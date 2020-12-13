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  2. Матчи
  3. Англия
Фулхэм
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Ливерпуль
0'
20' Желтая карточка
Андерсен Йоаким
1:0
26' Гол
Рид Бобби
31' Желтая карточка
Джонс Кёртис
40'
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
14
Рид
Бобби
18
Лемина
Марио
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
33
Робинсон
Энтони
15
Лофтус-Чик
Рубен
17
Кавалейру
Иван
19
Лукмен
Адемола
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
3
Фабиньо
Энрике
26
Робертсон
Эндрю
17
Джонс
Кёртис
14
Хендерсон
Джордан
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
Фулхэм
3-4-1-2
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

20'
Андерсен Йоаким
 
26'
Рид Бобби
(Лукмен Адемола)
1:0
31'
 
Джонс Кёртис

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 4 0.33
2. Митрович Александр 2 (1) 0.17
3. Лукмен Адемола 2 0.17
4. Кэрни Том 1 0.08
5. Лофтус-Чик Рубен 1 0.08
6. Эйна Ола 1 0.08
7. Кавалейру Иван 1 (1) 0.08
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 9 (4) 0.75
2. Жота Диогу 5 0.42
3. Мане Садио 4 0.33
4. Фирмино Роберто 2 0.17
5. Робертсон Эндрю 1 0.08
6. Вейналдум Джорджиньо 1 0.08
7. Матип Жоэль 1 0.08
8. Ван Дейк Виргил 1 0.08
9. Милнер Джеймс 0 0
10. Хендерсон Джордан 0 0
11. Шакири Джердан 0 0
12. Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 3 0
2. Камара Абубакар 1 1
3. Кэрни Том 2 0
4. Ле Маршан Максим 2 0
5. Митрович Александр 2 0
6. Рид Харрисон 2 0
7. Одои Денис 1 0
8. Гектор Майкл 1 0
9. Брайан Джо 1 0
10. Кавалейру Иван 1 0
11. Лофтус-Чик Рубен 1 0
12. Тете Кенни 1 0
13. Андерсен Йоаким 1 0
14. Адарабиойо Олуватосин 1 0
15. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
16. Лукмен Адемола 1 0
17. Робинсон Энтони 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Матип Жоэль 1 0
4. Фирмино Роберто 1 0
5. Ван Дейк Виргил 1 0
6. Алиссон Бекер 1 0
7. Александер-Арнольд Трент 1 0
8. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 27.27% (3) 18.18% (2)
 Ливерпуль 12.5% (3) 12.5% (3) 25% (6) 20.83% (5) 12.5% (3) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм
Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль
Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Фулхэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Фулхэм Премьер-лига
Фулхэм 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Фулхэм Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Фулхэм 2:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Фулхэм Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Фулхэм 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 12 7 3 2 26 - 18 24
3. Саутгемптон Заявка 12 7 2 3 24 - 17 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 25 - 12 22
5. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Эвертон Заявка 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Манчестер Сити Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
10. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
11. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
12. Кристал Пэлас Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
13. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 11 - 16 17
14. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм 1:0 Заявка 12 3 1 8 12 - 21 10
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
9. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
14. Фулхэм 1:0 Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
15. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль 0:1 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
17. Фулхэм 1:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 39'
    Мане в штрафной не справился с опекой, а потом и Робертсон неудачно навесил - ушло за лицевую. 
  • 38'
    "Фулхэм" уверенно катает мяч на своей половине поля, выискивая лазейки, чтобы провести очередную атаку. 
  • 36'
    "Ливерпуль" продолжает тратить силы на оборону только, ни о каких контратаках речь вообще не идёт.
  • 34'
    Рид сорвал атаку соперника на половине поля "Ливерпуля", не позволив разогнать нападение. 
  • 32'
    Каким-то чудом сейчас не забил "Фулхэм". Слева последовала передача, Адарабиойо пробил в упор почти из вратарской, голкипер спас. 
  • 31'
    "Ливерпуль" сумел на своей половине поля наладить контроль за мячом, получается неплохо. Интересно, но вот хозяева поля продолжают взрываться. 
  • 27'
    С такой игрой "Ливерпуль" сегодня могут ещё несколько раз наказать. Клопп просто взбешён таким ходом поединка. 
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! РИД!!! Додавил "Фулхэм". Рид получил мяч справа, на стал входить в штрафную, а сразу пробил. Робинсон, кстати, поборолся за мяч, обокрав в этой борьбе Салаха.
  • Угловой
    25'
    Лукмен слева стал смещаться в центр, после чего пробил по диагонали, голкипер вытащил, переведя на угловой. 
  • 24'
    Угловой подал "Фулхэм", последовала попытка или ударить, или же подать аккуратно. Никто не мог ответить, ужасно. 
  • 21'
    Александер-Арнольд Трент подал угловой сейчас, защитники "Фулхэма" выбили мяч подальше от ворот.
  • Желтая карточка
    20'
    Андерсен сейчас сорвал атаку, въехав в ногу сопернику. Первая жёлтая карточка в нашем матче. 
  • Угловой
    20'
    Всё-таки главный арбитр решил, что нарушения правил не было. Будет угловой всего лишь в пользу "Фулхэма".
  • 19'
    Андре сам пойдёт смотреть этот эпизод. Продолжается пауза у нас. 
  • Видеоповтор
    18'
    Помощники главного арбитра разбирают этот эпизод. Время ВАР.
  • 17'
    Кавалейру не позволил прострелить буквально с лицевой линии, Фабиньо нарушил правила, въехав в ногу Ивану. Это должен быть пенальти!
  • 16'
     Кавалейру теперь уже сам вошёл в штрафную слева и пробил по воротам, вновь пришлось киперу вступить в игру и спасти команду. 
  • 13'
    Клопп на бровке просит своих игроков взвинтить темп, потому что довольно сложно будет что-то показать, если играть также, как начали гости. 
  • 11'
    Робертсон вновь слева подключился к атаке, но не нашёл продолжения впереди и был вынужден отпасовать назад.
  • Офсайд
    10'
    Салах забрался в положение "вне игры". Боковой арбитр поднял флажок. 
  • 9'
    Фирмино налево покатил на Робертсона, у которого мяч выбили в подкате. После ввода мяча в игру последовала очередная потеря. 
  • 8'
    Кавалейру справа со стандарта закинул мяч в штрафную, защитники "Ливерпуля" разобрались в ситуации без проблем. 
  • 6'
    Фирмино пробил теперь по воротам, под его удар лёг Лемина. Шикарно прокатился Марио, чтобы купировать угрозу. 
  • 5'
    Подача углового, вынос. Ничего у хозяев поля не получилось, как и не смог "Ливерпуль" ничего показать впереди. 
  • Угловой
    4'
    Кавалейру справа вывалился к чужим воротам и пробил с угла в 45 градусов. Алиссон выручил команду, а потом напихал защитникам. 
  • 3'
    "Ливерпуль" пока больше играет с оглядкой на оборону, а в атаке гости не частые гости. 
  • 2'
     Кавалейру подал мяч в штрафную, тап последовали попытки выноса,  Лемина подкараулил вылет мяча и пробил почти с линии штрафной. Ушло в никуда.
  • 1'
    Скотт Паркер с первых же минут у бровки, подсказывает он как справляться с прессингом "Ливерпуля".
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток!

