Лидс
2:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Элланд Роуд
Ньюкасл
0:1
26' ГолХендрик Джефф
1:1
35' ГолБэмфорд Патрик
37' Желтая карточкаКлих Матеуш
48' Желтая карточкаФиллипс Кэлвин
50' Желтая карточкаХэйден Айзак
2:1
62' ГолМорено Родриго
18
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
26
Дарлоу
Карл
14
Хэйден
Айзак
15
Льюис
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касилья КикоВратарь
-
24 Дэвис ЛейфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
14 Хэйден АйзакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
26'
0:1
35'
1:1
37'
48'
50'
62'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|9
|0.69
|2.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.23
|3.
|Кошта Элдер
|2
|0.15
|4.
|Харрисон Джек
|1
|0.08
|5.
|Морено Родриго
|1
|0.08
|6.
|Даллас Стюарт
|1
|0.08
|7.
|Рафинья Диас
|1
|0.08
|8.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|7 (3)
|0.58
|2.
|Хендрик Джефф
|2
|0.17
|3.
|Жоэлинтон
|1
|0.08
|4.
|Альмирон Мигель
|1
|0.08
|5.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.08
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.08
|7.
|Гейл Дуайт
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|4
|0
|2.
|Филлипс Кэлвин
|4
|0
|3.
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Даллас Стюарт
|3
|0
|5.
|Эйлинг Люк
|2
|0
|6.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|7.
|Льоренте Диего
|1
|0
|8.
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|9.
|Рафинья Диас
|1
|0
|10.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|4
|0
|2.
|Льюис Джамал
|4
|0
|3.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|4.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|5.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|7.
|Жоэлинтон
|2
|0
|8.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|9.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|10.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|11.
|Манкильо Хави
|1
|0
|12.
|Альмирон Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|Ньюкасл
|15.38% (2)
|0
|0
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|61.54% (8)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал
Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун
Ньюкасл Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл
Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Лидс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 18
|25
|3.
|Лестер
|0:1 Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 16
|24
|4.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|5.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 18
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 14
|22
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 13
|18
|12.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 17
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|14.
|Лидс
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 23
|15
|15.
|Арсенал
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|16.
|Брайтон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 21
|10
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 18
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Лестер
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Арсенал
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|14.
|Лидс
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|0:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|6.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Лидс
|1:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|14.
|Арсенал
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|15.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лидс 2:1 Ньюкасл
Исход игры
Лидс
59.6% (90)
Ничья
30.5% (46)
Ньюкасл
9.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
47.3% (70)
Меньше
52.7% (78)
Обе команды забьют
Да
71.62% (106)
Нет
28.38% (42)
Популярный счёт
2:1 Лидс
32.5% (49)
1:1 Ничья
23.8% (36)
1:0 Лидс
19.9% (30)
1:2 Ньюкасл
6% (9)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Лидс
2.6% (4)
3:1 Лидс
2% (3)
0:2 Ньюкасл
2% (3)
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