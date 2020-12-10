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Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 7 (2) 0.64
2. Бентеке Кристиан 2 0.18
3. Таунсенд Андрос 1 0.09
4. Эзе Эберечи 1 0.09
5. Данн Скотт 1 0.09
6. Куйяте Шейку 1 0.09
7. Айю Джордан 1 0.09
8. Ридевальд Жайро 1 0.09
9. Макартур Джеймс 0 0
10. Клайн Натаниэль 0 0
11. Ван Анхольт Патрик 0 0
12. Бачуайи Миши 0 0
13. Шлупп Джеффри 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 10 0.91
2. Кейн Гарри 8 (2) 0.73
3. Орье Серж 1 0.09
4. Н'Домбеле Тангай 1 0.09
5. Бэйл Гарет 1 0.09
6. Лукас Моура 1 0.09
7. Ло Чельсо Джовани 1 0.09
8. Регилон Серхио 0 0
9. Доэрти Мэтт 0 0
10. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Макартур Джеймс 3 0
2. Миливоевич Лука 1 1
3. Гуаита Висенте 2 0
4. Уорд Джоэл 2 0
5. Заха Уилфрид 2 0
6. Шлупп Джеффри 2 0
7. Маккарти Джеймс 1 0
8. Данн Скотт 1 0
9. Ван Анхольт Патрик 1 0
10. Митчелл Тайрик 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Ло Чельсо Джовани 2 0
2. Регилон Серхио 2 0
3. Н'Домбеле Тангай 2 0
4. Сиссоко Мусса 1 0
5. Ламела Эрик 1 0
6. Кейн Гарри 1 0
7. Доэрти Мэтт 1 0
8. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
9. Уинкс Гарри 1 0
10. Бергвейн Стевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 26.67% (4) 20% (3) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2)
 Тоттенхэм 30.43% (7) 13.04% (3) 13.04% (3) 8.7% (2) 17.39% (4) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс
Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Кубок
Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Саутгемптон Заявка 11 6 2 3 21 - 17 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
7. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
8. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 18 - 14 17
9. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
10. Вулверхэмптон Заявка 11 5 2 4 11 - 15 17
11. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
12. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
7. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
11. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 2 дня 8 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Кристал Пэлас 2.2% (1)
    X 2.2% (1)
    Тоттенхэм 95.6% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Тоттенхэм
    4.94
    4.10
    1.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.70 4.10 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.65 1.80
    Бонус: 5 000 ₽ 4.65 3.90 1.79
      4.94 3.81 1.79

    Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.02 8.30 1.06 3.50 1.30 2.70 1.45 2.20 1.72 1.92 1.94 1.74 2.20 1.51 2.65 1.33 3.30 1.14 5.50 1.10 6.00 1.02 11.00 1.02 10.50 0.00 18.50
    11.25 1.04 9.40 1.06 3.60 1.30 2.79 1.45 1.94 1.96 1.50 2.62 1.34 3.32 1.15 5.65 1.12 6.40 1.03 12.25
    3.75 1.30 2.86 1.47 2.24 1.71 1.94 1.96 1.71 2.24 1.50 2.76 1.33 3.51 1.12 7.39
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.91 1.89 1.41 2.90 1.13 6.00
    3.04 1.38 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.65 1.10 7.10
    3.05 1.42 2.50 1.58 1.95 1.93 1.58 2.48 1.42 3.02
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
    3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.29 3.60 1.19 4.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 1.95
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.30
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Тоттенхэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    2.2% (1)
    Ничья
    2.2% (1)
    Тоттенхэм
    95.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    51.1% (23)
    1:3 Тоттенхэм
    13.3% (6)
    0:1 Тоттенхэм
    13.3% (6)
    0:2 Тоттенхэм
    11.1% (5)
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