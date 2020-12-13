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Саутгемптон
2:0
Второй тайм: 73'

Стадион: Зрители: 2000
Шеффилд Юнайтед
0'
28' Желтая карточка
Стивенс Энда
1:0
34' Гол
Адамс Че
2:0
62' Гол
Армстронг Стюарт
73'
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
6
Ромеу
Ориоль
8
Уорд-Праус
Джеймс
32
Уолкотт
Тео
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
15
Джагелка
Фил
2
Бэлдок
Джордж
8
Берге
Сандер
22
Ампаду
Этан
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
9
Макбарни
Оливер
10
Шарп
Билли
Саутгемптон
4-4-2
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

28'
 
Стивенс Энда
34'
Адамс Че
(Беднарек Ян)
1:0
48'
 
Макголдрик Дэвид
Макбарни Оливер
60'
 
Брюстер Риан
Шарп Билли
62'
Армстронг Стюарт
(Ингс Дэнни)
2:0
70'
 
Муссе Ли
Башам Крис

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 6 (2) 0.5
2. Уорд-Праус Джеймс 4 0.33
3. Адамс Че 4 0.33
4. Вестергор Янник 3 0.25
5. Уолкотт Тео 1 0.08
6. Армстронг Стюарт 1 0.08
7. Беднарек Ян 1 0.08
8. Ромеу Ориоль 1 0.08
9. Дженепо Мусса 1 0.08
10. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 2 0.17
2. Берге Сандер 1 (1) 0.08
3. Макбарни Оливер 1 0.08
4. Шарп Билли 1 (1) 0.08
5. Бэлдок Джордж 0 0
6. Ландстрем Джон 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 4 0
2. Уокер-Питерс Кайл 3 0
3. Уорд-Праус Джеймс 2 0
4. Дженепо Мусса 2 0
5. Бертранд Райан 1 0
6. Маккарти Алекс 1 0
7. Стивенс Джек 1 0
8. Адамс Че 1 0
9. Диалло Ибраима 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 3 1
2. Берге Сандер 4 0
3. Ландстрем Джон 3 0
4. Стивенс Энда 2 0
5. Лоу Макс 1 0
6. Норвуд Оливер 1 0
7. Бэлдок Джордж 1 0
8. Макбарни Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 9.52% (2) 14.29% (3) 38.1% (8) 14.29% (3) 4.76% (1) 19.05% (4)
 Шеффилд Юнайтед 40% (2) 20% (1) 0 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл
Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:0 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:2 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Саутгемптон 2:0 Заявка 12 7 2 3 23 - 17 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 25 - 12 22
5. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Эвертон Заявка 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Манчестер Сити Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
10. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
11. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
12. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 11 - 16 17
13. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
14. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед 0:2 Заявка 12 0 1 11 5 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон 2:0 Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
9. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед 0:2 Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Саутгемптон 2:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед 0:2 Заявка 6 0 0 6 3 - 12 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 72'
    С углового навесил Уорд-Праус на дальнюю штангу, куда вбегал Вестергор, но пробить ему не позволил Ампаду.
  • Замена
    71'
    Замена очередная в нашем поединке. Вместо Криса Башама игру продолжать будет Ли Муссе.
  • 70'
    По флангу прорывался Уолкотт на скорости, но напоролся на Башама, который вынес мяч в подкате за пределы поля.
  • 69'
    Со штрафного попытался Уорд-Праус закрутить в ближнюю девятку, но мяч упал на сетку с внешней стороны ворот.
  • 68'
    Уолкотта перед своей штрафной откровенно сбивал в подкате Ампаду. Опасный стандарт исполнят хозяева.
  • 67'
    По флангу отдавал Бэлдок на ход Макголдрику, но тот в борьбе с Беднареком выпустил мяч за пределы поля.
  • 66'
    Ушел от опеки по флангу Стивенс и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 65'
    В верховой борьбе против Макголдрика нарушил правила Уолкотт. Штрафной удар будут исполнять гости.
  • 64'
    Диагональ исполнял Ромеу в штрафную на ход Адамсу, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • Описание гола
    62'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Стюарт Армстронг! С фланга отдавал пас Ингс в центр на Армстронга, который пробил вторым касанием. Мяч рикошетом от ноги Джагелке полетел точно в ближний угол, дезориентировав голкипера.
  • 61'
    Мягко забросил Ингс с фланга в штрафную на Уолкотта, но тот немного не дотянулся до мяча в борьбе с защитником.
  • Замена
    60'
    Замена произошла в составе "клинков". Вместо Билли Шарпа свое игровое время получил Риан Брюстер.
  • 58'
    Получил небольшое повреждение в столкновении с соперником Ромеу. Потребуется ему помощь медиков.
  • 57'
    С углового навесил Уорд-Праус на дальнюю штангу, где пробивал Ромеу, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 56'
    Сместился с фланга в центр Армстронг и попытался пробить по воротам, но на пути мяча оказалась спина защитника.
  • 55'
    Выиграл верх Ингс на чужой половине поля и сбросил на ход Адамсу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
  • 54'
    Продавил защитника по флангу Башам и подал в центр штрафной, но здесь Шарпу не удалось пробить по воротам.
  • 53'
    Стивенс ушел от соперника на фланге и прострелил в центр штрафной, но здесь удар Шарпа оказался неточным. 
  • 52'
    Пробивал головой Иган с угла вратарской после навеса с угла поля, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • Угловой
    51'
    Дальний заброс исполнял Берге с фланга на ход Макголдрику, но того опередил Беднарек и вынес мяч на угловой.
  • 50'
    Прорывался по флангу Уолкотт и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог подставить ногу.
  • Замена
    49'
    Замена произошла в составе "Шеффилд Юнайтед". Вместо Оливера Макбарни играть будет Дэвид Макголдрик.
  • 48'
    С угла поля навесил Стивенс на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес мяч в центр поля Беднарек.
