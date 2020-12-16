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  3. Англия
Арсенал
1:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Саутгемптон
0'
0:1
18' Гол
Уолкотт Тео
26' Желтая карточка
Беднарек Ян
33' Желтая карточка
Бертранд Райан
45' Желтая карточка
Себальос Дани
1:1
52' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
58' Желтая карточка
Габриэль дос Сантос
62'
1
Лено
Бернд
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
25
Эльнени
Мохамед
8
Себальос
Дани
7
Сака
Букайо
19
Пепе
Николя
30
Нкетиа
Эдди
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
32
Уолкотт
Тео
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
Арсенал
3-4-3
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

18'
0:1
Уолкотт Тео
(Адамс Че)
26'
 
Беднарек Ян
33'
 
Бертранд Райан
45'
Себальос Дани
 
52'
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Нкетиа Эдди)
1:1
58'
Габриэль дос Сантос
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 (1) 0.23
2. Ляказетт Александр 3 0.23
3. Габриэль дос Сантос 2 0.15
4. Нкетиа Эдди 1 0.08
5. Пепе Николя 1 0.08
6. Сака Букайо 1 0.08
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 6 (2) 0.46
2. Адамс Че 4 0.31
3. Уорд-Праус Джеймс 4 0.31
4. Вестергор Янник 3 0.23
5. Уолкотт Тео 2 0.15
6. Армстронг Стюарт 2 0.15
7. Ромеу Ориоль 1 0.08
8. Беднарек Ян 1 0.08
9. Редмонд Натан 1 0.08
10. Дженепо Мусса 1 0.08
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 5 0
2. Джака Гранит 2 1
3. Ляказетт Александр 2 0
4. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
5. Себальос Дани 2 0
6. Холдинг Роб 2 0
7. Пепе Николя 0 1
8. Эльнени Мохамед 1 0
9. Парти Томас 1 0
10. Тирни Киран 1 0
11. Габриэль дос Сантос 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 4 0
2. Уокер-Питерс Кайл 3 0
3. Бертранд Райан 2 0
4. Уорд-Праус Джеймс 2 0
5. Дженепо Мусса 2 0
6. Маккарти Алекс 1 0
7. Стивенс Джек 1 0
8. Беднарек Ян 1 0
9. Адамс Че 1 0
10. Диалло Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 10% (1) 30% (3) 0 20% (2) 30% (3) 10% (1)
 Саутгемптон 8.33% (2) 12.5% (3) 37.5% (9) 12.5% (3) 8.33% (2) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Саутгемптон Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Саутгемптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:5 Арсенал Кубок Арсенал 0:2 Саутгемптон Кубок лиги Арсенал 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 1:2 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 6:1 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
2. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 27 - 18 25
3. Лестер 0:1 Заявка 13 8 0 5 24 - 16 24
4. Саутгемптон 1:1 Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Эвертон 1:0 Заявка 13 7 2 4 22 - 18 23
6. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
8. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
12. Ньюкасл 1:1 Заявка 12 5 3 4 15 - 17 18
13. Кристал Пэлас Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
14. Лидс 1:1 Заявка 13 4 3 6 18 - 23 15
15. Арсенал 1:1 Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон Заявка 12 2 4 6 15 - 21 10
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон 1:1 Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Эвертон 1:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Ньюкасл 1:1 Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер 0:1 Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
11. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Арсенал 1:1 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
14. Лидс 1:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер 0:1 Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Эвертон 1:0 Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон 1:1 Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс 1:1 Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Ньюкасл 1:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
14. Арсенал 1:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Жёлтая и сразу красная
    62'
    Красная! Габриэль уходит с поля!
  • Угловой
    61'
    После подачи Ингс выбил мяч, затем после прострела в штрафную Беднарек чуть не срезал мяч в свои ворота, но повезло и касание получилось совсем уж слабым. Маккарти забрал мяч себе. 
  • 60'
    Сака получил мяч на линии штрафной и пробил по воротам, удар получился не самый плохой, но Маккарти с ним справился и переправил мяч на "корнер". 
  • Угловой
    59'
    Уорд-Праус подал угловой на ближнюю, "Арсенал" сумел отбиться, но начать свою атаку не получилось. 
  • Желтая карточка
    58'
    Габриэль получил желтую за удар по ногам сзади. 


