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  3. Англия
Тоттенхэм
0:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Лестер
0'
32' Желтая карточка
Олбрайтон Марк
0:1
45' Пенальти
Варди Джейми
48' Undefined phrase: football_event_
Мэддисон Джеймс
52'
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
4
Алдервейрельд
Тоби
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
17
Сиссоко
Мусса
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
18
Ло
Чельсо
Джовани
28
Н'Домбеле
Тангай
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
27
Кастань
Тимоти
25
Ндиди
Уилфред
11
Олбрайтон
Марк
8
Тилеманс
Юри
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Тоттенхэм
4-2-3-1
Лестер
4-1-4-1

Ход матча

32'
 
Олбрайтон Марк
45'
0:1
Варди Джейми
46'
Бэйл Гарет
Н'Домбеле Тангай
 
48'
 
Мэддисон Джеймс
50'
Лукас Моура
Ло Чельсо Джовани
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 11 0.79
2. Кейн Гарри 9 (2) 0.64
3. Орье Серж 1 0.07
4. Ло Чельсо Джовани 1 0.07
5. Н'Домбеле Тангай 1 0.07
6. Бэйл Гарет 1 0.07
7. Лукас Моура 1 0.07
8. Регилон Серхио 0 0
9. Доэрти Мэтт 0 0
10. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.79
2. Мэддисон Джеймс 3 0.21
3. Барнс Харви 3 0.21
4. Тилеманс Юри 3 (2) 0.21
5. Кастань Тимоти 1 0.07
6. Прает Деннис 1 0.07
7. Джастин Джеймс 1 0.07
8. Перес Айосе 1 0.07
9. Юндер Дженгиз 0 0
10. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Ло Чельсо Джовани 3 0
2. Сиссоко Мусса 2 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
4. Регилон Серхио 2 0
5. Н'Домбеле Тангай 2 0
6. Ламела Эрик 1 0
7. Кейн Гарри 1 0
8. Доэрти Мэтт 1 0
9. Уинкс Гарри 1 0
10. Бергвейн Стевен 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 4 0
3. Менди Нампалис 4 0
4. Тилеманс Юри 3 0
5. Мэддисон Джеймс 2 0
6. Джастин Джеймс 2 0
7. Фофана Уэсли 2 0
8. Олбрайтон Марк 1 0
9. Перес Айосе 1 0
10. Варди Джейми 1 0
11. Амарти Даниэль 1 0
12. Кастань Тимоти 1 0
13. Сёюнджю Чаглар 1 0
14. Томас Люк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 28% (7) 16% (4) 16% (4) 8% (2) 16% (4) 16% (4)
 Лестер 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 13.04% (3) 8.7% (2) 39.13% (9)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал
ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм
Лестер Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Тоттенхэм 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 5:4 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Лестер 1:6 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 0:1 Лестер Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Лестер Кубок Лестер 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:3 Лестер Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Лестер Кубок Лестер 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер 1:0 Заявка 14 9 0 5 25 - 17 27
3. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
4. Тоттенхэм 0:1 Заявка 14 7 4 3 25 - 13 25
5. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 22 - 19 23
7. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
8. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
9. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 21 - 13 19
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17. Бёрнли Заявка 12 2 4 6 6 - 18 10
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
3. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
4. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм 0:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер 1:0 Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
13. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
14. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер 1:0 Заявка 7 6 0 1 16 - 7 18
3. Тоттенхэм 0:1 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
13. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 54'
    Орье пошёл вперёд по правому флангу, выполнил подачу в штрафную, но мяч свалился с ноги и вылетел за пределы поля.
  • 53'
    Регилон выполнил длинную передачу вперёд, но Шмейхель вышел к линии штрафной и зафиксировал сферу.
  • 52'
    Защитники "Тоттенхэма" взяли игровой снаряд и перекатывают его около своей штрафной.
  • Фол, нарушение
    51'
    Сон отмахнулся от Ндиди после потери мяча и арбитр зафиксировал фол.
  • Замена
    50'
    Вынужденная замена в составе "Тоттенхэма": Лукас Моура меняет Джовани Ло Чельсо.
  • Видеоповтор
    49'
    Видео арбитры пересматривают повтор с забитым голом на предмет офсайда у Мэддисона.
  • Офсайд
    48'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ДЖЕЙМС МЭДДИСОН!!! Фофана выполнил длинную передачу к линии штрафной "Тоттенхэма", Мэддисон здорово принял мяч, ворвался в штрафную и отправил сферу в сетку ворот в дальний угол!
  • 47'
    Тилеманс из-за пределов штрафной нанёс удар по воротам и мяч попадает в защитников "Тоттенхэма".
  • Замена
    47'
    В перерыве состоялась замена в составе "Тоттенхэма": Гарет Бэйл заменил Тангая Н'Домбеле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв.
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ДЖЕЙМИ ВАРДИ!!! Варди нанёс удар с пенальти по центру ворот, Льорис завалился в угол.
  • Пенальти!
    45'
    Принял решение Крэйг Поусон назначить 11-метрвоый в ворота "Тоттенхэма".
  • Видеоповтор
    45'
    Орье выбивал мяч из-под соперника и при этом зацепил ногу Тилеманса. Арбитр сам пошёл смотреть видео повтор.
  • Фол, нарушение
    45'
    Ндиди отпихнул Кейна, но затем против него сфолил Сиссоко около центральной линии.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсирует арбитр к первому тайму.
  • 45'
    Кейн сыграл на угол штрафной Ло Чельсо и Ндиди сумел перехватить игровой снаряд.
  • 44'
    Ндиди отбирает мяч у Сиссоко, оставляет пяткой мяч Мэддисону, который пробил по воротам и Льорис в прыжке фиксирует игровой снаряд.
  • 43'
    Олбрайтон сыграл на угол вратарской Варди, которого выдавили на край штрафной площади и он снова отдал мяч Олбрайтону.
  • 42'
    Сиссоко сам дошёл до штрафной "Лестера", сыграл налево Регилону, который прострелил в центр, откуда гости выбили сферу в сторону центрального круга.
  • Судья
    41'
