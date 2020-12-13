Кристал Пэлас
0:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Селхерст Парк
Тоттенхэм
20' Желтая карточкаМиливоевич Лука
0:1
23' ГолКейн Гарри
38' Желтая карточкаСиссоко Мусса
24
Кэхилл
Гари
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
24
Орье
Серж
15
Дайер
Эрик
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
20'
23'
0:1
38'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|7 (2)
|0.58
|2.
|Бентеке Кристиан
|2
|0.17
|3.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.08
|4.
|Эзе Эберечи
|1
|0.08
|5.
|Данн Скотт
|1
|0.08
|6.
|Куйяте Шейку
|1
|0.08
|7.
|Айю Джордан
|1
|0.08
|8.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.08
|9.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|10.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|11.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|12.
|Бачуайи Миши
|0
|0
|13.
|Шлупп Джеффри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|10
|0.83
|2.
|Кейн Гарри
|9 (2)
|0.75
|3.
|Орье Серж
|1
|0.08
|4.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.08
|5.
|Бэйл Гарет
|1
|0.08
|6.
|Лукас Моура
|1
|0.08
|7.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.08
|8.
|Регилон Серхио
|0
|0
|9.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|10.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|2
|1
|2.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|3.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|4.
|Уорд Джоэл
|2
|0
|5.
|Заха Уилфрид
|2
|0
|6.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|7.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|8.
|Данн Скотт
|1
|0
|9.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|10.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|2.
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|3.
|Регилон Серхио
|2
|0
|4.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|5.
|Ламела Эрик
|1
|0
|6.
|Кейн Гарри
|1
|0
|7.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|8.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|9.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|10.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|26.67% (4)
|20% (3)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|Тоттенхэм
|30.43% (7)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс
Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =4 -1Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 17
|24
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 17
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 12
|22
|5.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|21 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|8.
|Эвертон
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 13
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|13.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|14.
|Лидс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|15.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 25
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|3.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм
Исход игры
Кристал Пэлас
1.3% (2)
Ничья
4% (6)
Тоттенхэм
94.7% (143)
Тотал 2.5
Больше
68.24% (101)
Меньше
31.76% (47)
Обе команды забьют
Да
70.95% (105)
Нет
29.05% (43)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
49.7% (75)
0:1 Тоттенхэм
13.9% (21)
0:2 Тоттенхэм
13.2% (20)
1:3 Тоттенхэм
11.3% (17)
1:1 Ничья
3.3% (5)
2:3 Тоттенхэм
2.6% (4)
2:4 Тоттенхэм
1.3% (2)
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