Сначала Фухс, а затем Мэддисон выполнили безадресные подачи с разных флангов, продолжает атаковать "Лестер" большими силами.

Тилеманс из глубины поля выполнял проникающую передачу в направлении Варди, но получилось слишком сильно, мяч укатился за лицевую линию.

Сигурдссон перехватил мяч в центре поля, потащил его по левому флангу, лишь в последний момент успел ему помешать Фофана.

Гомеш выполнил перевод на левый фланг, но опережает там Ришарлисона Джастин, выбивая мяч за боковую линию.

Фофана неаккуратно сыграл локтем в единоборстве с Ришарлисоном, но арбитр этого не видел, держится за челюсть бразилец.

Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!

Юндер покатил мяч в штрафную площадь "Эвертона" на Варди, но арбитр фиксирует положение "вне игры" у нападающего.

Быстрая контратака хозяев заканчивается нарушением правил Холгейта на Барнсе, желтая карточка для защитника "Эвертона".

И тут же ещё одна желтая карточка, это Годфри придержал за футболку Мэддисона на своей половине поля. Две желтых карточки для крайних защитников "Эвертона" за минуту.

Быстро разыграли стандарт футболисты "Лестера", в результате чего оказался на правом фланге Джастин, но не смог обыграть там Ауйоби.

Большими силами атакуют хозяева, провёл со своей командой беседу Роджерс, с другим настроем они вышли на второй тайм.

Юндер оказался на подборе у чужой штрафной площади, но тут же здорово играет против него в отборе Ауйоби, теряет мяч турецкий футболист.

Джастин прорвался по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но попал в Кина, угловой исполнят футболисты "Лестера".

Пошла подача на ближнюю штангу, выбивает оттуда мяч Кин. На подборе первым оказался Тилеманс, но пробил мимо ворот.

Первый тайм

— Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:1.

45' Тилеманс покатил мяч в штрафную гостей на Юндера, который сразу же завалился на газон в окружении соперников, арбитр показывает, что нужно подниматься.

45' К основному времени первого тайма добавлены две минуты.

44' Ничего не происходит в последние минуты, хозяева перекатывают мяч на своей половине поля, а вперед продвигаться не спешат.

43' Показали еще раз Аллана, сам он передвигается за пределами поля, но за заднюю поверхность бедра по-прежнему держится.

42' Замена в составе "Эвертона". Вместо Аллана на поле появился Андре Гомеш.

41' Да, уносят на носилках бразильца. Корчится он от боли. Не было никакого контакта, так что и виновных в травме Аллана искать не стоит.

40' Аллан тем временем оказался на газоне, держится за заднюю поверхность бедра полузащитник "Эвертона", готовится замена.

39' Быстрый ответ "Лестера" заканчивается ударом от Юндера, который из-за пределов штрафной выстрелил точно в руки Ольсену.

38' Мягкую подачу выполнил Сигурдссон, выиграл верховую борьбу в чужой штрафной Калверт-Льюин, но пробил точно в руки голкиперу.

37' Штрафной на правом фланге атаки заработали гости. Это Фухс влетел в ноги Холгейту, в очередной раз подходит к мячу Сигурдссон.

36' Продолжают атаковать "ириски", в основном через фланги они играют, что в целом немудрено, потому что очень сильные вингеры у "Эвертона".

35' Но и этот корнер ничем опасным не закончился, а в продолжении атаки забирается в положение "вне игры" Ришарлисон.

34' Сигурдссон выполнил подачу в штрафную, выбивается оттуда мяч, на подборе первым оказался Дукуре, но его удар был заблокирован, ещё один угловой будет.

33' Классный перевод на правый фланг на Ауйоби, которому не позволил прострелить вдоль ворот Фухс, угловой исполнят гости.

32' Быстрая атака гостей. Ауйоби прорвался по правому флангу и оттуда прострелил в штрафную, добрался там до мяча Ришарлисон, но пробить акцентированно не смог.

31' Варди в подкат пошел, прессингуя Кина! Аж опешил от такого защитник "Эвертона", но мяч тем не менее он не потерял.

30' Как же грамотно играет Калверт-Льюин! Вроде бы не так заметен англичанин в первом тайме, но массу единоборств он выигрывает, вот и сейчас оказался он проворнее Фофаны.