  • 57'
    Удар из-за пределов штрафной соорудили гости. Но серьезной опасности этот удар для Лено не представил. 
  • 56'
    Обамеянг совершил прорыв по левому флангу, подал в штрафную, но там ни оказалось никого из напарников. 
  • 55'
    Стандарт в исполнении "Святых". Уорд-Праус как и всегда у мяча. Подача на ближнюю штангу пошла, но до адресата в лице Ингза она не дошла. 
  • Офсайд
    54'
    Вновь Обамеянг оказался получателем неплохой передачи, но на этот раз форвард оказался в офсайде.
  • Описание гола
    52'
    ГОЛ!!! 1:1!!! Обамеянг!!! Сака получил мяч на левом фланге и сумел уйти от троих соперников! Далее отдал мяч на Нкетиа, который тут же продолжил атаку на Обамеянга. Нападающий из убойной позиции не промахнулся и положил мяч в самый угол ворот, сравняв счет!
  • Фол, нарушение
    51'
    Уолкотт с Ингсом на чужой половине поля вдвоем попытались отобрать мяч на правом фланге, но слишком грубо. Штрафной в исполнении хозяев.
  • 50'
    Сака классно перехватил мяч в центре поля, отдал дальше на Обамеянга, который в борьбе не смог обработать мяч, который ушел за боковую.
  • 49'
    Лондонцы пока чуть больше контролируют мяч, в отличие от первого тайма, но без опасных моментов.
  • 48'
    "Арсенал" вошел в чужую штрафную. Сака подключился по левому флангу, прострелил в центр, но неточно.
  • 47'
    Довольно размеренно начался второй тайм. Замен не было, мяч пока в центре поля.
  • Второй тайм начался
    Второй тайм стартовал. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И все. Перерыв.
  • 45'
    Габриэль ошибся с передачей в защите, Ингс мяч перехватил и пробил издали. Мяч прошел над крестовиной. 
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлено.
  • 45'
    Армстронг отдал передачу на Тео Уолкотта, который оказался на левом фланге, Тео пробил, пытаясь подкрутить мяч, но попал точно в Лено.
  • Желтая карточка
    44'
    Себальос получил желтую за фол в центре поля.
  • 43'
    А вот и штрафной "Саутгемптона". Уорд-Праус подает на Вестергора, который не сумел точно сбросить мяч партнеру, в итоге лондонцы отбились. 
  • 42'
    Себальос отдал классную передачу в разрез, нашел Пепе в штрафной, который с левой ноги с хорошей позиции пробил прямо в руки Маккарти.
  • 41'
    Вновь идет вперед "Арсенал". Отдает передачу верхом на Пепе, но тот зацепить за мяч не смог, да скинуть было некому. 
  • 40'
    Свою атаку, в которой Вестергор отдал совсем неудачный пас назад и чуть не привез, но смогли подстраховать его напарники. 
  • Угловой
    39'
    Угловой был у ворот гостей. Тут ничего опасного не получилось. "Саутгемптон" забрал себе мяч и начал развивать свою атаку. 
  • Опасный момент
    38'
    Ух, момент у "Арсенала". Сака на дриблинге прошел по левому флангу, прострелил, и Маккарти пришлось выручать ворота от рикошета от своего же игрока. Выручил в итоге, хотя было близко.
  • 37'
    Чуть отодвинул игру "Арсенал". Вновь Обамеянг на фланге, отдает передачу на Нкетиа, тот на Пепе, дальше на Себальоса, который упал в штрафной, но Пол Тирни пенальти там не углядел.
  • 36'
    Обамеянгу не удалось мяч сохранить на фланге и даже углового не будет, арбитр показывает удар от ворот.
  • 35'
    Гости как и всегда высоко прессингуют гостей и каждая передача "Арсенала" в обороне проходит в опаснейшей близости к игрокам "Саутгемптона". 
  • 34'
    Пепе прострелил с правого фланга, Обамеянг совсем немного не дотянулся до мяча, это Уорд-Праус ему помешал и выбил мяч из опасной зоны. 
  • Желтая карточка
    33'
    И еще одна желтая. Бертранд ее получает.
  • 32'
    Очень неплохое движение мяча демонстрируют гости, в итоге Уолкотт с правого фланга подает, но заканчивается все лишь фолом в атаке. 
  • 31'
    Вновь очень высоко поднимается линия обороны "Саутгемптона", Вестергор забрасывает теперь уже на Ингса, но "Арсенал" быстро подчищает.
  • 29'
    В той же атаке игрок хозяев решил метров с 34-х зарядить по чужим воротам, выше цели.
  • Опасный момент
    28'
    "Арсенал" вышел в быструю атаку, далее последовал пас с левого фланга от Обамеянга в центр штрафной на Пепе. Нападающий сильно пробил по воротам, но оборона "Саута" буквально легла под этот мяч.
  • Желтая карточка
    27'
    Кое-как "Арсенал" вышел с собственной половины поля, и тут же Беднарек сбил Нкетиа и получил желтую.
  • 26'
    Вестергор отдал хороший пас на в очередной раз забегающего Уолкотта, но у Тео не получилось пробить. Защитник смог выбить мяч. 
  • 25'
    61 на 39 владение мячом в пользу "Саутгемптона". Пожалуй, эта статистика вполне отражает расклад сил после первой 25-минутки.
  • Угловой
    24'
    Уолкотт, простреливая, заработал угловой. Уорд-Праус навесил в центр штрафной, но лондонцы отбились, хотя мяч все еще остался у гостей.
  • 23'
    Очень странное решение принимает Себальос, игрок пробил метров с 35, попал в защитника и отдал владение сопернику. 
  • 22'
    С левого фланга Эдди Нкетиа выполняет навес, но мяч даже до Маккарти не доходит.
  • 20'
    Тео открывает счет против своей бывшей команды и ставит ее в очень неудобное положение. "Святые" чуть лучше по-началу, а лондонцам нужно что-то менять, иначе зона вылета совсем уж близко.
  • Описание гола
    18'
    ГОЛ!!! 0:1!!! Адамс отдает классную передачу вразрез на Тео Уолкотта, который на скорости убегает от защитника и максимально технично переигрывает Лено в рандеву. Счет открыт!
  • Фол, нарушение
    17'
    Себальос грубо сбивает Уолкотта в центре поля, но Пол Тирни решил, что здесь карточки не было, хотя момент и правда спорный.
  • 16'
    Нкетиа вошел в штрафную с левого фланга и сразу же пробил, но совсем уж слабо, Маккарти спокойно забрал мяч. 
  • 15'
    Уорд-Праус решил закрутить мяч в ворота, но мяч полетел точно по позиции Лено, голкипер кулаками отбил игровой снаряд.
  • Фол, нарушение
    14'
    Бертранд отдает длинную передачу на Адамса, который зарабатывает штрафной на левом фланге. Это сфолил Габриэль.
  • Фол, нарушение
    13'
    Габриэл сфолил на Адамсе в центре поля, казалось рукой почти в самый глаз попал, но вроде как обошлось даже и без желтой. 
  • 12'
    Опять Мэйтленд-Найлс оказался с мячом на фланге, только теперь в обороне, чуть мяч не потерял, но сумел выйти из-под прессинга гостей. 
  • 11'
    Мэйтленд-Найлс на правом фланге встретил сопротивление в лице Ингса, который и не дал игроку "Арсенала" подать в штрафную.
  • 9'
    Гости пока решили покатать мяч на своей половине поля, хозяева в прессинге не преуспели, в результате "Святые" попытались начать атаку, но получилось не очень.
  • 8'
    Ориоль отдал хорошую передачу на Уолкотта, тот скинул на Ингса, и в самый последний момент защитники "Арсенала" смогли выбить мяч из ног форварда.
  • 7'
    А пока что Уорд-Праус подавал со штрафного, защитники выбили, а после подбора Бертранд пробил по воротам, но попал в игрока хозяев. 
  • 6'
    Хромая, Сака уходит за линию, пока не понятно сможет ли он продолжить.
  • Травма, повреждение
    5'
    Тирни сфолил на своей половине поля, но при этом Адамс, уже падая, задел Сака, который и упал на газон. Пауза.
  • 4'
    Теперь уже Нкетиа попытался навесить с другого фланга, но результат тот же: мяч после попадания в защитника уходит за боковую.
  • 3'
    Сака попытался подать в штрафную, но угодил в защитника. Аут.
  • 2'
    Нкетиа отдал неудачную передачу, и после перехвата Адамс из-за пределов штрафной пробил по воротам. Мимо створа.
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал.
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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Бонус: 5 000 ₽ 2.70 2.25 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.48 3.42
  5.47 3.42 1.77

