Каким-то чудом сейчас не забил "Фулхэм". Слева последовала передача, Адарабиойо пробил в упор почти из вратарской, голкипер спас.

Рид сорвал атаку соперника на половине поля "Ливерпуля", не позволив разогнать нападение.

"Ливерпуль" продолжает тратить силы на оборону только, ни о каких контратаках речь вообще не идёт.

"Фулхэм" уверенно катает мяч на своей половине поля, выискивая лазейки, чтобы провести очередную атаку.

Мане в штрафной не справился с опекой, а потом и Робертсон неудачно навесил - ушло за лицевую.

31' "Ливерпуль" сумел на своей половине поля наладить контроль за мячом, получается неплохо. Интересно, но вот хозяева поля продолжают взрываться.

27' С такой игрой "Ливерпуль" сегодня могут ещё несколько раз наказать. Клопп просто взбешён таким ходом поединка.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! РИД!!! Додавил "Фулхэм". Рид получил мяч справа, на стал входить в штрафную, а сразу пробил. Робинсон, кстати, поборолся за мяч, обокрав в этой борьбе Салаха.

25' Лукмен слева стал смещаться в центр, после чего пробил по диагонали, голкипер вытащил, переведя на угловой.

24' Угловой подал "Фулхэм", последовала попытка или ударить, или же подать аккуратно. Никто не мог ответить, ужасно.

21' Александер-Арнольд Трент подал угловой сейчас, защитники "Фулхэма" выбили мяч подальше от ворот.

20' Андерсен сейчас сорвал атаку, въехав в ногу сопернику. Первая жёлтая карточка в нашем матче.

20' Всё-таки главный арбитр решил, что нарушения правил не было. Будет угловой всего лишь в пользу "Фулхэма".

19' Андре сам пойдёт смотреть этот эпизод. Продолжается пауза у нас.

18' Помощники главного арбитра разбирают этот эпизод. Время ВАР.

17' Кавалейру не позволил прострелить буквально с лицевой линии, Фабиньо нарушил правила, въехав в ногу Ивану. Это должен быть пенальти!

16' Кавалейру теперь уже сам вошёл в штрафную слева и пробил по воротам, вновь пришлось киперу вступить в игру и спасти команду.

13' Клопп на бровке просит своих игроков взвинтить темп, потому что довольно сложно будет что-то показать, если играть также, как начали гости.

11' Робертсон вновь слева подключился к атаке, но не нашёл продолжения впереди и был вынужден отпасовать назад.

10' Салах забрался в положение "вне игры". Боковой арбитр поднял флажок.

9' Фирмино налево покатил на Робертсона, у которого мяч выбили в подкате. После ввода мяча в игру последовала очередная потеря.

8' Кавалейру справа со стандарта закинул мяч в штрафную, защитники "Ливерпуля" разобрались в ситуации без проблем.

6' Фирмино пробил теперь по воротам, под его удар лёг Лемина. Шикарно прокатился Марио, чтобы купировать угрозу.

5' Подача углового, вынос. Ничего у хозяев поля не получилось, как и не смог "Ливерпуль" ничего показать впереди.

4' Кавалейру справа вывалился к чужим воротам и пробил с угла в 45 градусов. Алиссон выручил команду, а потом напихал защитникам.

3' "Ливерпуль" пока больше играет с оглядкой на оборону, а в атаке гости не частые гости.

2' Кавалейру подал мяч в штрафную, тап последовали попытки выноса, Лемина подкараулил вылет мяча и пробил почти с линии штрафной. Ушло в никуда.

1' Скотт Паркер с первых же минут у бровки, подсказывает он как справляться с прессингом "Ливерпуля".