил Стивенс на ход Макбарни, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

4' С углового прострелил низом Уорд-Праус в центр штрафной на Армстронга, но выстрел последнего заблокировал защитник.

3' Заброс исполнял Бертранд в штрафную на ход Ингсу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.