    Орье прострелил с правого фланга в штрафную, мяч попал в локоть Кастаню и вылетел за пределы поля, арбитр не увидел в этом моменту игры рукой, а игроки "Тоттенхэма" требовали пенальти.
  • Угловой
    40'
    Сон выполнил подачу на линию вратарской, откуда Кейн головой пробил по воротам и мяч пролетел над перекладиной.
  • 39'
    Сон скидывает мяч в центр штрафной, откуда Ло Чельсо в касание пробил по воротам, но мяч от Олбрайтона вылетел за пределы поля.
  • 38'
    Барнс выполнил перевод на правую бровку, но вышло очень неточно и круглый вылетел за боковую линию.
  • 37'
    Мэддисон снова выполнил подачу в центр штрафной, откуда Фофана головой скидывал мяч на угол вратарской, и при этом оттолкнул от себя Дайера.
  • Фол, нарушение
    36'
    Барнс получил повреждение, досталось ему по голове от Ло Чельсо на левой бровке.
  • 35'
    Кейн нанёс удар со стандарта по центру ворот и Шмейхель в падении перевёл сферу в сторону от каркаса.
  • Фол, нарушение
    34'
    Ндиди сбил Ло Чельсо перед своей штрафной площадью, а потом проявлял недовольство арбитру встречу.
  • Желтая карточка
    33'
    Олбрайтон прервал атаку "Тоттенхэма", завалив Кейна и получил жёлтую карточку.
  • 32'
    Быструю атаку "Тоттенхэма" развил Сон, убежав по центральной зоне вперёд, который покатил мяч направо Орье, тот выполнил подачу в центр штрафной и мяч от Барнса вылетел за пределы поля.
  • Угловой
    31'
    Мэддисон выполнил подачу в центр штрафной "шпор", откуда Кейн выбил сферу за пределы штрафной.
  • Фол, нарушение
    30'
    Алдервейрельд в подкате возле центрального круга жёстко сыграл против Варди.
  • 29'
    Сиссоко прошёл по правому флангу до углового флажка, прострелил в центр и мяч прилетел к Эвансу.
  • 28'
    Варди вступил в борьбу с Сиссоко, отобрал мяч, пошёл на край штрафной, прострелил в центр, откуда Алдервейрельд выбил сферу на бровку.
  • 27'
    Кастань выполнил заброс на край штрафной на Варди, который сыграл чуть назад Олбрайтону, но тому не хватило считанных сантиметров, чтобы зацепиться за сферу.
  • 26'
    Кастань подключился в атаку по левому флангу, Орье сыграл в отборе и выбил сферу за боковую линию.
  • 25'
    Барнс пошёл вперёд до штрафной площади, сыграл во фланг на Тилеманса, который выполнил неточную подачу в штрафную.
  • 24'
    Алдервейрельд выполнил перевод на левую бровку, где Олбрайтон перехватил игровой снаряд и сыграл вперёд по флангу на Мэддисона.
  • 23'
    Теперь уже защитники "Лестера" спокойно перекатывают футбольный снаряд около своей штрафной площади.
  • 22'
    Кастань пошёл вперёд по левой бровке, выиграл верх у Орье, но затем выпустил круглого за боковую линию.
  • Офсайд
    21'
    Орье выполнил передачу низом на Ло Чельсо между защитниками "Лестера", но тот забрался в офсайд.
  • 20'
    Защитники "Тоттенхэма" отошли на свою половину поля, перекатывая игровой снаряд поперёк поля.
  • 19'
    Ндиди сыграл на правую бровку Олбрайтону, но вышло немного неточно и круглый выкатился в аут.
  • Угловой
    18'
    Мэддисон выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, откуда Сиссоко выбил сферу за пределы штрафной.
  • 17'
    Олбрайтон выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной, откуда Варди пробил по воротам и мяч от Дайера вылетел за пределы поля.
  • 16'
    Барнс сыграл на Мэддисону, который пробил из-за пределов штрафной площади и круглый пролетел над перекладиной.
  • 15'
    Ло Чельсо перехватил мяч у Кастаня, сыграл к лини штрафной на Кейну, который покатил мяч на левый край штрафной Сону и тот неточно прострелил на дальнюю штангу.
  • 14'
    Фофана пяткой откинул мяч Варди, который с угла вратарской пробил по воротам, но мяч попал в Сона и прилетел к Льорису.
  • Фол, нарушение
    13'
    Снова Хёйбьерг рядом со своей штрафной площадью сбивает сзади по ногам Мэддисона.
  • 12'
    Тилеманс выполнил заброс из глубины поля за спину Регилону, но его подстраховал Дайер и перехватил сферу.
  • 11'
    Алдервейрельд сыграл на Дайера, который выполнил длинную передачу вперёд в направлении Кейна, но вышло слишком сильно и мяч прилетел к Шмейхелю.
  • 10'
    Кейн выполнил передачу вперёд по центральной зоне, но мяч попал в спину игроку "Лестера".
  • 9'
    Сиссоко сыграл на Кейна, который зазевался и потерял мяч, Олбрайтон перехватив сферу сыграл сразу сильно вперёд.
  • 8'
    Матч только начался, а Жозе Моуриньо уже чему-то аплодирует в своей технической зоне.
  • 7'
    Кастань подключился в атаку, но Барнс сам сместился в центр, отдал мяч Олбрайтону, который выполнил подачу в штрафную и "шпоры" выбивают сферу в сторону центрального круга.
  • 6'
    Перехватывают мяч "лисы", Фофана сыграл направо на Тилеманса, который послал мяч назад Эвансу.
  • 5'
    Мэддисон выполнил подачу в центр штрафной "Тоттенхэма", откуда Фофана головой пробил по воротам и мяч пролетел выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    4'
    Мэддисон после перехвата пошёл вперёд по центральной зоне, сыграл направо и получил по ногам от Хёйбьерга.
  • 3'
    Сон выполнил подачу со стандарта на дальнюю штангу, но вышло слишком сильно и мяч пролетев над игроками в штрафной площади, вылетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    2'
    Н'Домбеле получил по ногам в центре поля от Тилеманса.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
    Ассистент: Саймон Беннетт (Англия);
    Ассистент: Эдвард Смарт (Англия);
    Резервный: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках очередного по счету матча 14-го тура АПЛ лицом к лицу сойдутся футболисты «Тоттенхэма» и «Лестера». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Для вас текстовую трансляцию матча проведет Евгений Банмиллер. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Прогнозы 150
    Тоттенхэм 91.3% (137)
    X 7.3% (11)
    Лестер 1.3% (2)
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    Лестер
    5.40
    7.44
    3.96
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.40 3.35 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 5.40 2.65 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.45 3.96
  19.78 7.44 1.15

Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.44 1.20 3.15 1.35 4.20 1.97 1.37 3.05 1.80 2.00 1.76 2.14 1.35 3.15 1.23 4.05 1.06 8.80 1.05 9.50 1.03 9.90 1.02 10.50 0.00 17.50
10.25 1.05 8.90 1.07 3.75 1.28 2.91 1.42 2.00 1.90 1.57 2.44 1.39 3.05 1.18 5.05 1.14 5.85 1.05 10.50
3.49 1.33 2.86 1.45 2.10 1.79 1.77 2.12 1.55 2.53 1.90 1.98 1.65 2.32 1.50 2.67 1.64 2.34 3.41 1.33 2.35 1.62 1.94 1.92 1.67 2.25 1.41 2.98 1.14 6.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.18 4.75 1.35 3.15 1.18 4.75 1.14 5.60
2.91 1.41 1.98 1.83 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
1.77 2.12 1.48 2.76 1.19 4.99 1.47 2.78 1.34 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 1.29 3.40
4.05 1.24 2.88 1.42 1.78 2.04 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.52
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Тоттенхэм 0:1 Лестер онлайн

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Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:1 Лестер

Исход игры
Тоттенхэм
91.3% (137)
Ничья
7.3% (11)
Лестер
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
74.83% (110)
Меньше
25.17% (37)
Обе команды забьют
Да
78.91% (116)
Нет
21.09% (31)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
63.3% (95)
1:0 Тоттенхэм
11.3% (17)
2:0 Тоттенхэм
9.3% (14)
1:1 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:2 Тоттенхэм
2.7% (4)
3:1 Тоттенхэм
1.3% (2)
1:2 Лестер
1.3% (2)
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