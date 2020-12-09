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Фулхэм
 
Позже

Стадион:
Брайтон

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 4 0.33
2. Лукмен Адемола 2 0.17
3. Митрович Александр 2 (1) 0.17
4. Кэрни Том 1 0.08
5. Лофтус-Чик Рубен 1 0.08
6. Эйна Ола 1 0.08
7. Кавалейру Иван 1 (1) 0.08
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.33
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.17
3. Марч Соломон 2 0.17
4. Коннолли Аарон 1 0.08
5. Троссар Леандро 1 0.08
6. Лемпти Тарик 1 0.08
7. Уэлбек Данни 1 0.08
8. Биссума Ив 1 0.08
9. Макаллистер Алексис 1 0.08
10. Лаллана Адам 0 0
11. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 3 0
2. Камара Абубакар 1 1
3. Кэрни Том 2 0
4. Ле Маршан Максим 2 0
5. Митрович Александр 2 0
6. Рид Харрисон 2 0
7. Лукмен Адемола 2 0
8. Одои Денис 1 0
9. Гектор Майкл 1 0
10. Брайан Джо 1 0
11. Кавалейру Иван 1 0
12. Лемина Марио 1 0
13. Лофтус-Чик Рубен 1 0
14. Тете Кенни 1 0
15. Андерсен Йоаким 1 0
16. Адарабиойо Олуватосин 1 0
17. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
18. Робинсон Энтони 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 4 1
2. Лемпти Тарик 3 1
3. Данк Льюис 2 1
4. Бёрн Дэн 2 0
5. Уайт Бен 2 0
6. Гросс Паскаль 1 0
7. Уэбстер Адам 1 0
8. Джаханбакш Алиреза 1 0
9. Вельтман Йоел 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 0 25% (3) 16.67% (2)
 Брайтон 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 0 35.71% (5)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон
Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон
Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Брайтон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Фулхэм 2:1 Брайтон Товарищеские матчи Фулхэм 4:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Брайтон
Брайтон 2:1 Фулхэм Брайтон 0:3 Фулхэм Товарищеские матчи Брайтон 5:0 Фулхэм Фулхэм 1:2 Брайтон Фулхэм 0:2 Брайтон Брайтон 1:2 Фулхэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
2. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 27 - 18 25
3. Лестер Заявка 12 8 0 4 24 - 15 24
4. Саутгемптон Заявка 12 7 2 3 24 - 17 23
5. Челси Заявка 12 6 4 2 25 - 12 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Эвертон Заявка 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Манчестер Сити Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
10. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
11. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
12. Кристал Пэлас Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
13. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 11 - 16 17
14. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
15. Арсенал Заявка 12 4 1 7 10 - 15 13
16. Брайтон Заявка 12 2 4 6 15 - 21 10
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Лестер Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
13. Арсенал Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Фулхэм 59.1% (26)
    X 27.3% (12)
    Брайтон 13.6% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Брайтон
    3.20
    3.39
    2.58
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.25 2.35
    Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.30 2.48
    Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.34 2.58
      2.96 3.39 2.57

    Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.90 1.03 7.30 1.07 3.25 1.32 2.50 1.58 2.05 1.84 1.80 2.10 1.41 3.00 1.28 3.70 1.12 6.60 1.09 6.90 1.01 12.00 0.00 22.00 0.00 20.00
    9.00 1.07 7.70 1.09 3.26 1.35 2.46 1.56 1.81 2.11 1.42 2.91 1.30 3.60 1.12 6.50 1.10 7.20 1.02 14.00
    3.41 1.35 3.00 1.44 2.56 1.56 2.07 1.84 1.80 2.11 1.61 2.46 1.28 3.93
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.82 1.99 1.37 3.10 1.11 6.90
    2.75 1.45 1.82 1.99 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.70
    2.88 1.46 2.35 1.64 1.83 2.07 1.52 2.65 1.38 3.24
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80
    3.68 1.28 2.53 1.53 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.82 1.98
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.30
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    Прогнозы на матч Фулхэм - Брайтон

    Исход игры
    Фулхэм
    59.1% (26)
    Ничья
    27.3% (12)
    Брайтон
    13.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.56% (14)
    Меньше
    67.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    1:0 Фулхэм
    27.3% (12)
    1:1 Ничья
    25% (11)
    2:1 Фулхэм
    20.5% (9)
    1:2 Брайтон
    11.4% (5)
    2:0 Фулхэм
    9.1% (4)
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