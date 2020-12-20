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Брайтон
 
Позже

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
26
Санчес
Роберт
3
Уайт
Бен
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
34
Вельтман
Йоел
8
Биссума
Ив
14
Лаллана
Адам
20
Марч
Соломон
7
Коннолли
Аарон
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
1
Ремсдейл
Арон
2
Бэлдок
Джордж
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
3
Стивенс
Энда
7
Ландстрем
Джон
22
Ампаду
Этан
4
Флек
Джон
24
Брюстер
Риан
17
Макголдрик
Дэвид
Брайтон
3-4-2-1
Шеффилд Юнайтед
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.31
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.15
3. Марч Соломон 2 0.15
4. Коннолли Аарон 1 0.08
5. Троссар Леандро 1 0.08
6. Лемпти Тарик 1 0.08
7. Уэлбек Данни 1 0.08
8. Биссума Ив 1 0.08
9. Макаллистер Алексис 1 0.08
10. Лаллана Адам 0 0
11. Джаханбакш Алиреза 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 4 0.31
2. Берге Сандер 1 (1) 0.08
3. Макбарни Оливер 1 0.08
4. Шарп Билли 1 (1) 0.08
5. Бэлдок Джордж 0 0
6. Ландстрем Джон 0 0
7. Бёрк Оливер 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 4 1
2. Лемпти Тарик 3 1
3. Данк Льюис 2 1
4. Бёрн Дэн 2 0
5. Уайт Бен 2 0
6. Гросс Паскаль 1 0
7. Уэбстер Адам 1 0
8. Джаханбакш Алиреза 1 0
9. Вельтман Йоел 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 4 1
2. Берге Сандер 4 0
3. Ландстрем Джон 3 0
4. Стивенс Энда 2 0
5. Джагелка Фил 1 0
6. Лоу Макс 1 0
7. Норвуд Оливер 1 0
8. Бэлдок Джордж 1 0
9. Робинсон Джек 1 0
10. Макбарни Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 0 35.71% (5)
 Шеффилд Юнайтед 42.86% (3) 14.29% (1) 0 0 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль
Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
3. Тоттенхэм Заявка 13 7 4 2 25 - 12 25
4. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
5. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 22 - 19 23
7. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
8. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
9. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 21 - 13 19
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Брайтон Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 12 2 4 6 6 - 18 10
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 0 1 12 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
3. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
4. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
13. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
14. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
13. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2020, осталось 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 146
    Брайтон 75.3% (110)
    X 19.9% (29)
    Шеффилд Юнайтед 4.8% (7)
    Все прогнозы
    2.21 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.86
    3.86
    5.70
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.67 3.80 5.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.80 5.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.86 5.60
      1.78 3.69 5.20

    Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.70 1.03 7.20 1.07 3.20 1.35 2.45 1.59 2.03 1.84 1.77 2.12 1.39 3.00 1.28 3.75 1.11 6.70 1.08 7.00 1.01 12.50 0.00 15.00 0.00 20.00
    10.25 1.05 8.40 1.08 3.20 1.36 2.41 1.58 1.80 2.12 1.39 3.05 1.27 3.84 1.11 6.95 1.09 7.80 1.02 15.50
    3.29 1.37 2.89 1.46 2.47 1.60 2.02 1.88 1.77 2.15 1.58 2.53 1.27 4.09
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.73 2.07 1.37 3.10 1.11 6.80
    2.91 1.41 1.87 1.93 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
    2.81 1.47 2.30 1.67 1.79 2.12 1.50 2.71 1.37 3.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.64 2.21 1.25 3.80
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.21
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    Прогнозы на матч Брайтон - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Брайтон
    75.3% (110)
    Ничья
    19.9% (29)
    Шеффилд Юнайтед
    4.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.97% (50)
    Меньше
    65.03% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    51.75% (74)
    Нет
    48.25% (69)
    Популярный счёт
    1:0 Брайтон
    34.2% (50)
    2:1 Брайтон
    28.8% (42)
    1:1 Ничья
    16.4% (24)
    2:0 Брайтон
    9.6% (14)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    3.4% (5)
    0:0 Ничья
    2.7% (4)
    3:1 Брайтон
    1.4% (2)
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