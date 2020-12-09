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Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 2 0.17
2. Берге Сандер 1 (1) 0.08
3. Макбарни Оливер 1 0.08
4. Шарп Билли 1 (1) 0.08
5. Бэлдок Джордж 0 0
6. Ландстрем Джон 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 7 (3) 0.64
2. Рэшфорд Маркус 3 0.27
3. Кавани Эдинсон 3 0.27
4. Магуайр Гарри 1 0.09
5. Погба Поль 1 0.09
6. Ван де Бек Донни 1 0.09
7. Уан-Биссака Аарон 1 0.09
8. Гринвуд Мэйсон 1 0.09
9. Мата Хуан 0 0
10. Шоу Люк 0 0
11. Теллес Алекс 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 3 1
2. Берге Сандер 4 0
3. Ландстрем Джон 3 0
4. Стивенс Энда 2 0
5. Лоу Макс 1 0
6. Норвуд Оливер 1 0
7. Бэлдок Джордж 1 0
8. Макбарни Оливер 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 3 0
2. Фред Сантос 3 0
3. Фернандеш Бруну 2 0
4. Шоу Люк 2 0
5. Марсьяль Антони 0 1
6. Кавани Эдинсон 1 0
7. Матич Неманья 1 0
8. Байи Эрик 1 0
9. Рэшфорд Маркус 1 0
10. Джеймс Дэниэл 1 0
11. Фосу-Менса Тимоти 1 0
12. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 40% (2) 20% (1) 0 0 0 40% (2)
 Манчестер Юнайтед 5.56% (1) 11.11% (2) 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 44.44% (8)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм
Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ
Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Манчестер Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
2. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 27 - 18 25
3. Лестер Заявка 12 8 0 4 24 - 15 24
4. Саутгемптон Заявка 12 7 2 3 24 - 17 23
5. Челси Заявка 12 6 4 2 25 - 12 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Эвертон Заявка 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Манчестер Сити Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
10. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
11. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
12. Кристал Пэлас Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
13. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 11 - 16 17
14. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
15. Арсенал Заявка 12 4 1 7 10 - 15 13
16. Брайтон Заявка 12 2 4 6 15 - 21 10
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Лестер Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
13. Арсенал Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2020, осталось 2 дня 20 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    X 12.3% (7)
    Манчестер Юнайтед 87.7% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    7.70
    4.76
    1.51
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.50 4.40 1.50
    Бонус: 5 000 ₽ 7.40 4.50 1.51
    Бонус: 5 000 ₽ 7.70 4.55 1.48
      7.31 4.76 1.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.01 9.20 1.04 3.80 1.25 3.00 1.37 2.17 1.69 2.04 1.80 1.82 2.05 1.59 2.45 1.38 2.95 1.18 4.70 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 16.50
    12.25 1.04 10.75 1.05 3.84 1.27 3.05 1.39 2.06 1.85 1.58 2.41 1.40 3.00 1.17 5.00 1.14 5.85 1.05 11.00
    4.14 1.26 3.18 1.40 2.42 1.62 2.06 1.85 1.82 2.09 1.59 2.49 1.39 3.18 1.14 6.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.05 1.77 1.47 2.65 1.15 5.20
    3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.45
    3.26 1.38 2.68 1.51 2.10 1.81 1.66 2.31 1.47 2.82
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.20
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.81
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.25
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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Ничья
    12.3% (7)
    Манчестер Юнайтед
    87.7% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (28)
    Меньше
    49.09% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (33)
    Нет
    40% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    35.1% (20)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    22.8% (13)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    12.3% (7)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    12.3% (7)
    1:1 Ничья
    10.5% (6)
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