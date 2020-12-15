Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Лидс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|7 (3)
|0.58
|2.
|Рэшфорд Маркус
|5
|0.42
|3.
|Кавани Эдинсон
|3
|0.25
|4.
|Марсьяль Антони
|1
|0.08
|5.
|Магуайр Гарри
|1
|0.08
|6.
|Погба Поль
|1
|0.08
|7.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.08
|8.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.08
|9.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.08
|10.
|Мата Хуан
|0
|0
|11.
|Шоу Люк
|0
|0
|12.
|Теллес Алекс
|0
|0
|13.
|Линделоф Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|9
|0.69
|2.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.23
|3.
|Харрисон Джек
|2
|0.15
|4.
|Кошта Элдер
|2
|0.15
|5.
|Морено Родриго
|2
|0.15
|6.
|Даллас Стюарт
|2
|0.15
|7.
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.08
|8.
|Рафинья Диас
|1
|0.08
|9.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|10.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|3
|0
|2.
|Фред Сантос
|3
|0
|3.
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|4.
|Шоу Люк
|2
|0
|5.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|6.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|7.
|Матич Неманья
|1
|0
|8.
|Погба Поль
|1
|0
|9.
|Байи Эрик
|1
|0
|10.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|11.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
|12.
|Хендерсон Дин
|1
|0
|13.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|14.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|4
|0
|2.
|Филлипс Кэлвин
|4
|0
|3.
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Даллас Стюарт
|3
|0
|5.
|Эйлинг Люк
|2
|0
|6.
|Рафинья Диас
|2
|0
|7.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|8.
|Льоренте Диего
|1
|0
|9.
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|10.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|38.1% (8)
|Лидс
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =2 -6Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас
Лидс Последние 20 матчей: +11 =2 -7Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс
Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лидс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|29 - 19
|28
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Лестер
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 17
|24
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 19
|23
|6.
|Эвертон
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 18
|23
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 14
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 13
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|16.
|Брайтон
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 18
|10
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 22
|9
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|14.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Лидс
Исход игры
Манчестер Юнайтед
92.9% (52)
Ничья
1.8% (1)
Лидс
5.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.04% (35)
Меньше
33.96% (18)
Обе команды забьют
Да
62.26% (33)
Нет
37.74% (20)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
41.1% (23)
2:0 Манчестер Юнайтед
28.6% (16)
3:1 Манчестер Юнайтед
8.9% (5)
3:2 Манчестер Юнайтед
3.6% (2)
3:0 Манчестер Юнайтед
3.6% (2)
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