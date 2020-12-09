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Манчестер Сити
 
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Стадион:
Вест Бромвич

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марез Рияд 4 0.36
2. Стерлинг Рахим 3 0.27
3. Де Брёйне Кевин 2 (2) 0.18
4. Жезус Габриэль 2 0.18
5. Фоден Фил 2 0.18
6. Уокер Кайл 1 0.09
7. Торрес Ферран 1 0.09
8. МендиБенжамен 1 0.09
9. Аке Натан 1 0.09
10. Канселу Жоау 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.17
2. Галлахер Конор 2 0.17
3. Ферлонг Дарнелл 1 0.08
4. Перейра Матеус 1 0.08
5. Бартли Кайл 1 0.08
6. Ахерн-Грант Карлан 1 0.08
7. Диангана Грэди 1 0.08
8. Филлипс Мэтт 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. МендиБенжамен 2 0
2. Родри Эрнандес 2 0
3. Аке Натан 2 0
4. Диаш Рубен 2 0
5. Фернандиньо Фернандо 1 0
6. Уокер Кайл 1 0
7. Стерлинг Рахим 1 0
8. Канселу Жоау 1 0
9. Лапорт Эмерик 1 0
10. Жезус Габриэль 1 0
11. Торрес Ферран 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 3 0
2. Перейра Матеус 1 1
3. Иванович Бранислав 2 0
4. Ливермор Джейк 2 0
5. Сойерс Ромен 2 0
6. Аджайи Олувасемилого 2 0
7. Ферлонг Дарнелл 2 0
8. Гиббс Киран 0 1
9. Филлипс Мэтт 1 0
10. Бартли Кайл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 17.65% (3) 35.29% (6) 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 11.76% (2)
 Вест Бромвич 33.33% (3) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити Кубок Carling Манчестер Сити 4:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Челси Заявка 12 6 4 2 25 - 12 22
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Саутгемптон Заявка 11 6 2 3 21 - 17 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Эвертон Заявка 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Манчестер Сити Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
10. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
11. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
12. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 11 - 16 17
13. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
14. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
8. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
9. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Манчестер Сити 94.3% (50)
    X 3.8% (2)
    Вест Бромвич 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Вест Бромвич
    1.10
    12.00
    29.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.10 11.00 23.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.10 12.00 29.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.70 1.09 6.65 1.11 3.38 1.33 2.76 1.46 2.06 1.85 1.65 2.27 1.46 2.76 1.25 4.05 1.19 4.80 1.08 8.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.90 1.18 3.45 1.31 1.91 1.89 1.43 2.83 1.28 3.68
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.35 1.16 2.48 1.54 1.85 1.95 1.49 2.62 1.22 4.30
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вест Бромвич

    Исход игры
    Манчестер Сити
    94.3% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Вест Бромвич
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    28% (14)
    Нет
    72% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    45.3% (24)
    3:0 Манчестер Сити
    17% (9)
    3:1 Манчестер Сити
    9.4% (5)
    2:1 Манчестер Сити
    7.5% (4)
    4:1 Манчестер Сити
    3.8% (2)
    5:0 Манчестер Сити
    3.8% (2)
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