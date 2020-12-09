Арсенал
Позже
Стадион: Эмирейтс
Саутгемптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|3
|0.25
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2 (1)
|0.17
|3.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.17
|4.
|Пепе Николя
|1
|0.08
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.08
|6.
|Сака Букайо
|1
|0.08
|7.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|9.
|Себальос Дани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.5
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0.33
|3.
|Адамс Че
|4
|0.33
|4.
|Вестергор Янник
|3
|0.25
|5.
|Армстронг Стюарт
|2
|0.17
|6.
|Уолкотт Тео
|1
|0.08
|7.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.08
|8.
|Беднарек Ян
|1
|0.08
|9.
|Редмонд Натан
|1
|0.08
|10.
|Дженепо Мусса
|1
|0.08
|11.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|5
|0
|2.
|Джака Гранит
|2
|1
|3.
|Ляказетт Александр
|2
|0
|4.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|5.
|Холдинг Роб
|2
|0
|6.
|Пепе Николя
|0
|1
|7.
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|8.
|Себальос Дани
|1
|0
|9.
|Парти Томас
|1
|0
|10.
|Тирни Киран
|1
|0
|11.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|2.
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|4.
|Дженепо Мусса
|2
|0
|5.
|Бертранд Райан
|1
|0
|6.
|Маккарти Алекс
|1
|0
|7.
|Стивенс Джек
|1
|0
|8.
|Адамс Че
|1
|0
|9.
|Диалло Ибраима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|10% (1)
|30% (3)
|0
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|Саутгемптон
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|37.5% (9)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +12 =1 -7Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Саутгемптон Последние 20 матчей: +11 =5 -4Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Арсенал 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:5 Арсенал Кубок Арсенал 0:2 Саутгемптон Кубок лиги Арсенал 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 1:2 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 6:1 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 18
|25
|3.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|24 - 15
|24
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 17
|23
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 12
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|8.
|Эвертон
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 13
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|15.
|Арсенал
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|10 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 21
|10
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 18
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 25
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|14.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|15.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал - Саутгемптон
Исход игры
Арсенал
77.1% (37)
Ничья
10.4% (5)
Саутгемптон
12.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
71.74% (33)
Меньше
28.26% (13)
Обе команды забьют
Да
78.26% (36)
Нет
21.74% (10)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
52.1% (25)
2:0 Арсенал
12.5% (6)
1:2 Саутгемптон
6.3% (3)
1:0 Арсенал
6.3% (3)
1:1 Ничья
6.3% (3)
2:2 Ничья
4.2% (2)
3:1 Арсенал
4.2% (2)
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