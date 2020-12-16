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Лидс
2:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Ньюкасл
0'
0:1
26' Гол
Хендрик Джефф
1:1
35' Гол
Бэмфорд Патрик
37' Желтая карточка
Клих Матеуш
48' Желтая карточка
Филлипс Кэлвин
50' Желтая карточка
Хэйден Айзак
2:1
62' Гол
Морено Родриго
63'
1
Меслье
Иллан
15
Даллас
Стюарт
2
Эйлинг
Люк
6
Купер
Лиам
10
Алиоски
Эгзиян
23
Филлипс
Кэлвин
18
Рафинья
Диас
20
Морено
Родриго
43
Клих
Матеуш
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
26
Дарлоу
Карл
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Хэйден
Айзак
18
Фернандес
Федерико
2
Кларк
Киран
15
Льюис
Джамал
16
Хендрик
Джефф
36
Лонгстафф
Шон
21
Фрейзер
Райан
13
Уилсон
Каллум
9
Жоэлинтон
Лидс
4-1-4-1
Ньюкасл
5-3-2

Ход матча

26'
0:1
Хендрик Джефф
(Уилсон Каллум)
35'
Бэмфорд Патрик
1:1
37'
Клих Матеуш
 
48'
Филлипс Кэлвин
 
50'
 
Хэйден Айзак
62'
Морено Родриго
(Харрисон Джек)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 9 0.69
2. Клих Матеуш 3 (2) 0.23
3. Кошта Элдер 2 0.15
4. Харрисон Джек 1 0.08
5. Морено Родриго 1 0.08
6. Даллас Стюарт 1 0.08
7. Рафинья Диас 1 0.08
8. Филлипс Кэлвин 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 7 (3) 0.58
2. Хендрик Джефф 2 0.17
3. Жоэлинтон 1 0.08
4. Альмирон Мигель 1 0.08
5. Сент-Максимин Аллан 1 0.08
6. Мёрфи Джейкоб 1 0.08
7. Гейл Дуайт 1 0.08

