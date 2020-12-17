Второй тайм в Шеффилде!

Джагелка на фланге наступил на ногу Фернандешу.

45' Флек от углового флага навесил на ближнюю штангу слабо. Марсьяль ногой выбил мяч от ворот.

44' Ампаду справа вывел к воротам Бёрка, который пробил в Хендерсона.

43' Бёрк у центрального круга сбил Погба.

42' Марсьяль слишком сильно исполнил перевод налево на Теллеса. Мяч улетел за боковую линию поля.

41' Марсьяль слева ворвался в штрафную площадь, но защитники "Шеффилд Юнайтед" выбили мяч у Антони.

40' Теллес слева не смог исполнить пас в касание вперёд на Рэшфорда.

39' Гринвуд в центре поля нарушил правила.

38' Макголдрик слева прорвался к воротам, но с острого угла не смог пробить Хендерсона.

36' Бэлдок на правом фланге не смог переиграть Матича и заработал только аут.

35' Марсьяль слева вывел один на один с голкипером Рэшфорда, который пробил в Ремсдейла.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:2!!!

МАРСЬЯЛЬ!!! Погба справа сделал заброс к воротам. Марсьяль пробил в Ремсдейла, воспользовался удачным отскоком и покатил мяч в пустые ворота.

32' Теллес от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Гринвуд не смог достать мяч головой.

30' Макголдрик слева навесил на дальнюю штангу, где Бапшам смог только чиркнуть головой по мячу вместо удара.

29' Бёрк слева догнал мяч после заброса Стивенса, но передачу в центр оказалось делать некому.

28' Марсьяль слева с дальней дистанции пробил в Ремсдейла.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

РЭШФОРД!!! Линделоф со своей половины поля сделал заброс вперёд на Рэшфорда. Маркус принял мяч и вторым касанием с линии штрафной площади пробил по воротам мимо Ремсдейла.

25' Рэшфорд слева с дальней дистанции пробил левее ворот.

24' Подача Теллеса слева в штрафную площадь получилась безадресной.

22' Бёрку снова досталось, но теперь в борьбе с Линделофом. Медики вышли на поле.

21' Бёрк после столкновения с Магуайром вылетел за рекламный щит и едва не столкнулся с фотографом.

20' Рэшфорд вышел один на один и пробил выше ворот. При этом арбитры зафиксировали офсайд у Маркуса.

19' Бэлдок с Фернандешем потолкались в центре поля. Пока всё обошлось без санкций со стороны Оливера.

18' Рэшфорд оказался в офсайде.

17' Бэлдок справа выдал пас на Флека, который с семнадцати метров пробил рядом с левой штангой.

16' Зброс Теллеса вперёд на Марсьяля перехвачен защитниками "Шеффилд Юнайтед".

15' Матич сделал пас вперёд и застал Марсьяля в офсайде.

13' Погба на левом фланге атаки сбил Игана.

12' Замена в составе "Шеффилд Юнайтед": вместо Сандера Берге на поле вышел Фил Джагелка.

11' Во всех выездных встречах сезона "Манчестер Юнайтед" первым пропускает. Предыдущие матчи игроки из Манчестера выиграли. Что будет сегодня?

10' Фернандеш справа сделал заброс на дальнюю штангу, куда Рэшфорд не побежал.

9' Передачу Бэлдока вперёд справа на Макголдрика перехватил Магуайр.

8' Берге справа совершил рывок и рухнул на газон, схватившись за правое бедро.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МАКГОЛДРИК!!! Хендерсон неудачно выбивает мяч и попадает в Бёрка. Оливер падает на газон, но откидывает мяч на Макголдрика, который и открывает счёт в матче.

6' Флек исполнил первый угловой удар в матче. Хендерсон вышел на подачу и кулаками выбил мяч из штрафной площади.

5' Макголдрик на чужой половине поля нарушил правила.

5' Теллес слева отправил мяч вперёд на Рэшфорда, но Маркус не смог пройти двух соперников.

4' Хозяева активно начали встречу и первые минуты проводят на чужой половине поля.

3' Стивенс слева подал к воротам, где Бёрк головой не достал мяч.

2' "Шеффилд Юнайтед" играет в полосатых бело-красных футболках и чёрных трусах, "Манчестер Юнайтед" - в тёмно-зелёных футболках и белых трусах.