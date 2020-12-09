Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Вест Бромвич
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марез Рияд
|4
|0.36
|2.
|Стерлинг Рахим
|3
|0.27
|3.
|Де Брёйне Кевин
|2 (2)
|0.18
|4.
|Жезус Габриэль
|2
|0.18
|5.
|Фоден Фил
|2
|0.18
|6.
|Уокер Кайл
|1
|0.09
|7.
|Торрес Ферран
|1
|0.09
|8.
|МендиБенжамен
|1
|0.09
|9.
|Аке Натан
|1
|0.09
|10.
|Канселу Жоау
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.17
|2.
|Галлахер Конор
|2
|0.17
|3.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.08
|4.
|Перейра Матеус
|1
|0.08
|5.
|Бартли Кайл
|1
|0.08
|6.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.08
|7.
|Диангана Грэди
|1
|0.08
|8.
|Филлипс Мэтт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|МендиБенжамен
|2
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|2
|0
|3.
|Аке Натан
|2
|0
|4.
|Диаш Рубен
|2
|0
|5.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|6.
|Уокер Кайл
|1
|0
|7.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|8.
|Канселу Жоау
|1
|0
|9.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|10.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|11.
|Торрес Ферран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|3
|0
|2.
|Перейра Матеус
|1
|1
|3.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|4.
|Ливермор Джейк
|2
|0
|5.
|Сойерс Ромен
|2
|0
|6.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0
|7.
|Ферлонг Дарнелл
|2
|0
|8.
|Гиббс Киран
|0
|1
|9.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|10.
|Бартли Кайл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|Вест Бромвич
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +12 =5 -3Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =7 -11Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Вест Бромвич 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити Кубок Carling Манчестер Сити 4:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 17
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 12
|22
|4.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|21 - 15
|21
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 17
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|8.
|Эвертон
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 13
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|14.
|Лидс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|15.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 25
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вест Бромвич
Исход игры
Манчестер Сити
94.3% (50)
Ничья
3.8% (2)
Вест Бромвич
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (25)
Меньше
50% (25)
Обе команды забьют
Да
28% (14)
Нет
72% (36)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
45.3% (24)
3:0 Манчестер Сити
17% (9)
3:1 Манчестер Сити
9.4% (5)
2:1 Манчестер Сити
7.5% (4)
4:1 Манчестер Сити
3.8% (2)
5:0 Манчестер Сити
3.8% (2)
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