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Брайтон
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.31
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.15
3. Марч Соломон 2 0.15
4. Коннолли Аарон 1 0.08
5. Троссар Леандро 1 0.08
6. Лемпти Тарик 1 0.08
7. Уэлбек Данни 1 0.08
8. Биссума Ив 1 0.08
9. Макаллистер Алексис 1 0.08
10. Лаллана Адам 0 0
11. Джаханбакш Алиреза 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 4 0.31
2. Берге Сандер 1 (1) 0.08
3. Макбарни Оливер 1 0.08
4. Шарп Билли 1 (1) 0.08
5. Бэлдок Джордж 0 0
6. Ландстрем Джон 0 0
7. Бёрк Оливер 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 4 1
2. Лемпти Тарик 3 1
3. Данк Льюис 2 1
4. Бёрн Дэн 2 0
5. Уайт Бен 2 0
6. Гросс Паскаль 1 0
7. Уэбстер Адам 1 0
8. Джаханбакш Алиреза 1 0
9. Вельтман Йоел 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 4 1
2. Берге Сандер 4 0
3. Ландстрем Джон 3 0
4. Стивенс Энда 2 0
5. Джагелка Фил 1 0
6. Лоу Макс 1 0
7. Норвуд Оливер 1 0
8. Бэлдок Джордж 1 0
9. Робинсон Джек 1 0
10. Макбарни Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 0 35.71% (5)
 Шеффилд Юнайтед 42.86% (3) 14.29% (1) 0 0 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль
Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 29 - 19 28
2. Тоттенхэм Заявка 13 7 4 2 25 - 12 25
3. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
4. Саутгемптон Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 22 - 19 23
6. Эвертон Заявка 13 7 2 4 23 - 18 23
7. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 21 - 13 19
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
13. Ньюкасл Заявка 12 5 2 5 16 - 21 17
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 12 2 4 6 6 - 18 10
18. Фулхэм Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 0 1 12 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
14. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2020, осталось 2 дня 7 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Брайтон 66.7% (40)
    X 23.3% (14)
    Шеффилд Юнайтед 10% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.73
    3.82
    5.61
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.72 3.80 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.75 5.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.82 5.35
      1.71 3.81 5.61

    Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.10 1.04 7.10 1.11 3.00 1.42 2.33 1.71 1.93 2.00 1.71 2.26 1.35 3.40 1.25 3.90 1.07 6.80 1.07 7.50 1.01 13.50 0.00 15.00 0.00 21.00
    9.40 1.06 7.30 1.09 3.00 1.40 2.20 1.69 1.72 2.25 1.31 3.52 1.22 4.40 1.08 8.30 1.06 9.20 1.01 18.25
    3.12 1.40 2.74 1.50 2.34 1.66 1.94 1.96 1.72 2.24 1.53 2.65 1.24 4.36
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.71 2.14 1.33 3.25 1.09 7.70
    2.72 1.46 1.78 2.04 1.36 3.15 1.09 7.40 1.06 8.70
    2.75 1.49 2.24 1.70 1.74 2.20 1.47 2.82 1.34 3.44
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.37 1.55 1.58 2.30 1.21 4.10
    3.38 1.32 2.20 1.67 1.52 2.53 1.19 4.90 1.13 6.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.12 1.70
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
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    Прогнозы на матч Брайтон - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Брайтон
    66.7% (40)
    Ничья
    23.3% (14)
    Шеффилд Юнайтед
    10% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (24)
    Меньше
    57.89% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (36)
    Нет
    36.84% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    33.3% (20)
    1:0 Брайтон
    23.3% (14)
    1:1 Ничья
    20% (12)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    6.7% (4)
    2:0 Брайтон
    6.7% (4)
    0:0 Ничья
    3.3% (2)
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