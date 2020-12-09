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Лестер
 
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Стадион:
Эвертон

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 10 (5) 0.83
2. Мэддисон Джеймс 3 0.25
3. Барнс Харви 3 0.25
4. Тилеманс Юри 3 (2) 0.25
5. Кастань Тимоти 1 0.08
6. Прает Деннис 1 0.08
7. Джастин Джеймс 1 0.08
8. Перес Айосе 1 0.08
9. Юндер Дженгиз 0 0
10. Менди Нампалис 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 11 0.92
2. Родригес Хамес 3 0.25
3. Кин Майкл 2 0.17
4. Ришарлисон 1 (1) 0.08
5. Дукуре Абдулай 1 0.08
6. Сигурдссон Гильфи 1 (1) 0.08
7. Бернард Дуарте 1 0.08
8. Мина Йерри 1 0.08
9. Динь Люка 0 0
10. Коулмэн Шеймус 0 0
11. Айуоби Алекс 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 3 0
3. Менди Нампалис 3 0
4. Тилеманс Юри 3 0
5. Мэддисон Джеймс 2 0
6. Джастин Джеймс 2 0
7. Фофана Уэсли 2 0
8. Перес Айосе 1 0
9. Варди Джейми 1 0
10. Амарти Даниэль 1 0
11. Кастань Тимоти 1 0
12. Сёюнджю Чаглар 1 0
13. Томас Люк 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 4 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Ришарлисон 2 1
4. Динь Люка 0 1
5. Тосун Дженк 1 0
6. Родригес Хамес 1 0
7. Гомеш Андре 1 0
8. Бернард Дуарте 1 0
9. Мина Йерри 1 0
10. Холгейт Мэйсон 1 0
11. Калверт-Льюин Доминик 1 0
12. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 13.04% (3) 8.7% (2) 39.13% (9)
 Эвертон 9.52% (2) 23.81% (5) 28.57% (6) 14.29% (3) 14.29% (3) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер
Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн
Эвертон Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон
Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла

Последние игры между собой

Лестер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Эвертон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Эвертон 2:1 Лестер Премьер-лига Эвертон 2:2 Лестер Кубок лиги Лестер 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:2 Лестер Премьер-лига Эвертон 1:2 Лестер Кубок Лестер 0:2 Эвертон Премьер-лига Лестер 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Лестер Премьер-лига Эвертон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Лестер Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
2. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 27 - 18 25
3. Лестер Заявка 12 8 0 4 24 - 15 24
4. Саутгемптон Заявка 12 7 2 3 24 - 17 23
5. Челси Заявка 12 6 4 2 25 - 12 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Эвертон Заявка 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Манчестер Сити Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
10. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
11. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
12. Кристал Пэлас Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
13. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 11 - 16 17
14. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
15. Арсенал Заявка 12 4 1 7 10 - 15 13
16. Брайтон Заявка 12 2 4 6 15 - 21 10
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Лестер Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
13. Арсенал Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Лестер 70.2% (33)
    X 25.5% (12)
    Эвертон 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Эвертон
    2.23
    3.78
    3.35
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.75 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.50 3.15
    Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.78 3.18
      2.23 3.64 3.35

    Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.50 0.00 11.00 1.02 4.30 1.20 3.45 1.31 2.25 1.72 2.00 1.87 1.72 2.18 1.47 2.75 1.25 4.30 1.18 4.80 1.07 8.30 1.06 8.90 1.01 14.50
    13.50 1.03 12.00 1.04 4.30 1.22 3.38 1.33 2.23 1.73 1.73 2.14 1.46 2.76 1.23 4.30 1.18 5.00 1.07 9.30
    4.75 1.22 2.71 1.51 2.24 1.71 2.00 1.90 1.75 2.18 1.59 2.49 1.49 2.77 1.19 5.31
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.23 1.68 1.51 2.45 1.18 4.50
    3.38 1.32 2.24 1.65 1.54 2.48 1.20 4.65 1.13 5.85
    2.91 1.45 2.28 1.68 1.77 2.15 1.54 2.60 1.36 3.33
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.31 1.85 1.89 1.41 2.75
    4.55 1.20 3.15 1.36 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.39
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.42
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    Прогнозы на матч Лестер - Эвертон

    Исход игры
    Лестер
    70.2% (33)
    Ничья
    25.5% (12)
    Эвертон
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    40.4% (19)
    1:1 Ничья
    23.4% (11)
    1:0 Лестер
    17% (8)
    3:2 Лестер
    4.3% (2)
    2:0 Лестер
    4.3% (2)
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