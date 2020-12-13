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  2. Матчи
  3. Англия
Кристал Пэлас
0:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
20' Желтая карточка
Миливоевич Лука
0:1
23' Гол
Кейн Гарри
38' Желтая карточка
Сиссоко Мусса
52'
31
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
8
Куйяте
Шейку
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
15
Шлупп
Джеффри
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
25
Эзе
Эберечи
20
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
4
Алдервейрельд
Тоби
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
17
Сиссоко
Мусса
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
23
Бергвейн
Стевен
28
Н'Домбеле
Тангай
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Кристал Пэлас
4-4-2
Тоттенхэм
4-2-3-1

Ход матча

20'
Миливоевич Лука
 
23'
0:1
Кейн Гарри
(Сон Хынмин)
38'
 
Сиссоко Мусса

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 7 (2) 0.58
2. Бентеке Кристиан 2 0.17
3. Таунсенд Андрос 1 0.08
4. Эзе Эберечи 1 0.08
5. Данн Скотт 1 0.08
6. Куйяте Шейку 1 0.08
7. Айю Джордан 1 0.08
8. Ридевальд Жайро 1 0.08
9. Макартур Джеймс 0 0
10. Клайн Натаниэль 0 0
11. Ван Анхольт Патрик 0 0
12. Бачуайи Миши 0 0
13. Шлупп Джеффри 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 10 0.83
2. Кейн Гарри 9 (2) 0.75
3. Орье Серж 1 0.08
4. Н'Домбеле Тангай 1 0.08
5. Бэйл Гарет 1 0.08
6. Лукас Моура 1 0.08
7. Ло Чельсо Джовани 1 0.08
8. Регилон Серхио 0 0
9. Доэрти Мэтт 0 0
10. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 2 1
2. Макартур Джеймс 3 0
3. Гуаита Висенте 2 0
4. Уорд Джоэл 2 0
5. Заха Уилфрид 2 0
6. Шлупп Джеффри 2 0
7. Маккарти Джеймс 1 0
8. Данн Скотт 1 0
9. Ван Анхольт Патрик 1 0
10. Митчелл Тайрик 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Сиссоко Мусса 2 0
2. Ло Чельсо Джовани 2 0
3. Регилон Серхио 2 0
4. Н'Домбеле Тангай 2 0
5. Ламела Эрик 1 0
6. Кейн Гарри 1 0
7. Доэрти Мэтт 1 0
8. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
9. Уинкс Гарри 1 0
10. Бергвейн Стевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 26.67% (4) 20% (3) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2)
 Тоттенхэм 30.43% (7) 13.04% (3) 13.04% (3) 8.7% (2) 17.39% (4) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс
Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Кубок
Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1:0 Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Саутгемптон Заявка 12 7 2 3 24 - 17 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 25 - 12 22
5. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Эвертон Заявка 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Манчестер Сити Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
10. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
11. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
12. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 11 - 16 17
13. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
14. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
9. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
3. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    54'
    Против Сона нарушили правила в центре поля. Игроки "Тоттенхэма" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 53'
    Вышли на поле врачи "Кристал Пэлас". Сейчас Заха окажут небольшую помощь, но всё же Уилфрид должен будет ещё немного времени поиграть, а уже минут через 15 его могут и поменять. 
  • Травма, повреждение
    52'
    Алдервейрельд в борьбе за мяч невольно наступил на ногу Заха, Кевин Френд конечно же свистка не дал, но Уилфрид пока сидит на газоне. 
  • 51'
    Заха попытался теперь уже пройти вперёд по левому флангу, но Уилфрид на этот раз не смог переиграть Алдервейрельда. 
  • Офсайд
    50'
    Макартур выполнил передачу к линии штрафной площади на Заха, Уилфрид в касание сбросил мяч к радиусу штрафной на Бентеке, Кристиан оказался в офсайде. 
  • 49'
    Довольно бодро начинается второй тайм, болельщики "Кристал Пэлас" также активно гонят свою команду вперёд, они чувствуют, что "орлы" способны отобрать очки у "Тоттенхэма". 
  • Судья
    48'
    Заха при проходе вперёд по правому флангу в борьбе с Сиссоко оказался на газоне, Кевин Френд показал, что нужно играть дальше. 
  • 47'
    Н'Домбеле попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с ван Анхольтом Тангай потерял мяч. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. "Тоттенхэм" сейчас вполне себе может попробовать сыграть по счёту, чтобы подловить "Кристал Пэлас" на контратаках, у "шпор" есть кому убежать вперёд, а Жозе Моуринью зачастую любит как раз при минимальном преимуществе уже постепенно выманивать соперника на свою половину поля. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Тоттенхэм" в дерби на выезде пока переигрывает "Кристал Пэлас" с минимальным счётом. Пока единственный мяч в этой встрече в середине тайма забил Гарри Кейн после дальнего удара и ошибки Гуаиты. В целом же Висенте Гуаита сегодня играет надёжно, голкипер "Кристал Пэлас" не раз выручал свою команду, если бы не он, "шпоры" могли забивать больше. В атаке команда Роя Ходжсона также не выглядит безнадёжной, но пока ей не хватает удачи. Посмотрим, что будет во втором тайме, быть может "Кристал Пэлас" всё же сможет найти свой гол и осложнить жизнь подопечным Жозе Моуринью. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Кевин Френд к основному времени первого тайма. 
  • Штанга
    44'
    Шлупп сместился в центр с правого фланга, затем Джеффри выполнил передачу к линии штрафной площади на Эзе, Эберечи обработал мяч, при минимальном смещении вправо игрок "Кристал Пэлас" обыграл Алдервейрельда, а затем последовал удар в правый угол ворот, штанга спасла "Тоттенхэм" от пропущенного гола. 
  • 43'
    Заха вошёл в штрафную площадь с левого фланга, затем Уилфрид выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Шлупп пропускал мяч на Эзе, но Н'Домбеле оказался быстрее Эберечи и перехватил мяч. 
  • 42'
    Заха вновь попытался пройти вперёд по левому флангу, на этот раз Уилфрид в борьбе с Орье упустил мяч в аут. 
  • 41'
    Ван Анхольт со стандарта пробил под правый угол ворот, мяч попал в ногу Сону, а затем он полетел к правой штанге, где уже сыграл Льорис. 
  • Желтая карточка
    40'
    Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко получил жёлтую карточку за грубую игру у своей штрафной площади против Шлуппа. 
  • 39'
    Регилон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в игрока "Кристал Пэлас". 
  • Фол, нарушение
    38'
    Ван Анхольт в центре поля нарушил правила против Бергвейна. Игроки "Тоттенхэма" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    37'
    Сон с углового вновь выполнил подачу к линии вратарской, на этот раз игроки "Кристал Пэлас" довольно уверенно отбились при стандарте. 
  • 36'
