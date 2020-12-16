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Лестер
0:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Эвертон
0'
15' Желтая карточка
Менди Нампалис
0:1
21' Гол
Ришарлисон
49' Желтая карточка
Холгейт Мэйсон
49' Желтая карточка
Годфри Бен
57'
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
25
Ндиди
Уилфред
3
Фофана
Уэсли
28
Фухс
Кристиан
8
Тилеманс
Юри
24
Менди
Нампалис
19
Юндер
Дженгиз
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
33
Ольсен
Робин
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
10
Сигурдссон
Гильфи
17
Айуоби
Алекс
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
Лестер
4-2-3-1
Эвертон
4-3-3

Ход матча

15'
Менди Нампалис
 
21'
0:1
Ришарлисон
(Айуоби Алекс)
41'
 
Гомеш Андре
Аллан Маркес
49'
 
Холгейт Мэйсон
49'
 
Годфри Бен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 10 (5) 0.77
2. Мэддисон Джеймс 3 0.23
3. Барнс Харви 3 0.23
4. Тилеманс Юри 3 (2) 0.23
5. Кастань Тимоти 1 0.08
6. Прает Деннис 1 0.08
7. Джастин Джеймс 1 0.08
8. Перес Айосе 1 0.08
9. Юндер Дженгиз 0 0
10. Менди Нампалис 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 11 0.85
2. Родригес Хамес 3 0.23
3. Ришарлисон 2 (1) 0.15
4. Кин Майкл 2 0.15
5. Дукуре Абдулай 1 0.08
6. Сигурдссон Гильфи 1 (1) 0.08
7. Бернард Дуарте 1 0.08
8. Мина Йерри 1 0.08
9. Динь Люка 0 0
10. Айуоби Алекс 0 0
11. Коулмэн Шеймус 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Менди Нампалис 4 0
3. Фухс Кристиан 3 0
4. Тилеманс Юри 3 0
5. Мэддисон Джеймс 2 0
6. Джастин Джеймс 2 0
7. Фофана Уэсли 2 0
8. Перес Айосе 1 0
9. Варди Джейми 1 0
10. Амарти Даниэль 1 0
11. Кастань Тимоти 1 0
12. Сёюнджю Чаглар 1 0
13. Томас Люк 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 4 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Ришарлисон 2 1
4. Холгейт Мэйсон 2 0
5. Динь Люка 0 1
6. Тосун Дженк 1 0
7. Родригес Хамес 1 0
8. Гомеш Андре 1 0
9. Бернард Дуарте 1 0
10. Мина Йерри 1 0
11. Калверт-Льюин Доминик 1 0
12. Годфри Бен 1 0
13. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 13.04% (3) 8.7% (2) 39.13% (9)
 Эвертон 9.52% (2) 23.81% (5) 28.57% (6) 14.29% (3) 14.29% (3) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер
Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн
Эвертон Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон
Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла

Последние игры между собой

Лестер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Эвертон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Эвертон 2:1 Лестер Премьер-лига Эвертон 2:2 Лестер Кубок лиги Лестер 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:2 Лестер Премьер-лига Эвертон 1:2 Лестер Кубок Лестер 0:2 Эвертон Премьер-лига Лестер 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Лестер Премьер-лига Эвертон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Лестер Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
2. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 27 - 18 25
3. Лестер 0:1 Заявка 13 8 0 5 24 - 16 24
4. Саутгемптон 1:1 Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Эвертон 1:0 Заявка 13 7 2 4 22 - 18 23
6. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
8. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
12. Ньюкасл 1:1 Заявка 12 5 3 4 15 - 17 18
13. Кристал Пэлас Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
14. Лидс 1:1 Заявка 13 4 3 6 18 - 23 15
15. Арсенал 1:1 Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон Заявка 12 2 4 6 15 - 21 10
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон 1:1 Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Эвертон 1:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Ньюкасл 1:1 Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер 0:1 Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
11. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Арсенал 1:1 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
14. Лидс 1:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер 0:1 Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Эвертон 1:0 Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон 1:1 Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс 1:1 Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Ньюкасл 1:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
14. Арсенал 1:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 59'
    Фофана неаккуратно сыграл локтем в единоборстве с Ришарлисоном, но арбитр этого не видел, держится за челюсть бразилец.
  • 58'
    Гомеш выполнил перевод на левый фланг, но опережает там Ришарлисона Джастин, выбивая мяч за боковую линию.
  • 57'
    Сигурдссон перехватил мяч в центре поля, потащил его по левому флангу, лишь в последний момент успел ему помешать Фофана.
  • 56'
    Тилеманс из глубины поля выполнял проникающую передачу в направлении Варди, но получилось слишком сильно, мяч укатился за лицевую линию.
  • 55'
    Сначала Фухс, а затем Мэддисон выполнили безадресные подачи с разных флангов, продолжает атаковать "Лестер" большими силами.
  • Угловой
    54'
    Пошла подача на ближнюю штангу, выбивает оттуда мяч Кин. На подборе первым оказался Тилеманс, но пробил мимо ворот.
  • 53'
    Джастин прорвался по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но попал в Кина, угловой исполнят футболисты "Лестера".
  • 52'
    Юндер оказался на подборе у чужой штрафной площади, но тут же здорово играет против него в отборе Ауйоби, теряет мяч турецкий футболист.
  • 51'
    Большими силами атакуют хозяева, провёл со своей командой беседу Роджерс, с другим настроем они вышли на второй тайм.
  • 50'
    Быстро разыграли стандарт футболисты "Лестера", в результате чего оказался на правом фланге Джастин, но не смог обыграть там Ауйоби.
  • Желтая карточка
    49'
    И тут же ещё одна желтая карточка, это Годфри придержал за футболку Мэддисона на своей половине поля. Две желтых карточки для крайних защитников "Эвертона" за минуту.
  • Желтая карточка
    48'
    Быстрая контратака хозяев заканчивается нарушением правил Холгейта на Барнсе, желтая карточка для защитника "Эвертона".
  • Офсайд
    47'
    Юндер покатил мяч в штрафную площадь "Эвертона" на Варди, но арбитр фиксирует положение "вне игры" у нападающего.
  • Второй тайм начался
    46'
    Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:1.
  • 45'
    Тилеманс покатил мяч в штрафную гостей на Юндера, который сразу же завалился на газон в окружении соперников,  арбитр показывает, что нужно подниматься. 
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлены две минуты.
  • 44'
    Ничего не происходит в последние минуты, хозяева перекатывают мяч на своей половине поля, а вперед продвигаться не спешат.
  • 43'
    Показали еще раз Аллана, сам он передвигается за пределами поля, но за заднюю поверхность бедра по-прежнему держится. 
  • Замена
    42'
    Замена в составе "Эвертона". Вместо Аллана на поле появился Андре Гомеш.
  • 41'
    Да, уносят на носилках бразильца. Корчится он от боли. Не было никакого контакта, так что и виновных в травме Аллана искать не стоит.
  • 40'
    Аллан тем временем оказался на газоне, держится за заднюю поверхность бедра полузащитник "Эвертона", готовится замена.
  • 39'
    Быстрый ответ "Лестера" заканчивается ударом от Юндера, который из-за пределов штрафной выстрелил точно в руки Ольсену.
  • 38'
    Мягкую подачу выполнил Сигурдссон, выиграл верховую борьбу в чужой штрафной Калверт-Льюин, но пробил точно в руки голкиперу.
  • 37'
    Штрафной на правом фланге атаки заработали гости. Это Фухс влетел в ноги Холгейту, в очередной раз подходит к мячу Сигурдссон.
  • 36'
    Продолжают атаковать "ириски", в основном через фланги они играют, что в целом немудрено, потому что очень сильные вингеры у "Эвертона".
  • Угловой
    35'
    Но и этот корнер ничем опасным не закончился, а в продолжении атаки забирается в положение "вне игры" Ришарлисон. 
  • Угловой
    34'
