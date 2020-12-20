Сон отмахнулся от Ндиди после потери мяча и арбитр зафиксировал фол.

Защитники "Тоттенхэма" взяли игровой снаряд и перекатывают его около своей штрафной.

Регилон выполнил длинную передачу вперёд, но Шмейхель вышел к линии штрафной и зафиксировал сферу.

Орье пошёл вперёд по правому флангу, выполнил подачу в штрафную, но мяч свалился с ноги и вылетел за пределы поля.

В перерыве состоялась замена в составе "Тоттенхэма": Гарет Бэйл заменил Тангая Н'Домбеле.

Тилеманс из-за пределов штрафной нанёс удар по воротам и мяч попадает в защитников "Тоттенхэма".

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ДЖЕЙМС МЭДДИСОН!!! Фофана выполнил длинную передачу к линии штрафной "Тоттенхэма", Мэддисон здорово принял мяч, ворвался в штрафную и отправил сферу в сетку ворот в дальний угол!

Видео арбитры пересматривают повтор с забитым голом на предмет офсайда у Мэддисона.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ДЖЕЙМИ ВАРДИ!!! Варди нанёс удар с пенальти по центру ворот, Льорис завалился в угол.

45' Принял решение Крэйг Поусон назначить 11-метрвоый в ворота "Тоттенхэма".

45' Орье выбивал мяч из-под соперника и при этом зацепил ногу Тилеманса. Арбитр сам пошёл смотреть видео повтор.

45' Ндиди отпихнул Кейна, но затем против него сфолил Сиссоко около центральной линии.

45' Одну минуту компенсирует арбитр к первому тайму.

45' Кейн сыграл на угол штрафной Ло Чельсо и Ндиди сумел перехватить игровой снаряд.

44' Ндиди отбирает мяч у Сиссоко, оставляет пяткой мяч Мэддисону, который пробил по воротам и Льорис в прыжке фиксирует игровой снаряд.

43' Олбрайтон сыграл на угол вратарской Варди, которого выдавили на край штрафной площади и он снова отдал мяч Олбрайтону.

42' Сиссоко сам дошёл до штрафной "Лестера", сыграл налево Регилону, который прострелил в центр, откуда гости выбили сферу в сторону центрального круга.

41' Орье прострелил с правого фланга в штрафную, мяч попал в локоть Кастаню и вылетел за пределы поля, арбитр не увидел в этом моменту игры рукой, а игроки "Тоттенхэма" требовали пенальти.

40' Сон выполнил подачу на линию вратарской, откуда Кейн головой пробил по воротам и мяч пролетел над перекладиной.

39' Сон скидывает мяч в центр штрафной, откуда Ло Чельсо в касание пробил по воротам, но мяч от Олбрайтона вылетел за пределы поля.

38' Барнс выполнил перевод на правую бровку, но вышло очень неточно и круглый вылетел за боковую линию.

37' Мэддисон снова выполнил подачу в центр штрафной, откуда Фофана головой скидывал мяч на угол вратарской, и при этом оттолкнул от себя Дайера.

36' Барнс получил повреждение, досталось ему по голове от Ло Чельсо на левой бровке.

35' Кейн нанёс удар со стандарта по центру ворот и Шмейхель в падении перевёл сферу в сторону от каркаса.

34' Ндиди сбил Ло Чельсо перед своей штрафной площадью, а потом проявлял недовольство арбитру встречу.

33' Олбрайтон прервал атаку "Тоттенхэма", завалив Кейна и получил жёлтую карточку.

32' Быструю атаку "Тоттенхэма" развил Сон, убежав по центральной зоне вперёд, который покатил мяч направо Орье, тот выполнил подачу в центр штрафной и мяч от Барнса вылетел за пределы поля.

31' Мэддисон выполнил подачу в центр штрафной "шпор", откуда Кейн выбил сферу за пределы штрафной.

