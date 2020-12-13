Макартур выполнил передачу к линии штрафной площади на Заха, Уилфрид в касание сбросил мяч к радиусу штрафной на Бентеке, Кристиан оказался в офсайде.

Заха попытался теперь уже пройти вперёд по левому флангу, но Уилфрид на этот раз не смог переиграть Алдервейрельда.

Алдервейрельд в борьбе за мяч невольно наступил на ногу Заха, Кевин Френд конечно же свистка не дал, но Уилфрид пока сидит на газоне.

Вышли на поле врачи "Кристал Пэлас". Сейчас Заха окажут небольшую помощь, но всё же Уилфрид должен будет ещё немного времени поиграть, а уже минут через 15 его могут и поменять.

Против Сона нарушили правила в центре поля. Игроки "Тоттенхэма" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Начинается второй тайм. "Тоттенхэм" сейчас вполне себе может попробовать сыграть по счёту, чтобы подловить "Кристал Пэлас" на контратаках, у "шпор" есть кому убежать вперёд, а Жозе Моуринью зачастую любит как раз при минимальном преимуществе уже постепенно выманивать соперника на свою половину поля.

Н'Домбеле попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с ван Анхольтом Тангай потерял мяч.

Заха при проходе вперёд по правому флангу в борьбе с Сиссоко оказался на газоне, Кевин Френд показал, что нужно играть дальше.

Довольно бодро начинается второй тайм, болельщики "Кристал Пэлас" также активно гонят свою команду вперёд, они чувствуют, что "орлы" способны отобрать очки у "Тоттенхэма".

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Тоттенхэм" в дерби на выезде пока переигрывает "Кристал Пэлас" с минимальным счётом. Пока единственный мяч в этой встрече в середине тайма забил Гарри Кейн после дальнего удара и ошибки Гуаиты. В целом же Висенте Гуаита сегодня играет надёжно, голкипер "Кристал Пэлас" не раз выручал свою команду, если бы не он, "шпоры" могли забивать больше. В атаке команда Роя Ходжсона также не выглядит безнадёжной, но пока ей не хватает удачи. Посмотрим, что будет во втором тайме, быть может "Кристал Пэлас" всё же сможет найти свой гол и осложнить жизнь подопечным Жозе Моуринью.

45' Одну минуту добавил Кевин Френд к основному времени первого тайма.

44' Шлупп сместился в центр с правого фланга, затем Джеффри выполнил передачу к линии штрафной площади на Эзе, Эберечи обработал мяч, при минимальном смещении вправо игрок "Кристал Пэлас" обыграл Алдервейрельда, а затем последовал удар в правый угол ворот, штанга спасла "Тоттенхэм" от пропущенного гола.

43' Заха вошёл в штрафную площадь с левого фланга, затем Уилфрид выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Шлупп пропускал мяч на Эзе, но Н'Домбеле оказался быстрее Эберечи и перехватил мяч.

42' Заха вновь попытался пройти вперёд по левому флангу, на этот раз Уилфрид в борьбе с Орье упустил мяч в аут.

41' Ван Анхольт со стандарта пробил под правый угол ворот, мяч попал в ногу Сону, а затем он полетел к правой штанге, где уже сыграл Льорис.

40' Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко получил жёлтую карточку за грубую игру у своей штрафной площади против Шлуппа.

39' Регилон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в игрока "Кристал Пэлас".

38' Ван Анхольт в центре поля нарушил правила против Бергвейна. Игроки "Тоттенхэма" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

37' Сон с углового вновь выполнил подачу к линии вратарской, на этот раз игроки "Кристал Пэлас" довольно уверенно отбились при стандарте.

36' Сон получил мяч на левом фланге и выполнил подачу в центр штрафной площади, Бентеке сыграл не самым лучшим образом, будет ещё один угловой.

35' Сон с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Кристал Пэлас" выбили мяч на левый фланг.

34' Регилон с левого фланга выполнил передачу в центр, Шлупп неудачно поставил ногу, мяч в итоге полетел в радиус штрафной площади, оттуда его к левому углу вратарской на Бергвейна протолкнул Кейн, Гуаита при игре на выходе не дал пробить по воротам Стевену, а затем Висенте перевёл мяч на угловой после удара в ближний угол от Н'Домбеле.

33' Клайн из аута на правом фланге вбросил мяч к лицевой линии на Шлуппа, Джеффри догнал мяч и выполнил подачу к линии вратарской, Дайер головой выбил мяч обратно на правый фланг.

32' Эзе со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Тоттенхэма", которую грамотно выстроил Льорис.

31' Бергвейн нарушил правила против Эзе у своей штрафной площади. "Кристал Пэлас" заработал очень опасный стандарт.

