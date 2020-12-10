Саутгемптон
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Стадион: Сент-Мэрис
Шеффилд Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.55
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0.36
|3.
|Адамс Че
|3
|0.27
|4.
|Вестергор Янник
|3
|0.27
|5.
|Уолкотт Тео
|1
|0.09
|6.
|Армстронг Стюарт
|1
|0.09
|7.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.09
|8.
|Беднарек Ян
|1
|0.09
|9.
|Дженепо Мусса
|1
|0.09
|10.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0.18
|2.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.09
|3.
|Макбарни Оливер
|1
|0.09
|4.
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.09
|5.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|6.
|Ландстрем Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|2.
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|4.
|Дженепо Мусса
|2
|0
|5.
|Бертранд Райан
|1
|0
|6.
|Маккарти Алекс
|1
|0
|7.
|Стивенс Джек
|1
|0
|8.
|Адамс Че
|1
|0
|9.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|3
|1
|2.
|Берге Сандер
|4
|0
|3.
|Ландстрем Джон
|3
|0
|4.
|Лоу Макс
|1
|0
|5.
|Стивенс Энда
|1
|0
|6.
|Норвуд Оливер
|1
|0
|7.
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|8.
|Макбарни Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|38.1% (8)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|Шеффилд Юнайтед
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл
Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =2 -14Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 17
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|4.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|21 - 15
|21
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 17
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 17
|19
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 14
|17
|9.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 15
|17
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|20 - 13
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|15.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Саутгемптон
88% (44)
Ничья
12% (6)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.78% (19)
Меньше
61.22% (30)
Обе команды забьют
Да
48.98% (24)
Нет
51.02% (25)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
38% (19)
2:0 Саутгемптон
30% (15)
1:0 Саутгемптон
18% (9)
1:1 Ничья
10% (5)
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