    Матч начался с минуты молчания в честь Папа Буба Диопа, который скончался 29 ноября. Игроку было 42 года.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 5.50 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 5.00 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 7.60 5.60 1.33
  2.59 3.38 2.75

Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
24.00 0.00 13.00 1.01 4.75 1.18 3.90 1.25 2.35 1.58 1.85 1.95 1.86 2.01 1.55 2.45 1.28 3.60 1.22 4.20 1.11 5.70 1.09 6.40 1.02 11.00 1.02 11.00
5.75 1.14 4.75 1.20 2.69 1.48 2.12 1.74 1.71 2.26 1.38 3.10 1.28 3.72 1.13 6.25 1.10 7.00 1.03 12.75
5.98 1.16 2.36 1.62 2.60 1.52 2.24 1.68 1.91 1.97 1.69 2.23 1.50 2.63 1.28 3.98 1.11 7.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.28 3.65
4.25 1.22 2.95 1.40 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
3.26 1.35 2.69 1.49 2.12 1.77 1.68 2.25 1.71 2.22 1.42 2.93 1.15 5.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.77 1.50 2.55 1.31 3.35
5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.97
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Где смотреть матч Фулхэм 1:0 Ливерпуль онлайн

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Прогнозы на матч Фулхэм 1:0 Ливерпуль

Исход игры
Фулхэм
0% (0)
Ничья
3.3% (5)
Ливерпуль
96.7% (148)
Тотал 2.5
Больше
59.73% (89)
Меньше
40.27% (60)
Обе команды забьют
Да
54.36% (81)
Нет
45.64% (68)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
34.6% (53)
0:2 Ливерпуль
32.7% (50)
1:3 Ливерпуль
13.1% (20)
0:3 Ливерпуль
7.2% (11)
0:1 Ливерпуль
4.6% (7)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:4 Ливерпуль
1.3% (2)
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