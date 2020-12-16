Уорд-Праус подал угловой на ближнюю, "Арсенал" сумел отбиться, но начать свою атаку не получилось.

Сака получил мяч на линии штрафной и пробил по воротам, удар получился не самый плохой, но Маккарти с ним справился и переправил мяч на "корнер".

После подачи Ингс выбил мяч, затем после прострела в штрафную Беднарек чуть не срезал мяч в свои ворота, но повезло и касание получилось совсем уж слабым. Маккарти забрал мяч себе.

Довольно размеренно начался второй тайм. Замен не было, мяч пока в центре поля.

"Арсенал" вошел в чужую штрафную. Сака подключился по левому флангу, прострелил в центр, но неточно.

Лондонцы пока чуть больше контролируют мяч, в отличие от первого тайма, но без опасных моментов.

Сака классно перехватил мяч в центре поля, отдал дальше на Обамеянга, который в борьбе не смог обработать мяч, который ушел за боковую.

Уолкотт с Ингсом на чужой половине поля вдвоем попытались отобрать мяч на правом фланге, но слишком грубо. Штрафной в исполнении хозяев.

ГОЛ!!! 1:1!!! Обамеянг!!! Сака получил мяч на левом фланге и сумел уйти от троих соперников! Далее отдал мяч на Нкетиа, который тут же продолжил атаку на Обамеянга. Нападающий из убойной позиции не промахнулся и положил мяч в самый угол ворот, сравняв счет!

Вновь Обамеянг оказался получателем неплохой передачи, но на этот раз форвард оказался в офсайде.

Стандарт в исполнении "Святых". Уорд-Праус как и всегда у мяча. Подача на ближнюю штангу пошла, но до адресата в лице Ингза она не дошла.

Обамеянг совершил прорыв по левому флангу, подал в штрафную, но там ни оказалось никого из напарников.

Удар из-за пределов штрафной соорудили гости. Но серьезной опасности этот удар для Лено не представил.

Первый тайм

— И все. Перерыв.

45' Габриэль ошибся с передачей в защите, Ингс мяч перехватил и пробил издали. Мяч прошел над крестовиной.

45' 2 минуты добавлено.

45' Армстронг отдал передачу на Тео Уолкотта, который оказался на левом фланге, Тео пробил, пытаясь подкрутить мяч, но попал точно в Лено.

44' Себальос получил желтую за фол в центре поля.

43' А вот и штрафной "Саутгемптона". Уорд-Праус подает на Вестергора, который не сумел точно сбросить мяч партнеру, в итоге лондонцы отбились.

42' Себальос отдал классную передачу в разрез, нашел Пепе в штрафной, который с левой ноги с хорошей позиции пробил прямо в руки Маккарти.

41' Вновь идет вперед "Арсенал". Отдает передачу верхом на Пепе, но тот зацепить за мяч не смог, да скинуть было некому.

40' Свою атаку, в которой Вестергор отдал совсем неудачный пас назад и чуть не привез, но смогли подстраховать его напарники.

39' Угловой был у ворот гостей. Тут ничего опасного не получилось. "Саутгемптон" забрал себе мяч и начал развивать свою атаку.

38' Ух, момент у "Арсенала". Сака на дриблинге прошел по левому флангу, прострелил, и Маккарти пришлось выручать ворота от рикошета от своего же игрока. Выручил в итоге, хотя было близко.

37' Чуть отодвинул игру "Арсенал". Вновь Обамеянг на фланге, отдает передачу на Нкетиа, тот на Пепе, дальше на Себальоса, который упал в штрафной, но Пол Тирни пенальти там не углядел.

36' Обамеянгу не удалось мяч сохранить на фланге и даже углового не будет, арбитр показывает удар от ворот.

35' Гости как и всегда высоко прессингуют гостей и каждая передача "Арсенала" в обороне проходит в опаснейшей близости к игрокам "Саутгемптона".

34' Пепе прострелил с правого фланга, Обамеянг совсем немного не дотянулся до мяча, это Уорд-Праус ему помешал и выбил мяч из опасной зоны.

