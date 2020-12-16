ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! МОРЕНО!!! Харрисон слева навесил на Морено, который с двенадцати метров пробил головой в дальнюю штангу, от которой мяч залетел в сетку.

Замена в составе "Ньюкасла": вместо Джеффа Хендрика на поле вышел Эмиль Крафт.

Бэмфорд слева с острого угла пробил в ближний угол. Дарлоу мяч отбил.

Второй тайм в Лидсе!

Алиоски на левом фланге не смог обыграть Мёрфи.

Филлипс на фланге сбил Мёрфи и получил жёлтую карточку..

Фрейзер справа со штрафного навесил на Жоэлинтона, который головой пробил выше ворот.

Хэйден в центре поля сзади подкатился под Клиха и получил жёлтую карточку.

Эйлинг не попал головой по мячу после подачи от углового флага, а Жоэлинтон за спиной Люка сыграл на вынос.

Льюис слева прострелил в центр штрафной площади на Уилсона, которому не дал сыграть Купер.

Рафинья справа с дальней дистанции пробил в дальний угол неточно.

Алиоски слева прострелил к воротам. Дарлоу забрал мяч в руки.

Бэмфорд на чужой половине поля подтолкнул в спину Хендрика.

Жоэлинтон опасно сыграл у чужой штрафной площади против Филлипса.

Морено выкатил мяч на Бэмфорда, который с пятнадцати метров низом пробил по воротам слабо. Дарлоу забрал футбольный снаряд в руки.

Мёрфи не позволил Харрисону слева прострелить к воротам.

Харрисон на второй тайм вышел в футболке с номером на спине. Сервисная служба в перерыве сработала правильно.

Первый тайм

— Перерыв! "Лидс" - "Ньюкасл" - 1:1.

45' Алиоски слева навесил точно в руки Дарлоу.

45' 1 минуту добавил Хупер в первом тайме.

45' Даллас справа здорово убежал в отрыв, но его прострел пришёлся в соперника.

44' Хэйден сбил Алиоски на фланге.

43' Лонгстафф в центре поля сбил Эйлинга.

42' Удар Далласа с лёта с двадцати двух метров пришёлся в соперника.

41' Бэмфорд слева вывел к воротам Морено чей удар из пределов штрафной площади заблокировал Хэйден.

40' Рафинья переоценил скоростные возможности Далласа и передача справа вперёд сделал слишком сильно.

38' Хэйден справа навесил на Уилсона, который головой пробил выше ворот.

37' Клих на чужой половине поля сбил Фрейзера и получил первую жёлтую карточку в матче.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

БЭМФОРД!!! Рафинья справа навесил на Морено, который головой по дуге пробил в перекладину. Мяч отскочил к Бэмфорду, который головой добил его в сетку.

35' Алиоски слева навесил на Рафинью, который головой пробил выше перекладины.

34' Уилсон у центрального круга подтолкнул в спину Купера.

33' К Рафинье прилетел мяч после подачи слева. Диас с двенадцати метров ногой пробил точно в Дарлоу.

32' Рафинья справа навесил на Алиоски, который головой пробил точно в Дарлоу.

31' Харрисон вернулся на поле, но играет теперь в футболке без номера. Скорее всего, в перерыве это недоразумение будет исправлено.

30' Морено слева прострелил к воротам. Рафинья махнул ногой мимо мяча и не смог отправить его в дальний угол.

28' Разбит нос у Харрисона. Медики за пределами поля останавливают кровь и меняют футболку игроку "Лидса".

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ХЕНДРИК!!! Фрейзер слева навесил на Уилсона, который сделал скидку на дальнюю штангу, где Хендрик без помех отправил мяч в ворота.

26' Фрейзер слева из пределов штрафной площади низом пробил в дальний угол. Меслье растянулся на газон и мяч отбил.

25' Рафинья справа со штрафного навесил к дальней штанге. Филлипс сделал скидку на Клиха, который с двадцати одного метра пробил выше ворот.

24' Хэйден на фланге толкнул в спину Рафинью.

23' Рафинья слева из пределов штрафной площади пробил немного выше перекладины.

22' Харрисон слева оторвался от соперников и прострелил к дальней штанге, где партнёров не было.

21' Уилсон через двух соперников по центру не смог прорваться в чужую штрафную площадь.

20' Бэмфорд оказался в офсайде.

19' Купер после подачи от углового флага пробил головой по воротам. Дарлоу сумел отразить удар, а Рафинья на добивании сыграл неудачно.

18' Уилсон забрался в офсайд.

17' Рафинья справа прострелил к дальней штанге, где Клих не попал по мячу.

16' Клих с Алиоски на левом фланге сыграли несогласованно и упустили мяч за боковую линию поля.

15' Бэмфорд не смог сделать точную передачу слева в штрафную площадь на ход Алиоски.

14' Заброс Далласа справа в центр штрафной площади на Бэмфорда прервали защитники "Ньюкасла".

13' Харрисон слева прострелил на Морено, который в касание с двенадцати метров пробил выше ворот.

12' "Лидс" постепенно выравнивает игру. Хозяева стали почаще оказываться на чужой половине поля. Ждём угроз воротам.

11' Даллас справа прострелил к воротам. Дарлоу кулаком выбил мяч.

10' Хэйдену на линии штрафной площади мяч угодил в руку, но повода для санкций Хупер не усмотрел в эпизоде.

9' Уилсон оказался в офсайде.

8' Хозяева исполнили первый угловой удар, который никакой опаности воротам "Ньюкасла" не представлял.

7' Хозяева первую атаку организовали левым флангом, и Харрисон заработал угловой удар.

6' Хэйдену справа не удалось навесить к воротам.

5' Фрейзер дважды опасно прострелил слева к воротам, но Жоэлинтону соперники не позволили добраться до мяча.

4' Гости активнее провели стартовые минуты встречи. Заработаны пара штрафных ударов, которые не получилось разыграть опасно.

3' Хэйден слева с острого угла пробил по воротам. Мяч сверху опустился на перекладину.

2' "Лидс" играет в белой форме, "Ньюкасл" - в чёрно-фиолетовой.