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 4 0
2. Филлипс Кэлвин 4 0
3. Купер Лиам 3 0
4. Даллас Стюарт 3 0
5. Эйлинг Люк 2 0
6. Бэмфорд Патрик 1 0
7. Льоренте Диего 1 0
8. Алиоски Эгзиян 1 0
9. Рафинья Диас 1 0
10. Стрёйк Паскаль 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 4 0
2. Льюис Джамал 4 0
3. Шелви Джонджо 2 0
4. Фернандес Федерико 2 0
5. Уилсон Каллум 2 0
6. Мёрфи Джейкоб 2 0
7. Жоэлинтон 2 0
8. Лонгстафф Шон 2 0
9. Крафт Эмиль 1 0
10. Ласcеллс Джамал 1 0
11. Манкильо Хави 1 0
12. Альмирон Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 23.53% (4) 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5) 17.65% (3) 11.76% (2)
 Ньюкасл 15.38% (2) 0 0 15.38% (2) 7.69% (1) 61.54% (8)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал
Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун
Ньюкасл Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл
Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Лидс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ньюкасл 1:1 Лидс Лидс 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Лидс Кубок лиги Лидс 3:2 Ньюкасл Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
2. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 27 - 18 25
3. Лестер 0:1 Заявка 13 8 0 5 24 - 16 24
4. Саутгемптон 1:1 Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Эвертон 1:0 Заявка 13 7 2 4 22 - 18 23
6. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
8. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
12. Ньюкасл 1:1 Заявка 12 5 3 4 15 - 17 18
13. Кристал Пэлас Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
14. Лидс 1:1 Заявка 13 4 3 6 18 - 23 15
15. Арсенал 1:1 Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон Заявка 12 2 4 6 15 - 21 10
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон 1:1 Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Эвертон 1:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Ньюкасл 1:1 Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер 0:1 Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
11. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Арсенал 1:1 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
14. Лидс 1:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер 0:1 Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Эвертон 1:0 Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон 1:1 Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс 1:1 Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Ньюкасл 1:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
14. Арсенал 1:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Угловой
    66'
    Неудачно хозяева разыграли угловой удар, сделав передачу сразу на соперника.
  • Опасный момент
    65'
    Бэмфорд слева с острого угла пробил в ближний угол. Дарлоу мяч отбил.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Ньюкасла": вместо Джеффа Хендрика на поле вышел Эмиль Крафт.
  • Описание гола
    62'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    МОРЕНО!!! Харрисон слева навесил на Морено, который с двенадцати метров пробил головой в дальнюю штангу, от которой мяч залетел в сетку.
  • Угловой
    62'
    Угловой удар исполнили хозяева. Игроки "Ньюкасла" выбили мяч из штрафной площади.
  • 61'
    Харрисон на второй тайм вышел в футболке с номером на спине. Сервисная служба в перерыве сработала правильно.
  • 60'
    Мёрфи не позволил Харрисону слева прострелить к воротам.
  • 59'
    Морено выкатил мяч на Бэмфорда, который с пятнадцати метров низом пробил по воротам слабо. Дарлоу забрал футбольный снаряд в руки.
  • Фол, нарушение
    58'
    Жоэлинтон опасно сыграл у чужой штрафной площади против Филлипса.
  • Фол, нарушение
    57'
    Бэмфорд на чужой половине поля подтолкнул в спину Хендрика.
  • 56'
    Алиоски слева прострелил к воротам. Дарлоу забрал мяч в руки.
  • 55'
    Рафинья справа с дальней дистанции пробил в дальний угол неточно.
  • 54'
    Льюис слева прострелил в центр штрафной площади на Уилсона, которому не дал сыграть Купер.
  • Офсайд
    53'
    Бэмфорд оказался в офсайде.
  • Угловой
    52'
    Эйлинг не попал головой по мячу после подачи от углового флага, а Жоэлинтон за спиной Люка сыграл на вынос.
  • Желтая карточка
    51'
    Хэйден в центре поля сзади подкатился под Клиха и получил жёлтую карточку.
  • 50'
    Фрейзер справа со штрафного навесил на Жоэлинтона, который головой пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    49'
    Филлипс на фланге сбил Мёрфи и получил жёлтую карточку..
  • 48'
    Алиоски на левом фланге не смог обыграть Мёрфи.
  • 47'
    "Лидс" уверенно начал вторую половину тайма, большими силами отправившись вперёд.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Лидсе!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Лидс" - "Ньюкасл" - 1:1.
  • 45'
    Алиоски слева навесил точно в руки Дарлоу.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Хупер в первом тайме.
  • 45'
    Даллас справа здорово убежал в отрыв, но его прострел пришёлся в соперника.
  • Фол, нарушение
    44'
    Хэйден сбил Алиоски на фланге.
  • Фол, нарушение
    43'
    Лонгстафф в центре поля сбил Эйлинга.
  • 42'
    Удар Далласа с лёта с двадцати двух метров пришёлся в соперника.
  • 41'
    Бэмфорд слева вывел к воротам Морено чей удар из пределов штрафной площади заблокировал Хэйден.
  • 40'
    Рафинья переоценил скоростные возможности Далласа и передача справа вперёд сделал слишком сильно.
  • 38'
    Хэйден справа навесил на Уилсона, который головой пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    37'
    Клих на чужой половине поля сбил Фрейзера и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    БЭМФОРД!!! Рафинья справа навесил на Морено, который головой по дуге пробил в перекладину. Мяч отскочил к Бэмфорду, который головой добил его в сетку.
  • 35'
    Алиоски слева навесил на Рафинью, который головой пробил выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    34'
    Уилсон у центрального круга подтолкнул в спину Купера.
  • Опасный момент
    33'
    К Рафинье прилетел мяч после подачи слева. Диас с двенадцати метров ногой пробил точно в Дарлоу.
  • 32'
    Рафинья справа навесил на Алиоски, который головой пробил точно в Дарлоу.
  • 31'
    Харрисон вернулся на поле, но играет теперь в футболке без номера. Скорее всего, в перерыве это недоразумение будет исправлено.
  • 30'
    Морено слева прострелил к воротам. Рафинья махнул ногой мимо мяча и не смог отправить его в дальний угол.
  • Травма, повреждение
    28'
    Разбит нос у Харрисона. Медики за пределами поля останавливают кровь и меняют футболку игроку "Лидса".
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ХЕНДРИК!!! Фрейзер слева навесил на Уилсона, который сделал скидку на дальнюю штангу, где Хендрик без помех отправил мяч в ворота.
  • Опасный момент
    26'
    Фрейзер слева из пределов штрафной площади низом пробил в дальний угол. Меслье растянулся на газон и мяч отбил.
  • 25'
    Рафинья справа со штрафного навесил к дальней штанге. Филлипс сделал скидку на Клиха, который с двадцати одного метра пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    24'
    Хэйден на фланге толкнул в спину Рафинью.
  • Опасный момент
    23'
    Рафинья слева из пределов штрафной площади пробил немного выше перекладины.
  • 22'
    Харрисон слева оторвался от соперников и прострелил к дальней штанге, где партнёров не было.
  • 21'
    Уилсон через двух соперников по центру не смог прорваться в чужую штрафную площадь.
  • Офсайд
    20'
    Бэмфорд оказался в офсайде.
  • Угловой
    19'
    Купер после подачи от углового флага пробил головой по воротам. Дарлоу сумел отразить удар, а Рафинья на добивании сыграл неудачно.
  • Офсайд
    18'
    Уилсон забрался в офсайд.
  • Опасный момент
    17'
    Рафинья справа прострелил к дальней штанге, где Клих не попал по мячу.
  • 16'
    Клих с Алиоски на левом фланге сыграли несогласованно и упустили мяч за боковую линию поля.
  • 15'
    Бэмфорд не смог сделать точную передачу слева в штрафную площадь на ход Алиоски.
  • 14'
    Заброс Далласа справа в центр штрафной площади на Бэмфорда прервали защитники "Ньюкасла".
  • 13'
    Харрисон слева прострелил на Морено, который в касание с двенадцати метров пробил выше ворот.
  • 12'
    "Лидс" постепенно выравнивает игру. Хозяева стали почаще оказываться на чужой половине поля. Ждём угроз воротам.
  • 11'
    Даллас справа прострелил к воротам. Дарлоу кулаком выбил мяч.
  • 10'
    Хэйдену на линии штрафной площади мяч угодил в руку, но повода для санкций Хупер не усмотрел в эпизоде.
  • Офсайд
    9'
    Уилсон оказался в офсайде.
  • Угловой
    8'
    Хозяева исполнили первый угловой удар, который никакой опаности воротам "Ньюкасла" не представлял.
  • 7'

