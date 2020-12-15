Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Лестер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|11
|0.85
|2.
|Кейн Гарри
|9 (2)
|0.69
|3.
|Орье Серж
|1
|0.08
|4.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.08
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.08
|6.
|Бэйл Гарет
|1
|0.08
|7.
|Лукас Моура
|1
|0.08
|8.
|Регилон Серхио
|0
|0
|9.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|10.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|10 (5)
|0.77
|2.
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.23
|3.
|Барнс Харви
|3
|0.23
|4.
|Тилеманс Юри
|3 (2)
|0.23
|5.
|Кастань Тимоти
|1
|0.08
|6.
|Прает Деннис
|1
|0.08
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.08
|8.
|Перес Айосе
|1
|0.08
|9.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|10.
|Менди Нампалис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|2.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|4.
|Регилон Серхио
|2
|0
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|6.
|Ламела Эрик
|1
|0
|7.
|Кейн Гарри
|1
|0
|8.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|9.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|10.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|3.
|Менди Нампалис
|4
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|3
|0
|5.
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|6.
|Джастин Джеймс
|2
|0
|7.
|Фофана Уэсли
|2
|0
|8.
|Перес Айосе
|1
|0
|9.
|Варди Джейми
|1
|0
|10.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|11.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|12.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|13.
|Томас Люк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|28% (7)
|16% (4)
|16% (4)
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|Лестер
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|39.13% (9)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +13 =5 -2Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал
ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм
Лестер Последние 20 матчей: +12 =1 -7Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Тоттенхэм 5:4 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Лестер 1:6 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 0:1 Лестер Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Лестер Кубок Лестер 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:3 Лестер Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Лестер Кубок Лестер 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|29 - 19
|28
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Лестер
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 17
|24
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 19
|23
|6.
|Эвертон
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 18
|23
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 14
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 13
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|16.
|Брайтон
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 18
|10
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 22
|9
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|14.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Лестер
Исход игры
Тоттенхэм
86.4% (51)
Ничья
11.9% (7)
Лестер
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (44)
Меньше
21.43% (12)
Обе команды забьют
Да
85.71% (48)
Нет
14.29% (8)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
62.7% (37)
2:0 Тоттенхэм
10.2% (6)
1:1 Ничья
6.8% (4)
2:2 Ничья
5.1% (3)
1:0 Тоттенхэм
3.4% (2)
3:2 Тоттенхэм
3.4% (2)
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