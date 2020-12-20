Брайтон
Позже
Стадион: Фалмер
Шеффилд Юнайтед
3
Уайт
Бен
14
Лаллана
Адам
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
12
Иган
Джон
22
Ампаду
Этан
24
Брюстер
Риан
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зачири АндиНападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
20 Богл ДжейденЗащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
-
11 Муссе ЛиНападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|0.31
|2.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.15
|3.
|Марч Соломон
|2
|0.15
|4.
|Коннолли Аарон
|1
|0.08
|5.
|Троссар Леандро
|1
|0.08
|6.
|Лемпти Тарик
|1
|0.08
|7.
|Уэлбек Данни
|1
|0.08
|8.
|Биссума Ив
|1
|0.08
|9.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.08
|10.
|Лаллана Адам
|0
|0
|11.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|4
|0.31
|2.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.08
|3.
|Макбарни Оливер
|1
|0.08
|4.
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.08
|5.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|6.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|7.
|Бёрк Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|4
|1
|2.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|3.
|Данк Льюис
|2
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|2
|0
|5.
|Уайт Бен
|2
|0
|6.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|7.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|10.
|Райан Мэтт
|1
|0
|11.
|Троссар Леандро
|1
|0
|12.
|Альсате Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|4
|1
|2.
|Берге Сандер
|4
|0
|3.
|Ландстрем Джон
|3
|0
|4.
|Стивенс Энда
|2
|0
|5.
|Джагелка Фил
|1
|0
|6.
|Лоу Макс
|1
|0
|7.
|Норвуд Оливер
|1
|0
|8.
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|9.
|Робинсон Джек
|1
|0
|10.
|Макбарни Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|0
|35.71% (5)
|Шеффилд Юнайтед
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|0
|0
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль
Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =2 -16Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 19
|31
|2.
|Эвертон
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 19
|26
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 12
|25
|4.
|Лестер
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 17
|24
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 19
|23
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 12
|23
|8.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 14
|22
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 13
|19
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 22
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 18
|14
|16.
|Брайтон
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 18
|10
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|14.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брайтон - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Брайтон
75.3% (110)
Ничья
19.9% (29)
Шеффилд Юнайтед
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
34.97% (50)
Меньше
65.03% (93)
Обе команды забьют
Да
51.75% (74)
Нет
48.25% (69)
Популярный счёт
1:0 Брайтон
34.2% (50)
2:1 Брайтон
28.8% (42)
1:1 Ничья
16.4% (24)
2:0 Брайтон
9.6% (14)
1:2 Шеффилд Юнайтед
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
3:1 Брайтон
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!