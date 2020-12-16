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  3. Англия
Фулхэм
0:0
Второй тайм: 82'

Стадион:
Брайтон
0'
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Лаллана Адам
76' Желтая карточка
Робинсон Энтони
82'
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
14
Рид
Бобби
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
21
Рид
Харрисон
33
Робинсон
Энтони
15
Лофтус-Чик
Рубен
19
Лукмен
Адемола
17
Кавалейру
Иван
26
Санчес
Роберт
3
Уайт
Бен
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
2
Лемпти
Тарик
8
Биссума
Ив
17
Альсате
Стивен
20
Марч
Соломон
14
Лаллана
Адам
11
Троссар
Леандро
18
Уэлбек
Данни
Фулхэм
3-4-2-1
Брайтон
3-4-2-1

Ход матча

49'
 
Лаллана Адам
62'
Лемина Марио
Рид Харрисон
 
62'
Камара Абубакар
Рид Бобби
 
76'
Робинсон Энтони
 
77'
Митрович Александр
Лофтус-Чик Рубен
 
78'
 
Вельтман Йоел
Лемпти Тарик
79'
 
Джаханбакш Алиреза
Троссар Леандро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 4 0.31
2. Лукмен Адемола 2 0.15
3. Митрович Александр 2 (1) 0.15
4. Кэрни Том 1 0.08
5. Лофтус-Чик Рубен 1 0.08
6. Эйна Ола 1 0.08
7. Кавалейру Иван 1 (1) 0.08
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.31
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.15
3. Марч Соломон 2 0.15
4. Коннолли Аарон 1 0.08
5. Троссар Леандро 1 0.08
6. Лемпти Тарик 1 0.08
7. Уэлбек Данни 1 0.08
8. Биссума Ив 1 0.08
9. Макаллистер Алексис 1 0.08
10. Лаллана Адам 0 0
11. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 3 0
2. Камара Абубакар 1 1
3. Кэрни Том 2 0
4. Ле Маршан Максим 2 0
5. Митрович Александр 2 0
6. Рид Харрисон 2 0
7. Лукмен Адемола 2 0
8. Робинсон Энтони 2 0
9. Одои Денис 1 0
10. Гектор Майкл 1 0
11. Брайан Джо 1 0
12. Кавалейру Иван 1 0
13. Лемина Марио 1 0
14. Лофтус-Чик Рубен 1 0
15. Тете Кенни 1 0
16. Андерсен Йоаким 1 0
17. Адарабиойо Олуватосин 1 0
18. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 4 1
2. Лемпти Тарик 3 1
3. Данк Льюис 2 1
4. Бёрн Дэн 2 0
5. Уайт Бен 2 0
6. Гросс Паскаль 1 0
7. Уэбстер Адам 1 0
8. Джаханбакш Алиреза 1 0
9. Вельтман Йоел 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 0 25% (3) 16.67% (2)
 Брайтон 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 0 35.71% (5)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон
Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон
Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Брайтон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Фулхэм 2:1 Брайтон Товарищеские матчи Фулхэм 4:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Брайтон
Брайтон 2:1 Фулхэм Брайтон 0:3 Фулхэм Товарищеские матчи Брайтон 5:0 Фулхэм Фулхэм 1:2 Брайтон Фулхэм 0:2 Брайтон Брайтон 1:2 Фулхэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1:1 Заявка 13 7 5 1 25 - 11 26
2. Ливерпуль 1:1 Заявка 13 7 5 1 28 - 19 26
3. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
4. Саутгемптон Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Эвертон Заявка 13 7 2 4 23 - 18 23
6. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
7. Вест Хэм 1:1 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
8. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
12. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
13. Ньюкасл Заявка 12 5 2 5 16 - 21 17
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон 0:0 Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм 0:0 Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:1 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вест Хэм 1:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Фулхэм 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм 1:1 Заявка 7 4 3 0 15 - 5 15
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм 1:1 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
14. Брайтон 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль 1:1 Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Фулхэм 48.3% (72)
X 39.6% (59)
Брайтон 12.1% (18)
Все прогнозы
2.04 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Брайтон
6.60
3.36
4.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.60 1.53 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 1.53 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.36 2.60
  4.96 1.88 3.29

Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.62 2.27 7.70 1.07 1.08 7.77 2.60 1.58 2.10 1.81 1.05 9.50 1.42 3.00 1.02 13.00 1.12 6.20 1.04 10.00 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
9.60 1.06 8.10 1.08 3.32 1.34 2.54 1.53 1.85 2.06 1.44 2.83 1.31 3.52 1.13 6.25 1.10 7.20 1.03 13.75
2.24 1.70 1.87 2.03 1.47 2.78 1.33 3.48 1.55 2.54 1.38 3.18 1.74 2.17 1.54 2.57 1.77 2.12 1.58 2.46 1.44 2.97 1.30 3.77 1.10 8.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.84 1.97 1.01 15.00 1.11 6.60 1.01 15.00
2.79 1.44 1.87 1.93 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
1.20 4.99 1.51 2.67 1.20 4.77 1.51 2.66 1.37 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.64 2.18 1.25 3.70
3.68 1.28 2.53 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Фулхэм 0:0 Брайтон онлайн

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Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Брайтон

Исход игры
Фулхэм
48.3% (72)
Ничья
39.6% (59)
Брайтон
12.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
33.56% (49)
Меньше
66.44% (97)
Обе команды забьют
Да
69.18% (101)
Нет
30.82% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (53)
2:1 Фулхэм
22.8% (34)
1:0 Фулхэм
19.5% (29)
1:2 Брайтон
8.1% (12)
2:0 Фулхэм
4.7% (7)
0:1 Брайтон
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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