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  3. Англия
Шеффилд Юнайтед
1:2
Перерыв

Стадион:
Манчестер Юнайтед
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
8
Берге
Сандер
22
Ампаду
Этан
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
14
Бёрк
Оливер
17
Макголдрик
Дэвид
26
Хендерсон
Дин
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
31
Матич
Неманья
6
Погба
Поль
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

5'
Макголдрик Дэвид
(Бёрк Оливер)
1:0
12'
Джагелка Фил
Берге Сандер
 
26'
1:1
Рэшфорд Маркус
(Линделоф Виктор)
33'
1:2
Марсьяль Антони

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 3 0.23
2. Берге Сандер 1 (1) 0.08
3. Макбарни Оливер 1 0.08
4. Шарп Билли 1 (1) 0.08
5. Бэлдок Джордж 0 0
6. Ландстрем Джон 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 7 (3) 0.58
2. Рэшфорд Маркус 4 0.33
3. Кавани Эдинсон 3 0.25
4. Магуайр Гарри 1 0.08
5. Погба Поль 1 0.08
6. Марсьяль Антони 1 0.08
7. Ван де Бек Донни 1 0.08
8. Уан-Биссака Аарон 1 0.08
9. Гринвуд Мэйсон 1 0.08
10. Мата Хуан 0 0
11. Шоу Люк 0 0
12. Теллес Алекс 0 0
13. Линделоф Виктор 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 3 1
2. Берге Сандер 4 0
3. Ландстрем Джон 3 0
4. Стивенс Энда 2 0
5. Лоу Макс 1 0
6. Норвуд Оливер 1 0
7. Бэлдок Джордж 1 0
8. Макбарни Оливер 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 3 0
2. Фред Сантос 3 0
3. Фернандеш Бруну 2 0
4. Шоу Люк 2 0
5. Марсьяль Антони 0 1
6. Кавани Эдинсон 1 0
7. Матич Неманья 1 0
8. Байи Эрик 1 0
9. Рэшфорд Маркус 1 0
10. Джеймс Дэниэл 1 0
11. Фосу-Менса Тимоти 1 0
12. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 40% (2) 20% (1) 0 0 0 40% (2)
 Манчестер Юнайтед 5.56% (1) 11.11% (2) 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 44.44% (8)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм
Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ
Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Манчестер Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 29 - 19 28
2. Тоттенхэм Заявка 13 7 4 2 25 - 12 25
3. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
4. Саутгемптон Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 12 7 2 3 21 - 18 23
6. Эвертон Заявка 13 7 2 4 23 - 18 23
7. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 21 - 13 19
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
13. Ньюкасл Заявка 12 5 2 5 16 - 21 17
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 12 2 4 6 6 - 18 10
18. Фулхэм Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед 1:2 Заявка 13 0 1 12 6 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
14. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед 1:2 Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 6 6 0 0 18 - 8 18
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед 1:2 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Шеффилде!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2.
  • Фол, нарушение
    45'
    Джагелка на фланге наступил на ногу Фернандешу.
  • 45'
    Макголдрик с двадцати семи метров пробил выше ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Оливер в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Флек от углового флага навесил на ближнюю штангу слабо. Марсьяль ногой выбил мяч от ворот.
  • 44'
    Ампаду справа вывел к воротам Бёрка, который пробил в Хендерсона.
  • Фол, нарушение
    43'
    Бёрк у центрального круга сбил Погба.
  • 42'
    Марсьяль слишком сильно исполнил перевод налево на Теллеса. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • 41'
    Марсьяль слева ворвался в штрафную площадь, но защитники "Шеффилд Юнайтед" выбили мяч у Антони.
  • 40'
    Теллес слева не смог исполнить пас в касание вперёд на Рэшфорда.
  • Фол, нарушение
    39'
    Гринвуд в центре поля нарушил правила.
  • Опасный момент
    38'
    Макголдрик слева прорвался к воротам, но с острого угла не смог пробить Хендерсона.
  • 36'
    Бэлдок на правом фланге не смог переиграть Матича и заработал только аут.
  • Опасный момент
    35'
    Марсьяль слева вывел один на один с голкипером Рэшфорда, который пробил в Ремсдейла.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    МАРСЬЯЛЬ!!! Погба справа сделал заброс к воротам. Марсьяль пробил в Ремсдейла, воспользовался удачным отскоком и покатил мяч в пустые ворота.
  • Угловой
    32'
    Теллес от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Гринвуд не смог достать мяч головой.
  • 30'
    Макголдрик слева навесил на дальнюю штангу, где Бапшам смог только чиркнуть головой по мячу вместо удара.
  • 29'
    Бёрк слева догнал мяч после заброса Стивенса, но передачу в центр оказалось делать некому.
  • 28'
    Марсьяль слева с дальней дистанции пробил в Ремсдейла.
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    РЭШФОРД!!! Линделоф со своей половины поля сделал заброс вперёд на Рэшфорда. Маркус принял мяч и вторым касанием с линии штрафной площади пробил по воротам мимо Ремсдейла.
  • 25'
    Рэшфорд слева с дальней дистанции пробил левее ворот.
  • 24'
    Подача Теллеса слева в штрафную площадь получилась безадресной.
  • Травма, повреждение
    22'
    Бёрку снова досталось, но теперь в борьбе с Линделофом. Медики вышли на поле.
  • 21'
    Бёрк после столкновения с Магуайром вылетел за рекламный щит и едва не столкнулся с фотографом.
  • Офсайд
    20'
    Рэшфорд вышел один на один и пробил выше ворот. При этом арбитры зафиксировали офсайд у Маркуса.
  • 19'
    Бэлдок с Фернандешем потолкались в центре поля. Пока всё обошлось без санкций со стороны Оливера.
  • Офсайд
    18'
    Рэшфорд оказался в офсайде.
  • Опасный момент
    17'
    Бэлдок справа выдал пас на Флека, который с семнадцати метров пробил рядом с левой штангой.
  • 16'
    Зброс Теллеса вперёд на Марсьяля перехвачен защитниками "Шеффилд Юнайтед".
  • Офсайд
    15'
    Матич сделал пас вперёд и застал Марсьяля в офсайде.
  • Фол, нарушение
    13'
    Погба на левом фланге атаки сбил Игана.
  • Замена
    12'
    Замена в составе "Шеффилд Юнайтед": вместо Сандера Берге на поле вышел Фил Джагелка.
  • 11'
    Во всех выездных встречах сезона "Манчестер Юнайтед" первым пропускает. Предыдущие матчи игроки из Манчестера выиграли. Что будет сегодня?
  • 10'
    Фернандеш справа сделал заброс на дальнюю штангу, куда Рэшфорд не побежал.
  • 9'
    Передачу Бэлдока вперёд справа на Макголдрика перехватил Магуайр.
  • Травма, повреждение
    8'
    Берге справа совершил рывок и рухнул на газон, схватившись за правое бедро.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МАКГОЛДРИК!!! Хендерсон неудачно выбивает мяч и попадает в Бёрка. Оливер падает на газон, но откидывает мяч на Макголдрика, который и открывает счёт в матче.
  • Угловой
    6'
    Флек исполнил первый угловой удар в матче. Хендерсон вышел на подачу и кулаками выбил мяч из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    5'
    Макголдрик на чужой половине поля нарушил правила.
  • 5'
    Теллес слева отправил мяч вперёд на Рэшфорда, но Маркус не смог пройти двух соперников.
  • 4'
    Хозяева активно начали встречу и первые минуты проводят на чужой половине поля.
  • 3'
    Стивенс слева подал к воротам, где Бёрк головой не достал мяч.
  • 2'
    "Шеффилд Юнайтед" играет в полосатых бело-красных футболках и чёрных трусах, "Манчестер Юнайтед" - в тёмно-зелёных футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Брэмолл Лейн"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 26.00 7.60 1.13
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 7.00 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 7.00 5.05 1.44
  20.58 7.41 1.17

