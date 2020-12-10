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Саутгемптон
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 6 (2) 0.55
2. Уорд-Праус Джеймс 4 0.36
3. Адамс Че 3 0.27
4. Вестергор Янник 3 0.27
5. Уолкотт Тео 1 0.09
6. Армстронг Стюарт 1 0.09
7. Ромеу Ориоль 1 0.09
8. Беднарек Ян 1 0.09
9. Дженепо Мусса 1 0.09
10. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 2 0.18
2. Берге Сандер 1 (1) 0.09
3. Макбарни Оливер 1 0.09
4. Шарп Билли 1 (1) 0.09
5. Бэлдок Джордж 0 0
6. Ландстрем Джон 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 4 0
2. Уокер-Питерс Кайл 3 0
3. Уорд-Праус Джеймс 2 0
4. Дженепо Мусса 2 0
5. Бертранд Райан 1 0
6. Маккарти Алекс 1 0
7. Стивенс Джек 1 0
8. Адамс Че 1 0
9. Диалло Ибраима 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 3 1
2. Берге Сандер 4 0
3. Ландстрем Джон 3 0
4. Лоу Макс 1 0
5. Стивенс Энда 1 0
6. Норвуд Оливер 1 0
7. Бэлдок Джордж 1 0
8. Макбарни Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 9.52% (2) 14.29% (3) 38.1% (8) 14.29% (3) 4.76% (1) 19.05% (4)
 Шеффилд Юнайтед 40% (2) 20% (1) 0 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл
Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:0 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:2 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Саутгемптон Заявка 11 6 2 3 21 - 17 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
7. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
8. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 18 - 14 17
9. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
10. Вулверхэмптон Заявка 11 5 2 4 11 - 15 17
11. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
12. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
7. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
11. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 2 дня 6 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Саутгемптон 88% (44)
    X 12% (6)
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.80
    3.93
    5.05
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.80 4.35
    Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.85 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.86 5.05
      1.75 3.93 5.04

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.03 7.70 1.06 3.35 1.32 2.60 1.52 2.10 1.80 1.83 2.05 1.44 2.80 1.30 3.45 1.12 5.90 1.09 6.60 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
    10.25 1.05 8.50 1.08 3.32 1.34 2.54 1.53 1.85 2.06 1.43 2.88 1.30 3.60 1.12 6.35 1.10 7.20 1.02 14.00
    3.45 1.34 2.62 1.54 2.11 1.80 1.85 2.06 1.64 2.39 1.43 3.02 1.29 3.85
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.82 1.98 1.38 3.05 1.11 6.70
    2.88 1.42 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
    2.92 1.45 2.39 1.62 1.85 2.04 1.53 2.62 1.39 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.47 1.65 2.15 1.25 3.65
    3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.87
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.28
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Саутгемптон
    88% (44)
    Ничья
    12% (6)
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.78% (19)
    Меньше
    61.22% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    48.98% (24)
    Нет
    51.02% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    38% (19)
    2:0 Саутгемптон
    30% (15)
    1:0 Саутгемптон
    18% (9)
    1:1 Ничья
    10% (5)
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