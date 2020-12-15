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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Лидс

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 7 (3) 0.58
2. Рэшфорд Маркус 5 0.42
3. Кавани Эдинсон 3 0.25
4. Марсьяль Антони 1 0.08
5. Магуайр Гарри 1 0.08
6. Погба Поль 1 0.08
7. Ван де Бек Донни 1 0.08
8. Уан-Биссака Аарон 1 0.08
9. Гринвуд Мэйсон 1 0.08
10. Мата Хуан 0 0
11. Шоу Люк 0 0
12. Теллес Алекс 0 0
13. Линделоф Виктор 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 9 0.69
2. Клих Матеуш 3 (2) 0.23
3. Харрисон Джек 2 0.15
4. Кошта Элдер 2 0.15
5. Морено Родриго 2 0.15
6. Даллас Стюарт 2 0.15
7. Алиоски Эгзиян 1 0.08
8. Рафинья Диас 1 0.08
9. Эрнандес Пабло 0 0
10. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 3 0
2. Фред Сантос 3 0
3. Фернандеш Бруну 2 0
4. Шоу Люк 2 0
5. Марсьяль Антони 0 1
6. Кавани Эдинсон 1 0
7. Матич Неманья 1 0
8. Погба Поль 1 0
9. Байи Эрик 1 0
10. Рэшфорд Маркус 1 0
11. Джеймс Дэниэл 1 0
12. Хендерсон Дин 1 0
13. Фосу-Менса Тимоти 1 0
14. Гринвуд Мэйсон 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 4 0
2. Филлипс Кэлвин 4 0
3. Купер Лиам 3 0
4. Даллас Стюарт 3 0
5. Эйлинг Люк 2 0
6. Рафинья Диас 2 0
7. Бэмфорд Патрик 1 0
8. Льоренте Диего 1 0
9. Алиоски Эгзиян 1 0
10. Стрёйк Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 4.76% (1) 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 14.29% (3) 38.1% (8)
 Лидс 18.18% (4) 9.09% (2) 9.09% (2) 22.73% (5) 18.18% (4) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас
Лидс Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс
Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лидс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Товарищеские матчи Лидс 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок Carling Манчестер Юнайтед 0:1 Лидс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 29 - 19 28
2. Тоттенхэм Заявка 13 7 4 2 25 - 12 25
3. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
4. Саутгемптон Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 22 - 19 23
6. Эвертон Заявка 13 7 2 4 23 - 18 23
7. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 21 - 13 19
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
13. Ньюкасл Заявка 12 5 2 5 16 - 21 17
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 12 2 4 6 6 - 18 10
18. Фулхэм Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 0 1 12 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
14. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2020, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Манчестер Юнайтед 92.9% (52)
    X 1.8% (1)
    Лидс 5.4% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Лидс
    1.75
    4.33
    4.70
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.70 4.10 4.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.73 4.10 4.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.75 4.33 4.45
      1.74 4.26 4.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    16.00 0.00 13.00 1.01 5.20 1.14 4.40 1.20 2.60 1.49 2.02 1.79 2.08 1.78 1.84 2.03 1.68 2.26 1.37 3.10 1.27 3.75 1.11 6.00 1.09 6.50 1.02 11.00 1.01 12.00
    17.00 1.01 15.50 1.02 5.45 1.16 4.55 1.21 2.68 1.53 2.04 1.80 1.66 2.25 1.37 3.15 1.28 3.75 1.12 6.60
    5.77 1.17 2.72 1.50 2.42 1.62 2.11 1.80 1.85 2.07 1.67 2.32 1.51 2.73 1.25 4.24
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95
    3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.85
    3.33 1.36 2.65 1.52 1.95 1.93 1.66 2.33 1.45 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.30 2.12 1.69 1.58 2.30 1.35 3.05
    5.45 1.16 3.95 1.25 2.06 1.76 1.53 2.45 1.34 3.26

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.50 2.48
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.47
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Лидс

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    92.9% (52)
    Ничья
    1.8% (1)
    Лидс
    5.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.04% (35)
    Меньше
    33.96% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    62.26% (33)
    Нет
    37.74% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    41.1% (23)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    28.6% (16)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    8.9% (5)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    3.6% (2)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    3.6% (2)
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