    Сигурдссон выполнил подачу в штрафную, выбивается оттуда мяч, на подборе первым оказался Дукуре, но его удар был заблокирован, ещё один угловой будет.
  • 33'
    Классный перевод на правый фланг на Ауйоби, которому не позволил прострелить вдоль ворот Фухс, угловой исполнят гости.
  • 32'
    Быстрая атака гостей. Ауйоби прорвался по правому флангу и оттуда прострелил в штрафную, добрался там до мяча Ришарлисон, но пробить акцентированно не смог.
  • 31'
    Варди в подкат пошел, прессингуя Кина! Аж опешил от такого защитник "Эвертона", но мяч тем не менее он не потерял. 
  • 30'
    Как же грамотно играет Калверт-Льюин! Вроде бы не так заметен англичанин в первом тайме, но массу единоборств он выигрывает, вот и сейчас оказался он проворнее Фофаны.
  • 29'
    Джастин вступил в прессинг на чужой половине поля и завалил на газон Годфри, необязательный фол в атаке в исполнении игрока "Лестера". 
  • 28'
    Варди оттянулся к центру поля, получил там мяч, но тут же влетел ему в спину Мина, недоволен ещё остался решением арбитра защитник "Эвертона".
  • 27'
    Юндер получил мяч на правом фланге, не увидел никакого продолжения в атаке и пошёл прямиком к своим воротам. 
  • 26'
    Больше атаковать стали хозяева после пропущенного гола, хотя и "ириски" теперь не столь активны, полностью устраивает их счёт.
  • Угловой
    25'
    Мэддисон выполнил подачу в центр штрафной, вновь выбивается оттуда мяч. На подборе оказался первым Юндер и пробил левее створа.
  • 24'
    Стандарт на чужой половине поля заработали хозяева. Юндер выполнил подачу в штрафную, но Кин выбивает оттуда мяч на угловой.
  • Опасный момент
    23'
    Тут же могли сравнивать счет хозяева. Джастин прорвался по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной, совсем один там оказался Варди, но головой пробил точно в руки Ольсену.
  • 22'
    Теперь может раскрыться наша игра, вынужден будет идти "Лестер" в атаку, всё-таки уступать на свое поле прямому конкуренту не хочется.
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Ришарлисон! Всё по делу, слишком пассивно играют хозяева. Получил мяч на левом фланге Ришарлисон, сместился в центр и выстрелил в дальний угол, не очень сильным был удар, но Шмейхель не выручил, ошибся голкипер.  
  • 20'
    Перекатывают мяч на своей половине поля гости, а "Лестер" этому особо и не препятствует, встречая соперника довольно-таки глубоко.
  • 19'
    Так сразу и не припомню, когда в последний раз хозяева выходили в атаку, а ведь очень активно они начали сегодняшний матч.
  • 18'
    Калверти-Льюин получил мяч в чужой штрафной и завалился на газон в борьбе с Ндиди, арбитр показывает, что нужно подниматься. 
  • Угловой
    17'
    От левого углового флажка выполнил подачу Сигурдссон, но нарушил правила в борьбе с Менди Холгейт, высоко подняв ногу.
  • 16'
    Вновь Сигурдссон выполнил подачу в центр штрафной, но до удара дело не дошло, мяч выбивается за лицевую линию.
  • Желтая карточка
    15'
    Менди в центре поля прихватил за футболку Аллана, тем самым сорвав контратаку соперника, заслуженная желтая карточка полузащитнику "Эвертона".
  • Угловой
    14'
    Сигурдссон выполнил подачу в центр штрафной, выиграл там верховую борьбу Мина, но головой пробил в спину одному из соперников.
  • 13'
    Аллан классно перевел мяч на правый фланг, где оказался Айуоби и заработал угловой в единоборстве с Фухсом.
  • 12'
    Много борьбы в первые минуты встречи, а вот конструктива в атакующих действиях пока не видно, не хочет ни одна из команд отдавать инициативу.
  • 11'
    Юндер с правого фланга ворвался в штрафную площадь "Эвертона" и выполнил заброс на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 10'
    Фофана подключился к атаке "Лестера" по правому флангу, но не смог сохранить мяч в единоборстве с тремя соперниками защитник.
  • 9'
    На ровном месте теряют мяч гости. Это Аллан в центре поля выполнил передачу за боковую линию, никто даже не мешал бразильцу.
  • 8'
    Что-то подсказывает своим подопечным Анчелотти, гораздо активнее начали действовать в последние минуты "ириски".
  • 7'
    Дукуре оказался на правом фланге атаки, но неудачно сыграл Абдулай, потеряв мяч в борьбе с защитником "Лестера".
  • 6'
    А вот и главный тренер "Лестера" Брендар Роджерс выступил в качестве мальчика, подающего мячи, пробежался североирландский специалист. 
  • 5'
    Ришарлисон получил мяч на левом краю штрафной площади хозяев и сразу же прострелил вдоль ворот, не смог там подстроиться под удар Айуоби.
  • 4'
    Из глубины поля выполнял передачу Аллан в направлении Калверта-Льюина, но получилось слишком сильно, не добрался форвард до мяча.
  • 3'
    Гораздо активнее начали матч футболисты "Лестера", не позволяют они пока выйти сопернику со своей половины поля.
  • Опасный момент
    2'
    И сразу же создают неплохой момент хозяева. Прошла быстрая атака "Лестера" через левый фланг, а затем скинул мяч под удар Тилемансу Варди, бельгиец с линии штрафной площади пробил чуть левее створа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Составы команд находятся в одноименной вкладке.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 13-го тура английской Премьер-лиги "Лестер" - "Эвертон". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан.
    • Прогнозы 151
    Лестер 74.2% (112)
    X 21.9% (33)
    Эвертон 4% (6)
    Все прогнозы
    2.21 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Эвертон
    6.30
    3.65
    3.65
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.60 3.65 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 3.15 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.58 3.65
  5.97 3.40 1.72

Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.08 9.70 1.02 4.44 1.12 3.25 1.35 1.80 2.00 1.89 1.92 1.70 2.23 1.23 4.05 1.21 4.60 1.05 9.50 1.04 8.40 1.02 13.00 1.01 16.00
11.75 1.04 10.25 1.05 4.05 1.25 3.32 1.34 2.18 1.76 1.70 2.18 1.44 2.83 1.21 4.55 1.16 5.30 1.07 8.70
4.68 1.22 3.47 1.33 2.32 1.65 1.91 1.99 1.66 2.31 1.42 2.99 1.48 2.75 1.71 2.22 1.52 2.63 1.18 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 2.18 1.68 1.38 3.00 1.18 5.00 1.03 12.00
3.12 1.36 2.19 1.68 1.53 2.56 1.19 4.75 1.13 6.00
3.34 1.35 2.76 1.48 2.17 1.75 1.70 2.23 1.26 4.14 1.13 6.39 1.31 3.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
4.30 1.22 3.10 1.37 1.89 1.91 1.37 3.10 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.45
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Лестер 0:1 Эвертон онлайн

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Прогнозы на матч Лестер 0:1 Эвертон

Исход игры
Лестер
74.2% (112)
Ничья
21.9% (33)
Эвертон
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
60.4% (90)
Меньше
39.6% (59)
Обе команды забьют
Да
77.85% (116)
Нет
22.15% (33)
Популярный счёт
2:1 Лестер
48.3% (73)
1:1 Ничья
17.2% (26)
1:0 Лестер
13.2% (20)
2:0 Лестер
7.3% (11)
2:2 Ничья
4% (6)
1:2 Эвертон
2.6% (4)
3:1 Лестер
2% (3)
3:2 Лестер
2% (3)
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2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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