30' Сон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Клайн головой выбил мяч подальше от своих ворот.

29' Куйяте на левом фланге нарушил правила против Н'Домбеле. Игроки "Тоттенхэма" заработали ещё один неплохой стандарт.

28' Кейн со стандарта решил пробить в правый угол ворот, мяч сильно улетел в сторону от цели.

27' Куйяте в борьбе за верховой мяч на своей половин поля нарушил правила против Бергвейна. "Тоттенхэм" тщательно готовится к стандарту.

26' Угловой у ворот "Тоттенхэма". Эзе выполнил подачу в центр штрафной площади, Кэхилл головой сбросил мяч на Шлуппа, Джеффри в борьбе с соперниками пробил по воротам, мяч очень слабо полетел точно в руки Льорису.

25' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Кейн!!! Регилон, Н'Домбеле и Сон с левого фланга довели мяч в центр до Кейна, Гарри подработал мяч и решил пробить по воротам с дальней дистанции, удар получился плотным, мяч стал опускаться перед Гуаитой, при этом Висенте раньше времени дёрнулся к левому углу ворот, всё это привело к тому, что голкипер "Кристал Пэлас" пропустил вполне рабочий мяч.

24' Бентеке в борьбе за верховой мяч на половине поля "Тоттенхэма" подыграл себе рукой, Кевин Френд всё видел и дал свисток в пользу "шпор".

23' Игроки "Тоттенхэма" решили разыграть стандарт, после этого Алдервейрельд выполнил заброс к линии вратарской, Гуаита грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

22' Полузащитник "Кристал Пэлас" Лука Миливоевич получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Кейна.

21' Сон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кейн головой пробил в правый угол ворот, Гуаита в прыжке вновь спас свою команду в непростой ситуации.

20' Регилон сместился в центр с левого фланга, а затем Серхио пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Кристал Пэлас", пролетел над перекладиной и ушёл на угловой.

19' Орье с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Клайн выбил мяч подальше от своих ворот.

18' Сиссоко выполнил передачу на ход Орье по правому флангу, Серж догнал непростой мяч, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Н'Домбеле пробил под левый угол ворот, Гуаита в прыжке спас свою команду.

17' Эзе из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Заха зацепился за мяч и пробил по воротам из-под Дайера, мяч пролетел над перекладиной.

16' Заха выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бентеке зацепился за мяч, а затем выполнил ответный пас к линии штрафной на Уилфрида, который сместился в центр и пробил низом в левый угол ворот, мяч задел ногу Хёйбьерга, но Льорис грамотно сложился и в два приёма забрал его.

15' Сон попытался убежать на правый фланг, но в борьбе с Кэхиллом и ван Анхольтом он потерял мяч.

14' Дайер из центра поля выполнил неплохую проникающую передачу в радиус штрафной площади на Кейна, но Гарри оказался не готов к пасу, за мяч в итоге форвард "Тоттенхэма" также не смог побороться.

13' Регилон вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем Серхио не понял до конца, как лучше сыграть, бить по воротам фланговый защитник "Тоттенхэма" не стал, а пас на Сона вышел слишком слабым, Клайн перехватил мяч.

12' Регилон с левого фланга выполнил передачу в радиус штрафной площади, Бергвейн в борьбе с Миливоевичем потерял мяч.

11' Алдервейрельд из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Сон в борьбе с Куйяте зацепился за мяч, затем Сон пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

10' Регилон из центра поля выполнил неудачный заброс к линии штрафной площади, Куйяте грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.

9' В Лондоне идёт сегодня довольно сильный дождь, быть может это заставит футболистов в этот вечер чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

8' Эзе выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Заха зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в ногу Алдервейрельду.

7' Орье с правого фланга выполнил неудачную подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

6' Миливоевич удачно сыграл в подкате на своей половине поля, сразу же после перехвата Эзе из центра поля выполнил передачу на ход Заха по левому флангу, Уилфрид вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу в центр штрафной, мяч попал в ногу Хёйбьергу, а затем Н'Домбеле головой сбросил его руки Льорису.

5' В довольно высокий прессинг также пока старается идти "Тоттенхэм", даже Алдервейрельд готов на чужой половине поля идти в отбор мяча.

4' Орье с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Эзе помог ван Анхольту перехватить мяч в непростой ситуации.

3' Игроки "Тоттенхэма" сразу же забрали контроль над мячом, "шпоры" ожидаемо показывают, что они будут сегодня играть первым номером, "Кристал Пэлас" в свою очередь конечно же готов сыграть от обороны.

2' Сон с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на Бергвейна, Стевен в борьбе с ван Анхольтом не смог зацепиться за мяч.