33' И еще одна желтая. Бертранд ее получает.

32' Очень неплохое движение мяча демонстрируют гости, в итоге Уолкотт с правого фланга подает, но заканчивается все лишь фолом в атаке.

31' Вновь очень высоко поднимается линия обороны "Саутгемптона", Вестергор забрасывает теперь уже на Ингса, но "Арсенал" быстро подчищает.

29' В той же атаке игрок хозяев решил метров с 34-х зарядить по чужим воротам, выше цели.

28' "Арсенал" вышел в быструю атаку, далее последовал пас с левого фланга от Обамеянга в центр штрафной на Пепе. Нападающий сильно пробил по воротам, но оборона "Саута" буквально легла под этот мяч.

27' Кое-как "Арсенал" вышел с собственной половины поля, и тут же Беднарек сбил Нкетиа и получил желтую.

26' Вестергор отдал хороший пас на в очередной раз забегающего Уолкотта, но у Тео не получилось пробить. Защитник смог выбить мяч.

25' 61 на 39 владение мячом в пользу "Саутгемптона". Пожалуй, эта статистика вполне отражает расклад сил после первой 25-минутки.

24' Уолкотт, простреливая, заработал угловой. Уорд-Праус навесил в центр штрафной, но лондонцы отбились, хотя мяч все еще остался у гостей.

23' Очень странное решение принимает Себальос, игрок пробил метров с 35, попал в защитника и отдал владение сопернику.

22' С левого фланга Эдди Нкетиа выполняет навес, но мяч даже до Маккарти не доходит.

20' Тео открывает счет против своей бывшей команды и ставит ее в очень неудобное положение. "Святые" чуть лучше по-началу, а лондонцам нужно что-то менять, иначе зона вылета совсем уж близко.

18' ГОЛ!!! 0:1!!! Адамс отдает классную передачу вразрез на Тео Уолкотта, который на скорости убегает от защитника и максимально технично переигрывает Лено в рандеву. Счет открыт!

17' Себальос грубо сбивает Уолкотта в центре поля, но Пол Тирни решил, что здесь карточки не было, хотя момент и правда спорный.

16' Нкетиа вошел в штрафную с левого фланга и сразу же пробил, но совсем уж слабо, Маккарти спокойно забрал мяч.

15' Уорд-Праус решил закрутить мяч в ворота, но мяч полетел точно по позиции Лено, голкипер кулаками отбил игровой снаряд.

14' Бертранд отдает длинную передачу на Адамса, который зарабатывает штрафной на левом фланге. Это сфолил Габриэль.

13' Габриэл сфолил на Адамсе в центре поля, казалось рукой почти в самый глаз попал, но вроде как обошлось даже и без желтой.

12' Опять Мэйтленд-Найлс оказался с мячом на фланге, только теперь в обороне, чуть мяч не потерял, но сумел выйти из-под прессинга гостей.

11' Мэйтленд-Найлс на правом фланге встретил сопротивление в лице Ингса, который и не дал игроку "Арсенала" подать в штрафную.

9' Гости пока решили покатать мяч на своей половине поля, хозяева в прессинге не преуспели, в результате "Святые" попытались начать атаку, но получилось не очень.

8' Ориоль отдал хорошую передачу на Уолкотта, тот скинул на Ингса, и в самый последний момент защитники "Арсенала" смогли выбить мяч из ног форварда.

7' А пока что Уорд-Праус подавал со штрафного, защитники выбили, а после подбора Бертранд пробил по воротам, но попал в игрока хозяев.

6' Хромая, Сака уходит за линию, пока не понятно сможет ли он продолжить.

5' Тирни сфолил на своей половине поля, но при этом Адамс, уже падая, задел Сака, который и упал на газон. Пауза.

4' Теперь уже Нкетиа попытался навесить с другого фланга, но результат тот же: мяч после попадания в защитника уходит за боковую.

3' Сака попытался подать в штрафную, но угодил в защитника. Аут.

2' Нкетиа отдал неудачную передачу, и после перехвата Адамс из-за пределов штрафной пробил по воротам. Мимо створа.