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.08 6.50 1.11 4.60 1.19 4.90 1.31 2.85 1.42 1.87 2.00 1.85 1.95 1.27 3.70 1.12 6.10 1.08 7.77 1.03 9.10 1.03 9.90 0.00 17.50
11.00 1.04 9.50 1.06 3.75 1.28 2.91 1.42 2.05 1.86 1.57 2.44 1.44 2.83 1.18 5.10 1.16 5.35 1.06 9.70
4.26 1.25 3.69 1.29 2.46 1.57 2.01 1.88 1.73 2.16 1.47 2.74 1.51 2.62 1.60 2.39 1.43 2.88 1.15 6.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 1.40 2.90 1.20 4.44 1.07 8.40 1.04 10.00
3.00 1.39 2.03 1.79 1.47 2.68 1.17 5.25 1.11 6.50
3.19 1.38 2.63 1.52 2.07 1.83 1.65 2.33 1.26 4.00 1.13 6.17 1.24 4.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.70 1.45 1.68 2.18 1.32 3.30 1.24 4.00
4.05 1.24 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.85
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Где смотреть матч Арсенал 1:1 Саутгемптон онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал 1:1 Саутгемптон

Исход игры
Арсенал
72.4% (110)
Ничья
15.1% (23)
Саутгемптон
12.5% (19)
Тотал 2.5
Больше
65.1% (97)
Меньше
34.9% (52)
Обе команды забьют
Да
75.17% (112)
Нет
24.83% (37)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
42.1% (64)
2:0 Арсенал
11.2% (17)
1:1 Ничья
11.2% (17)
1:0 Арсенал
9.2% (14)
1:2 Саутгемптон
7.9% (12)
3:1 Арсенал
6.6% (10)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:1 Саутгемптон
2% (3)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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