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Манчестер Юнайтед
2:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Лидс
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
21
Джеймс
Дэниэл
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
1
Меслье
Иллан
15
Даллас
Стюарт
2
Эйлинг
Люк
6
Купер
Лиам
10
Алиоски
Эгзиян
23
Филлипс
Кэлвин
18
Рафинья
Диас
20
Морено
Родриго
43
Клих
Матеуш
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Лидс
4-1-4-1

Ход матча

2'
Мактоминай Скотт
(Фернандеш Бруну)
1:0
3'
Мактоминай Скотт
(Марсьяль Антони)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 7 (3) 0.54
2. Рэшфорд Маркус 5 0.38
3. Кавани Эдинсон 3 0.23
4. Марсьяль Антони 1 0.08
5. Магуайр Гарри 1 0.08
6. Погба Поль 1 0.08
7. Ван де Бек Донни 1 0.08
8. Мактоминай Скотт 1 0.08
9. Уан-Биссака Аарон 1 0.08
10. Гринвуд Мэйсон 1 0.08
11. Мата Хуан 0 0
12. Шоу Люк 0 0
13. Теллес Алекс 0 0
14. Линделоф Виктор 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 9 0.64
2. Клих Матеуш 3 (2) 0.21
3. Харрисон Джек 2 0.14
4. Кошта Элдер 2 0.14
5. Морено Родриго 2 0.14
6. Даллас Стюарт 2 0.14
7. Алиоски Эгзиян 1 0.07
8. Рафинья Диас 1 0.07
9. Эрнандес Пабло 0 0
10. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 3 0
2. Фред Сантос 3 0
3. Фернандеш Бруну 2 0
4. Шоу Люк 2 0
5. Марсьяль Антони 0 1
6. Кавани Эдинсон 1 0
7. Матич Неманья 1 0
8. Погба Поль 1 0
9. Байи Эрик 1 0
10. Рэшфорд Маркус 1 0
11. Джеймс Дэниэл 1 0
12. Хендерсон Дин 1 0
13. Фосу-Менса Тимоти 1 0
14. Гринвуд Мэйсон 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 4 0
2. Филлипс Кэлвин 4 0
3. Купер Лиам 3 0
4. Даллас Стюарт 3 0
5. Эйлинг Люк 2 0
6. Рафинья Диас 2 0
7. Бэмфорд Патрик 1 0
8. Льоренте Диего 1 0
9. Алиоски Эгзиян 1 0
10. Стрёйк Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 4.76% (1) 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 14.29% (3) 38.1% (8)
 Лидс 18.18% (4) 9.09% (2) 9.09% (2) 22.73% (5) 18.18% (4) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас
Лидс Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс
Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лидс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Товарищеские матчи Лидс 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок Carling Манчестер Юнайтед 0:1 Лидс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 14 9 0 5 26 - 17 27
3. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 13 8 2 3 24 - 19 26
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
6. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
8. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
9. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 21 - 13 19
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс 0:2 Заявка 14 5 2 7 22 - 26 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17. Бёрнли Заявка 12 2 4 6 6 - 18 10
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
3. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
4. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс 0:2 Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 10 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
13. Лидс 0:2 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Скотт Мактоминай! Вот это да, уже и второй гол смог оформить Мактоминай. Вырезал идеальный пас в штрафную, куда ворвался Мактоминай и ударом в дальний угол оставил не у дел голкипера.
  • Описание гола
    3'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Скотт Мактоминай! Отобрал мяч на фланге Джеймс и тут же отдал вперед на Фернандеша, который продлил на Мактоминая. Скотт с ходу пробил метров с двадцати двух точно в нижний угол. Красотища!
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Лидса"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.32 5.90 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.90 8.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.75 4.33
  1.75 4.43 4.41

Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
16.00 0.00 15.00 1.01 6.40 1.08 5.50 1.10 5.80 1.13 2.02 1.79 4.90 1.17 2.15 1.75 2.75 1.44 1.76 2.14 2.20 1.66 1.72 2.08 1.42 2.85 1.30 3.50 1.07 8.40 1.06 8.90 1.01 13.00
18.00 1.01 17.75 1.01 6.45 1.07 5.75 1.11 3.14 1.34 2.53 1.52 1.95 1.95 1.55 2.45 1.38 2.94 1.18 4.45 1.13 4.95 1.04 8.20
7.42 1.12 3.13 1.40 2.62 1.54 2.52 1.58 2.13 1.78 1.91 1.99 1.71 2.24 1.53 2.67 1.50 2.75 1.37 3.29 1.16 6.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 3.90 1.25 2.70 1.45 1.68 2.18
4.75 1.19 3.32 1.33 1.87 1.93 1.40 2.95 1.25 3.95
3.70 1.31 3.19 1.39 2.21 1.72 1.84 2.06 1.59 2.47 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.35 1.30 2.22 1.52 1.75 2.22 1.52 2.60
5.90 1.13 4.90 1.18 2.34 1.60 1.75 2.08 1.44 2.79 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.30 3.50
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
2.52 1.60
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 2:0 Лидс онлайн

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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 2:0 Лидс

Исход игры
Манчестер Юнайтед
95.4% (144)
Ничья
2% (3)
Лидс
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
72.3% (107)
Меньше
27.7% (41)
Обе команды забьют
Да
69.59% (103)
Нет
30.41% (45)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
46.4% (70)
2:0 Манчестер Юнайтед
19.2% (29)
3:1 Манчестер Юнайтед
13.9% (21)
1:0 Манчестер Юнайтед
6% (9)
3:0 Манчестер Юнайтед
3.3% (5)
3:2 Манчестер Юнайтед
3.3% (5)
2:3 Лидс
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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