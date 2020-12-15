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Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 11 0.85
2. Кейн Гарри 9 (2) 0.69
3. Орье Серж 1 0.08
4. Ло Чельсо Джовани 1 0.08
5. Н'Домбеле Тангай 1 0.08
6. Бэйл Гарет 1 0.08
7. Лукас Моура 1 0.08
8. Регилон Серхио 0 0
9. Доэрти Мэтт 0 0
10. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 10 (5) 0.77
2. Мэддисон Джеймс 3 0.23
3. Барнс Харви 3 0.23
4. Тилеманс Юри 3 (2) 0.23
5. Кастань Тимоти 1 0.08
6. Прает Деннис 1 0.08
7. Джастин Джеймс 1 0.08
8. Перес Айосе 1 0.08
9. Юндер Дженгиз 0 0
10. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Ло Чельсо Джовани 3 0
2. Сиссоко Мусса 2 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
4. Регилон Серхио 2 0
5. Н'Домбеле Тангай 2 0
6. Ламела Эрик 1 0
7. Кейн Гарри 1 0
8. Доэрти Мэтт 1 0
9. Уинкс Гарри 1 0
10. Бергвейн Стевен 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 4 0
3. Менди Нампалис 4 0
4. Тилеманс Юри 3 0
5. Мэддисон Джеймс 2 0
6. Джастин Джеймс 2 0
7. Фофана Уэсли 2 0
8. Перес Айосе 1 0
9. Варди Джейми 1 0
10. Амарти Даниэль 1 0
11. Кастань Тимоти 1 0
12. Сёюнджю Чаглар 1 0
13. Томас Люк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 28% (7) 16% (4) 16% (4) 8% (2) 16% (4) 16% (4)
 Лестер 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 13.04% (3) 8.7% (2) 39.13% (9)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал
ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм
Лестер Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Тоттенхэм 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 5:4 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Лестер 1:6 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 0:1 Лестер Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Лестер Кубок Лестер 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:3 Лестер Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Лестер Кубок Лестер 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 29 - 19 28
2. Тоттенхэм Заявка 13 7 4 2 25 - 12 25
3. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
4. Саутгемптон Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 22 - 19 23
6. Эвертон Заявка 13 7 2 4 23 - 18 23
7. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 21 - 13 19
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
13. Ньюкасл Заявка 12 5 2 5 16 - 21 17
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 12 2 4 6 6 - 18 10
18. Фулхэм Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 0 1 12 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
14. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2020, осталось 2 дня 9 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Тоттенхэм 86.4% (51)
    X 11.9% (7)
    Лестер 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Лестер
    2.14
    3.70
    3.79
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.70 3.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.45 3.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.58 3.72
      2.14 3.43 3.79

    Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.01 9.40 1.04 4.00 1.25 3.20 1.38 2.11 1.81 1.86 2.03 1.63 2.39 1.42 3.00 1.20 4.80 1.13 5.30 1.04 9.30 1.03 9.90 0.00 16.50
    11.25 1.04 9.70 1.06 3.94 1.26 3.10 1.38 2.07 1.84 1.62 2.33 1.41 2.95 1.20 4.85 1.16 5.65 1.05 10.75
    4.29 1.25 2.46 1.61 2.07 1.83 1.85 2.06 1.63 2.41 1.51 2.72 1.42 3.02 1.16 5.99
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.74 1.49 2.65 1.17 5.10
    3.04 1.38 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.10 1.12 6.35
    3.32 1.36 2.73 1.50 2.15 1.77 1.68 2.27 1.49 2.76
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.76 2.01 1.32 3.15
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.36 3.12 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.66 2.15
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.35
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Лестер

    Исход игры
    Тоттенхэм
    86.4% (51)
    Ничья
    11.9% (7)
    Лестер
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (44)
    Меньше
    21.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (48)
    Нет
    14.29% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    62.7% (37)
    2:0 Тоттенхэм
    10.2% (6)
    1:1 Ничья
    6.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.1% (3)
    1:0 Тоттенхэм
    3.4% (2)
    3:2 Тоттенхэм
    3.4% (2)
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