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Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Бёрнли
26
Мартинес
Эмилиано
27
Эль-Мухамади
Ахмед
30
Хаус
Кортни
5
Мингс
Тайрон
18
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
19
Накамба
Марвелус
10
Грилиш
Джек
15
Траоре
Бертран
11
Уоткинс
Олли
21
Эль-Гази
Анвар
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
12
Брэйди
Роберт
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
19
Родригес
Джей
9
Вуд
Крис
Астон Вилла
4-3-3
Бёрнли
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.6
2. Грилиш Джек 5 0.5
3. Баркли Росс 2 0.2
4. Мингс Тайрон 2 0.2
5. Конса Эзри 2 0.2
6. Макгинн Джон 1 0.1
7. Хурихан Конор 1 0.1
8. Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.1
9. Траоре Бертран 0 0
10. Трезеге 0 0
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 2 0.18
2. Вествуд Эшли 1 0.09
3. Брэйди Роберт 1 0.09
4. Данн Джимми 1 0.09
5. Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Кэш Мэтти 5 0
2. Соарес Дуглас 3 1
3. Макгинн Джон 4 0
4. Таргетт Мэтт 4 0
5. Грилиш Джек 3 0
6. Мингс Тайрон 2 0
7. Накамба Марвелус 1 0
8. Конса Эзри 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Родригес Джей 2 0
3. Лонг Кевин 2 0
4. Барнс Эшли 1 0
5. Вествуд Эшли 1 0
6. Тэйлор Чарли 1 0
7. Лоутон Мэттью 1 0
8. Тарковски Джеймс 1 0
9. Брэйди Роберт 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 15% (3) 10% (2) 10% (2) 15% (3) 30% (6) 20% (4)
 Бёрнли 60% (3) 0 0 0 40% (2) 0

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла
Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас
Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Бёрнли 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Бёрнли Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 2:1 Бёрнли Кубок Carling Астон Вилла 5:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 29 - 19 28
2. Тоттенхэм Заявка 13 7 4 2 25 - 12 25
3. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
4. Саутгемптон Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Эвертон Заявка 13 7 2 4 23 - 18 23
6. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
8. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
13. Ньюкасл Заявка 12 5 2 5 16 - 21 17
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 13-го тура чемпионата Англии между бирмингемской "Астон Виллой" и "Бёрнли". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Крейг Поусон из Южного Йоркшира. Помогать ему на бровках будут Константин Хатцидакис и Ричард Уэст из Ист-Райдинга-оф-Йоркшира. Резервным арбитром на этот матч назначен Ли Мэйсон из Бостона. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2020, осталось 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 149
Астон Вилла 87.2% (130)
X 8.7% (13)
Бёрнли 4% (6)
Все прогнозы
3.34 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Бёрнли
1.93
3.96
4.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.80 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.75 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.96 4.15
  1.93 3.80 4.16

Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.01 9.70 1.03 4.10 1.28 3.20 1.35 2.14 1.76 1.89 1.96 1.67 2.28 1.42 3.15 1.21 4.50 1.15 5.00 1.05 8.70 1.04 9.30 0.00 15.50
11.00 1.00 10.50 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.64 2.26 1.34 2.86 1.17 4.45 1.12 5.05 1.02 8.90
4.30 1.25 3.16 1.40 2.52 1.58 2.12 1.79 1.89 2.01 1.65 2.36 1.52 2.70 1.42 3.01 1.15 6.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.81 1.47 2.80 1.16 5.70
3.32 1.33 2.26 1.64 1.52 2.53 1.18 4.95 1.12 6.10
3.19 1.39 2.63 1.53 2.07 1.83 1.65 2.34 1.47 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.82 1.90 1.37 2.90
3.95 1.25 2.72 1.46 1.73 2.15 1.28 3.64 1.20 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.17
Букмекер Да Нет
4.70 1.18
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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Прогнозы на матч Астон Вилла - Бёрнли

Исход игры
Астон Вилла
87.3% (131)
Ничья
8.7% (13)
Бёрнли
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
50.34% (74)
Меньше
49.66% (73)
Обе команды забьют
Да
57.14% (84)
Нет
42.86% (63)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
40% (60)
1:0 Астон Вилла
30.7% (46)
2:0 Астон Вилла
10% (15)
1:1 Ничья
6.7% (10)
1:2 Бёрнли
3.3% (5)
3:1 Астон Вилла
3.3% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:2 Астон Вилла
1.3% (2)
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2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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