    Сон получил мяч на левом фланге и выполнил подачу в центр штрафной площади, Бентеке сыграл не самым лучшим образом, будет ещё один угловой. 
  • Угловой
    35'
    Сон с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Кристал Пэлас" выбили мяч на левый фланг. 
  • Опасный момент
    34'
    Регилон с левого фланга выполнил передачу в центр, Шлупп неудачно поставил ногу, мяч в итоге полетел в радиус штрафной площади, оттуда его к левому углу вратарской на Бергвейна протолкнул Кейн, Гуаита при игре на выходе не дал пробить по воротам Стевену, а затем Висенте перевёл мяч на угловой после удара в ближний угол от Н'Домбеле. 
  • 33'
    Клайн из аута на правом фланге вбросил мяч к лицевой линии на Шлуппа, Джеффри догнал мяч и выполнил подачу к линии вратарской, Дайер головой выбил мяч обратно на правый фланг. 
  • 32'
    Эзе со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Тоттенхэма", которую грамотно выстроил Льорис. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Бергвейн нарушил правила против Эзе у своей штрафной площади. "Кристал Пэлас" заработал очень опасный стандарт. 
  • 30'
    Сон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Клайн головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Куйяте на левом фланге нарушил правила против Н'Домбеле. Игроки "Тоттенхэма" заработали ещё один неплохой стандарт. 
  • 28'
    Кейн со стандарта решил пробить в правый угол ворот, мяч сильно улетел в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Куйяте в борьбе за верховой мяч на своей половин поля нарушил правила против Бергвейна. "Тоттенхэм" тщательно готовится к стандарту. 
  • Угловой
    26'
    Угловой у ворот "Тоттенхэма". Эзе выполнил подачу в центр штрафной площади, Кэхилл головой сбросил мяч на Шлуппа, Джеффри в борьбе с соперниками пробил по воротам, мяч очень слабо полетел точно в руки Льорису. 
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Кейн!!! Регилон, Н'Домбеле и Сон с левого фланга довели мяч в центр до Кейна, Гарри подработал мяч и решил пробить по воротам с дальней дистанции, удар получился плотным, мяч стал опускаться перед Гуаитой, при этом Висенте раньше времени дёрнулся к левому углу ворот, всё это привело к тому, что голкипер "Кристал Пэлас" пропустил вполне рабочий мяч. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Бентеке в борьбе за верховой мяч на половине поля "Тоттенхэма" подыграл себе рукой, Кевин Френд всё видел и дал свисток в пользу "шпор". 
  • 23'
    Игроки "Тоттенхэма" решили разыграть стандарт, после этого Алдервейрельд выполнил заброс к линии вратарской, Гуаита грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Желтая карточка
    22'
    Полузащитник "Кристал Пэлас" Лука Миливоевич получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Кейна. 
  • Угловой
    21'
    Сон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кейн головой пробил в правый угол ворот, Гуаита в прыжке вновь спас свою команду в непростой ситуации. 
  • Опасный момент
    20'
    Регилон сместился в центр с левого фланга, а затем Серхио пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Кристал Пэлас", пролетел над перекладиной и ушёл на угловой. 
  • 19'
    Орье с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Клайн выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Опасный момент
    18'
    Сиссоко выполнил передачу на ход Орье по правому флангу, Серж догнал непростой мяч, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Н'Домбеле пробил под левый угол ворот, Гуаита в прыжке спас свою команду. 
  • Опасный момент
    17'
    Эзе из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Заха зацепился за мяч и пробил по воротам из-под Дайера, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Опасный момент
    16'
    Заха выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бентеке зацепился за мяч, а затем выполнил ответный пас к линии штрафной на Уилфрида, который сместился в центр и пробил низом в левый угол ворот, мяч задел ногу Хёйбьерга, но Льорис грамотно сложился и в два приёма забрал его. 
  • 15'
    Сон попытался убежать на правый фланг, но в борьбе с Кэхиллом и ван Анхольтом он потерял мяч. 
  • 14'
    Дайер из центра поля выполнил неплохую проникающую передачу в радиус штрафной площади на Кейна, но Гарри оказался не готов к пасу, за мяч в итоге форвард "Тоттенхэма" также не смог побороться. 
  • 13'
    Регилон вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем Серхио не понял до конца, как лучше сыграть, бить по воротам фланговый защитник "Тоттенхэма" не стал, а пас на Сона вышел слишком слабым, Клайн перехватил мяч. 
  • 12'
    Регилон с левого фланга выполнил передачу в радиус штрафной площади, Бергвейн в борьбе с Миливоевичем потерял мяч. 
  • Опасный момент
    11'
    Алдервейрельд из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Сон в борьбе с Куйяте зацепился за мяч, затем Сон пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 10'
    Регилон из центра поля выполнил неудачный заброс к линии штрафной площади, Куйяте грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • Дождь
    9'
    В Лондоне идёт сегодня довольно сильный дождь, быть может это заставит футболистов в этот вечер чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • 8'
    Эзе выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Заха зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в ногу Алдервейрельду. 
  • 7'
    Орье с правого фланга выполнил неудачную подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • 6'
    Миливоевич удачно сыграл в подкате на своей половине поля, сразу же после перехвата Эзе из центра поля выполнил передачу на ход Заха по левому флангу, Уилфрид вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу в центр штрафной, мяч попал в ногу Хёйбьергу, а затем Н'Домбеле головой сбросил его руки Льорису. 
  • 5'
    В довольно высокий прессинг также пока старается идти "Тоттенхэм", даже Алдервейрельд готов на чужой половине поля идти в отбор мяча. 
  • 4'
    Орье с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Эзе помог ван Анхольту перехватить мяч в непростой ситуации. 
  • 3'
    Игроки "Тоттенхэма" сразу же забрали контроль над мячом, "шпоры" ожидаемо показывают, что они будут сегодня играть первым номером, "Кристал Пэлас" в свою очередь конечно же готов сыграть от обороны. 
  • 2'
    Сон с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на Бергвейна, Стевен в борьбе с ван Анхольтом не смог зацепиться за мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и битва между "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэмом" началась. Сегодня команду Жозе Моуринью ждёт непростой матч, хоть "шпоры" и являются фаворитом в этом противостоянии, но команда Роя Ходжсона перед своими болельщиками наверняка может дать бой одному из лидеров этого сезона. 
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 12.50 4.80 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 4.90 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.74 1.87
  13.44 5.04 1.29

Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.07 6.80 1.10 4.20 1.16 3.70 1.27 2.12 1.77 1.80 2.22 1.74 2.20 1.35 3.15 1.22 4.20 1.06 8.80 1.05 9.50 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
10.25 1.05 9.50 1.06 3.36 1.33 2.57 1.52 1.96 1.94 1.52 2.57 1.31 3.52 1.15 5.55 1.12 6.35 1.04 14.00
3.82 1.29 3.38 1.33 2.72 1.48 2.01 1.87 1.69 2.22 1.48 2.71 1.35 3.27 1.96 1.92 1.71 2.19 1.53 2.58 1.13 6.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.08 1.72 1.38 3.00 1.17 4.90 1.12 5.60
2.91 1.41 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 6.20 1.10 6.95
2.79 1.46 2.29 1.65 1.79 2.10 1.49 2.68 2.12 1.77 1.72 2.17 1.32 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 3.00 1.48 1.66 2.20 1.25 3.75 1.22 4.20
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Где смотреть матч Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм онлайн

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Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм

Исход игры
Кристал Пэлас
1.3% (2)
Ничья
4% (6)
Тоттенхэм
94.7% (143)
Тотал 2.5
Больше
68.24% (101)
Меньше
31.76% (47)
Обе команды забьют
Да
70.95% (105)
Нет
29.05% (43)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
49.7% (75)
0:1 Тоттенхэм
13.9% (21)
0:2 Тоттенхэм
13.2% (20)
1:3 Тоттенхэм
11.3% (17)
1:1 Ничья
3.3% (5)
2:3 Тоттенхэм
2.6% (4)
2:4 Тоттенхэм
1.3% (2)
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