29' Джастин вступил в прессинг на чужой половине поля и завалил на газон Годфри, необязательный фол в атаке в исполнении игрока "Лестера".

28' Варди оттянулся к центру поля, получил там мяч, но тут же влетел ему в спину Мина, недоволен ещё остался решением арбитра защитник "Эвертона".

27' Юндер получил мяч на правом фланге, не увидел никакого продолжения в атаке и пошёл прямиком к своим воротам.

26' Больше атаковать стали хозяева после пропущенного гола, хотя и "ириски" теперь не столь активны, полностью устраивает их счёт.

25' Мэддисон выполнил подачу в центр штрафной, вновь выбивается оттуда мяч. На подборе оказался первым Юндер и пробил левее створа.

24' Стандарт на чужой половине поля заработали хозяева. Юндер выполнил подачу в штрафную, но Кин выбивает оттуда мяч на угловой.

23' Тут же могли сравнивать счет хозяева. Джастин прорвался по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной, совсем один там оказался Варди, но головой пробил точно в руки Ольсену.

22' Теперь может раскрыться наша игра, вынужден будет идти "Лестер" в атаку, всё-таки уступать на свое поле прямому конкуренту не хочется.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Ришарлисон! Всё по делу, слишком пассивно играют хозяева. Получил мяч на левом фланге Ришарлисон, сместился в центр и выстрелил в дальний угол, не очень сильным был удар, но Шмейхель не выручил, ошибся голкипер.

20' Перекатывают мяч на своей половине поля гости, а "Лестер" этому особо и не препятствует, встречая соперника довольно-таки глубоко.

19' Так сразу и не припомню, когда в последний раз хозяева выходили в атаку, а ведь очень активно они начали сегодняшний матч.

18' Калверти-Льюин получил мяч в чужой штрафной и завалился на газон в борьбе с Ндиди, арбитр показывает, что нужно подниматься.

17' От левого углового флажка выполнил подачу Сигурдссон, но нарушил правила в борьбе с Менди Холгейт, высоко подняв ногу.

16' Вновь Сигурдссон выполнил подачу в центр штрафной, но до удара дело не дошло, мяч выбивается за лицевую линию.

15' Менди в центре поля прихватил за футболку Аллана, тем самым сорвав контратаку соперника, заслуженная желтая карточка полузащитнику "Эвертона".

14' Сигурдссон выполнил подачу в центр штрафной, выиграл там верховую борьбу Мина, но головой пробил в спину одному из соперников.

13' Аллан классно перевел мяч на правый фланг, где оказался Айуоби и заработал угловой в единоборстве с Фухсом.

12' Много борьбы в первые минуты встречи, а вот конструктива в атакующих действиях пока не видно, не хочет ни одна из команд отдавать инициативу.

11' Юндер с правого фланга ворвался в штрафную площадь "Эвертона" и выполнил заброс на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

10' Фофана подключился к атаке "Лестера" по правому флангу, но не смог сохранить мяч в единоборстве с тремя соперниками защитник.

9' На ровном месте теряют мяч гости. Это Аллан в центре поля выполнил передачу за боковую линию, никто даже не мешал бразильцу.

8' Что-то подсказывает своим подопечным Анчелотти, гораздо активнее начали действовать в последние минуты "ириски".

7' Дукуре оказался на правом фланге атаки, но неудачно сыграл Абдулай, потеряв мяч в борьбе с защитником "Лестера".

6' А вот и главный тренер "Лестера" Брендар Роджерс выступил в качестве мальчика, подающего мячи, пробежался североирландский специалист.

5' Ришарлисон получил мяч на левом краю штрафной площади хозяев и сразу же прострелил вдоль ворот, не смог там подстроиться под удар Айуоби.

4' Из глубины поля выполнял передачу Аллан в направлении Калверта-Льюина, но получилось слишком сильно, не добрался форвард до мяча.

3' Гораздо активнее начали матч футболисты "Лестера", не позволяют они пока выйти сопернику со своей половины поля.

2' И сразу же создают неплохой момент хозяева. Прошла быстрая атака "Лестера" через левый фланг, а затем скинул мяч под удар Тилемансу Варди, бельгиец с линии штрафной площади пробил чуть левее створа.