Фулхэм
Позже
Стадион: Крэйвен Коттедж
Брайтон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|4
|0.33
|2.
|Лукмен Адемола
|2
|0.17
|3.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.17
|4.
|Кэрни Том
|1
|0.08
|5.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.08
|6.
|Эйна Ола
|1
|0.08
|7.
|Кавалейру Иван
|1 (1)
|0.08
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|9.
|Тете Кенни
|0
|0
|10.
|Рид Харрисон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|0.33
|2.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.17
|3.
|Марч Соломон
|2
|0.17
|4.
|Коннолли Аарон
|1
|0.08
|5.
|Троссар Леандро
|1
|0.08
|6.
|Лемпти Тарик
|1
|0.08
|7.
|Уэлбек Данни
|1
|0.08
|8.
|Биссума Ив
|1
|0.08
|9.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.08
|10.
|Лаллана Адам
|0
|0
|11.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рид Бобби
|3
|0
|2.
|Камара Абубакар
|1
|1
|3.
|Кэрни Том
|2
|0
|4.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|5.
|Митрович Александр
|2
|0
|6.
|Рид Харрисон
|2
|0
|7.
|Лукмен Адемола
|2
|0
|8.
|Одои Денис
|1
|0
|9.
|Гектор Майкл
|1
|0
|10.
|Брайан Джо
|1
|0
|11.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|12.
|Лемина Марио
|1
|0
|13.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|14.
|Тете Кенни
|1
|0
|15.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|16.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|17.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|18.
|Робинсон Энтони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|4
|1
|2.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|3.
|Данк Льюис
|2
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|2
|0
|5.
|Уайт Бен
|2
|0
|6.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|7.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|10.
|Райан Мэтт
|1
|0
|11.
|Троссар Леандро
|1
|0
|12.
|Альсате Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|16.67% (2)
|Брайтон
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|0
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +7 =3 -10Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон
Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон
Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Брайтон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 18
|25
|3.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|24 - 15
|24
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 17
|23
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 12
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|8.
|Эвертон
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 13
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|15.
|Арсенал
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|10 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 21
|10
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 18
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 25
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|14.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|15.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фулхэм - Брайтон
Исход игры
Фулхэм
59.1% (26)
Ничья
27.3% (12)
Брайтон
13.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
32.56% (14)
Меньше
67.44% (29)
Обе команды забьют
Да
58.14% (25)
Нет
41.86% (18)
Популярный счёт
1:0 Фулхэм
27.3% (12)
1:1 Ничья
25% (11)
2:1 Фулхэм
20.5% (9)
1:2 Брайтон
11.4% (5)
2:0 Фулхэм
9.1% (4)
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