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.50 1.01 11.00 1.02 4.40 1.20 3.55 1.30 2.17 1.69 3.05 1.37 2.02 1.85 2.35 1.58 5.10 1.16 3.70 1.27 2.00 1.80 1.50 2.55 1.30 3.50 1.11 6.50 1.08 7.77
14.75 1.02 13.00 1.03 4.40 1.22 3.52 1.31 2.26 1.71 1.75 2.10 1.48 2.69 1.24 4.15 1.18 4.95 1.07 9.00
4.74 1.22 3.22 1.39 2.58 1.54 2.90 1.44 2.51 1.56 2.11 1.77 1.77 2.11 1.59 2.45 3.68 1.30 2.49 1.57 2.03 1.85 1.75 2.16 1.47 2.80 1.55 2.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
3.35 1.31 2.30 1.62 2.27 1.62 1.45 2.70 1.23 4.05 1.48 2.63 1.07 8.40 1.04 10.00
3.52 1.30 2.34 1.60 1.56 2.43 1.20 4.40 1.14 5.70
3.38 1.35 2.79 1.48 2.19 1.74 1.72 2.23 1.99 1.91 1.63 2.39 1.28 3.92 1.32 3.63 1.17 5.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.90 1.91 1.44 2.70 1.23 4.05
4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.13 5.80
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
3.90 1.22
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Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
0.6% (1)
Ничья
4.5% (7)
Манчестер Юнайтед
94.8% (146)
Тотал 2.5
Больше
61.18% (93)
Меньше
38.82% (59)
Обе команды забьют
Да
59.21% (90)
Нет
40.79% (62)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
37% (57)
0:2 Манчестер Юнайтед
20.1% (31)
1:3 Манчестер Юнайтед
15.6% (24)
0:1 Манчестер Юнайтед
14.3% (22)
0:3 Манчестер Юнайтед
5.2% (8)
1:1 Ничья
3.2% (5)
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