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Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Бёрнли

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.6
2. Грилиш Джек 5 0.5
3. Баркли Росс 2 0.2
4. Мингс Тайрон 2 0.2
5. Конса Эзри 2 0.2
6. Макгинн Джон 1 0.1
7. Хурихан Конор 1 0.1
8. Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.1
9. Траоре Бертран 0 0
10. Трезеге 0 0
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 2 0.18
2. Вествуд Эшли 1 0.09
3. Брэйди Роберт 1 0.09
4. Данн Джимми 1 0.09
5. Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Кэш Мэтти 5 0
2. Соарес Дуглас 3 1
3. Макгинн Джон 4 0
4. Таргетт Мэтт 4 0
5. Грилиш Джек 3 0
6. Мингс Тайрон 2 0
7. Накамба Марвелус 1 0
8. Конса Эзри 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Родригес Джей 2 0
3. Лонг Кевин 2 0
4. Барнс Эшли 1 0
5. Вествуд Эшли 1 0
6. Тэйлор Чарли 1 0
7. Лоутон Мэттью 1 0
8. Тарковски Джеймс 1 0
9. Брэйди Роберт 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 15% (3) 10% (2) 10% (2) 15% (3) 30% (6) 20% (4)
 Бёрнли 60% (3) 0 0 0 40% (2) 0

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла
Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас
Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Бёрнли 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Бёрнли Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 2:1 Бёрнли Кубок Carling Астон Вилла 5:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
2. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 27 - 18 25
3. Лестер Заявка 12 8 0 4 24 - 15 24
4. Саутгемптон Заявка 12 7 2 3 24 - 17 23
5. Челси Заявка 12 6 4 2 25 - 12 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Эвертон Заявка 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Манчестер Сити Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
10. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
11. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
12. Кристал Пэлас Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
13. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 11 - 16 17
14. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
15. Арсенал Заявка 12 4 1 7 10 - 15 13
16. Брайтон Заявка 12 2 4 6 15 - 21 10
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Лестер Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
13. Арсенал Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2020, осталось 2 дня 18 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Астон Вилла 91.2% (52)
    X 7% (4)
    Бёрнли 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Бёрнли
    1.78
    4.10
    4.99
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.75 4.00 4.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.90 4.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.76 4.10 4.60
      1.75 3.96 4.99

    Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 8.90 1.04 3.85 1.23 3.05 1.41 2.00 1.86 1.79 2.10 1.57 2.46 1.40 3.10 1.19 5.10 1.14 5.60 1.04 9.60 1.03 9.90 0.00 16.50
    11.25 1.00 10.50 1.02 3.70 1.24 2.95 1.40 2.05 1.86 1.53 2.50 1.34 3.14 1.14 5.05 1.10 5.50 1.01 10.00
    3.91 1.28 3.02 1.43 2.35 1.66 2.02 1.89 1.78 2.14 1.55 2.60 1.36 3.33 1.13 6.74
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.99 1.81 1.47 2.60 1.15 5.60
    3.32 1.33 2.17 1.69 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.50
    3.17 1.39 2.60 1.54 2.03 1.86 1.63 2.38 1.45 2.91
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.75 2.01 1.35 3.10
    3.95 1.25 2.75 1.45 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.99
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.31
    Где смотреть матч Астон Вилла - Бёрнли онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Бёрнли

    Исход игры
    Астон Вилла
    91.2% (52)
    Ничья
    7% (4)
    Бёрнли
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (25)
    Меньше
    54.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    49.09% (27)
    Нет
    50.91% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    38.6% (22)
    1:0 Астон Вилла
    33.3% (19)
    2:0 Астон Вилла
    12.3% (7)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
    0:0 Ничья
    3.5% (2)
    3:1 Астон Вилла
    3.5% (2)
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