Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Вест Бромвич
27
Канселу
Жоау
47
Фоден
Фил
27
О'Ши
Дара
19
Сойерс
Ромен
10
Филлипс
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
-
22 Пелтьер ЛиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Остин ЧарльзНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Билич Славен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марез Рияд
|4
|0.36
|2.
|Стерлинг Рахим
|3
|0.27
|3.
|Де Брёйне Кевин
|2 (2)
|0.18
|4.
|Жезус Габриэль
|2
|0.18
|5.
|Фоден Фил
|2
|0.18
|6.
|Уокер Кайл
|1
|0.09
|7.
|Торрес Ферран
|1
|0.09
|8.
|МендиБенжамен
|1
|0.09
|9.
|Аке Натан
|1
|0.09
|10.
|Канселу Жоау
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.17
|2.
|Галлахер Конор
|2
|0.17
|3.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.08
|4.
|Перейра Матеус
|1
|0.08
|5.
|Бартли Кайл
|1
|0.08
|6.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.08
|7.
|Диангана Грэди
|1
|0.08
|8.
|Филлипс Мэтт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|МендиБенжамен
|2
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|2
|0
|3.
|Аке Натан
|2
|0
|4.
|Диаш Рубен
|2
|0
|5.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|6.
|Уокер Кайл
|1
|0
|7.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|8.
|Канселу Жоау
|1
|0
|9.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|10.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|11.
|Торрес Ферран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|3
|0
|2.
|Перейра Матеус
|1
|1
|3.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|4.
|Ливермор Джейк
|2
|0
|5.
|Сойерс Ромен
|2
|0
|6.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0
|7.
|Ферлонг Дарнелл
|2
|0
|8.
|Гиббс Киран
|0
|1
|9.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|10.
|Бартли Кайл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|Вест Бромвич
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +12 =5 -3Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =7 -11Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Вест Бромвич 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити Кубок Carling Манчестер Сити 4:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 18
|25
|3.
|Челси
|1:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 12
|25
|4.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|24 - 15
|24
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 17
|23
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|8.
|Эвертон
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 13
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|13.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 17
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|15.
|Арсенал
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|10 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 21
|10
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 18
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 25
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Челси
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|14.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|15.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вест Бромвич
Исход игры
Манчестер Сити
98.7% (152)
Ничья
0.6% (1)
Вест Бромвич
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.81% (90)
Меньше
39.19% (58)
Обе команды забьют
Да
23.65% (35)
Нет
76.35% (113)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
36.4% (56)
3:0 Манчестер Сити
31.2% (48)
3:1 Манчестер Сити
10.4% (16)
2:1 Манчестер Сити
8.4% (13)
4:0 Манчестер Сити
3.2% (5)
4:1 Манчестер Сити
1.9% (3)
1:0 Манчестер Сити
1.3% (2)
5:0 Манчестер Сити
1.3% (2)
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