Лестер
0:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Кинг Пауэр
Эвертон
15' Желтая карточкаМенди Нампалис
0:1
21' ГолРишарлисон
49' Желтая карточкаХолгейт Мэйсон
49' Желтая карточкаГодфри Бен
15
Барнс
Харви
33
Ольсен
Робин
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
17
Айуоби
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Защитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
33 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Нападающий
-
14 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
21'
0:1
49'
49'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|10 (5)
|0.77
|2.
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.23
|3.
|Барнс Харви
|3
|0.23
|4.
|Тилеманс Юри
|3 (2)
|0.23
|5.
|Кастань Тимоти
|1
|0.08
|6.
|Прает Деннис
|1
|0.08
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.08
|8.
|Перес Айосе
|1
|0.08
|9.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|10.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|11
|0.85
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.23
|3.
|Ришарлисон
|2 (1)
|0.15
|4.
|Кин Майкл
|2
|0.15
|5.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.08
|6.
|Сигурдссон Гильфи
|1 (1)
|0.08
|7.
|Бернард Дуарте
|1
|0.08
|8.
|Мина Йерри
|1
|0.08
|9.
|Динь Люка
|0
|0
|10.
|Айуоби Алекс
|0
|0
|11.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Менди Нампалис
|4
|0
|3.
|Фухс Кристиан
|3
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|3
|0
|5.
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|6.
|Джастин Джеймс
|2
|0
|7.
|Фофана Уэсли
|2
|0
|8.
|Перес Айосе
|1
|0
|9.
|Варди Джейми
|1
|0
|10.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|11.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|12.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|13.
|Томас Люк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|2.
|Аллан Маркес
|4
|0
|3.
|Ришарлисон
|2
|1
|4.
|Холгейт Мэйсон
|2
|0
|5.
|Динь Люка
|0
|1
|6.
|Тосун Дженк
|1
|0
|7.
|Родригес Хамес
|1
|0
|8.
|Гомеш Андре
|1
|0
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0
|10.
|Мина Йерри
|1
|0
|11.
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|12.
|Годфри Бен
|1
|0
|13.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|39.13% (9)
|Эвертон
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +12 =2 -6Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер
Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн
Эвертон Последние 20 матчей: +11 =4 -5Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон
Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла
Последние игры между собой
Лестер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Эвертон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Лестер 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:2 Лестер Премьер-лига Эвертон 1:2 Лестер Кубок Лестер 0:2 Эвертон Премьер-лига Лестер 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Лестер Премьер-лига Эвертон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Лестер Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 18
|25
|3.
|Лестер
|0:1 Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 16
|24
|4.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|5.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 18
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 14
|22
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 13
|18
|12.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 17
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|14.
|Лидс
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 23
|15
|15.
|Арсенал
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|16.
|Брайтон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 21
|10
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 18
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Лестер
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Арсенал
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|14.
|Лидс
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|0:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|6.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Лидс
|1:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|14.
|Арсенал
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|15.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лестер 0:1 Эвертон
Исход игры
Лестер
74.2% (112)
Ничья
21.9% (33)
Эвертон
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
60.4% (90)
Меньше
39.6% (59)
Обе команды забьют
Да
77.85% (116)
Нет
22.15% (33)
Популярный счёт
2:1 Лестер
48.3% (73)
1:1 Ничья
17.2% (26)
1:0 Лестер
13.2% (20)
2:0 Лестер
7.3% (11)
2:2 Ничья
4% (6)
1:2 Эвертон
2.6% (4)
3:1 Лестер
2% (3)
3:2 Лестер
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!