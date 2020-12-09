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Арсенал
 
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Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.25
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 (1) 0.17
3. Габриэль дос Сантос 2 0.17
4. Пепе Николя 1 0.08
5. Нкетиа Эдди 1 0.08
6. Сака Букайо 1 0.08
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 6 (2) 0.5
2. Уорд-Праус Джеймс 4 0.33
3. Адамс Че 4 0.33
4. Вестергор Янник 3 0.25
5. Армстронг Стюарт 2 0.17
6. Уолкотт Тео 1 0.08
7. Ромеу Ориоль 1 0.08
8. Беднарек Ян 1 0.08
9. Редмонд Натан 1 0.08
10. Дженепо Мусса 1 0.08
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 5 0
2. Джака Гранит 2 1
3. Ляказетт Александр 2 0
4. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
5. Холдинг Роб 2 0
6. Пепе Николя 0 1
7. Эльнени Мохамед 1 0
8. Себальос Дани 1 0
9. Парти Томас 1 0
10. Тирни Киран 1 0
11. Габриэль дос Сантос 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 4 0
2. Уокер-Питерс Кайл 3 0
3. Уорд-Праус Джеймс 2 0
4. Дженепо Мусса 2 0
5. Бертранд Райан 1 0
6. Маккарти Алекс 1 0
7. Стивенс Джек 1 0
8. Адамс Че 1 0
9. Диалло Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 10% (1) 30% (3) 0 20% (2) 30% (3) 10% (1)
 Саутгемптон 8.33% (2) 12.5% (3) 37.5% (9) 12.5% (3) 8.33% (2) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Саутгемптон Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Саутгемптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:5 Арсенал Кубок Арсенал 0:2 Саутгемптон Кубок лиги Арсенал 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 1:2 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 6:1 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
2. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 27 - 18 25
3. Лестер Заявка 12 8 0 4 24 - 15 24
4. Саутгемптон Заявка 12 7 2 3 24 - 17 23
5. Челси Заявка 12 6 4 2 25 - 12 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Эвертон Заявка 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Манчестер Сити Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
10. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
11. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
12. Кристал Пэлас Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
13. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 11 - 16 17
14. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
15. Арсенал Заявка 12 4 1 7 10 - 15 13
16. Брайтон Заявка 12 2 4 6 15 - 21 10
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Лестер Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
13. Арсенал Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Арсенал 77.1% (37)
    X 10.4% (5)
    Саутгемптон 12.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Саутгемптон
    2.30
    3.70
    3.30
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.45 3.30
    Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.45 3.25
    Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.70 3.20
      2.30 3.52 3.30

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.01 9.20 1.04 3.95 1.25 3.10 1.39 2.06 1.83 1.86 2.05 1.63 2.41 1.39 3.00 1.19 4.90 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 16.50
    12.25 1.04 10.50 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.06 1.85 1.60 2.38 1.40 3.00 1.18 4.95 1.15 5.75 1.05 10.75
    4.19 1.26 2.45 1.61 2.07 1.83 1.85 2.07 1.61 2.44 1.49 2.78 1.41 3.10 1.15 6.20
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.07 1.76 1.45 2.70 1.15 5.30
    3.15 1.36 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
    3.27 1.37 2.69 1.51 2.11 1.80 1.67 2.30 1.48 2.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.76 2.00 1.33 3.15
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.23
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.35
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    Прогнозы на матч Арсенал - Саутгемптон

    Исход игры
    Арсенал
    77.1% (37)
    Ничья
    10.4% (5)
    Саутгемптон
    12.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.74% (33)
    Меньше
    28.26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    52.1% (25)
    2:0 Арсенал
    12.5% (6)
    1:2 Саутгемптон
    6.3% (3)
    1:0 Арсенал
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    3:1 Арсенал
    4.2% (2)
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