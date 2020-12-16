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  3. Англия
Вест Хэм
1:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
31' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
0:1
34' Гол
Бентеке Кристиан
1:1
55' Гол
Алле Себастьян
70' Вторая желтая карточка
Бентеке Кристиан
75' Желтая карточка
Миливоевич Лука
81'
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
9
Бенрахма
Саид
18
Форнальс
Пабло
22
Алле
Себастьян
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
6
Данн
Скотт
3
Ван
Анхольт
Патрик
10
Таунсенд
Андрос
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
25
Эзе
Эберечи
20
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
Вест Хэм
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-4-2

Ход матча

31'
 
Бентеке Кристиан
34'
0:1
Бентеке Кристиан
(Уорд Джоэл)
46'
Лансини Мануэль
Форнальс Пабло
 
55'
Алле Себастьян
(Цоуфал Владимир)
1:1
70'
 
Бентеке Кристиан
75'
 
Миливоевич Лука
76'
 
Айю Джордан
Эзе Эберечи
80'
Ярмоленко Андрей
Боуэн Джаррод
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 4 0.31
2. Антонио Майкл 3 0.23
3. Алле Себастьян 3 0.23
4. Соучек Томаш 3 0.23
5. Форнальс Пабло 2 0.15
6. Огбонна Анджело 2 0.15
7. Лансини Мануэль 1 0.08
8. Бальбуэна Фабиан 1 0.08
9. Крессуэлл Арон 0 0
10. Цоуфал Владимир 0 0
11. Бенрахма Саид 0 0
12. Фредерикс Райан 0 0
13. Масуаку Артур 0 0
14. Райс Деклан 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 7 (2) 0.54
2. Бентеке Кристиан 3 0.23
3. Таунсенд Андрос 1 0.08
4. Эзе Эберечи 1 0.08
5. Шлупп Джеффри 1 0.08
6. Данн Скотт 1 0.08
7. Куйяте Шейку 1 0.08
8. Айю Джордан 1 0.08
9. Ридевальд Жайро 1 0.08
10. Макартур Джеймс 0 0
11. Уорд Джоэл 0 0
12. Клайн Натаниэль 0 0
13. Ван Анхольт Патрик 0 0
14. Бачуайи Миши 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 2 0
2. Фредерикс Райан 2 0
3. Цоуфал Владимир 2 0
4. Форнальс Пабло 2 0
5. Фабьянски Лукаш 1 0
6. Ноубл Марк 1 0
7. Ярмоленко Андрей 1 0
8. Антонио Майкл 1 0
9. Лансини Мануэль 1 0
10. Масуаку Артур 1 0
11. Бальбуэна Фабиан 1 0
12. Соучек Томаш 1 0
13. Диоп Исса 1 0
14. Райс Деклан 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 3 1
2. Макартур Джеймс 3 0
3. Бентеке Кристиан 1 1
4. Гуаита Висенте 2 0
5. Уорд Джоэл 2 0
6. Заха Уилфрид 2 0
7. Шлупп Джеффри 2 0
8. Маккарти Джеймс 1 0
9. Данн Скотт 1 0
10. Ван Анхольт Патрик 1 0
11. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3) 0 33.33% (6)
 Кристал Пэлас 25% (4) 18.75% (3) 0 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм
Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1:1 Заявка 13 7 5 1 25 - 11 26
2. Ливерпуль 1:1 Заявка 13 7 5 1 28 - 19 26
3. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
4. Саутгемптон Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Эвертон Заявка 13 7 2 4 23 - 18 23
6. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
7. Вест Хэм 1:1 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
8. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
12. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
13. Ньюкасл Заявка 12 5 2 5 16 - 21 17
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон 0:0 Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм 0:0 Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:1 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вест Хэм 1:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Фулхэм 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм 1:1 Заявка 7 4 3 0 15 - 5 15
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм 1:1 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
14. Брайтон 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль 1:1 Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Вест Хэм 80.9% (123)
X 13.8% (21)
Кристал Пэлас 5.3% (8)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Кристал Пэлас
3.36
3.45
8.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 1.75 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 1.70 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.45 3.46
  3.43 1.54 9.90

Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.13 8.40 1.05 4.60 1.19 2.75 1.45 2.20 1.75 3.15 1.35 1.72 2.20 1.52 2.70 1.12 6.10 1.15 5.60 1.06 6.50 1.03 10.50 1.02 15.00 0.00 18.00
10.00 1.05 8.50 1.07 3.52 1.31 2.69 1.48 1.89 2.01 1.47 2.72 1.34 3.32 1.15 5.75 1.12 6.60 1.03 12.50
3.52 1.33 2.54 1.55 3.53 1.32 2.40 1.61 1.63 2.38 1.38 3.18 1.61 2.40 1.42 2.99 1.34 3.50 1.11 7.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.47 2.65 1.86 1.94 1.04 10.00 1.13 6.10 1.03 12.00
2.88 1.42 1.91 1.89 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.20
2.04 1.85 1.67 2.29 1.31 3.63 1.56 2.51 1.26 4.14 1.13 6.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
3.85 1.26 2.62 1.49 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.40
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас онлайн

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Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас

Исход игры
Вест Хэм
80.9% (123)
Ничья
13.8% (21)
Кристал Пэлас
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
67.11% (100)
Меньше
32.89% (49)
Обе команды забьют
Да
76.51% (114)
Нет
23.49% (35)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
55.3% (84)
1:0 Вест Хэм
13.8% (21)
1:1 Ничья
9.2% (14)
2:0 Вест Хэм
7.2% (11)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Кристал Пэлас
2.6% (4)
3:1 Вест Хэм
2.6% (4)
0:1 Кристал Пэлас
1.3% (2)
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2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
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