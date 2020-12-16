Фулхэм
0:0
Второй тайм: 82'
Стадион: Крэйвен Коттедж
Брайтон
49' Undefined phrase: football_event_Лаллана Адам
76' Желтая карточкаРобинсон Энтони
34
Эйна
Ола
14
Рид
Бобби
21
Рид
Харрисон
3
Уайт
Бен
20
Марч
Соломон
14
Лаллана
Адам
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|4
|0.31
|2.
|Лукмен Адемола
|2
|0.15
|3.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.15
|4.
|Кэрни Том
|1
|0.08
|5.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.08
|6.
|Эйна Ола
|1
|0.08
|7.
|Кавалейру Иван
|1 (1)
|0.08
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|9.
|Тете Кенни
|0
|0
|10.
|Рид Харрисон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|0.31
|2.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.15
|3.
|Марч Соломон
|2
|0.15
|4.
|Коннолли Аарон
|1
|0.08
|5.
|Троссар Леандро
|1
|0.08
|6.
|Лемпти Тарик
|1
|0.08
|7.
|Уэлбек Данни
|1
|0.08
|8.
|Биссума Ив
|1
|0.08
|9.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.08
|10.
|Лаллана Адам
|0
|0
|11.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рид Бобби
|3
|0
|2.
|Камара Абубакар
|1
|1
|3.
|Кэрни Том
|2
|0
|4.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|5.
|Митрович Александр
|2
|0
|6.
|Рид Харрисон
|2
|0
|7.
|Лукмен Адемола
|2
|0
|8.
|Робинсон Энтони
|2
|0
|9.
|Одои Денис
|1
|0
|10.
|Гектор Майкл
|1
|0
|11.
|Брайан Джо
|1
|0
|12.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|13.
|Лемина Марио
|1
|0
|14.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|15.
|Тете Кенни
|1
|0
|16.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|17.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|18.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|4
|1
|2.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|3.
|Данк Льюис
|2
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|2
|0
|5.
|Уайт Бен
|2
|0
|6.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|7.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|10.
|Райан Мэтт
|1
|0
|11.
|Троссар Леандро
|1
|0
|12.
|Альсате Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|16.67% (2)
|Брайтон
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|0
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +7 =3 -10Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон
Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон
Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Брайтон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 11
|26
|2.
|Ливерпуль
|1:1 Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 19
|26
|3.
|Лестер
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 17
|24
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|5.
|Эвертон
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 18
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 14
|22
|7.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 13
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|16.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 18
|9
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 22
|9
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|1:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|13.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|19.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|14.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|1:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Брайтон
Исход игры
Фулхэм
48.3% (72)
Ничья
39.6% (59)
Брайтон
12.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
33.56% (49)
Меньше
66.44% (97)
Обе команды забьют
Да
69.18% (101)
Нет
30.82% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (53)
2:1 Фулхэм
22.8% (34)
1:0 Фулхэм
19.5% (29)
1:2 Брайтон
8.1% (12)
2:0 Фулхэм
4.7% (7)
0:1 Брайтон
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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