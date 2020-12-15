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Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Вест Бромвич
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
22
МендиБенжамен
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
47
Фоден
Фил
17
Де
Брёйне
Кевин
7
Стерлинг
Рахим
9
Жезус
Габриэль
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
6
Аджайи
Олувасемилого
27
О'Ши
Дара
3
Гиббс
Киран
8
Ливермор
Джейк
11
Диангана
Грэди
18
Галлахер
Конор
19
Сойерс
Ромен
10
Филлипс
Мэтт
29
Ахерн-Грант
Карлан
Манчестер Сити
4-2-3-1
Вест Бромвич
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марез Рияд 4 0.36
2. Стерлинг Рахим 3 0.27
3. Де Брёйне Кевин 2 (2) 0.18
4. Жезус Габриэль 2 0.18
5. Фоден Фил 2 0.18
6. Уокер Кайл 1 0.09
7. Торрес Ферран 1 0.09
8. МендиБенжамен 1 0.09
9. Аке Натан 1 0.09
10. Канселу Жоау 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.17
2. Галлахер Конор 2 0.17
3. Ферлонг Дарнелл 1 0.08
4. Перейра Матеус 1 0.08
5. Бартли Кайл 1 0.08
6. Ахерн-Грант Карлан 1 0.08
7. Диангана Грэди 1 0.08
8. Филлипс Мэтт 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. МендиБенжамен 2 0
2. Родри Эрнандес 2 0
3. Аке Натан 2 0
4. Диаш Рубен 2 0
5. Фернандиньо Фернандо 1 0
6. Уокер Кайл 1 0
7. Стерлинг Рахим 1 0
8. Канселу Жоау 1 0
9. Лапорт Эмерик 1 0
10. Жезус Габриэль 1 0
11. Торрес Ферран 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 3 0
2. Перейра Матеус 1 1
3. Иванович Бранислав 2 0
4. Ливермор Джейк 2 0
5. Сойерс Ромен 2 0
6. Аджайи Олувасемилого 2 0
7. Ферлонг Дарнелл 2 0
8. Гиббс Киран 0 1
9. Филлипс Мэтт 1 0
10. Бартли Кайл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 17.65% (3) 35.29% (6) 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 11.76% (2)
 Вест Бромвич 33.33% (3) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити Кубок Carling Манчестер Сити 4:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
2. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 27 - 18 25
3. Челси 1:0 Заявка 13 7 4 2 26 - 12 25
4. Лестер Заявка 12 8 0 4 24 - 15 24
5. Саутгемптон Заявка 12 7 2 3 24 - 17 23
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Эвертон Заявка 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Манчестер Сити Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
10. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
11. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
12. Кристал Пэлас Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
13. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 13 5 2 6 11 - 17 17
14. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
15. Арсенал Заявка 12 4 1 7 10 - 15 13
16. Брайтон Заявка 12 2 4 6 15 - 21 10
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси 1:0 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Лестер Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
12. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
13. Арсенал Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Челси 1:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2020, осталось 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 152
    Манчестер Сити 98.7% (150)
    X 0.7% (1)
    Вест Бромвич 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.69 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Вест Бромвич
    1.13
    10.50
    24.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.10 10.00 23.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.13 10.50 24.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.30 1.10 6.30 1.12 3.26 1.35 2.62 1.50 1.98 1.92 1.59 2.39 1.42 2.91 1.22 4.55 1.18 5.10 1.07 8.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.18 3.30 1.33 1.87 1.93 1.44 2.79 1.28 3.68
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.05 1.17 2.36 1.59 1.79 2.02 1.45 2.75 1.20 4.65
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вест Бромвич

    Исход игры
    Манчестер Сити
    98.7% (152)
    Ничья
    0.6% (1)
    Вест Бромвич
    0.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.81% (90)
    Меньше
    39.19% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    23.65% (35)
    Нет
    76.35% (113)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    36.4% (56)
    3:0 Манчестер Сити
    31.2% (48)
    3:1 Манчестер Сити
    10.4% (16)
    2:1 Манчестер Сити
    8.4% (13)
    4:0 Манчестер Сити
    3.2% (5)
    4:1 Манчестер Сити
    1.9% (3)
    1:0 Манчестер Сити
    1.3% (2)
    5:0 Манчестер Сити
    1.3% (2)
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