30' Алдервейрельд в подкате возле центрального круга жёстко сыграл против Варди.

29' Сиссоко прошёл по правому флангу до углового флажка, прострелил в центр и мяч прилетел к Эвансу.

28' Варди вступил в борьбу с Сиссоко, отобрал мяч, пошёл на край штрафной, прострелил в центр, откуда Алдервейрельд выбил сферу на бровку.

27' Кастань выполнил заброс на край штрафной на Варди, который сыграл чуть назад Олбрайтону, но тому не хватило считанных сантиметров, чтобы зацепиться за сферу.

26' Кастань подключился в атаку по левому флангу, Орье сыграл в отборе и выбил сферу за боковую линию.

25' Барнс пошёл вперёд до штрафной площади, сыграл во фланг на Тилеманса, который выполнил неточную подачу в штрафную.

24' Алдервейрельд выполнил перевод на левую бровку, где Олбрайтон перехватил игровой снаряд и сыграл вперёд по флангу на Мэддисона.

23' Теперь уже защитники "Лестера" спокойно перекатывают футбольный снаряд около своей штрафной площади.

22' Кастань пошёл вперёд по левой бровке, выиграл верх у Орье, но затем выпустил круглого за боковую линию.

21' Орье выполнил передачу низом на Ло Чельсо между защитниками "Лестера", но тот забрался в офсайд.

20' Защитники "Тоттенхэма" отошли на свою половину поля, перекатывая игровой снаряд поперёк поля.

19' Ндиди сыграл на правую бровку Олбрайтону, но вышло немного неточно и круглый выкатился в аут.

18' Мэддисон выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, откуда Сиссоко выбил сферу за пределы штрафной.

17' Олбрайтон выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной, откуда Варди пробил по воротам и мяч от Дайера вылетел за пределы поля.

16' Барнс сыграл на Мэддисону, который пробил из-за пределов штрафной площади и круглый пролетел над перекладиной.

15' Ло Чельсо перехватил мяч у Кастаня, сыграл к лини штрафной на Кейну, который покатил мяч на левый край штрафной Сону и тот неточно прострелил на дальнюю штангу.

14' Фофана пяткой откинул мяч Варди, который с угла вратарской пробил по воротам, но мяч попал в Сона и прилетел к Льорису.

13' Снова Хёйбьерг рядом со своей штрафной площадью сбивает сзади по ногам Мэддисона.

12' Тилеманс выполнил заброс из глубины поля за спину Регилону, но его подстраховал Дайер и перехватил сферу.

11' Алдервейрельд сыграл на Дайера, который выполнил длинную передачу вперёд в направлении Кейна, но вышло слишком сильно и мяч прилетел к Шмейхелю.

10' Кейн выполнил передачу вперёд по центральной зоне, но мяч попал в спину игроку "Лестера".

9' Сиссоко сыграл на Кейна, который зазевался и потерял мяч, Олбрайтон перехватив сферу сыграл сразу сильно вперёд.

8' Матч только начался, а Жозе Моуриньо уже чему-то аплодирует в своей технической зоне.

7' Кастань подключился в атаку, но Барнс сам сместился в центр, отдал мяч Олбрайтону, который выполнил подачу в штрафную и "шпоры" выбивают сферу в сторону центрального круга.

6' Перехватывают мяч "лисы", Фофана сыграл направо на Тилеманса, который послал мяч назад Эвансу.

5' Мэддисон выполнил подачу в центр штрафной "Тоттенхэма", откуда Фофана головой пробил по воротам и мяч пролетел выше перекладины.

4' Мэддисон после перехвата пошёл вперёд по центральной зоне, сыграл направо и получил по ногам от Хёйбьерга.

3' Сон выполнил подачу со стандарта на дальнюю штангу, но вышло слишком сильно и мяч пролетев над игроками в штрафной площади, вылетел за пределы поля.

2' Н'Домбеле получил по ногам в центре поля от Тилеманса.