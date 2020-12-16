Арсенал
1:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Эмирейтс
Саутгемптон
0:1
18' ГолУолкотт Тео
26' Желтая карточкаБеднарек Ян
33' Желтая карточкаБертранд Райан
45' Желтая карточкаСебальос Дани
1:1
52' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
58' Желтая карточкаГабриэль дос Сантос
16
Холдинг
Роб
19
Пепе
Николя
30
Нкетиа
Эдди
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
Ход матча
18'
0:1
26'
33'
45'
52'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3 (1)
|0.23
|2.
|Ляказетт Александр
|3
|0.23
|3.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.15
|4.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.08
|5.
|Пепе Николя
|1
|0.08
|6.
|Сака Букайо
|1
|0.08
|7.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|9.
|Себальос Дани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.46
|2.
|Адамс Че
|4
|0.31
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0.31
|4.
|Вестергор Янник
|3
|0.23
|5.
|Уолкотт Тео
|2
|0.15
|6.
|Армстронг Стюарт
|2
|0.15
|7.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.08
|8.
|Беднарек Ян
|1
|0.08
|9.
|Редмонд Натан
|1
|0.08
|10.
|Дженепо Мусса
|1
|0.08
|11.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|5
|0
|2.
|Джака Гранит
|2
|1
|3.
|Ляказетт Александр
|2
|0
|4.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|5.
|Себальос Дани
|2
|0
|6.
|Холдинг Роб
|2
|0
|7.
|Пепе Николя
|0
|1
|8.
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|9.
|Парти Томас
|1
|0
|10.
|Тирни Киран
|1
|0
|11.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|2.
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|3.
|Бертранд Райан
|2
|0
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|5.
|Дженепо Мусса
|2
|0
|6.
|Маккарти Алекс
|1
|0
|7.
|Стивенс Джек
|1
|0
|8.
|Беднарек Ян
|1
|0
|9.
|Адамс Че
|1
|0
|10.
|Диалло Ибраима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|10% (1)
|30% (3)
|0
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|Саутгемптон
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|37.5% (9)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +12 =1 -7Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Саутгемптон Последние 20 матчей: +11 =5 -4Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Арсенал 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:5 Арсенал Кубок Арсенал 0:2 Саутгемптон Кубок лиги Арсенал 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 1:2 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 6:1 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 18
|25
|3.
|Лестер
|0:1 Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 16
|24
|4.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|5.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 18
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 14
|22
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 13
|18
|12.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 17
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|14.
|Лидс
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 23
|15
|15.
|Арсенал
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|16.
|Брайтон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 21
|10
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 18
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Лестер
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Арсенал
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|14.
|Лидс
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|0:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|6.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Лидс
|1:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|14.
|Арсенал
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|15.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал 1:1 Саутгемптон
Исход игры
Арсенал
72.4% (110)
Ничья
15.1% (23)
Саутгемптон
12.5% (19)
Тотал 2.5
Больше
65.1% (97)
Меньше
34.9% (52)
Обе команды забьют
Да
75.17% (112)
Нет
24.83% (37)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
42.1% (64)
2:0 Арсенал
11.2% (17)
1:1 Ничья
11.2% (17)
1:0 Арсенал
9.2% (14)
1:2 Саутгемптон
7.9% (12)
3:1 Арсенал
6.6% (10)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:1 Саутгемптон
2% (3)
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