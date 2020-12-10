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Фулхэм
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 3 0.27
2. Митрович Александр 2 (1) 0.18
3. Лукмен Адемола 2 0.18
4. Кэрни Том 1 0.09
5. Лофтус-Чик Рубен 1 0.09
6. Эйна Ола 1 0.09
7. Кавалейру Иван 1 (1) 0.09
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 9 (4) 0.82
2. Жота Диогу 5 0.45
3. Мане Садио 4 0.36
4. Фирмино Роберто 2 0.18
5. Робертсон Эндрю 1 0.09
6. Вейналдум Джорджиньо 1 0.09
7. Матип Жоэль 1 0.09
8. Ван Дейк Виргил 1 0.09
9. Милнер Джеймс 0 0
10. Хендерсон Джордан 0 0
11. Шакири Джердан 0 0
12. Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 3 0
2. Камара Абубакар 1 1
3. Кэрни Том 2 0
4. Ле Маршан Максим 2 0
5. Митрович Александр 2 0
6. Рид Харрисон 2 0
7. Одои Денис 1 0
8. Гектор Майкл 1 0
9. Брайан Джо 1 0
10. Кавалейру Иван 1 0
11. Лофтус-Чик Рубен 1 0
12. Тете Кенни 1 0
13. Адарабиойо Олуватосин 1 0
14. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
15. Лукмен Адемола 1 0
16. Робинсон Энтони 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Матип Жоэль 1 0
4. Фирмино Роберто 1 0
5. Ван Дейк Виргил 1 0
6. Алиссон Бекер 1 0
7. Александер-Арнольд Трент 1 0
8. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 27.27% (3) 18.18% (2)
 Ливерпуль 12.5% (3) 12.5% (3) 25% (6) 20.83% (5) 12.5% (3) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм
Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль
Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Фулхэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Фулхэм Премьер-лига
Фулхэм 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Фулхэм Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Фулхэм 2:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Фулхэм Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Фулхэм 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Саутгемптон Заявка 11 6 2 3 21 - 17 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
7. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
8. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 18 - 14 17
9. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
10. Вулверхэмптон Заявка 11 5 2 4 11 - 15 17
11. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
12. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
7. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
11. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 2 дня 10 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Фулхэм 0% (0)
    X 6.4% (3)
    Ливерпуль 93.6% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Ливерпуль
    9.20
    6.07
    1.34
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 9.00 6.00 1.30
    Бонус: 5 000 ₽ 8.60 5.80 1.30
    Бонус: 5 000 ₽ 9.20 5.90 1.33
      8.78 6.07 1.34

    Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    24.00 0.00 14.50 1.01 5.70 1.11 5.10 1.17 2.85 1.44 2.31 1.68 1.99 1.87 1.79 2.12 1.45 2.85 1.33 3.45 1.15 5.20 1.12 5.70 1.04 9.80 1.03 10.00
    6.20 1.13 5.15 1.17 2.83 1.44 2.27 1.65 1.80 2.12 1.44 2.82 1.33 3.38 1.16 5.50 1.13 6.20 1.04 11.00
    6.73 1.13 2.96 1.43 2.66 1.53 2.34 1.66 2.01 1.90 1.79 2.12 1.62 2.42 1.32 3.58 1.13 6.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.44 1.74 2.10 1.31 3.50
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
    3.67 1.31 2.95 1.44 2.11 1.81 1.75 2.16 1.53 2.62
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.18 1.63 1.63 2.20 1.39 2.85
    5.85 1.13 4.30 1.22 2.20 1.67 1.64 2.26 1.39 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.36
    Где смотреть матч Фулхэм - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Ливерпуль

    Исход игры
    Фулхэм
    0% (0)
    Ничья
    6.4% (3)
    Ливерпуль
    93.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (20)
    Нет
    55.56% (25)
    Популярный счёт
    0:2 Ливерпуль
    38.3% (18)
    1:2 Ливерпуль
    27.7% (13)
    0:3 Ливерпуль
    14.9% (7)
    1:3 Ливерпуль
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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