  • Угловой
    47'
    Мягко забросил в штрафную Берге на ход Макбарни, но того опередил Беднарек и вынес мяч за лицевую линию.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Минимальный перевес на стороне хозяев после первого тайма!
  • 45'
    Прострелил Берге с фланга на ход Макбарни, но удар с лету последнего заблокировали защитники.
  • 45'
    Мягко забросил в штрафную Ромеу на ход Адамсу, но тому пробить с лету в подкате не позволил защитник.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.
  • 44'
    Забросил Бертранд по флангу на ход Ингсу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 43'
    С фланга прострелил низом в штрафную Бертранд, но здесь в касание удар Адамса накрыли защитники.
  • 42'
    С фланга навесил со штрафного Стивенс на дальнюю штангу, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 41'
    В центре поля Армстронг налетел на Стивенса. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Шеффилда".
  • 40'
    Мягко забросил Уорд-Праус в штрафную на ход Ингсу, но тот не смог дотянуться головой до мяча.
  • 39'
    Уорд-Праус пробивал с линии штрафной в ближний угол, но мяч от спины защитника полетел в руки голкиперу.
  • 38'
    Прорывался по флангу Ромеу и прострелил в центр штрафной, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 37'
    С фланга прострелил в центр штрафной Бертранд, но здесь пробить Ингсу не позволил в силовой борьбе Иган.
  • 36'
    По флангу забросил Беднарек на ход Армстронга, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • Описание гола
    35'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Че Адамс! Навесил со штрафного Уорд-Праус на ближнюю штангу, где после серии рикошетов мяч подхватил Адамс и с лету затолкал его в нижний ближний угол. Лишь взглядом проводил сферу в сетку Ремсдейл.
  • 33'
    Получил по ногам Уорд-Праус на чужой половине поля от Джагелки. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 32'
    Прострелил низом в штрафную Стивенс под удар Берге, но с его выстрелом в касание справился Маккарти.
  • 31'
    Бертранд прорывался по левой бровке и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 30'
    Убежал по флангу Ингс и навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес мяч подальше Иган.
  • Желтая карточка
    29'
    Обрезался в центре поля Стивенс и вынужден был сбивать Уолкотта в подкате. Заслуженная желтая карточка.
  • Угловой
    28'
    Берге отдавал пас на ход Шарпу, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Беднарек и вынес на угловой.
  • 27'
    Диагональ исполнял Башам в штрафную, куда врывался Шарп, но проиграл он верховую борьбу за мяч Вестергору.
  • 26'
    С углового навесил Уорд-Праус на ближнюю штангу, но здесь на выходе Ремсдейл забрал мяч в свои руки.
  • 25'
    Ингс убегал на ворота соперника после паса от Ромеу, но его удар из пределов штрафной накрыл защитник.
  • 24'
    Прорывался по флангу Бэлдок и подал в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • Травма, повреждение
    23'
    Затянулась пауза. Долгое время медики не могут вернуть форварда в игру, травму плеча получил Макбарни.
  • 22'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Макбарни. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 21'
    В разрез отдавал Ромеу в штрафную на ход Ингсу, но тот не смог оторваться от Башама и потерял сферу.
  • 20'
    Пробивал головой Вестергор после навеса с углового от Уорда-Прауса, но мяч пролетел рядом со штангой.
  • 19'
    Отличным пасом Вестергор вывел на ударную позицию Адамса, но тому пробить в подкате не позволил Джагелка.
  • 18'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Уорд-Праус и заработал опасный стандарт для своей команды.
  • 17'
    Долго катают мяч на чужой половине поля "святые", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 16'
    Ингс выскакивал один на один с голкипером после паса от Ромеу, но в ближнем бою переиграть Ремсдейла ему не удалось.
  • 15'
    Прорывался по флангу на скорости Бертранд, но напоролся на Башама, который вынес мяч в подкате.
  • 14'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Уорд-Праус и пробил по воротам, но мяч угодил точно в корпус Башаму.
  • 13'
    По флангу Беднарек забросил на ход Армстронгу, но подачу последнего без проблем перехватил защитник.
  • 12'
    Тонким пасом Ампаду искал в чужой штрафной Макбарни, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Беднарек.
  • 10'
    Зацепился за мяч Ромеу перед чужой штрафной и вторым касанием пробил по воротам, но точности этому удару не хватило.
  • 9'
    Отличный заброс Ромеу исполнял в штрафную на Адамса, но тот проиграл скоростную дуэль Джагелке.
  • 8'
    Диагональ исполнял Уокер-Питерс в штрафную на Уолкотта, который упал в борьбе с Башамом, но судья не стал назначать пенальти.
  • 7'
    Выскакивал на ворота соперника Уорд-Праус после заброса от Беднарека, но снова на выходе спокойно забрал мяч в руки Ремсдейл.
  • 6'
    Мягко забросил в штрафную Ромеу на ход Уолкотту, но того опередил вышедший из ворот Ремсдейл.
  • 5'
    По флангу забросил Стивенс на ход Макбарни, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 4'
    С углового прострелил низом Уорд-Праус в центр штрафной на Армстронга, но выстрел последнего заблокировал защитник.
  • 3'
    Заброс исполнял Бертранд в штрафную на ход Ингсу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Откроет сегодняшний игровой день АПЛ поединок между "Саутгемптоном" и "Шеффилд Юнайтед". Игра не самая громкая по вывеске, но очень интересная. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 149
    Саутгемптон 89.9% (134)
    X 9.4% (14)
    Шеффилд Юнайтед 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.83 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.63
    6.20
    5.70
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 6.20 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 5.40 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.25 5.70
  1.19 5.69 24.11

Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.13 4.44 1.20 2.75 1.44 1.80 2.00 2.20 1.72 1.37 3.05 1.83 2.05 1.11 6.50 1.08 7.77 1.05 9.50 1.04 10.00 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 16.50
13.50 1.03 11.75 1.04 3.84 1.27 3.00 1.40 2.06 1.85 1.57 2.44 1.38 3.10 1.17 5.15 1.14 6.00 1.04 11.50
3.93 1.28 3.47 1.31 2.79 1.45 2.03 1.83 2.54 1.54 2.09 1.79 1.62 2.36 1.40 3.01 1.37 3.26 1.13 7.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.48 2.63 1.08 7.77 1.05 9.50 1.14 5.70
3.38 1.32 2.17 1.69 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
1.98 1.90 1.62 2.36 1.26 3.89 1.62 2.36 1.27 3.90 1.14 6.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.90 1.37 1.75 1.98 1.35 3.05
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
Где смотреть матч Саутгемптон 2:0 Шеффилд Юнайтед онлайн

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Прогнозы на матч Саутгемптон 2:0 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Саутгемптон
89.9% (134)
Ничья
9.4% (14)
Шеффилд Юнайтед
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (56)
Меньше
61.9% (91)
Обе команды забьют
Да
44.9% (66)
Нет
55.1% (81)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
30.2% (45)
2:0 Саутгемптон
29.5% (44)
1:0 Саутгемптон
23.5% (35)
1:1 Ничья
7.4% (11)
3:1 Саутгемптон
5.4% (8)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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