    Хозяева первую атаку организовали левым флангом, и Харрисон заработал угловой удар.

  • 6'
    Хэйдену справа не удалось навесить к воротам.
  • 5'
    Фрейзер дважды опасно прострелил слева к воротам, но Жоэлинтону соперники не позволили добраться до мяча.
  • 4'
    Гости активнее провели стартовые минуты встречи. Заработаны пара штрафных ударов, которые не получилось разыграть опасно.
  • Штанга
    3'
    Хэйден слева с острого угла пробил по воротам. Мяч сверху опустился на перекладину.
  • 2'
    "Лидс" играет в белой форме, "Ньюкасл" - в чёрно-фиолетовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Элланд Роуд"!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.92 2.65 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 2.60 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.55 5.55
  1.67 3.32 7.08

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.03 12.00 1.01 9.20 1.05 4.10 1.23 2.14 1.71 3.60 1.28 2.18 1.73 1.97 1.90 1.75 2.15 1.58 2.35 1.31 3.45 1.37 3.05 1.09 6.50 1.02 13.00 1.01 12.00 1.02 13.00
16.25 1.01 14.75 1.02 5.15 1.17 4.15 1.24 2.51 1.59 1.94 1.88 1.59 2.39 1.32 3.45 1.24 4.15 1.10 7.20
5.74 1.17 2.89 1.44 2.28 1.67 1.98 1.92 1.75 2.15 1.54 2.58 2.81 1.47 2.22 1.70 1.94 1.96 1.62 2.38 1.46 2.81 1.52 2.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.55 1.50 2.28 1.63 1.30 3.50 1.20 4.50 1.06 8.80
3.76 1.27 2.56 1.51 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.22 1.70 1.83 2.07 1.41 3.02 1.28 3.86 1.59 2.44 1.40 3.06 1.32 3.59 1.17 5.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.12 1.67 1.58 2.28 1.35 3.05
5.10 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.18 4.75
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
Где смотреть матч Лидс 2:1 Ньюкасл онлайн

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Прогнозы на матч Лидс 2:1 Ньюкасл

Исход игры
Лидс
59.6% (90)
Ничья
30.5% (46)
Ньюкасл
9.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
47.3% (70)
Меньше
52.7% (78)
Обе команды забьют
Да
71.62% (106)
Нет
28.38% (42)
Популярный счёт
2:1 Лидс
32.5% (49)
1:1 Ничья
23.8% (36)
1:0 Лидс
19.9% (30)
1:2 Ньюкасл
6% (9)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Лидс
2.6% (4)
3:1 Лидс
2% (3)
0:2 Ньюкасл
2% (3)
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