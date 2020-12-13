Фулхэм
1:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Крэйвен Коттедж
Ливерпуль
20' Желтая карточкаАндерсен Йоаким
1:0
26' ГолРид Бобби
31' Желтая карточкаДжонс Кёртис
34
Эйна
Ола
14
Рид
Бобби
18
Лемина
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
13 Рим ТимЗащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
-
64 Кейн ДжекПолузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
20'
26'
1:0
31'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|4
|0.33
|2.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.17
|3.
|Лукмен Адемола
|2
|0.17
|4.
|Кэрни Том
|1
|0.08
|5.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.08
|6.
|Эйна Ола
|1
|0.08
|7.
|Кавалейру Иван
|1 (1)
|0.08
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|9.
|Тете Кенни
|0
|0
|10.
|Рид Харрисон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|9 (4)
|0.75
|2.
|Жота Диогу
|5
|0.42
|3.
|Мане Садио
|4
|0.33
|4.
|Фирмино Роберто
|2
|0.17
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.08
|6.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.08
|7.
|Матип Жоэль
|1
|0.08
|8.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.08
|9.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|10.
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|11.
|Шакири Джердан
|0
|0
|12.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рид Бобби
|3
|0
|2.
|Камара Абубакар
|1
|1
|3.
|Кэрни Том
|2
|0
|4.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|5.
|Митрович Александр
|2
|0
|6.
|Рид Харрисон
|2
|0
|7.
|Одои Денис
|1
|0
|8.
|Гектор Майкл
|1
|0
|9.
|Брайан Джо
|1
|0
|10.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|11.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|12.
|Тете Кенни
|1
|0
|13.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|14.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|15.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|16.
|Лукмен Адемола
|1
|0
|17.
|Робинсон Энтони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мане Садио
|2
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|3.
|Матип Жоэль
|1
|0
|4.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|5.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|6.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|8.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|Ливерпуль
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|25% (6)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +7 =3 -10Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм
Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =4 -3Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль
Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Фулхэм 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Фулхэм Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Фулхэм 2:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Фулхэм Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Фулхэм 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|2.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 18
|24
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 17
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 12
|22
|5.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|21 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|8.
|Эвертон
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 13
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|15.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Фулхэм
|1:0 Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 25
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|14.
|Фулхэм
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|17.
|Фулхэм
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фулхэм 1:0 Ливерпуль
Исход игры
Фулхэм
0% (0)
Ничья
3.3% (5)
Ливерпуль
96.7% (148)
Тотал 2.5
Больше
59.73% (89)
Меньше
40.27% (60)
Обе команды забьют
Да
54.36% (81)
Нет
45.64% (68)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
34.6% (53)
0:2 Ливерпуль
32.7% (50)
1:3 Ливерпуль
13.1% (20)
0:3 Ливерпуль
7.2% (11)
0:1 Ливерпуль
4.6% (7)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:4 Ливерпуль
1.3% (2)
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